從「文化沙漠」蛻變中的高雄，仍須面對工業港都的漫長轉型路

文：御飯糰（擔任教職，興趣是台灣歷史與文化發展）

2001年，原來每年元宵由官方（觀光局）舉辦的台灣燈會，首次移師到台北以外的高雄愛河邊，當年主燈為「鰲耀龍翔」，用神話傳說「鯉魚躍龍門」前，尚未蛻變成龍的「鰲」為主角，象徵高雄正從工業港都轉型，如同「鰲」一般，而這個過程，要「熬」很久。

這次燈會大獲成功，後來變成高雄元宵傳統，這隻「鰲」就一直豎立在愛河畔，看這十多年來高雄的變化，但也真如當初的預言，高雄的轉型極久，甚至成為這次選戰的焦點。

高雄如何變成工業港都

高雄的風貌是在日治時期形成。1908年，台灣總督府決定將港內淤塞的打狗港重新「築港」，配合當年通車的縱貫鐵路，利用海陸聯運，成為台灣南部貨物出口港，從此一飛沖天。此時還是以港口運輸為主，工業雖比其他台灣城市重要，但多是配合在地原料或物產，如因為石灰石地質所興建的淺野水泥，或是為了修理橋頭糖廠機器而成立的台灣鐵工廠。

日治晚期，日本的南進政策，讓高雄面貌再度更新。高雄成了南進軍事重鎮，大批軍隊進駐，左營也搖身一變為軍港，帶動高雄周遭興建許多軍事倉庫及宿舍，再加上高雄港的運輸便利，日本政府在高雄港旁的戲獅甲，規劃以軍需為主的台灣第一個工業港區，引進了鋁業、化學工業，原料通常來自海外，這時才真正讓高雄成為「工業港都」。也奠定高雄的三大特色：港灣、工業、軍事。

為了打造這個「新高雄」，高雄州開始進行土地整理，並在1936年公布了新的都市計畫，我們可透過1938年的高雄都市計畫地域圖中，看到這個新都市的概念。高雄市從原來愛河（高雄川）以西的哈瑪星、鹽埕，跨至愛河以東，在城市南、北各設置一個工業區（約今日美術館跟亞洲新灣區），並將火車站移至新的市中心，日後更打造一條連結工業區的鐵路線，運送各工廠產品，也就是後來的「臨港線」。

在高雄市的鄰近及周邊城市則有軍隊進駐，如左營、鳳山、岡山等，從下圖1945年日治修測2萬5000分之一圖的紅圈處，可清楚看到鳳山市區四周大量的軍事設施、官舍，以及連結高雄、鳳山間道路上的許多軍事設施，其中面積最大的就是鳳山倉庫，也就是後來的衛武營。

戰後的接收、發展與衰退

日治末期所形成高雄都市特色，戰後國民政府全盤接收，繼續朝著港灣、軍事、工業三重發展。在港灣部份，持續擴建高雄港，1969年引進貨櫃後，成為以貨櫃轉運為主的港口，一度是世界第三大貨櫃港。在工業部分，則接收戲獅甲工業區，以及日本海軍第六燃料廠，成為台鋁、台機、台碱、中油、硫酸錏等公營事業的大本營，配合後來民營的台泥、台塑，逐步發展成台灣機械、化學、塑膠、水泥工業的重心，而這些工業則是以公營單位為主。

另一個大家常忽略是軍事對高雄的影響，國軍撤退來台後，以原高雄市的左營、原高雄縣的鳳山、岡山，成為國軍海、陸、空三軍大本營，加上許多後勤單位，也是為什麼在這一波眷村保存運動中，高雄市能夠爭取保留將近80、90公頃的原眷村，為全國最大。

換言之，戰後高雄市的組成，雖然一直被強調是「勞工城市」，但也不能忽略大批傳統藍軍的軍公教及公營事業的員工及眷屬，所以基本架構絕非「綠極大於藍」，如左楠地區就一直是藍營鐵票區。而公營事業的後續發展，則是目前一直被討論「產業轉型」的關鍵。

1970年代開始，位於戲獅甲的主要公營事業如台鋁、硫酸錏、台機成績不如以往，加上腹地不足，高雄的主要工業開始往兩個區域移轉：一是以楠梓中油高雄廠（也就是日本海軍第六燃料廠）為主軸的石化園區，二是配合高雄港擴建，將台鋁、台機等基地轉移至臨海工業區，加上後來「十大建設」的中船（今台船）、中鋼，成為新的重工業區。石化園區雖達陣，但臨海工業區則重重摔了一跤，僅有中鋼成功，台船辛苦經營，台機、台鋁則是直接關廠，雖然今日仍為台灣重工業的主要區域，但與當初預想仍有差距。

從1980年代開始，以石化、重工業為主的高雄產業更面臨環境問題。在人口急速增長下，原來在郊區的工業區，已經被住宅區包圍，加上石化、重工業的高污染，以及環保意識，不管是反五輕、要求愛河、壽山復育的「綠色運動」，都迫使工業區必須移出市中心區。加上後來成為台灣產業重心的科技園區，不論竹科、中科、南科，均與高雄絕緣，以及中國崛起後，高雄港貨櫃量急遽下降，高雄面臨轉型的迫切需求，這也是20年前，國民黨丟掉政權的原因之一。

高雄轉型的漫長路

高雄的轉型，早期以環境復育及興建基礎建設為主，如壽山、愛河的重現生機，捷運的興建，並引入國際建築師，具有設計感的大型公共工程。後期則是以1999年通過的「多功能經貿園區」，也就是今日的「亞洲新灣區」為主軸，此為經濟功能不再的舊港區及戲獅甲工業區為主要基地，思考如何從工業港區轉型。

在這20年中，高雄市區展現完全不同的風貌，變化之大也可能是全台之首。舊港區中的駁二文創園區、棧二庫、可連結輕軌至舊港灣工業區的高雄市立圖書館總館、高雄展覽館，加上國際大師設計的世運主場館、捷運車站，即將完成在愛河口的流行音樂中心，配合高雄獨特的港灣風情，已經讓高雄舊市區從一個灰色基調的工業港灣，逐漸蛻變為色彩鮮明，富含文化底蘊的港灣城市。其中最明顯的例證就是20年前被一直戲稱的「文化沙漠」，如今難以再聽到，連這次砲火連天的選戰中，也不見挑戰者提起。

有趣的是，這些改造都立足於1936年對高雄都市的設定，近來啟用的高雄新火車站及衛武營國家藝術文化中心即為顯著例證。完工於1940年的高雄火車站，兼有貨運及客運的交通樞紐功能，也是當時高雄市新的中心，在2002年開始進行鐵路地下化周邊工程後，也長達約20年的時間，將高雄市的交通任督二脈再度打通，高鐵、台鐵、捷運、輕軌形成一個交通廊帶，構成大高雄交通路網。其中輕軌就是當年的貨運臨港線，以前所經之地多為廠房，如今則經過最時尚的「亞洲新灣區」，所載客人也不再是要進入工廠上班的工人，而是休閒觀光的旅客居多。

衛武營國家藝術文化中心更是由軍事基地改建，其引發討論的設計感，延續著高雄近幾年來國際級的建築風貌，但大家都忽略原來在高雄的軍事基地，也融入這一波的新城市風貌。除了衛武營，亞洲新灣區的205兵工廠也將遷廠，左營、鳳山、岡山更擁有國內面積最大的眷村，在長期爭取下，國防部也點頭同意保存近90公頃，將來又會是一個新的文化基地。

20年的轉型，在「文化治理」上固然有耀眼成績。但城市產業仍倚重1980年代後作為基調的重工業、石化、貨櫃運輸，這要如何與新城市契合，將是高雄最後有效轉型的關鍵。目前為避免環境爭議再度發生，工業區更積極向西南角落整合，遠離住宅區，這也是政府為何要耗費700億遷村大林蒲的主因。但在工業、住宅分離後，原有產業的強化與升級，似乎才是關鍵，但可惜此次選舉已乏人討論。

工業城市的轉型絕非一朝一夕，高雄在20年的轉型下已有所成績，但產業問題仍是最後關鍵，但要解決這個問題，恐怕也不是「愛河摩天輪」、「100億青創基金」就能達成，應該回頭看看這個城市的歷史發展脈絡，如何讓工業與港灣用新的時代思維及方式，再度緊密結合，才是高雄發展的王道。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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