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《弟之夫》漫畫選摘：沒有老婆啊，我們兩個都是husband
我們想讓你知道的是
正當看似陌生人，弟弟涼二來自加拿大的丈夫麥克來到家裡之際，單親爸爸彌一不僅陷入了該如何跟女兒解釋「叔叔跟男人結婚」的難題，更需面對自己其實從來不了解雙胞胎弟弟的事實。在餐桌上麥克用極為簡單的方式化解了大眾對同性伴侶常見的刻板印象。
圖文：田龜源五郎（Gengoroh TAGAME）
以上圖片版權為©Gengoroh Tagame 2014/Futabasha Publishers Ltd.所有，臉譜出版提供。
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書籍介紹
《弟之夫（1~4套書）》，臉譜出版
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作者：田龜源五郎（Gengoroh TAGAME）
譯者：黃廷玉
「正確」的家庭形式，到底是什麼？
如果是同性戀就覺得日子會過得很辛苦……
單親或爸媽都不在了就覺得可憐，
這種想法本身就是歧視啊。
單親爸爸+就讀小學的女兒+已故弟弟的丈夫麥克
跨越種族、性別與年齡差異的多元成家故事
田龜源五郎第一部闔家觀賞
最貼近日常生活的同志教育讀本
- 2018年3月影視化，由NHK BS Premium Drama播出同名日劇
- 與手塚治蟲、水木茂、松本大洋、浦澤直樹等知名漫畫家，一同獲美國漫畫界的奧斯卡威爾・艾斯納獎（英譯本第一集榮獲第30屆亞洲最優秀漫畫）、19屆日本文化廳Media藝術祭漫畫部門獎、47屆日本漫畫家協會獎
單親爸爸彌一與他就讀小學的女兒夏菜，一日迎來一位意料之外的訪客——弟弟涼二來自加拿大的丈夫麥克。就在夏菜為這位加拿大叔丈好奇不已之際，父親彌一不僅陷入了該如何跟女兒解釋「叔叔跟男人結婚」的難題，更需面對自己其實從來不了解雙胞胎弟弟的事實……
原本對這位「弟之夫」抱持敵意的彌一，卻因為三人在同一屋簷下生活，漸漸察覺麥克對涼二的愛，以及自己對同性伴侶的差別待遇。隨著麥克同志身分而來的鄰里探詢、學校老師的暗示、夏菜同學家長的迴避……也讓彌一逐漸感受到同性戀在日常生活裡會遭遇的種種困難，進而能夠同理他們的處境。
寫給想認識同性戀的一般大眾，有志於性別教育的老師與家長，以及覺得孤立無援的性少數族群。麥克究竟為何隻身前去日本？彌一與夏菜又會因為麥克的來訪而有什麼轉變？三人看似不可思議的關係，就是一段重新定義「愛」與「家族」的旅程。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航