雲林醫界成立李進勇與林慧如後援會，要讓雲林成為長者醫療照護新典範

雲林縣醫師公會、藥師公會等20個醫界團體今天以「正直、擁護」成立李進勇後援會，醫師公會理事長吳欣席帶領20個醫藥團體，齊呼「當選！當選！勇護正直」，希望李進勇縣繼續高票連任照護雲林。

Photo Credit: 李進勇競選總部提供

醫界後援會會長丁榮哲醫師表示，李縣長上任以來，照顧縣民健康不遺餘力，雖然雲林縣的財政困窘，但李縣長仍克服萬難推動許多優質政策，像是國二女生免費接種九價子宮頸癌疫苗，對孩子來說是非常好的健康投資，而且這支疫苗的價格並不便宜，可見李縣長的用心，他期盼大家繼續支持李進勇縣長，打造安居樂業的雲林。

李進勇在致詞時感謝雲林縣全體醫界和藥界的努力讓雲林縣成為健康大縣，讓我們的雲林更有活力。李進勇表示，近四年來，雲林在守護縣民健康，推動醫療上，有很大的改革，除了推行台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴床案，並以台大醫院為重度級責任醫院，引領六分院提升醫療照護品質；同時落實分級醫療，壯大診所，分エ合作，讓鄉親在有醫療需求時，能獲得最妥適、最先進、最貼心的照護！

李進勇並指出，雲林縣自106年起共成立2處失智共同照護中心及14處樂智社區服務據點，服務1萬743人次，對象為疑似或確診失智症者，服務項目包括認知促進、緩和失智服務、安全看視、家屬照顧課程、家屬支持團體等，要給鄉親及家屬更多元化的照護方式，提供友善的照顧環境。

另為因應臺灣人口老化與高齡社會的到來，雲林縣推動家庭醫師及到宅醫療，讓縣民看得到，用得到，也找得到的優質醫療品質；另預防及照護計畫於106年及107年共設置88個點，服務3萬7836人次讓長者能夠在家裡附近的社區，獲得基本的醫療照護及健康知識，以健康、活躍的型態逐漸的老化，達到真正減輕家庭照顧者的負擔，讓家庭可以健全且平安。

活得好、活得久是雲林縣「安居樂業」的最高目標，在各界醫藥團體的大力支持及攜手努力下，雲林一定會更健康、更有活力！



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