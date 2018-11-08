世事難料，「一帶一路」提倡者林毅夫只能和習近平共存亡

文：楊鴻江

2018-10-13推特：[1990年始，林毅夫等人在鼓吹中國奇蹟、後發優勢。但楊小凱清晰堅定地戳破了此神話：如果不改革製度，技術模仿帶來的增長只會助長政府的機會主義，導致官企膨脹吏治腐敗、私企倒閉潮，最後讓國家墜入深淵！這不是優勢，而是詛咒。很不幸，在楊小凱逝世14年後我們看到他的預言正一步步變成現實。]

楊小凱（1948－2004），原名楊曦光，澳大利亞經濟學家，華人，原籍中國湖南省湘潭縣。

林毅夫（1952年），原名林正義，台灣宜蘭縣人。

至於林毅夫為何捨台大農經系去唸陸軍官校？為何1979年又從金門防衛司令部284師馬山連連長，背叛台灣去投靠中國？其真正原因，恐怕只有當事人才心知肚明，這不是不滿現實的理由可以解釋，因為通常吃台灣米喝台灣水長大的人都做不出來。

林毅夫無論在台灣或中國的評價應該是一生都是毀譽參半。當他投筆從戎，從台大到陸軍官校，受到蔣經國的賞識，成為當時愛國青年楷模，回到他的母校羅東高中，他的學弟妹排在校門迎接，萬人空巷，好不風光，是羅東高中百年難得的傑出校友。然而不到幾年，他不顧還在苦難奮鬥的台灣，夜奔敵營，瞬間由愛國者變成叛國者，使羅東高中學弟妹錯愕傻眼，措手不及，情何以堪！

林毅夫把台灣免稅加工出口區的那一套經濟發展經驗教中國，配合鄧小平的摸石頭過河，先從深圳試驗，然後推廣全國，靠美國扶持及日本援助成為世界第二大經濟體，中國開始野心勃勃，窮兵黷武進逼鄰國包括台灣，而在經濟上採取林毅夫的亞投行、一帶一路⋯⋯來和美國爭霸。

世事禍福相倚，一帶一路引來美國的警覺，開始防範圍堵中國，搞不到幾年，一帶一路會尾大不掉，變成中國共產黨倒台的致命傷，中國的崛起和衰微，成也林毅夫，敗也林毅夫，從這觀點，林毅夫豈不是會被中國懷疑他是台灣派來的潛藏間諜？應該不會，否則當時從金門背叛台灣去投靠中國，他的營長高華柱在國防部長任內，一直宣稱林毅夫如果回台灣，馬上捉拿送軍事法庭，以叛國罪論。

世事難料，林毅夫的命運和習近平綁在一起，習曾在福建17年，對從對岸來的林毅夫言聽計從，他扶持習登基也有功，如今，習內憂外患，位子朝不保夕，只是林毅夫已經別無選擇，只能和習近平共存亡。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航