告別金庸：跨世代的江湖傳奇，武俠界的登峰造擊（下）

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作品享譽海內外的金庸，著作更多次被改編為電影、電視劇、舞台劇、廣播、動漫、電玩、美食、旅遊、等影視文創作品，各部小說翻拍次數不勝枚舉，幾乎飾演過書中角色的藝人都會成名，對華人影視文化興盛的貢獻極大。金庸熱潮燃燒至整個華語圈，至今已蔚為全球華人的共同語言，並在全世界興起金學研究的風氣，歷久不衰。

不止跌宕起伏的故事、扣人心弦的情節、生動優美的角色塑造、高深的文字技巧與敘事功力，細膩刻畫中國人的性格、描繪兒女柔情、勾勒史地背景、摹寫琴棋書畫，探索佛道哲思、辯證名利權位、考究兵學易經、開創美食武術⋯⋯呈現出廣博精深的內涵，才是金庸作品最獨到之處，讓讀者在閱讀之際，也能領略到中華文化的豐富知識及精彩神韻，體悟對傳統文化的反思探究與突破。

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除了1970年的《越女劍》未被列入，金庸還曾將創作的15部小說中14本名稱的首字，創作成一副對聯：「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」，由於市面上充斥著盜版、掛名、冒名或同人誌的金庸作品，這副對聯也成為認證金庸正版武俠小說的正字標記。

最早期金庸的熱潮是從港澳開始，接著漫延到台灣，之後在中國大陸正式授權出版後，產生了重要影響，近年來也被翻譯成英文、日文等外國文字。金庸的武俠小說經歷舊版、新版與新修版3個版本。

1955年至1972年的報刊連載及單行本為舊版，也有許多沒有版權的盜版單行本，目前大多已經散佚。1970年至1980年期間，金庸著手修訂完所有的作品，則是新版《金庸作品集》。1999年，金庸又展開新的修訂工程，改善舊作中的疏漏之處，即為新修版或世紀新修版。

金庸作品的靈感來源大都從身邊所見所聞所思開始，書中的人物角色也都有自己或親友的影子或類似經歷，第一部小說《書劍恩仇錄》據說是在金庸浙江家鄉流傳的故事，《連城訣》則是兒時家鄉長工青少年時期的悲慘經驗。他曾表示最喜歡的作品是《笑傲江湖》、《倚天屠龍記》、《神鵰俠侶》、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》及《鹿鼎記》，認為自己像《倚天屠龍記》裡的張無忌，最喜歡令狐沖，最愛的女性則是小昭與雙兒。

其實金庸小說也可以當做成長小說，書中的男主角在成為英雄前的過程，命運都很多舛，他們都得歷練許多磨難與挫折，最終才能成為一代大俠，這也符合了正統傳奇故事裡經過千錘百鍊才能修成正果的路線。

金庸曾說：「實際生活中，一個人的成長過程是很長的，要能成功做一個主角，是絕對不簡單。武功要是一學就會，未免太容易了！」

金庸偏向左派無神論，痛恨迷信，自詡為五四運動型知識分子，認為佛教是一種「無神信仰」，佛法超渡的是活人而非死人。從創作歷程來看，金庸在國族與民族文化的認同、忠孝節義、人性善惡、社會道德與生命價值等議題的思考面向，其實是一個推進衍化的過程。

早期《書劍恩仇錄》、《碧血劍》、《射雕英雄傳》等作品，還蘊含著善惡正邪、漢人本位與傳統道德的核心精神，也無法接受男人女性化或女人男性化。在《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》時期，金庸鬆動了善惡與種族的分際，但尚未完全打破善惡與漢夷二元論的思維。

到了《天龍八部》、《笑傲江湖》與《鹿鼎記》，金庸徹底瓦解了以往的世俗觀念與框架，解構之前的作品，重新建構起善惡、血統、正邪、性別、身分認同及地位的世界觀與價值觀，探討的全是真實社會發生的事情。

寫黑白分明的英雄人物很簡單，金庸曾表示「年輕時有些迷迷糊糊」，很崇拜英雄，年紀大了之後才發現，「其實英雄背後也有卑鄙的一面，有見不得人的一面。」 他不斷突破武俠小說裡俠義主角的理想人格模式。例如《射鵰英雄傳》雖是武俠小說，卻喚起中國書寫歷史最核心「以歷史為鏡，凝視古往，以求燭照當下」的隱喻。

金庸也是當代眾多武俠作家中，文化底蘊最深厚的一位，他接受過正宗中國傳統國學教育，也學習了現在西方新式教育，是從傳統到現代過渡時期的代表人物，在中國武俠小說史具有不可替代的地位。嫻熟中華文化與歷史傳說的金庸，援引史料文獻出神入化，虛實相生的筆法意境，作品內容蘊含著豐富的傳統文化，高超的文藝學術與風格品味，拉進了高貴典雅與通俗文學之間的差距，真正做到了雅俗共賞，已成為當代文學的典範，在華文世界具備無人能及的影響力，後代作家的武俠小說，多少難免都會受到他的影響。

有人的地方就有江湖，有江湖就會有恩怨，生命總是在百般無奈處硬是求得一點解脫，而瀟灑與無力則是同一件事的兩個面向。

金庸藉由一部部的經典著作，表達出人類命運的幸與不幸，固然是由天生性格所決定，卻不代表不能藉由後天改變性格以扭轉命運。他寫的是通俗小說，談論的卻是人生的真理；描述的是武林社會，貫穿的卻是人性的面向。

他獨步天下的作品把通俗文學帶入了文學殿堂，將中國武俠小說推進到一個新的高度。後代作家很難再有這般家學淵源與文史功力，也達不到如此的文學深度與歷史厚度。套用倪匡形容金庸作品的8個字，就是「古今中外，空前絕後」。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航