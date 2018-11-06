在陰天也能發電嗎？你該知道的5個太陽光電板小知識

文：李翰林（地球公民基金會主任 ）

2025年新的能源結構，太陽光電總裝置目標為20GW（百萬瓩），其中屋頂型預計裝設3GW、地面型則為17GW。屋頂型爭議小、線損少，設置目標僅3GW是明顯偏低，應該重新檢討提高目標。

政府當初以屋頂光電普及率僅15%來估算，這是明顯的低估，比日本的19%還低！有學者認為，2025年屋頂光電裝置量應可達到8GW，再加上目前屋頂光電的設置進度已經超前，更有必要提高裝置目標，降低地面型光電的開發壓力。

地面型可以提供都會或用電大戶的需求，但若選址不當、沒有完整妥善的評估，恐會破壞生態與農漁產業環境。

目前政府雖然僅開放水庫埤塘、地層下陷、鹽化、受汙染淹水等不利耕作地區進行地面型光電設置，但水庫埤塘和不利耕作地區也很可能是人為干擾少、生態豐富的地方。所以政府在核發許可時，應該進行生態調查，並諮詢地方團體。藉由嚴格審查，迴避敏感地區，以避免破壞生態。

能源局曾打算在嘉義布袋鹽田設置300多公頃光電，幸賴中華鳥會、嘉義鳥會、生態學者及社區居民長期記錄布袋鹽田的生態、濕地調節與當地生活需求，並向行政院提出佐證資料，最終確認排除生態熱區，縮小範圍到影響較小的八區及九區共102公頃。這個案例說明了一件事，那就是納入地方的智慧和意見，才能確保再生能源符合環境永續的期望。

發展再生能源是全民共同的期望，但若僅是複製過往傳統的開發模式，忽略生態環境、排拒公民意見、圖利財團，就不是我們要的新能源。台灣再生能源的發展正在起步，許多跨越不同政府單位層級的問題也會陸續浮現出來。我們要做的就是辨識出這些問題，並努力建立解決問題所需的民主機制，讓再生能源成為全民共享的能源。期望全台地方團體、公民一起來監督各地的再生能源計畫，督促政府建立更嚴謹的審查機制與設置規範，讓綠能業者有所依循，一起來創造能源與環境、產業三贏的未來。

你該知道的太陽光電板小知識

Q1：生產太陽光電板會不會製造污染？

A：以往矽晶太陽能切晶製程大多採用砂漿切割，會產生大量碳化矽粒子、矽屑、金屬與切削油，如果沒有妥善處理，將造成汙染。因此，新一代鑽石切割技術已捨棄原有的砂漿，使用快速且高效的鑽石切割線，順利除排除砂漿污染，台灣的茂迪、中美晶等太陽能廠早已轉進鑽石切割。 另外，成功大學也已開發出回收技術，也成立公司把廢矽漿回收再製成矽錠做為煉鋼廠的原料，還可減少煉鋼的焦炭使用量進而減少空氣污染，成為循環經濟的典範。此技術還輸出到中日韓，成為台灣之光。

Q2：廢棄後的太陽光電板怎麼辦？

A：廢棄的太陽光電板已經可以做到95%回收了，法國環保公司Veolia已在當地打造歐洲第一座太陽能專門回收廠，將太陽能板分解成玻璃、矽、塑膠、銅與銀之後，再將材料粉碎，重新用於製造新面板。不少國家也開始成立太陽能回收機構，避免20-25年後產生大量不可回收的廢棄太陽能板。 台灣光電設置還不普及，因此回收未達商業規模，但環保署與經濟部已在設計光電回收制度，包含預繳回收基金、建立生產履歷等，都是研擬中的措施。 簡單來說，技術不是問題，但需要建立良善的回收制度和持續的監督。

Q3：太陽光電板會不會產生電磁波？

A：太陽光電生產的是直流電，不會產生電磁波。

Q4：太陽光電板會不會熱死鳥類？

A：太陽能發電分為「太陽能光電」及「聚光太陽能」兩種。會烤焦鳥類的是「聚光太陽能」，台灣並沒有使用；台灣常見的是太陽能光電，並不會產生高溫。

Q5：太陽光電在陰天也會發電嗎？

A：只要有光就能發電，但陰天的發電效率會比較低。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航