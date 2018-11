吃個飯還要「check coat」？餐廳可不是要檢查你的外套

James到海外出差,和美國同事到餐廳吃飯,到了餐廳門口,同事說「You may check your coat at the door.」

他心想,不會安全檢查這麼嚴格吧!為什麼要在門口先檢查外套?James才把外套脫下來,服務人員就接了過去。他發現原來Check不是「檢查」,而「寄放」。

You may check your coat at the door. (X)請在門口檢查你的外套。

(O)請將外套寄放在門口的衣帽間。

圖片選材自www.thefreedictionary.com

因為check是寄放的意思,coat check就是衣帽間。把外套放在衣帽間也可以說成「Leave your coat at the coat check」。

Check這個字在機場也常常聽到,像check in是報到,大家比較熟悉的。如果單獨check這個字,意思是託運,看幾個例子:

I got my boarding pass and checked my suitcase.(我拿到登記證,而且托運了行李) You can check your luggage right through to its final destination.(你可以直接把行李託運到終點)

所以在Check-in時,如果有人這樣問,會錯意可能會鬧笑話。

Do you have anything to check? (X)你有東西要檢查嗎?

(O)有行李要託運嗎?

Debug進階

Check這個字看來很簡單,但越簡單的字越容易錯,來看幾個常錯的例子。

查字典≠Check dictionary

中文說查字典,但並不是真的去檢查字典,而是在字典裡找字的意思,「查」可以用consult:

He often consulted a dictionary when he read the book.(他讀書時經常查字典)

accounts check

The accounts check. (X)帳戶有檢查。

(O)帳目核對無誤。

Check原來是檢查,可以延伸為每一項都查過了,而且核對無誤。很接近的一個片語是check out,大家熟悉check out是退房,但它也有合格、通過考試的意思:

All the trainees checked out all right.(所有的受訓人員都符合要求)

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航