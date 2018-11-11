《沙皇時代》上：彼得一世重塑帝國權威的手段，是下流的「全醉會議」

文：賽門・蒙提費歐里（Simon Sebag Montefiore）

出場人物

彼得一世，沙皇（1682－1725）。

娜塔莉亞・納雷什金娜，皇太后，彼得一世的母親，阿列克謝沙皇的遺孀。

葉夫多基婭・洛普金娜，皇后，彼得大帝的第一任妻子。

阿列克謝・彼得羅維奇，彼得大帝的兒子和繼承人。

伊凡五世，沙皇（1682－1696），彼得大帝的異母兄。

普拉斯科維婭・薩爾蒂科娃，皇后，伊凡五世的妻子。

安娜・蒙斯，彼得大帝的日耳曼情婦。

廷臣：各部大臣等

派翠克・戈登，蘇格蘭裔將領和彼得大帝的謀臣，綽號「東方雄雞」。

弗朗茨・勒福爾，彼得大帝的瑞士裔謀臣，陸軍元帥和海軍上將。

費奧多爾・羅莫達諾夫斯基公爵，綽號「凱撒公爵」，普列奧布拉任斯科耶部總長，祕密警察總長。

尼基塔・佐托夫伯爵，教師，綽號「教宗公爵」，祕書。

吉洪・斯特列什涅夫，彼得大帝的「父親」，軍需總長。

亞歷山大・緬什科夫，彼得大帝的廷臣和朋友，後成為公爵，陸軍元帥，綽號「阿廖什卡」、「爛泥公爵」。

鮑里斯・戈利岑公爵，彼得大帝在一六九○年代的謀臣。

無論從秉性還是才幹上，彼得一世都首先自視為一位軍事領袖。他已經在準備一場針對鄂圖曼人的戰爭。他讓自己的殘疾兄長伊凡五世，跌跌撞撞地參加莫斯科宮廷那些冗長無聊的莊嚴儀式，讓他貪杯成性的舅舅伊凡・納雷什金（註1）正式主持政府。但真正的權力始終掌握在彼得一世手中。這位四處漫遊、永遠閒不住的沙皇通常在普列奧布拉任斯科耶操練他的軍隊，並創建一個風格粗獷的模擬宮廷。他沒有任命更多波雅爾擔任高位。現在只有他的親信才是重要人物，不管他們是瑞士或蘇格蘭僱傭兵、餡餅小販的兒子，還是世襲公爵。

最受他信賴的，是令人生畏的費奧多爾・羅莫達諾夫斯基，他是新設立的許可權極大、無所不管的普列奧布拉任斯科耶部的總長。彼得一世授予他一個新頭銜「凱撒公爵」，相當於代理沙皇。彼得一世稱他為「陛下」，在給他的信中的簽名則是「您永遠的奴僕」。這讓沙皇得以擺脫「我非常討厭」的沉悶乏味的繁文縟節。

彼得一世主要透過一個由親信組成的小圈子來統治，這些親信主要是他的祖父、父親和兄弟的外戚，包括多爾戈魯基家族、薩爾蒂科夫家族、納雷什金家族和阿普拉克辛家族，但也包括伊凡・穆辛―普希金，彼得一世稱他為「兄弟」，因為他是沙皇阿列克謝的私生子。彼得一世的「代理父親」，年邁的吉洪・斯特列什涅夫成為他的軍需組織者，是不可或缺的重臣。

到了1691年秋季，彼得一世準備讓他的近衛軍試試身手，在演習中與射擊軍對抗。近衛軍由「凱撒公爵」和勒福爾指揮，彼得一世本人在其中擔任卑微的砲手。近衛軍的表現不錯。後來沙皇召開了全新的「全瘋全樂全醉會議」（All-Mad All-Jesting All-Drunken Synod），這是個狂飲作樂的饗宴俱樂部，但它部分代表了俄國政府，儘管戴著粗野喧囂的假面具。這個小團體起初是所謂「快活夥伴」，但彼得一世吸納了更多人。有八十至三百名客人，其中有一個包括侏儒、巨人、外國小丑、西伯利亞卡爾梅克人（註2）、努比亞黑人、肥胖畸形人和風騷女子組成的馬戲團。（註3）他們從中午開始狂歡，一直要嬉戲到次日黎明。

「凱撒公爵」和所謂的「波蘭國王」布圖爾林領導這個小團體的世俗部分，但彼得一世抵擋不住誘惑，總要嘲諷東正教的儀式。他任命自己的老教師尼基塔・佐托夫（一名醉醺醺的教士）為「牧首巴克斯」（註4），但為了避免冒犯他那些虔誠的東正教徒臣民，他還是選擇嘲弄天主教徒。於是佐托夫被戲稱為「教宗公爵」。他頭戴一頂錫做的高帽子，身穿一半由賭博的牌做成的衣服，騎著典禮用的啤酒桶，主持著十二名酩酊大醉的「紅衣主教」組成的「教廷會議」，彼得一世親自擔任「助祭」。

這些「神聖禮拜儀式」的規章制度由嗜好狂歡的專制君主本人擬定。第一條是「應以猛烈而光榮的飲酒，尊奉巴克斯。」「全醉會議」的所有官員都擁有下流的頭銜（常與俄語中「屌」一詞有關），所以侍奉「教宗公爵」的是總助祭，還有不同等級的廷臣用軟墊捧著形似陽具的香腸。

「教宗公爵」佐托夫常常除了頭戴主教冠之外赤身露體，他用一對荷蘭菸斗而不是十字架，向身穿長袍、跪倒在地的賓客祝聖，以此開啟宴會。彼得一世永遠安靜不下來，會跳起來打鼓，或者下令吹喇叭，並帶領賓客到室外去放砲或點燃煙花爆竹。然後他會回到桌邊，再吃一輪菜，然後又帶著客人出去，跳上一隊雪橇。

耶誕節時，「教宗公爵」帶領彼得一世的兩百名「快活夥伴」乘坐雪橇橫穿莫斯科大街小巷，在一些比較豪華的宅邸外高唱聖誕歌曲。大齋節期間，佐托夫帶領大家乘坐由山羊、豬或熊拉的車，他的「紅衣主教」們則騎驢和牛。彼得一世總是喜歡翻轉大家的身分。但如果誰要是覺得這是出於自願的玩樂，就要倒楣了。「所有酒杯必須立刻喝乾，」他在俱樂部規則中寫道，「所有成員必須每天喝酒，絕不可以清醒著上床睡覺。」任何違反規則或者逃避飲酒的人都會受到懲罰，會用令人生畏而容量極大的「雄鷹」酒杯裝滿白蘭地，狠砸犯事者的腦袋。

要想在彼得一世的朝廷飛黃騰達，必須要有鋼鐵般的胃和足夠大的酒量。他常把酒稱為伊瓦什卡，這是大麥約翰的俄國版本。（註5）彼得一世對酒精的新陳代謝能力極強，即便在這樣馬拉松式的狂飲之後，第二天還能在黎明時分起床工作。緬什科夫能夠跟得上他喝酒的節奏，不過也經常醉倒在桌子底下。老「雄雞」派翠克・戈登在狂歡後的第二天要睡很長時間。

彼得一世的朋友弗朗茨・勒福爾是個不知疲倦的酒鬼。「酒精始終不能征服他。」彼得一世對禮節感到無聊，於是為勒福爾建造了一座石造宮殿，其中有一座巨大的宴會廳，這就成了「快活夥伴」的俱樂部和皇家接見室。彼得一世每週要和勒福爾一起用膳兩三次，正是這個瑞士人向他介紹了「全醉會議」女性成員當中熱情奔放的修女們，這些女人的厚顏無恥與彼得一世毫無樂趣可言的婚姻形成了鮮明對比。

十七歲的安娜・蒙斯（Anna Mons）是一名日耳曼商人的女兒（註6），「嬌豔欲滴」，認識彼得一世之前已經是勒福爾的眾多情婦之一。但沙皇對自己女友過往性經驗的肚量很大，於是她成為彼得一世的主要情婦，進入這個本質上充滿男子氣概和軍事色彩的圈子。不過與沙皇形影不離的夥伴不是安娜，而是亞歷山大・緬什科夫（綽號「阿廖什卡」），他現在是彼得一世最寵信的近侍，即每晚在他床腳下或臥室門外睡覺的廷臣。

彼得一世感到壓力很大而失眠的時候，會召喚一名近侍，將腦袋倚在這名近侍的肚子上休息。在他充滿艱難險阻的生活中，有時彼得一世的左臉頰會抽搐，往往導致眼珠亂轉的癲癇發作。這時他的副官會召喚能夠安撫他的人，通常是他的女友，來撫慰他，非常巧妙地對他說：「彼得・阿列克謝耶維奇，這就是你想對著說話的人。」

彼得一世的這種狂歡作樂不僅僅是青春期的放縱階段，他一直到去世，都始終熱衷於褻瀆神明的把戲。他看上去似乎像是一位令人生畏的馬戲團老闆，主持著十七世紀腐化墮落，四處巡迴演出的搖滾樂團，但他的正經事與狂歡之間沒有分界線。不管「教宗公爵」、「凱撒公爵」和總助祭是多麼怪誕，他們都是他的朝廷要員。這個朝廷一半是軍事司令部，一半是醉醺醺的狂歡節。

Photo Credit: Nikolay Sauerweid @Wiki Public Domain

「全醉會議」的正式成員一般是年紀較大的親信，如佐托夫，而模擬宮廷、「快活夥伴」和「全醉會議」的成員也包括他的頂級陸軍將領、祕書、海軍將領和弄臣。而且「全醉會議」也並非看上去那樣蔑視天地、唐突神靈。彼得一世信仰上帝，也信仰他自己的神聖皇權。

他那些令人髮指的狂歡在一定程度上幫助提高了他超乎尋常的權威，因為他享有神的恩典，能夠按照自己的意願重塑他的帝國，不受任何約束。「快活夥伴」反映了彼得一世個人對樂趣的理解，但我們很容易忘記，這位年輕的沙皇在最野蠻的政治鬥爭中長大成人。無論是組織有裸體女侏儒參加的聚會，還是為軍隊安排給養，彼得一世是與生俱來的專制君主，既充滿遠見卓識，也謹小慎微、兢兢業業，像強迫症一樣事無巨細都要管理到位，在有數字序列的清單上匆匆寫下許多命令。

他強迫大家參與狂歡，是透過饗宴來實施暴政。這僅僅是彼得一世那不知疲倦、無時無刻不在進行努力的一面。他的這種努力活力四射但非常艱苦，快活但猛烈，目標是推動俄國現代化，建設俄國的軍隊，強迫俄國的菁英階層服從他的夢想。他要尋找有才華的親信，來領導他那些宏偉的計畫。

「凱撒公爵」的名號也不是開玩笑。不管彼得一世顯得多麼不拘禮節和無拘無束，安全始終是首要的考量。羅莫達諾夫斯基是他的祕密警察總長，彼得一世通常會參加他的調查和刑訊。就連彼得一世那些荒誕的默劇也有政治目的。他能夠借此平衡他的鷹犬們，不管他們是暴發戶還是留里克王朝的公爵；他利用他們之間的矛盾鬥爭，以確保他們永遠不會聯合起來反對他。他以自己的粗暴方式懲治他們的腐敗，同時也給親信分配官職、獎賞和懲罰。他那些胡鬧嬉戲往往更像是大學生的惡作劇，他羞辱他的權貴，用他那近乎偏執的眼睛嚴密監視他們，推行自己的權力，讓他們爭奪沙皇的恩寵和更接近沙皇的位置。他顛倒身分的遊戲其實凸顯出他的絕對主宰權。

另外，他曾目睹費奧多爾三世和伊凡五世那樣的沙皇成為嚴苛的宗教儀式的可悲囚徒。他那喧鬧吵雜的遊戲，如任命假沙皇和假主教，而自己僅僅充當砲手、助祭或水手，對他自己是一種解放，給了他此前的俄國君主不曾享有的個人和政治的靈活性。他既能擔任神聖的專制君主，也能成為一位普通的砲手，更增強了他的生命力中那種危險的神祕氣息。而他的強健體力和魁梧身材意味著，不管他在什麼銜級上，他始終是一股恐怖的力量。

彼得一世隨時會翻臉不認人，從歡愉變成威嚇。他常常動手毆打自己的鷹犬，要麼是因為他過於興奮，要麼是因為狂怒。有一次，彼得一世注意到緬什科夫違反了上流社會的規矩，佩著劍跳舞，於是狠揍他的鼻子，後來又用拳頭猛擊他，以致將他打昏在地。一六九二年二月，鮑里斯・戈利岑說服一名僕人，讓他去捉弄戈利岑的競爭對手雅科夫・多爾戈魯基，弄亂後者的頭髮。多爾戈魯基用一把叉子刺死了這個僕人。次日，戈利岑和多爾戈魯基都不得不來到彼得一世跟前，步行前往監獄，他們很快得到了寬恕。不過這種狂飲作樂的生活方式是致命的，他的好幾名大臣都死於酒精中毒。

彼得一世隨時會翻臉不認人，從歡愉變成威嚇。他常常動手毆打自己的鷹犬，要麼是因為他過於興奮，要麼是因為狂怒。有一次，彼得一世注意到緬什科夫違反了上流社會的規矩，佩著劍跳舞，於是狠揍他的鼻子，後來又用拳頭猛擊他，以致將他打昏在地。一六九二年二月，鮑里斯・戈利岑說服一名僕人，讓他去捉弄戈利岑的競爭對手雅科夫・多爾戈魯基，弄亂後者的頭髮。多爾戈魯基用一把叉子刺死了這個僕人。次日，戈利岑和多爾戈魯基都不得不來到彼得一世跟前，步行前往監獄，他們很快得到了寬恕。不過這種狂飲作樂的生活方式是致命的，他的好幾名大臣都死於酒精中毒。

難怪彼得一世的那些傳統臣民們相信，這個沙皇可能就是敵基督（anti-Christ）。他蹦跳雀躍和訓練自己的近衛軍的同時，他的妻子葉夫多基婭被丟在一旁，沙皇對她不聞不問。她的兄弟愈來愈成為反對沙皇的派系的核心。彼得一世指示「凱撒公爵」將皇后的一位叔叔酷刑折磨至死，而這肯定不是幸福婚姻的表現。只有彼得的母親敢於約束他。「妳何必為了我煩心？」他善意地逗弄她。一六九四年一月，母親去世了。「你們不知道，我是多麼哀痛，多麼悲傷。」沙皇承認道。但此時，他正在為自己的第一場戰爭做準備。

註釋

註1：原文如此，應為列夫．納雷什金（Lev Naryshkin）。彼得一世的另一個舅舅伊凡．納雷什金在射擊軍暴亂時被殺死了。

註2：卡爾梅克人（Kalmyks）就是俄羅斯境內的厄魯特蒙古人，其祖先於一六○七年遷移到西伯利亞南部。一六三○至一七二四年，他們建立了卡爾梅克汗國。今天俄羅斯聯邦內有卡爾梅克自治共和國。

註3：彼得一世豢養的畸形人很多，且不斷更換人選。他總是在搜羅巨人。他的法國巨人（俄語名字是尼古拉．日甘特，後來被公開展示，先是活著展示，死後被做成標本，在彼得一世的珍奇收藏館中展出）和芬蘭女巨人通常被安排穿上嬰兒的衣服，而侏儒往往被喬裝打扮為老人，或者赤身露體地從餡餅裡跳出來。他最喜愛的幾名侏儒隨他的親信隊伍一同與他旅行，深得寵愛。

註4：羅馬神話中的巴克斯（Bacchus），相當於希臘神話中的狄俄尼索斯（Dionysus），為酒神。

註5：「大麥約翰」（John Barleycorn）是英國民謠，大麥約翰指的是大麥和用大麥製成的啤酒或威士忌等酒類飲料的擬人化表現。在歌曲中，大麥約翰遭受攻擊、死亡和屈辱，代表著相對應的大麥種植的各個階段，如收割和釀酒。

註6：也有資料說她是荷蘭人。

相關書摘 ▶《沙皇時代》上：從丈夫身上學會治國藝術，葉卡捷琳娜開啟女皇時代

書籍介紹

本文摘錄自《沙皇時代：羅曼諾夫王朝三百年史（上）》，馬可孛羅出版

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作者：賽門・蒙提費歐里（Simon Sebag Montefiore）

譯者：陸大鵬

羅曼諾夫王朝是近代最偉大的王朝，曾統治地球表面達六分之一，幅員從歐洲一路延展到亞洲。羅曼諾夫一族也是近代最戲劇性的家族，他們曾重建遭戰火蹂躪的莫斯科公國，使其搖身一變成為歐陸強權，但又帶領帝國逐漸走向衰敗，最後落得沙皇一家遭滅門的命運。這一切故事都要從兩位小男孩說起，他們名叫米哈伊爾與阿列克謝。

本書是20位沙皇和女皇的故事，其中有不世出的天才，如彼得大帝、葉卡捷琳娜大帝，有的是瘋子，更有能力不足以承擔帝國的平庸之人，如末代皇帝尼古拉二世。但無論如何，這些沙皇都受到神聖獨裁統治和帝國野心的激勵，展現他們的無止盡權力跟無情的統治。

統治俄國既是沙皇的神聖使命，他們自認為是人民的「父親」與「牧者」，但同時沙皇寶座也是一杯毒酒。在羅曼諾夫王朝三百年歷史中，共有六位沙皇遭到謀殺，對沙皇來說，掌握權力、制衡派系是門藝術，更是保命的關鍵。因為失去權力的下場可能是遭到廢黜，而廢黜則意味著死亡。

在本書中，我們會瞻仰彼得大帝的明君形象，如何推行西化，將俄國發展成歐陸強國，但也會目睹彼得大帝如何殘忍地將兒子折磨至死。我們會讚嘆葉卡捷琳娜大帝光輝燦爛的統治生涯，也會耳聞她諱莫如深的宮廷醜聞。就如作者所言，這不是一本俄國全史、政治史、經濟史或軍事史的專書，它記述的是羅曼諾夫王朝的家族史，它描寫的是人性的光明與陰暗、高潔與低劣，這是一部關於父母與兒女、天才與庸才、聖人與怪物的王朝編年史。

Photo Credit:馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航