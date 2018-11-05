當深受歡迎的哲學家也選擇離開，還要在社交媒體作公共討論嗎？

最近幾天，兩名在Twitter非常受歡迎的哲學家都相繼放棄使用社交媒體。兩人都提到在社交媒體進行公共討論，令他們承受相當大的精神負擔，所以選擇離開。

一般哲學家都信奉公共討論的重要，認為要建立完善的民主社會，人民必須多點溝通和交流；在各種思想論辯的激盪交疊之中，將能去蕪存菁，留下經得起考驗的思想結論。因此，一些哲學家選擇在社交網路和人們交流，希望能向人群展示哲學的用處之餘，也促進有益的公共討論。

兩名受網民歡迎的哲學家相繼離開Twitter

康乃爾大學教授Kate Manne便是秉持這種信念。 她在「Twitter上最受歡迎的哲學家」列表中排名第五，經常在Twitter發佈哲學、政治、文化和性別平等的評論，即使面對充滿敵意的挑釁和反駁， Manne通常都會很有耐性嘗試和對方溝通。

但是，她始終敵不過社交媒體強力的言論轟炸。據《DailyNous》報導，她因Brett Kavanaugh性侵案件的爭論而感到相當疲倦，決定刪除帳戶。

耶魯大學和牛津大學教授Brian Earp同樣抵受不了社交媒體惡劣的討論氛圍。他提到現在的討論氛圍充滿卑鄙的手段、嘲弄和諷刺，這類不良的討論方式甚至在學術界也開始浮現。他認為這種現象已經在不同層面上造成了損害。他決定暫時離開Twitter。

破壞公共討論的兇手

哲學家信奉公共討論的必要而選擇進入社交網路，這本來應該是值得鼓舞的事情；但這樣強大而理想的信念還是敵不過現實的摧殘，當他們相繼失望、疲倦而離去，這不禁令人再次懷疑：社交媒體究竟是促進公共討論的良好平台，還是破壞公共討論的兇手？

當然，只有兩個哲學家離開Twitter並不代表任何結論。但是，它再次為我們響起網路時代的警號：社交媒體充斥著破壞公共討論的巨大力量，它包含大量簡化和情緒化的思想言論、錯誤與未經證實的消息、敵我分明和的態度；加上迴聲室效應，以及鼓勵嘩眾取寵、言論偏激的演算法邏輯，以上問題變得極為惡劣嚴重。

立場兩極分化、激烈情緒主導、認知偏差鋪天蓋地，已經變成社交媒體的常態；但是，我們都不可能再倒退回去，放棄使用媒交媒體。社交媒體已經擁有上億萬用戶，這代表著上億萬的民意，絕對能影響現實社會各種重大事件；如果我們無法消除它的嚴重弊病，這將會對自由民主的文明社會構成難以估計的破壞。

社交媒體不再是公共討論的地方

未來社會的主要戰場將不再是現實世界，而是社交網路。誰能在社交媒體上控制網路的多數民意，誰就擁有巨大的政治和經濟權力。各個領域的思想家都在積極思考和處理這個戰場，那麼身為普通網民的我們能做什麼嗎？

我沒有答案。但是，我和上述兩名哲學家一樣，基本上已經放棄在社交媒體上進行公共討論。在我看來，社交媒體不再是正常的社交場域，與朋友或志同道合的人分享自己的生活和想法。它是戰場。許多人都在這裡發動戰爭，區分敵我、排除異己，爭取多數人的認同，以確立自己的身份地位。

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當然，這並不是說社交媒體沒有良好的公共討論，只是（在相對比率上）絕無僅有；原因很簡單，因為個人難以抵禦這麼龐大的結構問題，即使有些人自以為能夠擺脫其中的弊病，但實情多數已不自覺陷入某種不良的後果之中。所以，我選擇放棄。

然而，我並非放棄公共討論的信念，我只是放棄在社交媒體上進行公共討論。我仍然會繼續把自己的想法和評論都寫在文章裡，並分享在社交網路之中；我仍然相信這篇文章能發揮一定的作用，只是多數會拒絕在社交媒體上回應，因為我已不相信這能帶來多大效用。

如果你仍然相信社交網路的公共討論……

如果你仍然相信社交網路的公共討論，我建議你記住這些信條：

本文獲授權轉載，原文見書生百用。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎