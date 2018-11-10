《其實你沒有你想的那麼善良》：每週的人際互動裡，大約三分之一全是謊話

文：克里斯蒂安．米勒

醜聞爆發，新聞照片上穿著四角內褲的男性，容貌與美國眾議院議員安東尼．韋納（Anthony Weiner）一模一樣。後來證實的確是韋納失手將那張照片上傳到自己公開的推特帳號，而他原本其實想要私下發送給一個西雅圖的女大生。

一開始韋納矢口否認照片是自己上傳的，聲稱帳號遭到駭客入侵。他說：「看起來像我，後來覺得有點不對勁，說不定根本是別人傳的。」

然而實際上他也曾經傳照片給其他女性，圖檔一一流出，大眾很快得知真相。於是2011年韋納辭去國會議員一職，並在記者會上坦承：「發現自己將照片貼到推特以後，我整個人慌了，只好趕緊撤下照片，然後推說是駭客幹的好事，接著回不了頭只能想辦法圓謊。現在回想起來，真是個天大的錯誤。」

但事情還沒結束，韋納辭職以後死性不改又繼續矇騙隱瞞，2013年競選紐約市長時又與22歲女子有不可告人之事。

到了2016年，他再度傳了自己僅著內褲的自拍照片給另一位女性，影像裡還小的兒子就睡在他身旁，再度掀起軒然大波。

韋納撒謊是無庸置疑的，最主要自然是對他妻子，同時他在鎂光燈下還振振有詞，等於睜眼說瞎話欺騙整個社會。他的照片全都是自己拍攝、自己傳送的，而所有藉口都是想為自己開脫，只求保住好丈夫、好男人的形象。韋納反覆撒謊的背後都是錯誤的動機，顯而易見是個偽詐之人。

韋納凸顯了撒謊的2個關鍵特質。首先，說謊者知道自己所言不實，例如「照片裡的人不是我」。再者，他是存心那麼說的，用意就是騙人。牛津英語詞典（1989年版本）對謊言（lie）有個很精簡的定義：「意圖欺騙他人的虛假說法。」這2個特質直指說謊行為的核心。

為了掩飾自己對色情圖像成癮、為了說服別人自己的新作品多棒、為了在面試時誇大自己的資歷，很多人都會說謊。

安東尼．韋納當然不誠實，但他是特例，還是常態？

說謊行為

所幸我們有些線索可循，這都要歸功於頂尖心理學家貝拉．德波羅（Bella DePaulo）數十年的研究成果。

德波羅的專業生涯大半在維吉尼亞大學授課，她曾經在夏洛特鎮（Charlottesville）徵求實驗受試者，請他們記錄每日社交互動中說謊幾次，持續一週時間。實驗定義的「社交互動」長度必須超過10分鐘（除非不到10分鐘就已經說謊了）。此外，他也請受試者記下互動的親密程度、事前對說謊的準備有多少，以及說謊前、中、後的內心感受，還有自己對謊言的認真程度。結果很有趣。

德波羅團隊發現「日常」的謊言和「嚴重」的謊言大不相同。若將謊言依嚴重程度分為9個階級，日常謊言只有3.08分。以下是實際例子：

說對方做的瑪芬麵包最好吃 誇大自己對遲到的歉意 告訴客人這顏色很合適他

他們彙整70位自願受試者一週的自我紀錄，針對日常謊言得到以下數據：

每次社交互動的說謊次數0.2 說謊對象占總人數比例30% 受試者自陳完全沒說謊的人數6

假設這份資料具有普遍性，我們可以據以推論每週大約三分之一的人際互動裡，自己聽到的全是謊話。

唉！但這個研究的問題就在於是自陳式問卷，答案可能有所誤差，比方說也許有人並未準確回報自己說了幾次謊話以免被視作壞人，又或者太小的謊言就略而不計，這些都是需要考量的。但即便有誤差，我們說謊的頻率已經大出所料。

進一步資料則顯示，70位受試者說謊以後都經歷輕微不適（量表的1分代表很安心，9分代表非常不安）：

說謊前的不適程度4.09 說謊中的不適程度4.65 說謊後的不適程度4.54

有趣的是，說謊的當下內心不適提高了，說完後也沒有明顯減輕。

受試者亦回報了說謊有沒有被發現：57％的日常謊言都沒事。那麼他們還會繼續說謊嗎？82％的受試者給了肯定答覆！

接下來就是德波羅所謂的「嚴重的謊言」。她以不同方式進行研究，郵寄書面表格請受試者寫下此生說過最大的謊話。

這些謊話在9級嚴重程度中平均是6.97分，其中47％達到8分或9分的水準。

讀者可以想想自己說過最嚴重的謊話是什麼，下面是研究發現的常見類別：

犯罪23% 外遇22% 關於金錢或工作21% 個人資料或感受16%

撒了嚴重的謊，內心不適程度自然也比較高（9分量表平均5.05）。

德波羅對比2種謊言的數據資料，發現日常謊言的對象主要是不熟的朋友和陌生人。

為何如此？難道是因為熟人比較容易察覺謊言嗎？又或者是因為我們在乎身邊的人，不希望因為小謊話壞了彼此情誼？

至於嚴重謊言則正好相反，對象以親近者為主。

這點不難理解，坦承自己外遇或不當的金錢來源，可能就要離婚或絕交了，對多數人而言保住關係比起誠實更重要。

還有個值得玩味的異常數據發生在大學生身上，他們的日常謊話主要對象不是陌生人，而是自己母親，每2次互動中就有1次日常謊言。

有趣歸有趣，對為人父母的我來說仍是警訊。

說謊與動機

目前看來，說謊對多數人而言是很普通的事情，日常生活隨處可見（否則也不會叫做日常謊言了）。而有些謊言比較嚴重、比較令說謊者內心不安，這種謊言的對象通常不是點頭之交，反而以親近的人為主。

但追根究柢，人為什麼要說謊？動機是什麼？在韋納的案例中，答案很明顯，說謊是為了避免麻煩、保住婚姻和事業。他做了糟糕的事情又不想付出代價。那一般人又如何？德波羅對這個問題同樣感興趣，所以她不只要求受試者回報說謊行為，還要解釋說謊原因。

結果發現說謊的理由多彩多姿，大略可以分為自我型和他人型2種。

想當然耳，自我型的說謊理由主要是為了取得或保住某些東西，如金錢。下面是受試者提供的例子：

「電話那頭的女士說了一個號碼，問說是不是我現在的電話，我回答是，但其實不是。」 為什麼？ 「這樣比較難找到我，他們找我是想要錢。」

自我型的說謊理由不只如此，甚至這也不是最常見的。最常見的理由被心理學家稱作「印象管理」（impression management）。例如我們希望自己看起來更能幹、更酷，於是捏造年輕時的豐功偉業、吹噓昨晚或週末在夜店的際遇。同樣常見的理由是避免尷尬、恥辱或形象被破壞。下面有個例子：

「我跟她說泰德和我還喜歡彼此，但其實我根本不知道他對我有沒有感覺。」 為什麼說謊？ 「告訴人家他不喜歡我了實在很丟臉。」

其他理由包括為自己爭取權力或避免懲罰責備。

他人型的說謊理由也很普遍，只是重心並非自己而是另一個人。下面有2個例子：

「我說她的氣色看起來好多了，但其實她比幾個星期前還虛弱。」 為什麼說謊？ 「她都在做化療了，我不想讓她煩心。」

這樣的謊言是為了朋友的感受，希望保護對方的情緒。再看看下面一段：

「我謊報了每平方吋的價格。」 為什麼呢？ 「這樣公司可以多賺一點。」

這也是他人型的理由，著眼點在於公司收益。倘若說謊是為了保護別人不受懲罰、不讓別人尷尬、避免別人的財物損失，或者提升別人的形象和財富，同樣列入他人型的理由。

各式各樣的說謊理由中，哪一種出現的比例最高？為了自己或為了他人比較多？德波羅針對日常謊言進行統計後發現，自我型占57％，他人型占24％。不算太意外。

那麼嚴重的謊言呢？你覺得自我型多，還是他人型？我猜答案會是一面倒，畢竟謊言主題不外乎是外遇、錢、工作。結果確實如此，德波羅統計之後，嚴重的謊話中自我型為94.4％，他人型是5.6％。

最後來點轉折。我自己一開始看到他人型的說謊理由時，還以為很高尚，就像利奧波德．索查隱瞞了猶太人藏匿在下水道裡的事實。結果他人型的說謊理由單純只是字面上的意義，意指「為的是別人」，可是無法藉此判定性質是好是壞。他人型的說謊動機有可能很糟糕，目的是要傷害別人。受試者提供了一個例子：

她姊姊跟她說，撫養她長大的爸爸不是她的親生父親。

想像有人為了傷害妹妹竟然說出這種話，而且她說的並非事實；也就是姊姊不只講假話，還是基於惡意和怨懟，相當沒道德水準。

他人型又傷人的謊話有多常見？根據德波羅的資料統計，這在嚴重謊言中的占比大約4％。不過別太相信數字，德波羅的研究是自陳式問卷，受試者回報的說謊原因可能有誤差與美化，甚至存在難以察覺的潛意識動機。

無論如何，德波羅這份研究很有啟發性，證實了大家會為各式各樣的原因說謊，通常著眼在自己身上，偶爾也會為了幫助或傷害別人。

相關書摘 ►《其實你沒有你想的那麼善良》：無論是否意識到，我們內心潛伏著一股攻擊的衝動

書籍介紹

《其實你沒有你想的那麼善良︰一堂關於品格的哲學思辨課》，商周出版

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作者：克里斯蒂安．米勒

譯者：陳岳辰

人來人往的購物商場，老人突然心臟病發倒地，周圍的人視若無睹，醫護趕到時已無力回天；

兩歲女孩被貨車撞成重傷，至少18名過路者棄她於不顧，導致她後來又被卡車輾過。

上述案例真實發生。怎麼會這樣？好人在哪裡？那些人怎麼會這麼冷血？這就是本書要回答的問題。

作者以哲學辯證方式，引領讀者思考品格是什麼，以及為什麼我們需要發展好的品格。書中藉由大量心理學實驗，呈現人類為善做惡背後的動機︰同理心被激發、道德提示、迷人香氣、甚或只是剛從廁所走出來，都會讓我們更願意做好事；權威者施壓、旁觀者效應，或者只要報酬比風險大、看起來不會被逮到，我們可能就會做出可怕的事。

我們對自己與他人的品格想像經常是錯的，本書將帶你認識真實自我與道德理想之間的落差，同時告訴你怎麼做可以變成更好的人，以及如何避免以道德苛責他人或道德造神。

Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航