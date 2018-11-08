吃個飯還要「check coat」？餐廳可不是要檢查你的外套

James到海外出差，和美國同事到餐廳吃飯，到了餐廳門口，同事說「You may check your coat at the door.」

他心想，不會安全檢查這麼嚴格吧！為什麼要在門口先檢查外套？James才把外套脫下來，服務人員就接了過去。他發現原來Check不是「檢查」，而「寄放」。

You may check your coat at the door. （X）請在門口檢查你的外套。

（O）請將外套寄放在門口的衣帽間。

圖片選材自www.thefreedictionary.com

因為check是寄放的意思，coat check就是衣帽間。把外套放在衣帽間也可以說成「Leave your coat at the coat check」。

Check這個字在機場也常常聽到，像check in是報到，大家比較熟悉的。如果單獨check這個字，意思是託運，看幾個例子：

I got my boarding pass and checked my suitcase.（我拿到登記證，而且托運了行李） You can check your luggage right through to its final destination.（你可以直接把行李託運到終點）

所以在Check-in時，如果有人這樣問，會錯意可能會鬧笑話。

Do you have anything to check? （X）你有東西要檢查嗎？

（O）有行李要託運嗎？

Debug進階

Check這個字看來很簡單，但越簡單的字越容易錯，來看幾個常錯的例子。

查字典≠Check dictionary

中文說查字典，但並不是真的去檢查字典，而是在字典裡找字的意思，「查」可以用consult：

He often consulted a dictionary when he read the book.（他讀書時經常查字典）

accounts check

The accounts check. （X）帳戶有檢查。

（O）帳目核對無誤。

Check原來是檢查，可以延伸為每一項都查過了，而且核對無誤。很接近的一個片語是check out，大家熟悉check out是退房，但它也有合格、通過考試的意思：

All the trainees checked out all right.（所有的受訓人員都符合要求）

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

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