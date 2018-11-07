增設未立案申訴制度，別讓監察院成為「特權禮遇車道」

文：邱子安（淡江大學公共行政系學士、台大政研所公行組碩士班肄業生，曾任競選工作、英語補習班助教、遊行幹部）

監院的釋憲權是釋憲救濟的快車道

我國有違憲審查制度，任何官司終審的人民認為當中法令有違憲，都可以申請大法官釋憲維護基本權；而我國五院體制憲法下五院和總統亦可聲請釋憲，如果監察院為陳情人民的案子聲請，就讓人民跳過冗長的二、三審訴訟，宛如開上「釋憲快車道」。

近來因為監院涉入黨產、年改等紛爭，捲入政治漩渦引發討論，大部分關注的焦點集中在大法官受理監院釋憲的尺度，尤其是是否比他院寬鬆？也就是「大法官開不開後門」的問題，但究其實，監院的前門怎麼開，對基本權被侵害的人民更為重要。

這一長久的問題，因為媒體關注常是政治層面，又藏在制度的細節，就被忽略了，但無論從個案或規章觀察，都可以看出監院受理人民陳訴，有意無意間淪為監委個人關係經營成果的展現，公平性又在哪裡？本文具體建議，增設陳訴未成案時的申訴制度，不要讓快車道成為特權禮遇道。

監院處理陳訴，常考慮黨派因素

陳水扁與花蓮監獄徐姓收容人，道盡了監院受理陳訴時的不公平。眾所周知，黃煌雄前監委受理了陳水扁在受刑時的陳情，為扁做了很多。黃委本來在調查報告裡面寫應該保外就醫，監院的司法獄政委員會認為這是行政部門的權責而不應該限定改正方式，才改為保外就醫或其他適當處置，且通過的只是結案的調查報告而不是正式糾正案，表示監院認為這個案子沒有違法頂多是不當，但黃委屢對媒體宣稱監院的意思「就是保外就醫」。

同期的前監委李復甸甚至在公開講學課程中澄清，黃委雖然一直說監院內有勘驗扁的獄中影片，但司獄委員會從未開會播放此類影片，只能算做黃委個人行為。

相較於扁，花蓮監獄的徐姓收容人就沒這麼好運，到往生才由家屬陳情加以調查，認定監獄有多次延誤處置而提出糾正案（107司調0022調查報告與107司調0004糾正案），筆者很難不小人之心的猜想，如果本案未涉及受刑人死亡而有檢察官驗屍搞大事端，還能受到監院青睞嗎？相較於扁案的技術犯規、政治操作以及蘇案實在明白的的違法，監院對待人民是否公正不痾心無黨派？

這不是個案，黃委接受張清溪、陳師孟、黃世鑫、王塗發等陳訴，調查當初根本還沒有法律可以處理的黨產問題（90財調0029）；黃委亦接受鄭麗君立委陳訴，調查原能會和台電在蘭嶼設核廢場有無違法（102財調0061）（這兩案甚至非受害人民陳訴）；不當黨產條例違憲的調查報告（102內調0012）有黨工呂謦煒、陳崇文、陳茂嘉陳情而調查；認定年金政策違憲的調查報告（107教調0027）則有全國公務人員協會理事長李來希的陳情；就連無關黨派政治，指摘行政部門沒有雙性人身分登記、相關統計及醫療規範而侵犯雙性人性別人權的糾正案（107教調0017），都是因為孫大川副院長（本案主查委員）有一個雙性人的朋友。

陳情人與主查委員的黨派立場，令人擔憂監院處理的公正性，若觀察監院處理陳情的法令規章，更可以知道不公平從何處生。

決定受理陳訴的決定性因素：值日委員的個人關係與色彩

想要走進監察院前門很簡單，穿越大門的明鏡花台，就可以到一個叫做「監察院陳情受理中心」的單位，每天會有一位監察委員輪值，他決定那一天當面陳情、書面寫給監院或其他個別委員陳情人的案件是否要立案調查。在卸任監委的著作和講課都有提到，不少欲陳訴的人民會每日紀錄輪值委員以獲知輪序，以便由最有可能受理案件的委員處理。

監察院的人民書狀處理原則規定決定「派查」的認定標準是「認公務人員或機關之工作及設施有重大違失情事者」，《監察院立案派查原則》第3點則規定：

營私舞弊，直接或間接圖自己或他人之利益者。 行政違失，導致國家社會重大損害者。 工程設計不良、違反建築成規、偷工減料，發生公共危險者。 發生重大災變或嚴重社會問題，不能迅速處理或處理失當者。 濫用職權，恣意妄為，足認侵犯憲法保障之基本人權者。 言行或行政措施，引發社會嚴重之爭議、對立或民怨者。 因循苟且、怠惰失職，致施政缺乏效率、效能或浪費公帑之情事者。 對於得以預見之災變不予預防或虛應故事，致造成災害者。 言行重大不檢，足認損及機關與公務人員形象者。 所定命令或行政處分，逾越母法或法律授權，侵害民眾權益者。 怠忽職守，致民眾權益受損者。 其他有違失情事者。

說了半天，就是有違法，就可以查，這在〈憲法本文第96條〉就是這麼寫的，規定了一大圈，等於繞回原點，最後還是繞回值日委員個人的判斷。陳情人民如履薄冰，深怕受拒，只好多方探查甚至經營與委員的個人關係。監院屢屢挑戰蔡政府重要政策，被視為是國民黨朝中有人內應聯絡的政治操作，也就不奇怪，從個案觀察和制度層面來看，這就是事實。

監院受理人民陳訴，難有可見的客觀標準，而落於值日委員的人際關係或價值立場，部分而言是委員操守問題，但這之中也有整體制度上的原因。

監察院的工作追根究柢，就是糾察「違法」，違法之事可大可小，人民諮詢公務時官員態度不佳視情節可能是違法，鉅額政府採購案官商勾結偷工減料也是違法，如果視之為客觀標準要求凡涉及違法監院案案必查，實在不是監院（或任何一個政府機關）可以負荷；而且就如司法案件上訴後原審被駁回，原因也不外「違法」，但因為有審級制度把關，監察制度就不必再介入。

功能上來說，大部分受害人民會來監院找公道，就是正規的行政申訴或行政爭訟制度未能符合他們期待，才來監院尋求法外開恩。但既然是法外開恩，沒有嚴格具體的標準可以要求監院一定要幫忙處理，就是制度上的必然。所以為何監院最有成績的領域常是封閉機構（監獄、軍隊、輔導機構等）等救濟管道本來就晦澀之處，或者是司法冤案的非常救濟（翻案），道理就在此。

Photo Credit: 中央社

建議增設陳訴未立案時的申訴制度，用合議與公開加以監督

問題雖然困難，卻不能擺爛，否則監院的釋憲、救濟快車道淪為特權禮賓道，監院動用調查官幕僚以及他院配合調查等行政資源的正當性何在？監院存在的價值何在？權力分立藉以保障人權的價值何在？

實體的標準不容易清楚說明，可以用程序的公平公開加以補足。本文的建議是，去監院嘗試尋求救濟的陳訴人，若值日委員決定不調查，應即函文通知，陳訴人則可持此函文申訴，院方應該開會決定值日委員的決定有無道理。

這樣可避免調不調查的決定，均是操持於某一個別委員的好惡，這個決定申訴的會議紀錄當然要公開，清楚的交代案由、當初值日委員拒絕調查的原因、陳訴人認為應該調查的理由、以及會議決定是否翻案予以調查的理由。如此，每位委員輪值時才會想著如何與其他委員和社會大眾交代，不會做出偏私的決定。

監察院只有29名委員，要查明全台灣中央地方大小機關官員的違法，就算每個委員有500位朋友，面對每年萬餘次陳訴，絕對是力有未逮；何況若非正規通常的行政申訴或行政爭訟制度無效，人民何必要來監察院「碰一碰運氣」？

需要監院申冤的都是處境非常弱勢不堪的人民，如果這個釋憲、救濟的快車道的通行資格，卻是與委員的個人親近的關係、色彩，監院本身將不能做好監督政府的工作，反而是成為特權的一部份。本文具體建議陳訴人的申訴制度，希望監院自律加以採納，或是由立法院修改法律要求。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航