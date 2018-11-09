《雙生夢魘》小說選摘：我想她知道我們畫的那所謂眼淚，就是子彈

文：艾芬蒂・柯納（Affinity Konar）

【貝兒】

一九四四年九月七日

麵包能讓大家遺忘一切。這是黑娜教給我的第一件事。它裡面含了鎮靜劑，只需要一天時間，它就可以把大家的腦袋弄得迷迷糊糊。由於我負責的是時間與記憶，因此我將大部分的麵包交給史塔莎。我決定我們之一有必要盡可能多遺忘一切，當然借助黑娜的協助，我也找到其他方式好餵飽自己。

黑娜叫我「小不點一號」，史塔莎是「小不點二號」。這是她擁有我們的方式，但我不太介意，被黑娜控制總比被其他人操控好得多。她教我許多有用處的事情，她教我用足球場的綠草煮湯，如何燉湯，當然，妳得先拿到鍋子才行。她教我如何討好廚師，將補給帶進廚房，才方便自己「安排」一些事情。也許拿一顆馬鈴薯，要不就是洋蔥、幾塊煤、一包火柴或一根湯勺。

她替我縫了一個小麻布袋，讓我塞進裙子腰間，這樣我就能成為一個更鬼鬼祟祟的小偷了。沒多久，我就把小袋子塞滿了一整個世界。

我不確定爺爺或媽媽會如何看待我們與黑娜的合作關係。如果在外面的世界，我可能會很怕她，但在這個狡詐動亂的環境，她就是家人。我們也盡了最大的努力，以我們的愛報答她。她熱愛我們的遊戲——它們比這裡其他小孩偏好的掘墓遊戲複雜成熟多了——她對猜謎遊戲、「殺死希特勒」或「生物大分類」總是躍躍欲試，不過最後一項遊戲她表現得蠻糟糕的，因為她對於生物界何者較為優越、更有功能，或值得生存，也總有自己的怪奇想法。

黑娜才十七歲，卻已經在奧斯威辛集中營待了三年，在那之前，她已經在各處勞改營待過幾個月，所以她向我們保證，她很清楚自己在說什麼。她說，我們住的地點遠遠優於其他營區，那裡沒有鋪路，所有的混凝土都拿來修築高塔了，而高塔唯一的裝飾品，就是直指天際的槍桿。

「這裡文明多了，」她喜歡這麼說。「但這不是一件好事。」

黑娜每天保持忙碌，她不會只跟著我們，而是隨時準備幫助他人，或修理其他人；她熱愛管閒事。每天她花許多時間站在女子營區的一只大木桶上，用手遮住陽光眺望周遭。所有動靜都逃不過她的眼底。如果護士需要為醫務室張羅一些物品，黑娜就會幫忙協尋。要是有雙胞胎霸凌事件，黑娜也會很樂意出手，假設雙胞胎老爹需要一本書，黑娜會出錢買下來。如果某人不熱愛共產主義，黑娜會幫忙他或她找到了那份愛。

然而，這些活動都無法滿足她躁動不安的天性。

「我好無聊，」她在我們抵達動物園的第三天宣布。「妳們應該要娛樂我。我已經向妳們展示我的才華。」她將粉紅色的眼眸固定在我身上。「小不點二號一直吹噓妳的踢踏舞跳得有多好。」

「史塔莎太誇張了，」我說。

「表演給我看，」黑娜命令，她做了華麗的跳躍動作，從木桶跳下。「我是偉大的藝術鑑賞家。我這輩子已經證明這一點。我偷過一支畫筆，還偷過芭蕾舞門票，我還曾經從一家高檔百貨公司偷了十幾個瓷偶，結果被逮到了，我沒在怕的，我坐了牢，還付罰金。妳們看，為了藝術，我做過多少犧牲，所以不准拒絕我。」

她滿懷期待地看著我，從我們眼前的泥土地挪走幾塊石頭，為我們準備舞台。她竟然沒有朝路人丟石頭，倒讓我嚇了一大跳，因為大家都知道她絕對不會浪費任何持有潛在武器的機會，不過此時她的心思似乎被另一種截然不同的期待心理佔據。

「拜託嘛，貝兒。讓我看看妳跳舞的模樣。讓我忘記自己的人生，一下下就好。」

「我不想在這裡跳舞，」我堅持。「沒道理要我跳。」

「就當我們以後離開這裡的事先練習，」史塔莎說，她彎腰撥開另一塊石頭。「為了未來。我負責的是未來，記得嗎？」

「我不要。」

黑娜交疊雙臂，看著我們爭論。這似乎就已經夠讓她開心了。但史塔莎堅持我必須練習，預備我們即將會有的人生，一旦戰爭結束，我的舞蹈可能是唯一的能維繫我倆生計的方式，因為城市早已夷平，死亡人數會難以估算，大家的父親再也回不來，房子也無法重建了。

我無法接受這個論點，她又繼續加油添醋。茱蒂・嘉倫就會這麼做啊，她聲稱。再怎麼痛苦，茱蒂都會咬牙練習，練到雙腿流血、肚子劇痛，甚至頭昏腦脹或長蝨子也無所謂。

「我又不是茱蒂・嘉倫，」我抗議。

我妹依舊不放棄，我只好在塵土中起舞，史塔莎吹口哨為我配樂。她的哨音無力微弱，要停不停的，但我得承認，它讓我回到了過去，在那短暫的瞬間，我全心享受其中，我從來沒想過自己也能在這種地方開心起舞，要不是觀眾群多了一位不速之客，我甚至可以跳上好幾個小時，這位不受歡迎的旁觀者正坐在附近樹樁悠閒欣賞。

那是陶伯，一位年輕警衛。他的惡名起於他有能力從背後扭斷女人的脖子，讓她們來不及尖叫便瞬間斃命。他的雙眼與頭髮都是金黃色的，臉頰紅潤如蘋果，當他說話時，臉上其他部位卻能如岩石般冰冷僵硬。一看到他，我就停了下來，但陶伯示意我繼續，他的雙腿交叉在腳踝，一副在電影院觀賞演出的模樣。他從口袋掏出一條巧克力，開始用奇特的動作小口啃它。儘管隔了一段距離，我也能看見他咬下巧克力的半圓痕跡，不難想像他正在享受的甜蜜滋味。

「繼續啊，」他下令，牙齒沾滿了棕色巧克力。

於是我繼續了，一面努力想像除了陶伯以外的觀眾群。

「跳快一點，」他命令。

我奮力移動腳跟與腳趾，揚起灰塵，我心想，如果我跳得夠快夠認真，他可能會要我停下來。然後，我就能鬆一口——

「停！」他下令。

我停了。但陶伯的蘋果臉看起來更火大。我似乎誤解了他的指令。

「不是妳！妳繼續給我跳！是她！」他指著史塔莎。「不要再吹口哨了！」

史塔莎立刻閉上嘴，她的手慢慢挪上來捂住耳朵。我看得出來自己雙腳撞擊地面的聲音讓她不安。她能察覺我的感受，所有的傷痛，所有的疲憊。她的聲音因恐懼而減弱，她懇求陶伯允許我休息。

「貝兒非常有才華。妳不認為嗎？」

「那當然，」史塔莎顫抖。她的眼神不敢抬起，我知道她的雙腿和我的一樣，都在發抖。

如果不是我目睹了史塔莎的驚懼，我可能還會繼續，但它讓我分心，結果我我摔倒了。黑娜伸手要扶我，可是陶伯推開她，拉住我裙子的腰帶。然後，他把我拖到他的樹樁，往後退了幾步——以便好好打量我，我感覺自己像架上的玩具——接著他開始拍手。我們的心都懸在他雙手之間的空氣。

「妳們知道莎拉・李安德嗎？《柴可夫斯基一生摯愛》的大明星？德國電影界的最佳女主角？」他終於止住深具嘲諷意味的拍手時，開口問我們。

我們不認識這位明星，但照實回答並不安全。相反地，我們連忙稱讚她的美貌與才華，陶伯咧嘴大笑，好像我們讚美的人是他，而非某個遙遠的電影大明星。

「莎拉是我的家族朋友，她一直在找天才兒童。我對妳印象很深刻。」他用手指戳戳我的臉頰。「妳的雙腿很厲害，聽說她準備拍攝一齣新音樂劇。如果妳夠認真，妳的舞技會越來越進步，我甚至可以把妳推薦給她。這應該算是妳走運了，對不對？」

「是的。」我回答。

「還好我在這裡發現了妳，」他說。他的臉上出現某種近似興奮的神情。「我等會立刻打電話給李安德小姐。我很確定她絕對不會多加遲疑——搞不好馬上跳上飛機，在一小時內把妳帶走！」

他應該是在等我回答吧。

「大概吧，」我說。

「『大概吧？』妳怎麼會這麼敷衍——妳的自信在哪裡？妳的決心呢？妳應該要忙著收拾行李啊？！妳是在猶豫什麼？難道妳不期待未來即將有的人生嗎？」

直到那時我才注意到旁邊還站了三名看熱鬧的警衛——他們笑得東倒西歪，連嘴裡的香煙都掉下來了。他們的恥笑加上我剛才用盡全力展示舞蹈，讓我覺得想吐，甚至喘不過氣，用力呼吸。其中一位警衛有點擔憂，趕緊跳過來看看我的狀況——人人都知道，只要門格勒的雙胞胎有三長兩短，他絕對會重重懲罰警衛——這位警衛輕輕拍了我的背。

「你們應該不會想要醫生知道這件事情吧，」他警告同伴。

「我只是在開玩笑嘛。」陶伯聳肩。「猶太人喜歡聽笑話，特別是跟自己有關的笑話。你還不懂嗎？」

他刻意將一隻手放在我的肩膀上，使勁搖晃我，直到我的牙齒咬到舌頭。

「妳喜歡笑，對不對？快笑給我看。」

我很想安撫他，但在我能擠出最勉強的微笑前，一旁的黑娜放聲大笑，態度嘲諷猖狂。

「不是妳！」又一次，陶伯的臉充滿厭惡。「共產黨沒權利笑！」

這個叫陶伯的傢伙太容易上鉤了。聰明的黑娜笑得更厲害，轉身要跑，陶伯就像一條突然發現新獵物的狗兒趕緊跟上。她就這樣用笑聲把他引離現場了。

這是她在奧斯威辛所做過最貼心的事，但我從此以後卻再也不想笑了。

營區空地的警衛走光之後，史塔莎坐到我身旁。她替我穿上鞋子，用袖口擦擦我的眼睛。她發現這麼做也沒什麼用，於是決定玩起我們的老遊戲，希望能讓我開心起來。她調整自己的位置，讓我們背對背坐好，這是我們從小就開始玩的遊戲。我們必須同時畫出腦子裡想到的物品，然後檢查兩個人畫出來的東西是不是一模一樣。

我們拿起樹枝，將腦海的圖像畫在泥地。首先，我們畫了鳥。我們比對之後，確定它們一模一樣。接下來，是懸掛在飛鳥上方的月亮與星辰。它們也是完全一樣的。我們畫了船。我們畫城市。大城市，小城市，未受戰亂肆虐的城市，沒有貧民區的城市。我們畫出通往這些城市的道路。所有的道路都朝著同一個方向前進。

然後，突然之間，我不知道自己該如何下手或畫什麼。我的頭腦一片空白，但我可以聽見我妹妹還在用樹枝胡亂塗寫，一點也沒有中斷。我別無選擇，只能從她的肩膀偷看。可惜我移動了脊椎，透露出我的意圖。

「妳為什麼要作弊？」她質問。

「誰說我作弊了？」

「我感覺妳動了。妳偷看。」

我沒有為自己辯解。

「到了這裡就變了，對不對？他們已經讓妳跟我變得不一樣了。」

她沒有說錯，但我不願意接受。

「胡說，」我告訴她。「我們還是一樣的。再試一次。」

我們原本會再試一次，有可能一直畫下去，但就在我們有機會開始前， 一輛車身塗著紅色十字的白色卡車出現了。艾瑪護士下了車，她動作如此精準謹慎，像是走下巡航艇的斜坡。我們從動物園其他孩子那兒聽過艾瑪這個人，但這是我們與她第一次面對面接觸。

看見艾瑪後，史塔莎在土裡畫了一顆子彈。我也畫了子彈，我畫得越來越快。艾瑪越接近我們，我們的子彈越來越多。

我忍住不去看她，專注在她投射在我們作品上的身影，但是艾瑪不給我機會，她蹲在我們身旁，將撲了粉的臉湊到我面前，拉拉我的鼻尖，把我當成沒有感覺的橡皮人。艾瑪的臉龐輪廓尖銳，後來史塔莎說，這是一種精心進化的設計，因為艾瑪在黑暗中，仍可以跟蹤她的獵物，但在那一刻，當這位護士這麼靠近我，幾乎將尖牙咬進我的臉時，我只注意到她美貌背後的狡詐，她的髮色白得猶如糖霜，唇膏塗得紅潤，感覺她似乎費盡心思，讓自己看起來像是雪地裡的一滴鮮血。

「妳們還在玩沙子，不嫌自己太老了嗎？」艾瑪問。又拉了拉我的鼻子。

我們都不知道該如何回答，反正艾瑪也不期待我們的答案。她光是欣賞自己修長的身影落在我們作品的模樣就夠了。她轉身仔細端詳，又彎下腰認真研究泥土上的圖案。

「這是什麼？」她指著子彈。

「淚珠，」史塔莎回答。

艾瑪將頭歪向一邊，對著我們的圖畫微笑。我想她知道那所謂的眼淚就是子彈。但她應該是被我們的說詞迷住了，因為她拉住我們的領口，帶我們走到那輛紅色十字的白色卡車時，動作並沒有過度粗魯，她的雙手緊緊攫住我們的頸背，我們就像兩隻被她抓在水桶邊緣的小貓，但因為她還沒有得到許可，所以暫時還不用把我們淹死 。

相關書摘 ►《雙生夢魘》小說選摘：鮮紅色的雲彩在他的條紋囚服綻放，一路旅行到他寬闊的肩頭

書籍介紹

本文摘錄自《雙生夢魘》，啟明出版

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作者：艾芬蒂・柯納（Affinity Konar）

譯者：陳佳琳

轟動全美的話題之作，繼《穿條紋衣的男孩》後，

又一以童稚之眼見證歷史上最黑暗一頁的經典小說。

甜美可愛的雙胞胎小姐妹，遭逢人類史上最慘絕人寰的暴行

行經夢魘般的黑暗歷史，她們的勇敢與堅毅將永恆照亮人心

火車開到奧斯威辛停了下來，外頭樂聲悠揚彷彿慶典，車上滿載的全家大大小小，魚貫走下排隊前進，一旁風度翩翩的白袍醫生仔細篩選。兩個十二歲的小女孩，貝兒與史塔莎緊偎著媽媽和爺爺走著，其中一位警衛看到她們，便向醫生大喊：「雙胞胎！這裡有一對！」

我們第一次的分裂，是在媽媽的子宮；第二次撕裂開來，則是在實驗動物園裡

一九四四年秋天，多才多藝、性格溫婉的貝兒，與想像力豐富、鬼靈精怪的史塔莎，被「醫生伯伯」門格勒選入「動物園」。動物園裡有許多實驗品：白化症者、巨人、侏儒、孕婦，以及大量與兩姐妹年紀相仿的雙胞胎。裸身測量，並施以針頭、解剖各種殘忍實驗，他們互相扶持，成為彼此最親愛的朋友。而心有靈犀的貝兒與史塔莎則分擔著彼此的苦痛，玩童年小遊戲忘卻日益變形的肉體，擘畫美好未來以面對殘酷現實。

同年冬天，在一場門格勒舉辦的音樂會裡，貝兒突然消失，從此下落不明，傷心欲絕的史塔莎堅信姊姊依然活著，惦記在心尋尋覓覓，但隨著集中營被蘇聯紅軍解放、戰局越發混亂。戰犯潛逃，戰俘竄逃，各自尋求安身立命，史塔莎與小夥伴「藍色病人」決定一同踏上冰天雪地的波蘭荒野，朝華沙動物園前進，他們的目標：復仇門格勒，以及，一家團圓……

Photo Credit: 啟明出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺