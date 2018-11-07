真實世界的寶可夢：暱稱皮卡丘的「太平洋多角海蛞蝓」

文：李明忠（資深水中攝影人和潛水教練，常年在墾丁地區潛水和攝影，曾於2016年6月擔任國際潛水暨度假觀光展講者，分享自身水中攝影經驗）

自從2016年8月「Pokémon GO」在台提供下載後，迅速發燒，可以看到好多玩家不論白天、夜晚，總是低頭看著螢幕期待怪物的出現，甚至某些地點因為人潮爆多而上了國際新聞，可看出這股虛擬熱潮多麼瘋狂。雖然因此讓許多喜歡宅在家裡的人走向戶外。

但虛擬畢竟不是真實，存在虛擬世界中的怪物或寶物不會成真。或許，我們可以放下手機，看看存在這真實世界的珍奇生物，將會驚訝於造物者的神奇。

近年來台灣的潛水產業蓬勃發展，讓更多人想接觸水下世界，而不再只是浮在水面往下望。加上數位相機和社交網路的普及，更讓這股熱潮無遠弗屆，不論在哪裡拍到什麼驚奇生物，只要一貼上網路，便有很多潛友安排假期前往一探究竟。

每年夏天，在台灣東北角、墾丁、小琉球、綠島和蘭嶼，總會在岸邊看到很多潛水人頂著大太陽、汗流挾背，揹著沈重裝備拿著相機，準備下水尋找「Pokémon」。水下生物的魅力只有接觸過的潛友才了解，那種令人留連忘返的吸引力多麼瘋狂，海洋生物多麼神奇，讓我們走進水下世界，尋找真實的「Pokémon」。

想看一眼要有點運氣──豆丁海馬

Photo Credit：李明忠 圖一：豆丁海馬。（作者提供）

海馬是眾所皆知的海洋生物之一，但豆丁海馬可不是每個人都知道。之所以稱為「豆丁」就表示體型很小，全世界出現的第一隻豆丁海馬叫「巴氏豆丁海馬」，是由一位住在新喀里多尼亞（New Caledonia）的科學家巴吉邦（Georges Bargibant）在1996年無意間發現的。

牠體長不超過3公分，主要分佈在日本南方至澳洲中間的海域。20年來，印尼每年靠著這小小可愛又嘟嘴的豆丁海馬，就賺進大把大把的觀光財，吸引全世界的潛水人前往朝聖，可見魅力驚人。那時大家尚未得知台灣也有牠的蹤跡，還曾發起尋找豆丁海馬的活動，直到2005年才發現牠的踪影。

那年筆者曾隨朋友前往墾丁頂白沙潛點拍攝，那一天水況很好，既無大浪也無強流。我們在海岸線往左先走50公尺，下水後左切45度角直達33公尺處。一到沙地就看到好多棘穗珊瑚和海扇，朋友馬上靠近一顆海扇尋找，幸運之神就這麼降臨，上面有2隻粉紅色豆丁海馬。在這麼深的地方能待的時間不過十幾分鐘，所以我們抓緊時間輪流拍攝，那一刻覺得台灣真好，不用出國，就可以看到這麼可愛的生物。

現在墾丁的南灣海域多個潛點都有，每年吸引很多潛水人前往朝聖。除了墾丁之外，就連東北角、小琉球、綠島和蘭嶼也陸續發現，不過想看牠一眼還是要有點運氣才行喔。

潛水人最愛的生物──海蛞蝓

Photo Credit：李明忠 圖二：海蛞蝓。（作者提供）

牠們色彩鮮艷、造型奇特，有些更是偽裝高手，完全融入環境之中，讓人難以察覺。全世界的裸鰓類海蛞蝓有3000多種，而台灣至今被發現的已有1000多種，但讓人最喜歡、最熟悉的就是被稱為皮卡丘的「太平洋多角海蛞蝓」。

每年夏天，東北角海岸標示82.5K處，可以看到很多潛友下水尋寶，而這隻可愛的皮卡丘絕對是最紅的明星！體長約莫3公分內，以苔蘚蟲、海鞘和其他裸鰓類為食。筆者2016年6月也前去東北角拍攝，在看到牠的那一刻，不自覺就被牠鮮艷的色澤吸引，但只要牠一爬動，就開始考驗大家的攝影技術，只求捕抓那美麗的瞬間。

造型怪異的生物──海鞘

Photo Credit：李明忠 圖三：海鞘。（作者提供）

牠屬脊索動物門，全世界大約1250種，雖然形狀很像植物，但牠可是不折不扣的動物，以過濾浮游生物和有機物為主。幼小的時候長得很像蝌蚪，等牠們完全成長後，會開始尋覓合適的地點，並且附著其上終其一生。牠們有些長的很像中空的管狀物，上面有2個開口，令人好奇身體構造如何運作。牠們固定在一個地方不會移動，有時也成為其他動物共生的地方，像是蝦虎魚會在上面產卵，還有特定品種的蝦子會住在裡面以避開掠食者。

海鞘在海洋世界算是常見生物，但要找到有趣的表情的那就不一定了，筆者曾在蘭嶼和綠島發現過笑開懷的海鞘。黃色海鞘因為白色的部分像極了鹹蛋超人，因而成為牠的戲稱；而在綠島的淡藍色海鞘，則因為黑色笑彎的眉毛和張著大口，像極了一群聚在一起開懷大笑的朋友。這麼可愛的生物，每看一回就笑一回，真的超療癒，怎能不被吸引下水看看牠們迷人的表情呢？

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航