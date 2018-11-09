《雙生夢魘》小說選摘：鮮紅色雲彩在他的條紋囚服綻放，一路旅行到他寬闊的肩頭

文：艾芬蒂・柯納（Affinity Konar）

【史塔莎】

紅雲

醫生伯伯傷了我的耳朵後，我聽到的一切都帶著回音。有人跟我說好聽話時，感覺很不錯。可是要是誰扯開喉嚨惡言命令我們時，那真是再糟糕也不過。

我想我不必明講，你也知道上述哪種情形出現得比較頻繁，畢竟負責照顧我們的是肥牛。那女人沒有一天是高興的。

耳朵受傷第二個副作用：持續的隆隆聲、特定的酸疼感，猛烈的敲痛。

第三個副作用比較受人歡迎：他在我耳朵留下的傷痕，反而讓美夢更容易滲透我的大腦。自從我一隻耳朵喪失聽力後，我做了各式各樣的好夢，它們美妙到讓我幾乎可以原諒醫生伯伯的變態行為。在這些幻夢中，我把握大好機會，徹底挑釁他的荒唐與錯誤。

「妳也做夢了嗎？」某一天經過一場特別令人滿意的復仇大夢後，我問貝兒。我得說：我在試探她；其實我只是想知道那一天我們的步調是否和諧同步。

「那當然，」她回答。她在我們粗糙的木板床伸懶腰打哈欠，以為這麼做我就可以分心，但她的語氣一點也無法令人信服。

「那妳夢到什麼？」我質問。

我知道她的表情絕對會出賣她自己的謊言，她背對我，瞪著磚牆。

「家人，」她回答。「不然呢？」

我竟然從未夢過自己的家人，這令我非常內疚——爸爸或媽媽的身影不曾出現，就連爺爺也不見蹤影——我決定順勢隨著她說謊。

「這樣很好，但如果偶爾內容來點變化我也不介意， 」我說。「爺爺把高麗菜變成蝴蝶真的很精彩，但每次爸爸重新現身後，媽媽總是哭個不停，這很可怕耶。」

「真的很煩人，」貝兒回答。「真不知道我們為什麼夢不到更美好的事物。」

「難道這些瑕疵都是我的問題？先出生的人是妳耶，」我說。「本來就是妳帶的頭。就連實驗室那些人也覺得我們之間，都是妳說了算。」

「這只證明他們有多蠢，」貝兒說。「只要長了眼睛的人都知道妳才是我們之間的老大姐。」

我將雙腿掛在床邊。如果我們身在他處，今天該是多麼美好的一天。陽光燦爛，鳥兒甚至隨著警犬的嚎叫大聲歌唱。

「下床！」肥牛咆哮。她沿著木欄杆走動，用湯勺敲打，甚至伸手隨意拉扯某位女孩的耳垂。

我用雙手覆住我的耳朵。

「不想聽到壞事，是嗎？」肥牛問。

我點點頭。手仍然不願放開。

「也不會讓妳看到的。至少今天不會。今天有足球賽。很棒，對不對？」

我把手放下，小心翼翼回答，是，我很高興有比賽可看。

我姐姐連聲喝采，很高興聽到這個消息。最近幾天她的動作很遲緩，但是今天她迅速跳上梯子，馬上穿好衣服。但肥牛一把抓住她的衣領，將她拉到一邊。

「妳沒有比賽可看，貝兒，」肥牛說。

就在此時，我們看見了救護車的閃光，它隆隆開過大門。

我眼睜睜望著艾瑪護士帶走貝兒，看著她們消失在那輛邪魔般的救護車車門後方，就此離開消失，當時的我竟衷心期盼，他也能將我的視力奪走，好讓我不用繼續目睹姐姐受盡折磨。但到目前為止，我仍無法擺脫我的視力，時候未到。

我們在中庭集合，肥牛站在最前面。她似乎很熱愛這項運動，所以更努力振奮我們的士氣，解釋各種不同的玩法，還介紹哪位警衛是場上最強的選手。梅莉醫生與雙胞胎老爹對比賽不怎麼熱衷。他們走在我們中間，盡責數著人頭。

「病人」內八步踱到我旁邊。眼神比往常更閃爍。

「我有禮物要給妳，」他說，雙臂藏在背後。

「我只想要你好好的，『病人』。」

他以咳嗽回答我。

「你根本就不健康。」

「就是這樣啊，」病人無所謂地回答，「我只會越變越糟，永遠好不了，誰在乎啊，你們都忙著搶那只裝滿蕁麻的錫杯。」

這是當時大家流行的說法。我懶得理他，轉身不想說話，但我覺得有人用力敲著我裙襬，接著那人拍拍我的肩膀。病人大笑，高高舉起一個耳角。

「這是送給妳的，」他說。「我從『加拿大』拿來的，他們沒把它丟掉，可能因為它是象牙製品吧。」

這隻古董耳角原本一定屬於某位貴婦富婆。它手工細膩，馬頭把柄。馬兒看來桀傲不馴，嘴角癟起，鬃毛朝後，彷彿迎著一陣狂暴颶風。我擔心醫生伯伯要是在現在走過中庭，不知會說什麼。

「妳試試看嘛，」他鼓吹我。「放在壞掉的那隻耳朵，我來說一點話。」

我沒試，不太確定地摸著馬兒鬃毛。

「妳一定要很喜歡啦，」他說。「我是跟彼得換來的。他幫我從倉庫把它偷出來，如果是女生，要跟彼得交易就比較簡單，因為可以讓他摸一摸，吃個豆腐就好。我還得拿香煙跟他換。」

「我還寧可收到香煙呢，」我開玩笑。

「香煙又不能讓妳聽得見，」他的聲音從沒這麼實際過。「也許有一天，我會在妳的左耳說一些價值非凡的話，到時妳絕對不會想錯過的。」

他這段話很有道理。我越來越喜歡我們的對話了。我可以告訴他我不能與貝兒討論的事，例如要如何結束醫生伯伯的性命，又該在哪裡處理他，可以用什麼方法讓他當場結束生命。

比賽時，我們這群小孩站在足球場左側，努力不朝右邊看，那裡是女性囚犯的營區，另外還有警衛的家庭宿舍，家屬在週末造訪這裡，歡欣快樂，坐在彩色毯子上悠閒度日，吃馬鈴薯沙拉、小餐包與香腸。媽媽們在草地追逐胖嘟嘟的小寶寶，唸圖畫書給孩子們聽，並好奇地拍下奧斯威辛的各種照片。我看見一架相機朝著我，故意眨了眨眼。「病人」模仿對方的手勢。我注意到我與他越來越契合了，這讓我很開心。

睜開雙眼後，比賽開始了。

足球在裝備齊全的警衛與身穿破舊條紋衣的囚犯間來回飛行。「病人」興奮異常；好幾次，我都得提醒為了身體著想，可不要叫得太大聲。我警告他，這種放肆的歡呼聲很有可能讓他脆弱的身體底子徹底碎裂。

「而且也不要指望我們會贏，」 我說。

「但我們會贏的，」他欣喜若狂地對著我的好耳朵說。「一旦我們獲勝，火車就要重回軌道，穿過森林，越過群山。如果我們贏了，貧民區將永遠不復存在，再也不會有人敲門了。」

他就此打住，期盼我的贊同，也只停了一秒。他依然沉浸在自己的美好幻想，享受豐富強大的想像力。就這方面而言，我們也是如此相像。

「如果他們贏了，」 他繼續，「我的哥哥就還是我的兄弟，不是死去的男孩。他將不再受苦，在他垂死時，也無須掛念我人在何方。」

我好想告訴他，我不確定這種奇蹟是否可能發生。我知道這裡的一些祕密，也覺得它們非常奇特，但是死而復生？這似乎是不可能的。但我又意識到，我不能斷言這樣的美好境界不可能發生，畢竟，誰想得到奧斯威辛也會出現那些慘忍暴行呢？

我當然沒有將這些想法說出口，就算「病人」對我的心思感興趣，他還是專心看球賽，巧妙掩飾自己的想法。

一開始，球場上的囚犯無精打采，但到了第二回合，他們卻突然神勇起來。儘管還是有些人看起來彷彿在夢遊，但很多人卻因為有可能反敗為勝，開始活力充沛。那顆足球才不在乎人們踢的力道有多麼微弱，或是球技是否遲鈍。它持續在囚犯與警衛頭頂飛行，彷彿企圖完成一項不可能的談判。到了第三回合時，一名警衛大笑將球踢出界，拿了一個酸麵包團取代，他發球時，麵包屑漫天飛舞。就連樹上看好戲的烏鴉也不理睬這些麵包屑；牠們轉頭朝向太陽，刻意忽略它們。這是明智的，我也學牠們照做，「病人」也學起我來。

我們不再看比賽，而是望著天空，凝視那些展現不同樣貌的白雲，我們一起研究它們的形狀，成了天真無邪的孩子們。

「時鐘，」我指著白雲說。

「納粹！」「病人」說。

我指向另一朵雲。

「兔子，」 我說。

「納粹，」「病人」說。

我們繼續玩這個遊戲，後來，我還看見新娘、幽靈、一顆牙齒、一把湯勺。「病人」只看到納粹。有時，他的納粹在睡覺或剔牙，但他們大多是垂死的納粹，死於一系列疾病，要不就是撞上野生動物，或遇上「病人」的奶奶，或是被「病人」拿著麵包刀相逼。

我很想知道他究竟看到了什麼，也設法從他躺著的角度，研究他的視線方向。他的臉上沾了泥土。他咳嗽時禮貌地別過臉，骯髒的口氣朝向地面。

「你解釋一下，這為什麼看起來像納粹，」我說。我指著新出現的雲團，他宣稱那是被毒箭射死的納粹。

為了回答我，男孩從口袋拿出麵包刀，研究刀刃，在動物園的我們都有一把這種刀子，雖然拿來切我們被發放的麵包，但它的刀刃很鈍，總是在刀柄要掉不掉的。但「病人」的麵包刀刀鋒銳利，他對著石頭把它磨利了。

「總有一天，我會殺死一個納粹，」他低聲說，然後突然坐起身。

「我也想殺死一個納粹，」我低語。「但我特別想殺死一個人。你也知道是誰。」

「病人」驟然躺回沙地。

「他們都是一樣的，」他說。「我見一個就殺一個。」

他說話時，我感到一股深沉細膩的劇痛，過去我從來沒有這種體驗，但這疼痛似乎裝得溫暖可人，可是力道卻猛烈強勁，我很訝異自己竟然沒有昏過去。我頭頂的雲彩顯得無動於衷，愚蠢的雲。我開始討厭它們了。它們不只無視我們的困境，而且一點才華都沒有，連模仿我姐姐都做不到。在我感受這股疼痛時，我想到人在實驗室的貝兒。但我不能去想，我不敢多想。

她比我強壯，我告訴自己，她挺得住的。我強迫自己以正面的態度面對。

「總有一天，」我告訴我的朋友，「殺戮將是不必要的。因為這場戰爭終將結束。」

「妳是說這個世界？」「病人」皺眉問我。

「不。這場戰爭，」我說。「戰爭會結束的。」

病人聳聳肩。我不確定他聳肩是因為不以為然，或是看見警衛又得了一分。

「世界，戰爭。這根本是一體兩面。」

此時，警衛們勝利得分，讓他怒不可遏。他突然站起來，往納粹白雲丟麵包刀，不堪一擊的身體甚至無法支撐這個小小的動作，他跌跌撞撞用力坐回地面，頭撞上一塊石頭，身體顫抖抽搐。肥牛在一旁目睹，卻什麼也沒做，我做得更少，因為我害怕極了。我大聲呼叫雙胞胎老爹，又趕緊找了梅莉醫生，「病人」還在發抖，眼睛不斷轉動，囚犯守門員驚呼一聲，趕緊衝過來，他想抱住「病人」，將一根棍子塞進男孩嘴裡，免得他咬住自己的舌頭。看到此人出手營救，一位警衛拔出手槍，他開了槍，兩次對空鳴槍，一次朝人射擊。囚犯守門員落在抽搐的男孩身旁。

醫生伯伯拉著擔架推過人群，沿路憤怒拼命大喊，跨過倒下的守門員屍體，扶起「病人」。

男孩被擔架帶走時，我突然預感：這會是自己最後一次見到我的好朋友。我低頭看著雙臂，「病人」送我的禮物在我手中顫動。現在我不需要耳角，就能聽見醫生伯伯對著「病人」死氣沉沉的臉龐尖叫大喊，徒勞想喚醒他。

在這些尖叫與哭泣聲中，我感受到了姐姐的痛苦，我原本努力摒棄那種感受，因為她理應更堅強，也因為這是她想要的，貝兒的痛苦在我體內縈繞不去，運行盤繞，它告訴我：妳想做什麼，就去做吧，但我不會被妳忽視、改變，更不會屈服。

聽到這些，耳角從我手中掉落。

它掉在離受傷守門員幾呎遠的球場上，他正用一隻手撫著肚子。人怎麼可以在生命即將走到盡頭時，依然維持如此濃厚的好奇心，努力想要瞭解與體驗呢？因為，你知道嗎？當囚犯守門員瞄到這份在球場顯得格格不入的珍奇物品時，在垂死的陰霾中，他仍然拖動身軀，想知道這象牙耳角是否準備傳遞訊息給他，或許是一個聲音，或是哭泣。但警衛看見了這個動作，在守門員抓住耳角的那一霎那，又從後面補了一槍，於是，傷者就此靜止不動了。而鮮紅色的雲彩在他的條紋囚服綻放——我看著它們開散，一路旅行到他寬闊的肩頭。

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書籍介紹

本文摘錄自《雙生夢魘》，啟明出版

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作者：艾芬蒂・柯納（Affinity Konar）

譯者：陳佳琳

轟動全美的話題之作，繼《穿條紋衣的男孩》後，

又一以童稚之眼見證歷史上最黑暗一頁的經典小說。

甜美可愛的雙胞胎小姐妹，遭逢人類史上最慘絕人寰的暴行

行經夢魘般的黑暗歷史，她們的勇敢與堅毅將永恆照亮人心

火車開到奧斯威辛停了下來，外頭樂聲悠揚彷彿慶典，車上滿載的全家大大小小，魚貫走下排隊前進，一旁風度翩翩的白袍醫生仔細篩選。兩個十二歲的小女孩，貝兒與史塔莎緊偎著媽媽和爺爺走著，其中一位警衛看到她們，便向醫生大喊：「雙胞胎！這裡有一對！」

我們第一次的分裂，是在媽媽的子宮；第二次撕裂開來，則是在實驗動物園裡

一九四四年秋天，多才多藝、性格溫婉的貝兒，與想像力豐富、鬼靈精怪的史塔莎，被「醫生伯伯」門格勒選入「動物園」。動物園裡有許多實驗品：白化症者、巨人、侏儒、孕婦，以及大量與兩姐妹年紀相仿的雙胞胎。裸身測量，並施以針頭、解剖各種殘忍實驗，他們互相扶持，成為彼此最親愛的朋友。而心有靈犀的貝兒與史塔莎則分擔著彼此的苦痛，玩童年小遊戲忘卻日益變形的肉體，擘畫美好未來以面對殘酷現實。

同年冬天，在一場門格勒舉辦的音樂會裡，貝兒突然消失，從此下落不明，傷心欲絕的史塔莎堅信姊姊依然活著，惦記在心尋尋覓覓，但隨著集中營被蘇聯紅軍解放、戰局越發混亂。戰犯潛逃，戰俘竄逃，各自尋求安身立命，史塔莎與小夥伴「藍色病人」決定一同踏上冰天雪地的波蘭荒野，朝華沙動物園前進，他們的目標：復仇門格勒，以及，一家團圓……

Photo Credit: 啟明出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺