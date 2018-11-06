提及今年香港音樂節Clockenflap，我們在談論什麼？

Choose Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram and a thousand others ways to spew your bile across people you’ve never met.

——《猜火車2》（Trainspotting 2）

這是《猜火車》（香港譯為《迷幻列車》）的續集裡與時俱進的一段「Choose Life」獨白，我感覺，這與目前觀賞演唱會的文化頗有呼應：你站在成千上萬的群眾中，心愛藝人正在台上演出，同一時間，你分心關切起手機裡的Social Media，甚至與某個其實就站在你附近的陌生人，線上聊著你們正共同經歷的表演。

是啊，這是我們置身的時代景況。

相較於從前因為沒有Smartphone（智慧型手機）必須專心看演出，這兩種狀態沒有好與壞的差別，純粹是科技改變了我們的生活與行為模式。不過，今年香港的Clockenflap音樂節確實與《猜火車》有幾個連結點，客官請繼續往下讀。

Clockenflap做為亞洲深具指標性的音樂節，每年只要大會一公布陣容Lineup，便會立刻成為樂迷間熱議的話題（嘿！那個誰誰誰要去香港演出了，你想不想去看？），藉由觀察那年的Lineup，我們可以洞見當年的樂壇趨勢，也可覺察港台樂迷聆聽口味的轉變，畢竟，會去參加Clockenflap的festival-goer仍以香港本地人以及從台灣搭飛機過去的追星族，這兩種樂迷人口為大宗。

從2008年開辦至今，隨著場地擴大，參與人數增加，Clockenflap邀請到的藝人也愈來愈具國際感。今年將有6座舞台散落在中環海濱，會場還設有裝置藝術、互動體驗區、Silent Disco與適合全家人的活動項目（大會特別強調，場內有許多Instagram打卡熱點）；而主舞台背後是璀璨的中環摩天大樓群，對應著海濱旁風情萬種的維多利亞港，構成Clockenflap那幅引人入勝的Iconic Image。

歷屆的國際參演藝人有2012年的蘇格蘭樂團Primal Scream，2013年的德國電音組合Modeselektor，2014年的丹麥樂團The Raveonettes、美國傳奇The Flaming Lips，2015年的愛爾蘭民謠歌手Damien Rice、巴西DJ Gui Boratto，2016年的冰島後搖滾巨團Sigur Rós，以及2017年的英國電音元老The Prodigy。

國際化的同時，Clockenflap沒有忽略它的亞洲主場，中國搖滾巨人崔健、韓國樂團hyukoh（他們今年才在台灣的金曲獎進行演出）、日本電音組合水曜日の カンパネラ都曾應邀登台。大會也從2013年開始邀請台灣樂隊赴港，歷年名單涵蓋了Manic Sheep、法蘭黛、Hello Nico、宇宙人、閃靈、血肉果汁機、盧廣仲、陳綺貞⋯⋯當然，少不了草東沒有派對。

發現了嗎？Clockenflap對於海峽彼端潮流脈動的掌握，是即時而且精準的。今年為台爭光的藝人有蘇打綠主唱吳青峰、卸下張懸身分回歸本我的安溥、當紅的騷靈女聲9M88，以及新生代創作女歌手黃玠瑋，都是在台灣深具票房號召力的一時之選。值得留意的是，黃玠瑋在Clockenflap初試啼聲即被安排到大舞台。

其他受矚目的亞洲藝人則有日本拼貼鬼才小山田圭吾（他在Clockenflap登台前兩天會在台北Legacy先進行一場演出）、香港本地全女子數學搖滾樂隊雞蛋蒸肉餅，以及同樣來過台灣演出的廣州民謠樂隊五條人。

Photo Credit：Clockenflap 當紅騷靈女聲9M88

至於電音、節奏藍調、靈魂樂的領域，我不想錯過的幾個組合都來自加拿大：音樂愈玩愈聰明的Caribou（他可是如假包換的數學博士呢）、音場性感銷魂的Rhye與節奏討喜的Blue Hawaii。這次的頭牌藝人Erykah Badu則有新靈魂樂女王的稱號，她在1997年的出道作品《Baduizm》是當年炒熱新靈魂樂風潮的大作，今年大會將她安排在週日的主舞台替一連3天的音樂節關門，不無向1990年代敬禮的用心。

這次Clockenflap請來的90「老將」比例上來說並不高，邀來的全是傳奇等級，兩場我超期待的演出即是這樣的狠角色：紐約新浪潮名團Talking Heads的主唱David Byrne，與英式搖滾經典Pulp的主唱Jarvis Cocker。台灣的樂迷朋友給他倆取了有趣的暱稱：達叔 & 賈叔。

達叔是美國人，賈叔為英國佬，兩位熟男有什麼共通點？首先，他們都多才多藝，除了唱歌譜曲也會演戲寫作；再者，他們所屬的樂團Talking Heads與Pulp在當時的音樂場景中都有一種格格不入的局外人氣質，甚至帶點菁英情調（有人會說，Pulp的音樂是那些Common People在聽的，但那是精心設計過的「俗民流行歌」，與替排行榜炮製的泡泡糖歌曲在本質上是截然不同的）。

最重要的共通點是，David Byrne與Jarvis Cocker都很會跳舞！雖然達叔年事稍高（他畢竟已經66歲了），跳起舞來也許會有一種慢動作的感覺，不過他攜帶的樂手兼舞群會和他一同完成預先編排過的choreography；至於賈叔呢？他可是一代迪斯可舞神呢！

當然也勿忘搖滾魂，那是一片青春正盛的後千禧獨立樂團海：受港台樂迷瘋狂追捧的Cigarettes After Sex、紐約新迷幻Sunflower Bean、倫敦後龐克勁旅Shame與The Vaccines、多倫多的Indie-Pop甜心Alvvays，還有總是西裝筆挺的紐約後龐克大老Interpol；事實上，Interpol夾在這群後千禧樂團中，忽然變得很資深了。

那麼，今年Clockenflap與《猜火車》的關聯點在哪？看過續集的人應該都會記得片中有一首動聽的〈Silk〉，那是倫敦四人組Wolf Alice的作品，她們頂著今年Mercury Prize大獎的桂冠會在週日傍晚演出。

而對我來說，整個音樂節陣容裡最教人驚喜的One More Thing，是《猜火車》原著作者Irvine Welsh會化身DJ打碟！來自蘇格蘭的他，DJ Set中會不會收羅些同鄉樂團的歌曲呢？譬如Jesus & Mary Chain或是Mogwai？又或許，他會眾望所歸的在維多利亞港邊放首〈Lust For Life〉來鼓動群眾？

想到那段前奏，我的腳底板好像又癢了起來，轉眼來到2018年了，某部分的我們，仍滯留在那座想像中的國度，繼續choose your future, choose life...

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航