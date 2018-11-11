融合劇情、喜劇與動作的艾美獎作品：《黑鏡》S4E1〈聯邦星艦卡里斯特〉

文：王姵蓁（DCFS編輯部）

Netflix原創影集《黑鏡》，以探討科技與人性、諷刺社會現況聞名。第四季第一集〈聯邦星艦卡里斯特〉（USS Callister），講述天才程式編碼師Robert Daly，因為在職場不受歡迎，轉而利用DNA讀取科技，在虛擬實境遊戲《無際》中，化身星艦艦長，打造同事們的「複製人」，操控他們的行為舉止，企及自身與現實無法滿足的私慾。

紅黃藍三色制服、充滿科技感的船艙，以及團結的艦隊在宇宙中伸張正義，無不讓人聯想到經典科幻鉅作《星際爭霸戰》（Star Trek）。透過剪接師Selina MaArthur的巧手剪輯，強化劇情張力，讓觀眾穿梭在復古遊戲和現實世界之間，最終令該集獲得本屆艾美獎「最佳電視電影」、「最佳限定影集剪輯」等大獎。

（本文涉及劇透，請慎入）

虛實之間如何分野──大相徑庭的影像風格

圖片：IMDb

圖片：IMDb

身為超級《星際爭霸戰》粉絲，我盡可能呈現每一項經典元素。 ──導演Toby Haynes

4：3復古電視比例，轉換為現實世界16：9影像

〈聯邦星艦卡里斯特〉一開頭，先是呈現Daly艦長在星艦中，指揮團隊成員解除宇宙危機的橋段。剪接師Selina MacArthur表示，導演Toby Haynes希望此片段，能忠實重現60年代《星際爭霸戰》的風格。因此，他們選用4：3的畫面比例，以斑斕鮮豔色彩、粗糙顆粒畫質，模擬老舊電視的影像效果。

此段結束，進入黑幕後，MacArthur再巧妙地運用電梯門打開的瞬間，讓畫面延伸至16：9比例，將觀眾的視野正式拉回現實世界中，看見Robert Daly在現實生活中上班的模樣。MacArthur解釋，「這一個轉場，成功地展現Daly可悲好笑的想像，與慘澹現實間的差距。」

善用「老派技巧」快速拉近鏡頭

在遊戲中，扮演壞人的Valdack登場時，鏡頭迅速地向他拉近。MacArthur表示，這是《星際爭霸戰》中非常典型的攝影手法之一，呈現「突如其來」之感，且加上寬鏡頭比例的使用，使整體氣氛更戲劇化。

剪輯與攝影風格差異，善用POV視角說故事

在現實辦公室的場景，影像較偏紀錄片風格。除了使用手持攝影的方式，捕捉角色一舉一動之外，在剪輯上MacArthur也會使用跳接（Jump Cut）、對話重疊（Overlapping Dialogue）等手法。

鏡頭選擇上，也盡可能地讓畫面呈現Daly的POV視角（Point of View），意即用Daly的雙眼和感官看世界，引領觀眾切身體驗Daly在辦公室中遭遇的種種：被瞧不起、忽略，並深陷在自己狹隘扭曲的內心世界中。

進入遊戲世界後，攝影則改用穩定的鏡頭、推軌運鏡，音效與配樂也與現實場景產生差異，整體風格較有「電影感」，做出與現實片段的差異。

畫面緊湊剪輯──登入星艦後的氛圍營造

圖片：IMDb

戲劇節奏在〈聯邦星艦卡里斯特〉中，是極為重要的。 ──剪接師Selina MacArthur

注視與被注視者的畫面切換

在Daly取得新同事Nanette的唾液後，準備「同化」她的DNA，製造出遊戲裡的新人物。當同化的進度遞增時，畫面不斷在Daly與不知情的Nanette之間來回切換，而且隨著配樂推上高峰，鏡頭距離也越拉越近。

「這是為了創造高度的緊張感。」MacArthur解釋，最終顯示同化完成度100％後，進入黑幕，而後展現Nanette於遊戲中甦醒的畫面。MacArthur點出，此片段是全片的轉捩點，也是讓全片從Daly視角，轉換到Nanette的觀點，深入Daly創造的病態遊戲中。

太空船中飄移、旋轉畫面運用

Nanette剛登上星艦時，MacArthur剪輯時運用搖晃、旋轉的鏡頭，顯現出她的不適應，以及宇宙中的輕飄感。他說：「我希望觀眾能跟著Nanette一同感受。」

MacArthur表示，當充滿疑惑的Nanette見到船員們時，大家紛紛向她解釋情況，而MacArthur希望此段像是一整串連續動作，每位船員說話的畫面，都能如行雲流水般彼此緊扣。

交叉呈現旁人觀點，堆疊情緒

劇情中，星艦船員們制定好逃脫計畫後，Daly再次進入星艦，原先謀反的Nanette Cole為了計劃鋪路，表現乖順聽話。剪接師Selina MacArthur強調此片段，注重的是「情緒」堆疊。

由於這是Nanette第一次獨自矇騙，因此，MacArthur交互穿插船員們捏把冷汗的表情特寫，透過增加旁人的觀點，更增添忐忑氛圍。

圖片：IMDb

「對我來說，最棒的劇本要能涵蓋劇情、喜劇、動作成分。」MacArthur認為〈聯邦星艦卡里斯特〉將這三元素，處理得極其優秀。本集除了精良的劇本、攝影及演員表現外，更依賴恰到好處的剪接節奏，才能使三種成分自然混合，激發出絕佳效果。

如果你做的是引以為傲的工作，那麼每次都會是愉快的經驗。 ──剪接師Selina MacArthur

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參考資料：Provideo Coalition、Shootonline

圖片來源：IMDb

本文經影製所DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航