是男是女等「長大再決定」，衛福部規定「雙性人」手術年齡規範

根據衛福部推估，全台每年約40名新生兒是雙性人，而大多數雙性人都會被父母決定要當男生還是女生，並要求醫生幫雙性小孩做性別手術，但卻造成許多雙性兒童，長大後發現心理性別認同跟手術結果不一樣。今年6月，監察院介入糾正後，衛福部終於發布醫療原則規定，12歲以下雙性人，除非有生理機能障礙，否則不能為他進行性別手術，讓雙性孩子，過了青春期，性別認同穩定後，再決定自己要當男生還是女生。

雙性人的「手術童年」：從滿月開始，每天都需要做陰道治療，只為了「變女生」

《聯合報》報導，雙性人（昔稱「陰陽人」，或稱「性發展障礙症候群」）是由不同先天疾病因素造成，可能同時有男女生殖器官，或是男女性徵都不明顯，例如有完整女性生殖器官，但陰蒂肥大，像是男性的陰莖，或是有男性生殖器官，但陰莖短小、無法站立小便。衛福部依國外比率萬分之2推估，台灣約有4600多名雙性人、每年約40名新生兒是雙性人。

雙性人雖然不一定會造成生活或生理困難，但因為有違男女二元的傳統性別觀念，因此大多數父母，發現生出的孩子是雙性人後，可能囿於出生登記壓力，可能擔心孩子受歧視，或是自身無法接受，大多都會直接替孩子「決定性別」，並要求醫生替他進行「性別矯正手術」。根據「國際特赦組織」，台灣國際陰陽人組織創辦人丘愛芝就曾分享，她在6歲時，就被父母帶去進行做手術，割除她「過大的陰蒂」。

但是，如果雙性孩子太早接受手術，被決定了性別，青春期過卻後發現自己心理的性別認同跟手術結果不同，可能造成他們性別不安。

此外，很多性別矯正手術也不是「做完就算了」，有些需要長期「維持」的手術會造成雙性孩童不必要的痛苦。《香港01》報導，美國賓州西切斯特縣泌尿科中心（Urology Center-Chester County）的王醫生（Dr. Ilene Wong）舉例指出，她其中一名雙性嬰兒病人「被決定」當女生，醫生為他安裝人工陰道後，他從滿月到13歲，都必須每天進行陰道擴張治療。

監察院介入調查後批評，政府對雙性人不聞不問，連統計都沒做

對於台灣雙性人的人權，監察委員孫大川及高鳳仙日前主動介入調查，今年6月發布調查結果指出，衛生福利部與內政部對於雙性人未曾主動進行研究，也沒有任何統計，對雙性人出生後性別登記、是否需要醫療手術等，都不聞不問。

調查發現，出生時性徵不明或不符傳統兩性區分的雙性兒童，父母囿於出生登記壓力，再加上醫療指引欠缺，常令兒童過早進行「正常化」的非必要手術，已侵害人權，不符憲法及兩公約精神。

監委也指出，聯合國資料顯示，雙性人人口約占0.05%～1.7%，以此推估，台灣可能有40萬雙性人，但政府沒有任何雙性人人權措施。

對此，監察院對衛福部及內政部提出糾正。根據《監察法》第25條，衛福部和內政部收到糾正後，必須馬上做適當的改善與處置。

衛福部新規定：12歲以下雙性人，不可以隨便進行性別手術

10月11日，衛生福利部首先針對糾正案中的「過早進行正常化手術」做出改善，發布〈未成年雙性人之醫療矯正手術共同性建議原則〉。原則中寫道，為了避免雙性或性別不明嬰兒與兒童過早不可逆轉的性別手術，未來如果要為雙性人執行性別手術，必須依循以下規定：

12歲以下雙性人，除非醫療團隊評估有癌化或生理機能障礙，否則不能進行性別手術。

12～18歲的未成年人，專業團隊評估後，當事人在性別上有適應困難，才能進行性別手術。

此外，除了兒童內分泌科、兒童外科、兒童泌尿科和兒童青少年精神科的專業評估，還需要納入有青少年衡鑑經驗的心理師。衛福部也同時發布16家「雙性人手術建議轉介醫院」。

《聯合報》報導，衛福部醫事司長石崇良表示，，若是生殖器整形的變性手術，特管辦法中就已經規範18歲後才可施行。不過，對於「雙性人」的醫療矯正手術一樣是不可逆的治療，過去卻一直沒有年齡規範，「此原則是以孩子的生心理做最大考量。」

但石崇良也提到，雙性人可能包含生殖障礙、泌尿障礙及癌化可能，例如女嬰的男性荷爾蒙分泌過多，長大後可能失去生殖功能，應盡處理。但除了以上狀況，其他的雙性孩子，都必須在18歲，等他們性別認同穩定後，才能進行手術

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核稿編輯：羊正鈺