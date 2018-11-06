最想推薦奇蹟辣木油，網友崇尚秋冬油保養

進入冷風呼呼吹且環境溫度溼度大變化的秋冬，肌膚該如何通過「秋冬換季」的挑戰？綠色保養品牌綠藤生機在日前舉辦網友真心話大調查，粉絲團湧入近600則網友留言分享，發現在秋冬換季大家最想分享給朋友的綠藤產品首推「奇蹟辣木油」的保溼度！

網友陳小姐分享「我最想和你分享的綠藤產品是『辣木油』，因為油可以幫助肌膚鎖住水分，秋冬換季乾燥脫皮最需要了」，當肌膚保水力下降，缺水的肌膚看起來乾燥黯沉，而辣木油為肌膚帶來的保濕力與滋潤感，是許多網友最有感的部分。

Photo Credit: 綠藤生機 秋冬保養網友真心話：最想推薦綠藤生機「奇蹟辣木油」

選對了油保養 肌膚潤澤好過冬

綠藤生機選用在植物界擁有「鑽石」美稱的「辣木」所萃取的辣木油，70%高油酸特性，以最接近皮脂膜組成的方式讓辣木精華能迅速滲透至肌膚底層，使肌膚感到潤澤保濕。

從百位網友的留言分享中不難發現「油保養」已是大家喜愛的秋冬護膚術，經常以辣木油做油保養的網友也分享「奇蹟辣木油改變了我對油的印象，少了油膩感，好吸收又舒服。」

Photo Credit: 綠藤生機 綠藤生機奇蹟辣木油具有70%高油酸特性，不粘膩好吸收

綠藤堅持給肌膚喝好油 網友見證熱銷好評

綠藤生機表示「奇蹟辣木油」不只是一瓶可減少肌膚負擔的單方保養油，更是一瓶以公平貿易形式幫助超過3000位非洲迦納小農的100%天然植物油，透過麻省理工獨家冷壓萃取技術保留更多辣木精華，不使用化學溶劑，溫和不刺激，對薄弱的敏感肌膚也友善。

Photo Credit: 綠藤生機 只有一個成分的奇蹟辣木油帶領許多消費者體驗油保養的純粹美好

奇蹟辣木油顛覆許多使用者對油保養的想像，高達84%的受訪者推薦辣木油做為油保養入門首選，不僅明顯感受肌膚變滋潤，多位網友更分享將辣木油依次加入粉底使用有助於秋冬妝感服貼。

藉由網友真心話大調查再次印證「綠藤生機奇蹟辣木油」創下熱銷 13 萬瓶的獨有魅力，成為網友喜愛的秋冬肌膚保養選擇。