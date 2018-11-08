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吃個飯還要「check coat」？餐廳可不是要檢查你的外套
我們想讓你知道的是
到了餐廳門口，同事說「You may check your coat at the door.」他心想，不會安全檢查這麼嚴格吧！為什麼要在門口先檢查外套？
James到海外出差，和美國同事到餐廳吃飯，到了餐廳門口，同事說「You may check your coat at the door.」
他心想，不會安全檢查這麼嚴格吧！為什麼要在門口先檢查外套？James才把外套脫下來，服務人員就接了過去。他發現原來Check不是「檢查」，而「寄放」。
You may check your coat at the door.
（X）請在門口檢查你的外套。
（O）請將外套寄放在門口的衣帽間。
因為check是寄放的意思，coat check就是衣帽間。把外套放在衣帽間也可以說成「Leave your coat at the coat check」。
Check這個字在機場也常常聽到，像check in是報到，大家比較熟悉的。如果單獨check這個字，意思是託運，看幾個例子：
I got my boarding pass and checked my suitcase.（我拿到登記證，而且托運了行李）
You can check your luggage right through to its final destination.（你可以直接把行李託運到終點）
所以在Check-in時，如果有人這樣問，會錯意可能會鬧笑話。
Do you have anything to check?
（X）你有東西要檢查嗎？
（O）有行李要託運嗎？
Debug進階
Check這個字看來很簡單，但越簡單的字越容易錯，來看幾個常錯的例子。
- 查字典≠Check dictionary
中文說查字典，但並不是真的去檢查字典，而是在字典裡找字的意思，「查」可以用consult：
He often consulted a dictionary when he read the book.（他讀書時經常查字典）
- accounts check
The accounts check.
（X）帳戶有檢查。
（O）帳目核對無誤。
Check原來是檢查，可以延伸為每一項都查過了，而且核對無誤。很接近的一個片語是check out，大家熟悉check out是退房，但它也有合格、通過考試的意思：
All the trainees checked out all right.（所有的受訓人員都符合要求）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航