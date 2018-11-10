《弟之夫》：貼近生活的同志教育讀本，寫給異性戀的自省之書

文：畢恆達（國立台灣大學建築與城鄉研究所教授）

給異性戀的自省之書——讀田龜源五郎的《弟之夫》

《弟之夫》讓我聯想到在美國留學時，看過的一部公共電視作品。男主角的男友因愛滋病過世，因而首次與男友的母親見面。那是愛滋病肆虐的年代，空氣中瀰漫著哀傷的氣息。男友因同性戀的社會污名，不曾向其母親出櫃；母親也因此錯過許多兒子經歷的人生，留下深深的遺憾。因著死亡，將男主角與男友母親這兩個陌生人聚在一起。在籌備喪禮的過程中，她們倆一方面多認識了逝者的不同面貌，一方面彼此成為互相支持、面對悲傷的夥伴。喪禮上，氣球飛向天空的剎那，讓人再也止不住奪眶而出的淚水。

30年前的美國對照此刻的台灣，仍然讓人不勝唏噓。台灣年輕的同志或許有不少人可以在同儕圈中出櫃，但是在家庭裡仍然是個怪異的存在，難以言說。親子關係即使沒有問題，也難以分享私密的存在。更不用說，有的家庭還瀰漫著恐同的氣息。此外，部分保守基督徒召喚了保守家長，使用難聽的字眼攻擊同性戀，更讓同志們難以承受。《弟之夫》的出版，或可喚起更多異性戀者的自覺與反思。

面向恐懼，重新認識自己

《弟之夫》描述男主角彌一的雙胞胎弟弟涼二過世之後，弟夫從加拿大來訪的故事。彌一對同性戀並沒有特別的偏見與歧視，但也無法坦然接受。弟弟向他出櫃之後，由於無法敞開胸懷，不知如何談心，因而漸行漸遠，終至弟弟遠走他鄉。加拿大籍的弟夫麥克，在涼二死後，來到日本，想親見涼二成長之地。彌一也因此有了重新省視自己面對同性戀的心結。一方面對比女兒夏菜的純真、沒有社會包袱；一方面對照自己離婚單親的家庭也受到異樣眼光的親身感受，讓彌一不斷地重新面對、認識自己。

我們都在一個充滿意義網絡的社會中成長，除了學習新知，更要努力檢視、剝除性別偏見加在我們身上的烙印。政治正確的支持，或者盲目的反對都來得容易，難得的是經過深刻反省的自覺。《弟之夫》是一本寫給異性戀者的書，你的立場是什麼，不是關鍵，重要的是有沒有直面自己的動機與勇氣。

在閱讀的過程中，看到彌一與前妻、女兒、弟夫這樣四人的組合一起出遊泡溫泉，你的感受是怪異、羨慕，還是祝福？你願意讓你的小孩與同志做朋友嗎？你的理智考量為何？更重要的，如果你有懷疑、焦慮的情緒，不必外求，要探索自己的情緒從何而來？彌一夢見女兒夏菜長大結婚了，但是對像是女孩。如果你是父親，你會給予祝福嗎？別忘了，至少有5％以上的家長，自己的小孩會是同志。你希望他 ／她們過怎樣的生活，與你維繫如何親密的關係？而這也是你對其他家庭的期許嗎？

《弟之夫》並沒有聳動或灑狗血的情節，但是跟著彌一的故事往前走，對比台灣目前同婚與性別平等教育的爭議，你只要願意，可以藉機理解你的內在深處與同性戀的盤根錯節，釐清自己的悅納或恐懼。這個時候，我們將不再是人云亦云，而是誠實地表白與行動。

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書籍介紹

《弟之夫（1~4套書）》，臉譜出版

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作者：田龜源五郎（Gengoroh TAGAME）

譯者：黃廷玉

「正確」的家庭形式，到底是什麼？

如果是同性戀就覺得日子會過得很辛苦……

單親或爸媽都不在了就覺得可憐，

這種想法本身就是歧視啊。

單親爸爸+就讀小學的女兒+已故弟弟的丈夫麥克

跨越種族、性別與年齡差異的多元成家故事

田龜源五郎第一部闔家觀賞

最貼近日常生活的同志教育讀本

2018年3月影視化，由NHK BS Premium Drama播出同名日劇

與手塚治蟲、水木茂、松本大洋、浦澤直樹等知名漫畫家，一同獲美國漫畫界的奧斯卡威爾・艾斯納獎（英譯本第一集榮獲第30屆亞洲最優秀漫畫）、19屆日本文化廳Media藝術祭漫畫部門獎、47屆日本漫畫家協會獎

單親爸爸彌一與他就讀小學的女兒夏菜，一日迎來一位意料之外的訪客——弟弟涼二來自加拿大的丈夫麥克。就在夏菜為這位加拿大叔丈好奇不已之際，父親彌一不僅陷入了該如何跟女兒解釋「叔叔跟男人結婚」的難題，更需面對自己其實從來不了解雙胞胎弟弟的事實……

原本對這位「弟之夫」抱持敵意的彌一，卻因為三人在同一屋簷下生活，漸漸察覺麥克對涼二的愛，以及自己對同性伴侶的差別待遇。隨著麥克同志身分而來的鄰里探詢、學校老師的暗示、夏菜同學家長的迴避……也讓彌一逐漸感受到同性戀在日常生活裡會遭遇的種種困難，進而能夠同理他們的處境。

寫給想認識同性戀的一般大眾，有志於性別教育的老師與家長，以及覺得孤立無援的性少數族群。麥克究竟為何隻身前去日本？彌一與夏菜又會因為麥克的來訪而有什麼轉變？三人看似不可思議的關係，就是一段重新定義「愛」與「家族」的旅程。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航