《大破壞》：贏者全拿的谷歌，真正擅長的領域是「監管劫持」

文:喬納森・塔普林(Jonathan Taplin)

壟斷事業要如何逃避監管?與臉書和亞馬遜這兩家壟斷事業一樣,谷歌利用政治遊說與公關等工具來鞏固它獨一無二的市場勢力。監管任由政治擺布,只要監管會阻礙成長的自由市場福音在華盛頓被奉為圭臬,壟斷者將會不受節制地繁衍。作為全世界最大的壟斷企業,谷歌的姿態彷彿它才是21世紀的做法,而政府則是活在20世紀的世界。「監管機構的不了解」成為隱而未宣的威脅,雖然那些監管機構早已被芝加哥學派的經濟與法律教條所束縛。為了維繫公司的權力,谷歌、臉書及亞馬遜不但必須熟知美國司法部的策略,還必須密切注意監管廣告和商務的聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC),以及管理網際網路規範的聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission, FCC)。

谷歌以市值排名全美第一的公司。根據顧問業者先導公司(Precursor)的史考特.克里蘭(Scott Cleland)調查,6大全球使用者超過10億人的網路平台中,有5個是由谷歌控制,包括搜尋、影片、行動、地圖及瀏覽器,並且在14大網際網路商業功能裡,有13種領先市場。正如提爾指出,諸如谷歌此類的公司會「說謊以保護自己」,因為它們知道「吹噓自己的壟斷地位會招致稽核、調查與攻擊。它們希望自己的壟斷獲利能持續不受干擾,所以用盡辦法掩飾自己的壟斷,通常是藉由誇大它們(不存在)的競爭力」。下圖可讓我們一窺谷歌(不存在)的競爭力。

谷歌贏者全拿的成功,不只是憑藉著技術優越這個因素,它耗費鉅資,確保在華盛頓的政治影響力,能讓政府主管和立法部門都感受得到。該公司每年花費超過1500萬美元在直接遊說上,與國防承包商波音(Boeing)不相上下,但是谷歌擁有比波音所能動用的一切資源來得更強大的平台可以接觸大眾。2012年1月17日,影音產業宣布支持禁止網路盜版法案(Stop Online Piracy Act, SOPA)這是一項藉由限制主持或提供盜版內容之交易網站的存取,以打擊侵害著作權的立法草案。該草案特別瞄準與盜版網站連結的搜尋引擎,如谷歌。草案公布後的第二天,谷歌在搜尋主頁上張貼如下的圖像長達24小時,總計有18億人看到該圖像。

注意圖像中使用審查(censor)的字眼,點擊「告訴國會」(Tell Congress)那行字,則可以讓你傳送訊息給美國國會議員。不用說,美國國會的電子郵件伺服器當然不堪負荷,2012年1月20日,美國眾議院司法委員會主席拉馬爾.史密斯(Lamar Smith)撤回草案。要求谷歌停止連結犯罪的盜版網站構成審查的說法,是一種歐威爾式的欺世之談,但是它對美國國會議員的影響,卻讓他們形同遭受谷歌劫持。事實上,這種劫持甚至讓谷歌得以募集許多美國國會議員支持公司,對抗似乎更願意稱呼谷歌為壟斷事業的歐盟(European Union)反托拉斯監管當局。正如《衛報》報導:「許多共和黨與民主黨參議員和眾議員已收受谷歌高達數十萬美元的競選獻金,因而向美國國會施壓,寄發一連串類似,甚至完全相同的信函給歐洲議會(EuropeanParliament)的重要議員。」

不過,谷歌真正擅長的領域是「監管劫持」(regulatory capture)。根據諾貝爾獎得主喬治.史帝格勒(George Stigler)的說明,監管劫持是監管機構最後被其所負責監管之產業支配的過程。先不談谷歌董事長施密特拜訪歐巴馬白宮的次數超過美國任何企業的主管,以及谷歌遊說長凱薩林.歐雅馬(Katherine Oyama)是副總統喬.拜登(Joe Biden)的協理律師,谷歌高階主管在美國聯邦政府的任職清單確實令人大開眼界:

當然,進出政府的旋轉門是雙向的,正如谷歌透明計畫(Google Transparency Project)這份獨立監督報告清楚呈現的情況:

從這種情況中,我們可以感覺到谷歌有某種保險政策:在聯邦通訊委員會、管理與預算局(Office of Management and Budege, OMB)、專利局及司法部的反托拉斯部門等重要機構,谷歌都會安插一個重要人選,如果公司利益受到威脅時就能取得重大情報。而根據Quartz調查施密特Groundwork 公司的報導顯示,谷歌正把網撒向歐巴馬政府以外的範圍:

谷歌為了確保萬無一失,會兩邊押注,因此在施密特提供希拉蕊選戰顧問的同時,佩吉也在帕克和馬斯克的陪同下,於2016年3月與共和黨人在喬治亞州海島(Sea Island)舉行祕密會議,居中撮合的是右派智庫美國企業研究院(American Enterprise Institute, AEI)。他們與共和黨領導階層會面,包括密契.麥康諾(Mitch McConnell)、萊恩及卡爾.羅夫(Karl Rove),共同規劃共和黨於2016年選舉的策略。由自身與國會議員談論網際網路改革的經驗中,讓我明白谷歌、亞馬遜及臉書均早已在兩大政黨中紮根,無論白宮由誰當家,它們的利益都會受到保護。

但是,這些個別的保險政策仍不足以讓它們杜絕麻煩。自2014年至今,谷歌已有2個運用其政治影響力的典型例子清楚呈現在大眾眼前。第一個例子牽涉原本應該監管谷歌廣告與搜尋事業的機構——聯邦貿易委員會。2015年3月24日,《華爾街日報》揭露一份從聯邦貿易委員會競爭單位洩漏的報告,建議起訴谷歌濫用市場地位,因為谷歌向第三方推薦自己的服務。出乎意料的是,聯邦貿易委員會全體會議卻以極不尋常的方法否決幕僚的建議,決議反對起訴谷歌。《華爾街日報》宣稱,谷歌在該申訴案被撤銷前於白宮舉行的230場會議,影響了聯邦貿易委員會的決定。這篇報導使聯邦貿易委員會發表一份制式的否認聲明:

今天刊載的《華爾街日報》文章〈谷歌充分利用與白宮的緊密關係〉(Google Makes Most of Close Ties to White House)中,對聯邦貿易委員會調查的公正性作出數項誤導的推論與暗示。該文章暗示一連串由聯邦貿易委員會官員和執行部門官員,或谷歌代表所舉行之不同性質且互不相關的會議,影響聯邦貿易委員會於2013年初結束搜尋調查的決定。