為什麼分散投資、資產配置如此重要？

文：黃琛為

今天來聊資產配置的重要性，相信長期閱讀我Medium的朋友，都已經知道分散投資的重要性：藉由增加投資標的，平滑單一公司暴跌所帶來的傷害。

如果是新朋友，這篇文章可以告訴你為何分散投資比投入單一股票更有優勢：理專不告訴你的那些事：投資個股，能獲得更高的報酬率？

資產配置第一步：找出你的閒錢

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其實就是短期內沒有明確用途，未來3.5年或許更長時間都不會用到的錢，也就是我們常說的閒錢。我始終認為閒錢是投資的第一要素，客觀上閒錢能夠讓我們長期投資，可以對抗時間來平滑市場上的波動風險。

另一方面，在主觀上用閒錢投資，能讓我們的心態更加緩和，偶而有虧損也不至於焦頭爛額。投資這件事是沒有一個標準答案的，我們每個人對投資的認知、對風險的承受能力都大不相同。

對我而言，投資無須與人比較，只要能達成自己的財務目標，就是成功的投資。

資產配置第二步：認清事實

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這幾天的投資熱點，可能明天就無人理睬，所以投資沒有絕對萬無一失、包治百病的辦法。

你可能看到身邊有人炒股連續猜對半年6個月，資產翻了一倍。這樣的事情不是沒有，但大家一定要清楚這些是小概率事件，這些東西基本上我們是沒辦法拿來複製的。

所以與其在投資中找大神，羨慕那些小概率事件，不如仔細找那些大概率獲勝的事情，比如長期上漲的股票／ETF。

再來一些例子：債券整體的股票風險低，但長期收益也少，長期來看權益類投資更能跑贏通脹，股債搭配比單一投資更能降低風險、提升收益等等，這些雖然不是百發百中發生的事情，但卻是大概率事件，有更大的可能性賺錢，這篇文章就給大家介紹做長期投資的方法，也是我們普通人簡單又能操作的投資技巧──資產配置。

資產配置第三步：提高收益，降低風險有秘訣

投資理財中有一個經典的不可能三角：

收益、風險和流動性，這三者要素不能兼得。

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不過這是針對單一產品而言的，通過資產配置大概率既能降低風險，又能提高你的整體收益，所以要做好資產配置。

我們重點關注兩個方面，一是空間維度上，選擇什麽樣的資產來做組合效果更好。二是時間維度上，不同經濟環境下，如何挑選合適的產品。

先來說空間維度，要搭配好不同的投資品，有沒有好的標準呢？答案是不相關性。

舉個例子，現在有a、b兩種資產，其中一個上漲10％，另一個就會下降10％，兩者稱完全負相關，他們的波動則剛剛好可以互相抵消，我們甚至能夠得到到一個幾乎沒有波動的投資組合。

資產配置之所以可以降低風險，就是利用了不同資產之間的不相關性，當然在現實投資中，我們很難遇到完全負相關的兩類資產。我們在選擇兩個相關性小，甚至是負相關的資產時，就能降低整體波動風險。經典例子就是巴菲特的老師，班傑明在他書寫的《聰明的投資者》一書中，給我們普通投資者的一個搭配參考，50％的資金配置股票／ETF，剩下50％買入債券，這樣一個搭配組合，本質上就是利用了股票和債券相關性較低的特點。

就我們普通人而言，最常用的工具就是債權類的投資和權益類的投資來搭配。

小賈針對年輕人的建議：因為年輕人能承受的風險與時間周期較大，所以我會建議將股債比調到8：2，而非班傑明的5：5。

再來看看時間維度上，投資收益和整體的經濟環境和脫不開關係，在不同經濟環境下各類資產的表現不盡相同，所以如何定義不同的經濟環境，並判斷什麽資產表現更好，就很重要了。

一個比較經典的理論是美林證券提出的美林時鐘理論，透過分析30年的美國金融市場數據，美林時鐘得出經濟適用周期這樣的結論，並且那把經濟周期分為衰退、復甦期和過熱、滯漲4個階段，每個階段對應表現較好的某類資產搭配，我在下方會附上美林時鐘理論的詳細介紹與實際案例文章，提供有興趣的同學參考。

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資產配置第四步：調配你的資產配置清單

那我們應該選擇什麽樣的工具來實現這樣的資產配置策略呢？

我們日常接觸到的投資品，比如保險理財、基金股票等等都可以用來做資產搭配。而我認為這要看你對這款投資品的熟悉程度，因人而異。不過總體而言，我更推薦你使用ETF，來完成資產搭配。

總的來說有3個原因，首先它受人為干預小，所謂的指數基金就是基金被動追蹤某個指數來投資，基金複製指數走勢，受基金經理人為因素干擾小。

第二個原因，是他費用相對低廉，比如台灣0050 ETF，某一支它的管理費只有0.42％，而一般的主動管理基金，管理費用在1.5左右，這是我們在買基金前要考慮的投資成本。

第三個的原因，是指數基金包羅萬象，我們一般提到ETF，會說像台灣50、美國S&P500、滬深300、中證500指數等投資股票的ETF，但其實指數基金的投資範圍不僅僅局限於股票，常見的還有債券ETF、黃金ETF等等，投資方向非常豐富，基本滿足了我們對各類基礎資產的需求，而且門檻很低，適合普通人拿來做資產配置。

至於為什麼我會推薦ETF而不是股票，可以參考這篇文章：ETF買下全世界-為什麼選擇ETF，而不是股票？

BONUS：小賈的極簡投資清單

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如何利用指數基金來實現資產配置策略？

我開了一個投資組合供你參考，我把它叫做極簡投資組合，極簡投資組合是一個簡化的資產配置投資組合，使用我精選的4支ETF構成。準確的說是我為大家組成了一個投資4大板塊的投資組合，這4個板塊分別是公司債、成熟市場股票、亞洲公司股票、歐洲大型與小型公司股票。

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那麼，這個組合績效如何呢？

我們來看看這個組合2011－2018的表現（2011前筆者沒查到相關資料可供試跑）：

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圖片來源：作者提供 左圖：平均年報酬率為9.71％、右圖：單一年份的報酬率

圖片來源：作者提供 投入產業分布

平均年化報酬率9.71％，總報酬率205.1％，可以說是相當不錯的表現，不過要注意2點：

這個組合與美國股市的的相關性太高，達到0.94，意思是這個組合的投資報酬率與美國股市息息相關。 2011－2018為美國牛市期，所以報酬率好看是正常的，提醒各位朋友在做資產配置時，也要考慮到資產配置組合在熊市期間的表現。

利益揭露：本人持有文中舉例AIA、VOO、LQD、VGK份額，未來不排除持續買入或賣出，本文不構成任何投資建議。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航