《沙皇時代》上：從丈夫身上學會治國藝術，葉卡捷琳娜開啟女皇時代

文：賽門・蒙提費歐里（Simon Sebag Montefiore）

出場人物

彼得大帝，沙皇（1682-1725）。

葉卡捷琳娜一世，原名斯卡烏隆斯卡婭，女皇（1725-1727），彼得大帝的遺孀。

亞歷山大・緬什科夫公爵，葉卡捷琳娜一世的舊情人，大元帥。

安德烈・烏沙科夫男爵，祕密警察總長。

彼得二世，沙皇（1727-1730），阿列克謝皇子的兒子，彼得大帝的孫子。

德米特里・戈利岑公爵，樞密院成員，推舉安娜為女皇的主要人物。

葉卡捷琳娜的寵兒是她的內廷總管威廉・蒙斯（Willem Mons），他三十歲，是彼得大帝一個早期情婦的哥哥。蒙斯參加過波爾塔瓦戰役，據一位丹麥使者說，蒙斯是「我見過的最英俊的男人」，但也是最浮誇的人之一。在她那流光溢彩的新宮廷（註1），蒙斯喜歡戴飾有羽毛的帽子，身穿天鵝絨上衣，佩戴銀腰帶，並將自己的名字改為貴族氣的蒙斯・德・拉・克羅瓦（Moens de la Croix），因而受到嘲笑。他控制外人接近葉卡捷琳娜的管道，從中索賄，因此能負擔得起這樣奢華的服飾打扮。

更糟糕的是，有傳聞稱，他是葉卡捷琳娜的情夫。法國使者讓―雅克・康普勒東（Jean-Jacques Campredon）寫道：「她與蒙斯先生的關係世人皆知。」蒙斯的文件中有一封信寫道：「我是陛下的奴僕，只對您一個人忠心耿耿，您是我的心的主宰。」皇后是否太聰明，不會冒險玩弄私情呢？或者她真的陷入愛河了嗎？

一七二四年十月二十七日，彼得大帝結束旅行，返回聖彼得堡，得知蒙斯受賄的罪行。十一月八日，他與葉卡捷琳娜一同用膳時，冷淡地向無所不在的蒙斯打招呼，然後離開了。蒙斯在上床睡覺前抽菸斗的時候，祕密調查部的副總長烏沙科夫將軍來了，將他逮捕。次日，彼得大帝觀看了審訊，但在刑訊開始之前，蒙斯就暈倒，隨後招認了自己的貪腐行為。

葉卡捷琳娜可能為蒙斯求了情。據說彼得大帝打碎宮裡的一面威尼斯鏡子，並向葉卡捷琳娜吼道：「我能創造妳，但也能輕鬆地毀掉妳！」

「你覺得這樣能美化宮殿嗎？」葉卡捷琳娜冷靜地答道。但受傷的老虎永遠是最危險的。蒙斯必死無疑了。他在等待處決的時候，用德語寫了一首情詩：

我知道自己會死，

因為我膽敢去愛那個

我應當僅僅尊敬的人，

我對她的激情如火。

十一月十六日，在天寒地凍的天氣裡，蒙斯在聖三一廣場被斬首。他的妹妹馬特廖娜被鞭笞和流放。蒙斯的首級被保存在一個罐子裡，送去給葉卡捷琳娜看。（註2）

在處決蒙斯那天，彼得大帝命令他的女兒安努什卡與荷爾斯泰因公爵訂婚。葉卡捷琳娜雖然承受很大壓力，但仍然表現得很優雅，與她的女兒們跳了小步舞。彼得大帝的決定是，安努什卡本人會放棄繼承權，但她的孩子將最終繼承皇位。

心情愉悅的彼得大帝起草命令，派遣丹麥人維圖斯・白令（Vitus Bering）去探索美洲邊疆。（註3）一七二五年一月三日，彼得大帝寫信給他的莫斯科總督，這封信的文辭體現出他那令人膽寒的語調：「我不知道你是死是活，是不是已經背棄了自己的職責，或者在犯罪，但自從我離開莫斯科之後，就沒有收到你的報告。如果你在二月十日之前還沒有到我這裡，你會毀了自己！」在這一年，這個日子的很久以前，彼得大帝已經在思考自己的命運了。

一月六日，疾病纏身的皇帝主持了針對冰封的涅瓦河的祝聖儀式，這是少數被轉移到聖彼得堡的莫斯科宗教儀式之一。十天後，醫生診斷出，他的膀胱發炎，可能已經生了壞疽。彼得大帝痛苦萬分，無法排尿，退到冬宮樓上大廳一側葉卡捷琳娜套房的一個小房間臥床休息。葉卡捷琳娜兢兢業業地侍奉他，幾乎從來不離開他床前。他繼續在床上工作，但在一月二十三日，他意識到自己時日無多了。他告訴主要的教會官員普羅科維奇，他「害怕自己即將到來的命運」，並說：「人是一種可悲的生物。」兩天後，驚慌失措的醫生（全是日耳曼人或荷蘭人）從發高燒的皇帝身上抽出了差不多兩品脫的腐臭尿液，他有所好轉。次日，他覺得自己身體恢復了不少，能夠吃粥，但吃了之後發生了嚴重的抽搐。壞疽從體內使他的身體腐爛。他說自己「像被火燒一樣」，痛苦地大聲呻吟。

沙皇臨終的床榻又一次成為公共和私人事務的劇場。在汗味、呻吟、感染的惡臭和親信的哭泣聲中，所有人都側耳傾聽彼得大帝的皇位傳承安排。有一次，葉卡捷琳娜離開床榻，去與托爾斯泰和緬什科夫商議。彼得大帝還是不肯見緬什科夫。如果彼得大帝死了，葉卡捷琳娜和她的女兒們會很脆弱。一月二十七日，普羅科維奇為彼得大帝施行了兩次臨終塗油禮。「我信仰上帝，」彼得大帝喘息道，「我希望……我希望上帝原諒我的許多罪孽，因為我努力去做好事。」葉卡捷琳娜請求他寬恕緬什科夫，後者此時就躲在室外，被帶了進來，在彼得大帝臨終前的幾乎最後一刻得到了原諒。據說，下午兩點，彼得大帝索要紙筆，寫下「把一切都給……」但他沒有力氣寫字，於是讓女兒安努什卡過來，打算向她口授遺囑。但是他陷入了昏迷。

葉卡捷琳娜和他的女兒們跪在皇帝面前禱告的時候，緬什科夫和托爾斯泰正在拉攏近衛軍。一月二十八日凌晨六點，彼得大帝與世長辭，終年五十二歲，享國四十三年。權貴們聚集到大廳的走廊裡，準備展開廝殺。沒有人真正考慮彼得大帝的姪女們，所以有三個皇位候選人。根據長子繼承法則，最明顯的人選是九歲的彼得・阿列克謝耶維奇，彼得大帝的孫子，多爾戈魯基家族和戈利岑家族支持他。但如果彼得・阿列克謝耶維奇登基，那麼那些曾用酷刑折磨他父親阿列克謝的人肯定要完蛋。第二個人選是彼得大帝的長女安努什卡和她的未婚夫荷爾斯泰因公爵，但他們還沒結婚。彼得大帝的其他女兒伊莉莎白和娜塔莉亞則都還太小。

第三個人選就是葉卡捷琳娜皇后，她已經得到加冕，並且得到彼得大帝親信的支持。葉卡捷琳娜對權力並沒有貪欲，但緬什科夫對權力垂涎欲滴。他召喚了近衛軍，他們曾與葉卡捷琳娜一同經歷過彼得大帝的殘酷戰爭，而以她的名義發放的賞金更是贏得了他們的好感。

近衛軍的一些軍官溜進彼得大帝的臨終房間，在角落裡聽德米特里・戈利岑公爵（Dmitri Golitsyn，一位經驗豐富的官員）提議讓彼得・阿列克謝耶維奇繼位，由葉卡捷琳娜皇后攝政。托爾斯泰反對讓孩童當政，而建議讓葉卡捷琳娜皇后繼位，「她從丈夫那裡學會了治理國家的藝術。」在下方庭院裡遊行的近衛軍呼喊贊成。軍鼓開始敲響。「沒有我的命令，誰敢帶軍隊進來？」陸軍委員會主席尼基塔・列普寧（Nikita Repnin）公爵喊道，「難道我不是陸軍元帥嗎？」

近衛軍指揮官伊凡・布圖爾林答道：「是我帶來的，閣下。我遵照的是我們的女君主葉卡捷琳娜女皇的命令。你我都應當服從她。」近衛軍士兵哭泣起來：「我們的父親死了。我們的母親萬歲！」阿普拉克辛和緬什科夫提議，「應當宣布女皇陛下為專制君主。」

葉卡捷琳娜之前跪在丈夫床前，但現在走了出來，在荷爾斯泰因公爵攙扶下，來面對權貴們，啜泣著說她是「寡婦和孤兒」。阿普拉克辛立即跪下，向她致敬，外面的近衛軍也歡呼起來。元老院和高級將領（最高統帥部的五十位將軍）宣布了她的登基。（註4）她承諾按照彼得大帝的精神治理國家。此前從來沒有過女人獨立地統治俄國。現在，俄國進入了一個由女人主宰的時代。

註釋

註1：彼得大帝為葉卡捷琳娜設計了俄國第一座西方化的宮廷，並為廷臣建立了日耳曼風格的等級制，最高級是宮廷總管，最低級是侍從官和侍從。這些廷臣身穿綠色、金色或鮮紅色鑲邊的上衣，頭戴白色假髮，他的黑人們也有同樣色彩富麗的制服。這些制服當然都是超級控制狂人彼得大帝親自設計的。

註2：蒙斯的首級後來也被陳列在彼得大帝的珍奇屋，保存至今。彼得大帝死後，葉卡捷琳娜本可以低調地將它埋葬，卻沒有這麼做。很難說這是為什麼。葉卡捷琳娜尤其害怕在蒙斯的案子之後，彼得大帝會拋棄她，轉而恩寵他的年輕情婦，有部分王族血統的瑪利亞・坎泰米爾公爵夫人。她是摩達維亞領主德米特里的女兒，德米特里是被鄂圖曼蘇丹委派去統治摩達維亞和瓦拉幾亞的君士坦丁堡希臘人之一。在普魯特河戰役期間，德米特里是俄國的盟友。此後，哲學家、作曲家和歷史學家德米特里應彼得大帝的邀請來到聖彼得堡，他女兒的地位使得他很有影響力。瑪利亞陪同彼得大帝去阿斯特拉罕，懷了孕。此時皇位繼承的問題還沒有明確，因此葉卡捷琳娜大感驚恐。這個孩子夭折了，但回到聖彼得堡之後，瑪利亞仍然是彼得大帝最寵愛的情婦。有傳聞稱，她把性病傳染給了彼得大帝。他死後，葉卡捷琳娜在一個時期內將瑪利亞送離宮廷。在安娜女皇統治下，瑪利亞在聖彼得堡主持一個文學沙龍。

註3：「根據現有的期望，乘船去北方，」彼得大帝於一七二四年十二月二十三日寫信給白令船長，「因為沒有人知道大陸在何處終結。你去看看這塊土地是否是美洲的一部分……你要找到亞洲與美洲分隔的地方。」此次遠航的結果是發現了白令海峽，後來俄國人往阿拉斯加殖民。

註4：從此處起，我們稱她為「葉卡捷琳娜一世」。

相關書摘 ▶《沙皇時代》上：彼得一世重塑帝國權威的手段，是下流的「全醉會議」

書籍介紹

本文摘錄自《沙皇時代：羅曼諾夫王朝三百年史（上）》，馬可孛羅出版

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作者：賽門・蒙提費歐里（Simon Sebag Montefiore）

譯者：陸大鵬

羅曼諾夫王朝是近代最偉大的王朝，曾統治地球表面達六分之一，幅員從歐洲一路延展到亞洲。羅曼諾夫一族也是近代最戲劇性的家族，他們曾重建遭戰火蹂躪的莫斯科公國，使其搖身一變成為歐陸強權，但又帶領帝國逐漸走向衰敗，最後落得沙皇一家遭滅門的命運。這一切故事都要從兩位小男孩說起，他們名叫米哈伊爾與阿列克謝。

本書是20位沙皇和女皇的故事，其中有不世出的天才，如彼得大帝、葉卡捷琳娜大帝，有的是瘋子，更有能力不足以承擔帝國的平庸之人，如末代皇帝尼古拉二世。但無論如何，這些沙皇都受到神聖獨裁統治和帝國野心的激勵，展現他們的無止盡權力跟無情的統治。

統治俄國既是沙皇的神聖使命，他們自認為是人民的「父親」與「牧者」，但同時沙皇寶座也是一杯毒酒。在羅曼諾夫王朝三百年歷史中，共有六位沙皇遭到謀殺，對沙皇來說，掌握權力、制衡派系是門藝術，更是保命的關鍵。因為失去權力的下場可能是遭到廢黜，而廢黜則意味著死亡。

在本書中，我們會瞻仰彼得大帝的明君形象，如何推行西化，將俄國發展成歐陸強國，但也會目睹彼得大帝如何殘忍地將兒子折磨至死。我們會讚嘆葉卡捷琳娜大帝光輝燦爛的統治生涯，也會耳聞她諱莫如深的宮廷醜聞。就如作者所言，這不是一本俄國全史、政治史、經濟史或軍事史的專書，它記述的是羅曼諾夫王朝的家族史，它描寫的是人性的光明與陰暗、高潔與低劣，這是一部關於父母與兒女、天才與庸才、聖人與怪物的王朝編年史。

Photo Credit:馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航