美國對伊朗實施「最大施壓」制裁，台日中韓等8國豁免可購原油

（中央社）美國退出2015年伊朗核子協議，矢言要採取進一步行動對德黑蘭施壓後，華府5日宣布針對伊朗石油、銀行和運輸產業擴大實施經濟制裁，美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）也表示，華府豁免台灣等8個國家，暫時准許他們繼續向伊朗購買原油。

這8國包含伊朗的最大石油客戶中國在內，其他6國分別是印度、希臘、義大利、日本、土耳其和南韓。蓬佩奧表示，已有逾20國減少自伊朗進口石油，每天減少採購逾100萬桶。

另外，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）發表聲明指出：「（美國）財政部對伊朗施加前所未見的財政壓力，應能讓伊朗政權清楚了解，他們將面臨越來越嚴重的金融孤立和經濟停滯，直到他們根本改變破壞穩定的行為為止。」

聲明指出，美國的制裁對象包含伊朗50家銀行及分行、逾200名人士和航運業船舶，並鎖定伊朗國籍航空公司伊朗航空（Iran Air）及其65架以上的飛機。

U.S. government fully re-imposes sanctions on the Iranian regime as part of unprecedented U.S. economic pressure campaign https://t.co/8uzdUQvfNc — Treasury Department (@USTreasury) November 5, 2018

在制裁正式啟動之際，蓬佩奧（Mike Pompeo）與梅努欽（Steven Mnuchin）在華府外籍記者中心召開記者會，說明制裁細節。這是蓬佩奧上任以來，首度向外籍記者召開記者會，可見美方對伊朗制裁的重視。

“Today we are re-imposing all sanctions that were previously lifted under the #Iran nuclear deal. This includes sanctions on energy, banking, shipping, and shipbuilding.” - @SecPompeo pic.twitter.com/lleifimanW — Department of State (@StateDept) November 5, 2018

美國伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）告訴記者，自5月美國總統川普退出核子協議以來，伊朗已損失大約20億美元石油收益。

胡克說：「我方石油制裁措施已將100萬桶伊朗石油排除在市場之外，僅此就使伊朗政權的收益減少了20億美元以上。」他並未進一步說明這個數字。依據目前價格，伊朗每天石油出口減少100萬桶，將使每月收益減少大約20億美元。

胡克表示，美方並不希望，對伊朗恢復石油制裁會對供應充分而均衡的市場造成負面衝擊。他說：「約有20個在5月之前進口伊朗石油的國家，現已因為我們的制裁措施而成為零進口。還有100多家大公司已將業務撤出伊朗，或取消投資計畫，導致伊朗喪失數百億美元投資。」

白宮國安顧問波頓（John Bolton）接受福斯財經新聞網訪問，也闡述美國對伊朗祭出全面性的經濟制裁，他並以「最大施壓」形容，美國總統川普「言行一致」，即使是美國長期以來的盟友、歐洲的企業，若繼續和伊朗做生意，美國也會祭出制裁行動。

波頓則指出，美國對伊朗的制裁會「非常嚴格」，這些豁免不是永久性的，「不可能是」，美國會竭盡全力施壓伊朗，目標就是要讓伊朗的原油變成「零出口」，美國也與其他國家合作，要為這些向伊朗購買原油的國家提供替代方案。

《轉角國際》報導，除此之外，蓬佩奧強調，5日重起的新一波伊朗禁令，其內容除了全球石油禁購令、禁止與美國做生意的外國企業投資伊朗、對伊朗政權的600多名官員與特定企業頒布金融禁令，還勒令以比利時為總部的「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）應即刻將停權「所有的伊朗金融行號」、禁止伊朗銀行與國際金融系統連線，否則若制裁封鎖遭到突破，「美國也將對SWIFT發動連坐制裁！」

（中央社）SWIFT今天表示：「身為全球中立的服務提供商，為履行支持國際金融系統韌性和完整性的使命，SWIFT已停止某些伊朗銀行使用通訊系統。」「採取此舉措令人感到遺憾，但這是為了更廣泛的國際金融系統穩定性和完整性。」

總部位於比利時的SWIFT提供安全的通訊網路，讓銀行進行國際匯款。伊朗銀行沒有SWIFT的服務後，要與準備力抗美國制裁、與伊朗維持關係的客戶做生意難度增加。

SWIFT通訊系統連接200個國家和地區約1萬1000家銀行與金融機構，且聲稱政治立場中立。SWIFT並不擁有或管理客戶基金，但允許銀行透過系統傳送訊息進行匯款。

伊朗控美國制裁違安理會決議

（中央社）要求匿名的一位伊朗高階官員表示，伊朗並不擔心美國重啟制裁，也不會屈服於壓力而改變政策。

這位官員表示：「這些制裁措施並非首見…我們相當熟悉美國的制裁。我們並不擔心這些制裁措施，也不會屈服於壓力。」

數小時前，伊朗外長查瑞夫（Javad Zarif）曾表示，以「霸凌」方式恢復打壓伊朗石油和銀行業，會產生反效果，讓華府更加孤立。查瑞夫此言，意指全球其他列強均反對美國對伊朗重啟制裁計畫。

而伊朗核子協議曾獲得安理會決議的一致核可，這代表協議具有法律約束力。

伊朗駐聯合國大使柯希魯（Gholamali Khoshroo）致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）指出：「美國不負責任的行為需要國際社會集體回應以維護法治。」

他還寫道：「聯合國及所屬成員國應依據聯合國憲章和國際法抵制這些不法行為，並要求美國政府對這類行徑負起責任。」柯希魯提到，美國不僅公然違反核可伊朗核子協議的安理會2231號決議，「還大膽強迫其他國家違反這項決議」。

他還表示：「這些制裁是違法的，且跟不干涉內政與國際貿易自由的既定原則背道而馳。」

但聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）指出，古特瑞斯並不急於採取行動，他說道：「我們會看一下這封信並作出相對應的回應。」

台灣獲豁免得向伊朗購油，台塑化：未來恐重新評估

（中央社）而台灣等8國獲得豁免，可繼續向伊朗購油，經濟部官員表示，台灣列入豁免名單反映了我們（台灣）努力的成果。

官員透露，台灣自伊進口油已逐漸減少，但我方仍持續與美方溝通，主要希望美方能了解，台灣幾乎所有能源均依賴進口，尋找替代油源需要更多時間，這次美國終將台灣列入豁免名單，可以說反映了努力說明的成果。

官員也說，這次豁免期間只有6個月，為避免在金融、經貿方面被美方認為不符合規範，導致列入黑名單或遭到制裁，未來仍會配合美方措施。

台塑化表示，世事難料，以前也曾發生過阿拉伯國家禁運石油，所以有可能過一段時間，美國會重新評估續購伊朗原油一事，並要求採購量逐年遞減。另外也擔憂，即使美國未限制續購伊朗原油，卻進一步經濟制裁金融系統，購買原油要支付的美元帳款無法匯兌進入伊朗，伊朗原油變成看得到但買不到。

台塑化指出，台塑化長年購買伊朗的合約油，對台塑化來說，除了最大油源沙烏地阿拉伯之外，台塑化購買伊朗原油的量不到台塑化全年購買量的5%，比例並不高，但多一個油源國可以分散風險，並非壞事。

中油發言人方振仁則表示，中油主要向中東的沙烏地阿拉伯、科威特購買原油，自伊朗進口油源比例不到2%。不過豁免台灣購油，中油能向不同國家購買油源，可達到多元採購目標。根據經濟部能源局官網，台灣今年1到8月份自伊朗進口399萬4000桶原油，只占整體進口原油1.8%。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜

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