那一晚，阿添被送來急診，我一點都不意外。

醫院附近的店家、攤販都知道阿添這號人物。阿添本來是X興街的「田僑仔」，擁有這條街不少的房產，光靠收租，就可以舒舒服服、穩穩當當過上幾輩子，沒想到他染上了賭博的惡習，贏了也賭，輸了更要賭，賭到把家產敗光，抑鬱地每天喝酒度日。

為什麼我會認識阿添呢？他常酒醉路倒，好心路人看了就叫119送來急診，次數多到連有人臉－人名辨識障礙的我，都認識這個落魄的「田橋子」。只要他酒一醒，就跟旁邊病人或家屬借錢再去買酒，甚至有一次開口跟我借200塊（可能這才是我記得他的真正原因）。所以附近消防分隊的EMT，一接到獲報有人酒醉路倒，猜是阿添就八九不離十。

這天晚上，醉到迷迷糊糊、倒在路旁的阿添，再次被送來急診。不同的是，這次阿添往常握著酒瓶的右手，舉不起來了。

「他不是ICH（腦出血），就是CVA（腦中風）！」「他每天喝成這樣，不中風才怪！」跟他相熟的小姐急診護理師們這樣猜著。

「嗯，CT沒有腦出血，那阿添應該是中風了。」看著剛做完的腦部電腦斷層，我心想。

「小魚醫師，阿添現在血壓的80／50！」

這不合理啊？中風時，為了維持腦部的血液灌流，血壓應該升高才對啊？

忽地我腦中閃過一個可能。「幫我排個從胸部切到肚子的CT！」

「果然是主動脈剝離！而且是要緊急開刀的Type A！」「急會診CVS，聯絡家屬！」

此時阿添正困難地移動身體，想從電腦斷層室檢查床挪回急診推床。突然他眼睛往上一吊，心電圖監視器瞬間嗶嗶作響，「Asystole！（心跳停止）」「急診CT室CPR！」

一位護理師已經跳上床開始對阿添做胸部按壓，另一組護理師從急救室衝出來，快速的把阿添推到急救室。

胸部按壓、插管、給藥……沒有反應。再繼續胸部按壓、給藥、大量輸液、輸血……重複同樣的循環。

心臟外科醫師看完電腦斷層，又看著毫無反應的心電圖，兩邊放大、已無光反射的瞳孔，他搖搖頭，不發一語。

我懂，這沉默代表了結束。

當我一字一句key著死亡診斷書──「主要死因：Type A主動脈剝離」，腦中浮現阿添從急診門口旁的推床坐起（阿添常年固定床位，好讓他吹吹風快點酒醒），揮手要我過去的情景。

只是，再也聽不到他喊：「醫生，可不可以借我200塊？」

主動脈剝離（Aortic Dissection）

什麼是主動脈剝離？

主動脈剝離是指主動脈血管壁中層損傷，造成內膜破裂，血液經內膜的裂縫流進血管壁中，將血管內膜和中層分開，讓主動脈裂成兩個腔室，真腔和假腔。

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為什麼致命？

主動脈剝離時，血液在真腔、假腔流動，造成身體各器官血液供應不足，影響腦部、冠狀動脈、或腹主動脈的血液供應，引起中風、心肌梗塞、或腸缺血。這有點像夫妻關係出現嫌隙（內膜破裂），小三趁隙而入。本來先生賺的錢（血液）全部交給太太（主動脈／真腔）分配處理，結果現在小三也要錢（假腔）。家裡分配到哪個部分的錢變少，那個部分就會出問題，例如買菜的錢變少，就只好餓肚子（腸缺血）……

另外，假腔血管壁結構改變薄弱，可能造成主動脈破裂或心包膜填塞猝死。

根據International Registry of Acute Aortic Dissection（IRAD）累計全球病患的數據，儘管先進的治療持續發展，但主動脈剝離死亡率仍高達20－30％。

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危險因子

高血壓──約2／3的患者都有高血壓。其他突然導致血壓短暫升高，如吸食古柯鹼、高強度舉重或其他劇烈阻力訓練也可能會導致主動脈剝離 動脈粥狀硬化 先天結締組織疾病──多見於年輕族群、並且可能有主動脈剝離的家族史，如馬凡氏症候群（Marfan症候群） 病人本身就有主動脈瘤

其他如主動脈瓣膜缺陷、主動脈窄縮、心臟或心導管術後併發症、血管炎、懷孕或分娩等。

症狀

胸痛（90％的病人）──最典型的症狀，胸口如肌肉撕裂般疼痛，會延伸到頸部、背部（也是啦，知道先生拿錢養小三，一定心很痛XD）

主動脈剝離裂到哪裡，那裡血管、器官血液供應就會受影響而產生症狀，如休克昏迷、中風、心肌梗塞、腸缺血、肢體缺血、兩側肢體脈膊強弱不一等。

診斷與治療

一旦懷疑主動脈剝離，電腦斷層掃描是急診的利器，可以方便快速地評估主動脈剝離的範圍、有無血胸、心包膜填塞的情況。

治療方式依主動脈剝離的區域，分為內科藥物、或外科手術治療。如果剝離區域包含升主動脈及主動脈弓（Stanford Type A），需要緊急手術治療，因為這一型容易破裂出血及心包填塞死亡。只有降主動脈剝離（Stanford Type B），沒有其他合併症，則以內科藥物治療，加上密切追蹤。如果有併發症（下肢遠端血管阻塞、器官缺血或梗塞）出現，或剝離的區域逐漸形成血管瘤時，就要接受手術治療。

平時需要注意

控制高血壓、預防動脈粥狀硬化，包括生活方式的調整（戒菸、戒酒）、規律飲食及運動。若出現突發性、撕裂性的胸痛，絕對要立刻就醫。

醫護人員需要注意

會踢到鐵板的主動脈剝離病人，大多是主訴背痛，或是表現各器官血液供應不足的症狀，而沒有典型的撕裂性胸痛。這都容易讓醫護人員看到表象就直接治療的陷阱，沒有發現真正的主因其實是主動脈剝離。說實在的，要拆這個不定時炸彈真的不容易。

問病史時，多問一句是否有胸痛、有無危險因子，或症狀和理學檢查並不相符、雙側肢體脈膊強弱不一、胸部X光片看到縱膈腔變寬，都有助於進一步鑑別診斷。

主動脈剝離是胸痛病人需要鑑別診斷、緊急處理的致命急症之一，因為病患表現的症狀千變萬化及疾病的高併發症、高死亡率，一向讓醫療人員診斷治療充滿挑戰，同時也讓家屬及醫療團隊承受巨大的壓力。了解本身是否有危險因子，平時控制血壓、調整生活方式、預防動脈粥狀硬化，才是避免主動脈剝離比較積極的做法。

本文經游文瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航