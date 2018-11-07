告別金庸：跨世代的江湖傳奇，武俠界的登峰造擊（上）

「十步殺一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身與名。縱死俠骨香，不慚世上英。誰能書閣下，白首太玄經。」——李白《俠客行》

中國古典四大名著之一的《水滸傳》，描述宋徽宗時代宋江等108位被逼上梁山的豪傑好漢濟弱扶傾、聚眾抗爭、殺貪官污吏、反擊不公不義的朝廷與社會，發展出許多講義氣重友情豪情俠義的事蹟，故事情節的轉折、鮮明特異的性格、人物角色刻劃生動、場景動作細緻寫實，加上對現實社會的深沉反思，其實是一本相當出色又具代表性的中國武俠文學名著。

武俠文學是中華文化特有的風格，包含「武」文化與「俠」文化。武文化展現了中國武術的源遠流長，俠文化是源於儒家價值觀所展現的為國為民之浩然正氣。武俠文學涉獵範圍極廣，詩詞、對聯、曲藝、琴棋書畫、天文地理、星卜醫相、風俗民情⋯⋯等盡在其中，充分呈現及發揚中國豐厚的傳統文化。

武俠文化也是中國特有的歷史與文化現象，它的存在、出現及崛起有著複雜的政治環境、社會背景、文化與心理因素。在武俠文化中，江湖是俠客們的活動天地，歷史背景大多為中國古代，神乎其技的武藝技巧則為特點，故事的主要角色為各式各樣的俠客、奇人異士與三教九流，且大多都能夠使用或通曉某種類型的武術或工具，也是敘述俠客道義精神與冒險歷程的小說創作。

江湖自成一格，是一個既像現實世界，又彷如虛構天地的社會型態，擁有特立完整，又約定俗成的規範與律法，所有人物都能夠在這個想像空間裡盡情地馳騁，完成英雄的武俠大業、兒女情長及恩怨仇恨，圓滿現實生活的不滿足感，因此武俠小說也被戲稱為「成年人的童話故事」。

許多人以為近代才有武俠小說的出現，但其實遠從先秦時期的《韓非子》、西漢《史記》的《遊俠列傳》就傳頌不少俠義故事，春秋戰國時期的專諸、荊軻等人應該算是最早的俠客。而唐代傳奇小說的武俠痕跡就更為明顯，《虯髯客傳》的風塵三俠、聶隱娘、七俠五義等膾炙人口的故事，都充滿俠義的影像。而充滿俠客風範的詩人李白更創作了《俠客行》詩作，還被當成武俠小說題材及武功招式。

但武俠小說的風起雲湧，應該從1954年，梁羽生開始連載第一部新派武俠小說《龍虎鬥京華》為起點。1955年，當時從未寫過小說的媒體人金庸為救急，於是在報紙每日一篇撰寫《書劍恩仇錄》連載武俠小說。

1956年金庸連載了《碧血劍》，1958年金庸又連載《射鵰英雄傳》，造成一股普羅大眾瘋迷武俠的旋風，奠定了金庸武俠宗師不可動搖的地位，還享有「有華人的地方，就有金庸的武俠小說」的讚譽，並被一些評論家稱為「俠之大者」。 於是，合稱為「中國武俠小說三劍客」的金庸、梁羽生、古龍為代表，開啟了「新派武俠小說」。

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新派武俠小說的作者大多從西方文學中汲取新穎的敘述手法與表現技巧，可能也參考了《蜀山劍俠傳》的門派類別、角色形像與敘述方式，文字簡潔通俗又具文學意境，情節緊湊曲折又詭譎多變，結合歷史、愛情、推理、神魔、奇幻與武俠，讓主角在行俠仗義或闖蕩江湖的過程中，深化了人物的思想感情、內心的矛盾衝突與人性的豐富多變，打破了武俠小說難登大雅之堂的傳統看法。

身為武俠宗師的金庸大俠，本名查良鏞，浙江海寧人，1924年3月10日出生，2018年10月30日於香港養和醫院逝世，享壽94歲。他曾擔任記者、編譯、編輯、電影編劇、導演等，1959年在香港創辦明報集團，出版報紙、雜誌及書籍。

金庸為《明報》撰寫社評20多年，以「左手寫社評，右手寫小說」傳為美談。晚年他與兩岸領導人都有交情，多次在社評及談話中，主張兩岸執政者應抱持和而不流、中立而不倚的立場，希望有利國家民族，兩岸統一。

金庸的作品以武俠小說為主，兼有政論、散文等，他曾於1980年代涉足政界，極力捍衛中國傳統文化，批判抨擊政經錯誤措施，因此遭受香港左派分子的死亡恐嚇，一度離開香港避遷新加坡。而總是堅決否認作品是現代政治寓言的金庸，日前竟意外地在專訪坦承，其實小說中的江湖傳奇故事，就是展現當代的政治寓言，「《鹿鼎記》的神龍教就是影射共產黨」。

在1991年的《九十年代香港華人億萬富豪榜》中，查良鏞（金庸）排名第64位，能夠靠著撰寫武俠小說及版稅收入過著優渥的生活，被譽為文人致富的經典範例。1993年退休後，查良鏞展開了遊山玩水、周遊列國、教書、靜修、研究經典的生活。2017年，查良鏞因為開啟了影響兩岸三地與全球華文世界的香港武俠時代、文人辦報時代及兩岸橋梁時代，而被視為香港的圖騰，香港文化博物館特設金庸館，透過300多項展品，表揚查良鏞在武俠小說的創作歷程與重大貢獻。

自1955年起到1972年正式封筆為止，查良鏞以筆名「金庸」創作《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》、《鹿鼎記》等15部風靡全球華人的長、中、短篇武俠小說，獲得各世代讀者的喜愛，尤以長篇作品更受青睞，並因優秀的小說創作而被稱為「香港四大才子」。

這些作品最初都在報刊連載，當時就相當受到讀者歡迎，甚至據傳金庸是以連載武俠小說培養出一群忠心的讀者，藉此養活整個明報集團。之後金庸再集結修訂成出版單行本，在華文世界廣爲流傳與暢銷熱賣。

文學創作除了自身文字與創作能力，更重要的是與時代的連結，並擁有主體意識，才會引起共鳴，進而成為一代經典名著。金庸的武俠小說就像個萬花筒，得以窺探各種人性，每個人都能在不同的書中角色找到自己的投射。

他的作品常巧妙融合真實正史與虛構野史、政治官場及江湖民間，故事背景常設定在中國朝代興衰的歷史關鍵時期，內容則融合了武術、武器、氣功、懸疑、感情、歷史、地理等風格，再加入文學、藝術、文化、族群與天文地理等知識元素，以及儒家、佛教與道教思想，幾乎每隔一段時間，就會掀起一股金庸熱潮。

此外，金庸的各部小說之間經常前後有所關聯，如《射鵰》三部曲、《碧血劍》與《鹿鼎記》、《書劍恩仇錄》與《飛狐外傳》與《雪山飛狐》等皆有所連繫，當讀者閱讀時發覺到其中連繫的奧妙時，有著充滿身為金學書迷才會產生的「心照不宣」的滿足樂趣。

金庸寫的不只是俠義，更是人性。他創造出郭靖、楊過、張無忌、喬峯、令狐冲、韋小寶、風清揚、東方不敗、獨孤求敗、岳不群、黃蓉、小龍女、郭襄、趙敏、任盈盈、程靈素、東邪、西毒、南帝、北丐、中神通等傳奇人物，各個生動逼真，彷如你我身邊活生生的人物，用書中角色就能貼切形容現實生活的真人，也只有金庸才做得到。

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責任編輯：游千慧

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