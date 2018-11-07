幫你節省納稅錢：10個支持同婚、性平教育公投的好處

文：許惟竣（東吳大學法律研究所公法組碩士，律師考試及格）

你決定好要投公投票了嗎？你是否對公投的效益抱持懷疑，認為好像就算不投也不會影響任何結果？或者感受不到公投帶來的好處？那麼這篇文章或許對你有所幫助！這篇文章我想嘗試用不同於其它文章訴諸平等、自由的角度，向你提供10個投公投票支持同婚、性平教育所帶來的好處。

一、CP值最高

覺得公投票很沒用嗎？或許是過往公投給你的印象，但如今不再如此，公投成功門檻大幅降低，只要投票率超過四分之一即可！亦亦即，本次跨越門檻的總投票數約為495萬，而過去的六場公投投票數最低也有450萬，只差了45萬，投票率則是每次都超過25%。又考量到本次投票年齡下修到18歲，因此，過門檻的成功率非常高；即便未達門檻，也能實質影響全國及地方層級候選人，就全國而言，每多一張票就多一份對所有政治人物的影響力；就地區而言，每個地區所開出來的公投票數，也將實質影響該區民選官員決定往後是否要轉而支持平等、繼續保持沉默或與反同團體合作。

影響時效上，實質影響力持久（絕對超過四年一任），並且這張公投票絕對如實傳達你的意見，不會背叛你；不僅如此，這張票還有以下許多不同功能，因此，這是張值得掌握、有史以來CP值最高的一票。

二、支持你（未來）的同志親友

你可能有些同志朋友，有些人甚至有同志親人，倘若現在沒有，你必須預想，未來可能會有，反同公投的開始已經造成許多傷害，但你對同婚、性平教育的明確支持，可以阻止傷害持續，為了現在與未來同志親友的幸福，投下支持你現在或未來同志親友的一票。

三、節省國家大筆不必要的稅金與時間支出

依據鄭子薇的文章，從成本的角度務實討論，既然無論如何都必須修法保障同性婚姻，比起無中生有逐條制訂一部與現有的民法適用關係曖昧不明、又有高度違憲風險的同性婚姻專法，直接修改民法能夠省去更多的金錢與時間，想讓國家停止無謂空轉？就投下節省國家大筆不必要稅金與時間支出的一票吧！

四、促使社會穩定進步

或許有人認為採取折衷路線，讓社會逐漸進步就好，但大法官指示的同性婚姻平等保障已是可預期的未來，而反方顯然提不出任何令人信服的理由，並迫使社會發展陷入無止境的空轉，同時依法本應落實性平教育也遭阻攔，如果不做出積極正面的決斷，只會產生更多無謂的紛爭。

你可以投下公投票，改變停滯，讓社會能持續穩定進步。

五、對仇恨、不正確消息進行反擊

Photo Credit: Wang Chia-Ching

修法爸爸媽媽會不見？同性婚姻通過會導致台灣成為愛滋島？性平教育不適齡？這些訴諸錯誤刻板印象的恐嚇文宣，正透過各大媒體（電視廣告、紙媒）、Line群組助長了仇恨及無端對立，如果這種負面文宣的轟炸投放，透過這次公投結果被證明是可行手段，未來只會更常看到掌握大筆資金的團體，可以恣意散佈訴諸仇恨、資訊不正確的文宣。

受夠了這些糟糕的文宣了嗎？你可以用實際行動投票進行明確地反擊。

▶延伸閱讀：反同砸千萬買廣告後... 大數據：挺同人數不減「反而爆增」

六、阻止已然失控的部分宗教團體

部分宗教團體有越來越多偏離其信仰的行為，為了鞏固社會偏見與歧視，持續扭曲事實、捏造謊言，不僅教育部官員必須數度澄清，連法國在台協會都必須特別發文闢謠；玩弄公投制度，一度出現辯論會以分身團體同時代表正反方的荒謬情形，對社會、民主政治已產生諸多不良影響，沒有宗教信仰的你，可以趁此機會阻止部分宗教團體不當干預政治，防止諸如日前宗教基本法的荒謬情事；有宗教信仰的你，則更要為了挽救宗教信仰的聲譽，將其導回正途，投票阻止已然失控的宗教團體。

七、世界將看見台灣與中國的巨大差異

Photo Credit: AP/達志影像

民主制度確實提供國際社會區辨中國與台灣的重要特徵，但當許多國家都採民主制度時，這個特徵就不「特別」了，達成某項「民主成就」才能讓世界印象深刻。國外鄉民認識台灣的途徑大多透過網路新聞，而近年與台灣相關網路聲量最大的幾個事件，除了與美中競逐相關，就是去年我國大法官宣告應保障同性婚姻，如果此次公投也相當成功，將加深國際社會對台灣的正面印象，與先進各國產生價值共享的親近感與連結，對台灣孤立的處境產生更多的同情。中國不僅無法「公投」，也難以達成「同性婚姻」與「性平教育」這兩項成就，因此，支持這些公投，對外是最能向外國突顯差異的有利決定，對內則能凝聚台灣人的內聚力，投下讓世界珍視台灣的一票吧！

▶延伸閱讀：台灣近半年3次躍上國際媒體！「尊重平權」會是台灣在國際間新代名詞？

八、為堅守專業的政治人物提供支持、向專業不足的政治人物表達不滿

遠在一年半前，大法官解釋使「同性婚姻保障」確定成為不可逆應達成的事實後，行政、立法、司法機關的官員就有義務落實；同時，義務教育的內容，也應是進行理性、專業的討論，而非危言聳聽，雖有部分政治人物堅守專業堅持修法落實，但仍有部分專業度不足的政治人物，基於自身偏見或為了選票考量，選擇與極端團體裡應外合阻擋法律的修訂，如果你認為嚴守專業很重要，可以投下公投票，為克盡職責、支持修法的政治人物提供支持，並向所有專業不足的政治人物表達不滿。

九、為大法官背書

我們將法律是否違憲的問題，交由具專業資格、由總統提名、經國會同意的15位大法官，做出最終符合憲法的解釋，就是意料到民主多數派不意味著「正確」、民主制度有其不盡完美的地方，民主國家仍需有專業把關機制，守護民主、法治，維護每個人的權益。

大法官做出的解釋，在法律層面上已毫無疑問確定必須保障同性婚姻，但無奈的是，反同團體在政治現實層面，公然敵視憲法及憲法解釋，用粗暴的方式，企圖讓大法官解釋釋字748號成為一篇廢文。因此，投票不僅意味著認同本議題，也是避免讓國家陷入憲政危機，對大法官的背書。

▶延伸閱讀：釋字748解讀、中選會決定與神聖婚姻公投

十、守護公投制度

最後，也許你對這次公投題目都不太有感覺，但每場公投的過程與結果，都將形塑後續公投的樣貌，想要在未來能較好地運用公投制度影響國家政策，那麼維持好公投制度的品質與印象就會是非常重要的事情。公投制度究竟是凝聚公民共識，還是在製造仇恨對立？如果連同性婚姻或性平教育這樣沒有問題的提案都能輕易被仇恨擊潰，將加深人們對公投的負面印象，未來的任何公投都將陷入惡性循環、每況愈下，因此，你可以用實際行動守護公投制度。

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航