《弟之夫》漫畫選摘：沒有老婆啊，我們兩個都是husband

圖文：田龜源五郎（Gengoroh TAGAME）

以上圖片版權為©Gengoroh Tagame 2014/Futabasha Publishers Ltd.所有，臉譜出版提供。

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書籍介紹

《弟之夫（1~4套書）》，臉譜出版

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作者：田龜源五郎（Gengoroh TAGAME）

譯者：黃廷玉

「正確」的家庭形式，到底是什麼？

如果是同性戀就覺得日子會過得很辛苦……

單親或爸媽都不在了就覺得可憐，

這種想法本身就是歧視啊。

單親爸爸+就讀小學的女兒+已故弟弟的丈夫麥克

跨越種族、性別與年齡差異的多元成家故事

田龜源五郎第一部闔家觀賞

最貼近日常生活的同志教育讀本

2018年3月影視化，由NHK BS Premium Drama播出同名日劇

與手塚治蟲、水木茂、松本大洋、浦澤直樹等知名漫畫家，一同獲美國漫畫界的奧斯卡威爾・艾斯納獎（英譯本第一集榮獲第30屆亞洲最優秀漫畫）、19屆日本文化廳Media藝術祭漫畫部門獎、47屆日本漫畫家協會獎

單親爸爸彌一與他就讀小學的女兒夏菜，一日迎來一位意料之外的訪客——弟弟涼二來自加拿大的丈夫麥克。就在夏菜為這位加拿大叔丈好奇不已之際，父親彌一不僅陷入了該如何跟女兒解釋「叔叔跟男人結婚」的難題，更需面對自己其實從來不了解雙胞胎弟弟的事實……

原本對這位「弟之夫」抱持敵意的彌一，卻因為三人在同一屋簷下生活，漸漸察覺麥克對涼二的愛，以及自己對同性伴侶的差別待遇。隨著麥克同志身分而來的鄰里探詢、學校老師的暗示、夏菜同學家長的迴避……也讓彌一逐漸感受到同性戀在日常生活裡會遭遇的種種困難，進而能夠同理他們的處境。

寫給想認識同性戀的一般大眾，有志於性別教育的老師與家長，以及覺得孤立無援的性少數族群。麥克究竟為何隻身前去日本？彌一與夏菜又會因為麥克的來訪而有什麼轉變？三人看似不可思議的關係，就是一段重新定義「愛」與「家族」的旅程。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航