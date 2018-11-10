搞懂日式建築16個必賞元素， 讓你看到老屋不再只有「好漂亮」

文：江明麗

細賞建築美學──日式建築&和洋折衷式樣

日本政府在台50年，所有的建築式樣約可概分為2種，一是傳統日式建築風格，一是加入了西方多種建築語彙的和洋折衷式樣。前者有其固定的規格；後者種類相當多元，包含了新古典主義、巴洛克、現代主義等，主要因為設計的建築師曾留學英國或師承英國建築師，在日本無發揮的舞台，於是選擇遠赴台灣，將所有的創意在此生根發芽，也造就了獨有的建築作品。

最具代表性的建築師包括辰野金吾（東京車站、台灣菸酒公賣局）、森山松之助（辰野金吾學生，代表作臺灣總督府、台南州廳、台北州廳）、近藤十郎（台北帝國大學附屬病院，即台灣大學附設醫院）、長野宇平治等。

宿舍、民宅、神社、武德殿，有階級也有巧思

傳統日本建築有一定的標準，木建材是基本元素，多用於官舍、民居、小車站與神社等設計。針對官方宿舍頒訂的法制條例，上到市長官邸、廠長宿舍、職員居所，什麼樣的配置一清二楚，例如座敷應有6疊或8疊榻榻米，床之間該用哪種等級床柱，都有規範。

使用的建材與工法大同小異，通常以黑瓦、雨淋板、邊竹夾泥牆最常見。比較特別的是，為了因應台灣氣候，屋宅都會抬高用以防潮；另外，窗台下的氣窗，也是為了散發濕氣而增添的設置。

神社依照社格大小作為興建標準，除了伊勢神宮因為太過尊貴不列入社格以外，其他均按照官社與民社興建。官社裡有「官幣社」、「國幣社」大中小階級之別；台灣最高者為台灣神社，屬於國幣大社。

在空間配置上最能看出建築美感的，包括本殿及事務所。本殿設計包含神明造、入母屋造；台灣現存神社多為入母屋造，至於金瓜石神社與台灣神社原始設計，則為神明造。

武德殿原本是平安時代皇城裡的一棟建築，後來被武德會作為武道館的設計參考。台灣較具規模的武德殿包括台南、高雄、大溪等，抬高的地基是特色，與日本當地有所區別。入門口與屋頂會有千鳥與唐破風設計；使用的外牆建材，依年代不同而有紅磚、洗石子等不同材質；通常在屋頂正脊兩端會安置鴟尾，有防火驅邪的作用。

車站、州廳舍、銀行具和洋特色

將日本近代和風建築與洋風建築語彙融合的，概稱和洋折衷建築，這種形式在明治維新後興起，台灣有相當多老屋案例留存。這類建築在日本造屋基本結構上添加許多西方元素，如新古典主義、維多利亞、巴洛克及文藝復興等，是建築師對於自身所學的展現，也是另一種建築學派的歸屬。

Photo Credit：山岳文化

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和洋折衷建築在屋頂上有馬薩式、圓頂形式，代表建築為國立臺灣博物館、臺南地方法院，門廊與門廳以華麗的希臘立柱打造，繁複的花紋、勛章、彩帶，以泥塑工法雕琢，細節精緻，引人入勝。 哥德式設計也運用在台灣的歷史建築上，包括花蓮港出張所與台灣基督長老教會濟南教會（原名台北幸町教會，1916年井上薰）。其他尚有牛眼窗、拱心石、牛腿飾柱、山牆等，均是欣賞的重點。

認識東洋建築元素──必賞日式老屋特色16選

欣賞日式老屋之美，認識東洋建築詞彙是重要的線索。本單元精選16項必賞日式建築元素，一窺老屋經典的造型式樣、建材工法、裝飾擺設及生活空間運用等，遊賞之餘，有更多知性的收穫。

01──緣側

Photo Credit：山岳文化

傳統房屋中的外廊部分，可以作為連接屋內外到庭園間的過道空間。為了防颱、防風、防雨而設置雨戶（擋雨的實木板），兩旁也有設置可容納雨戶板的空間，稱為「戶袋」。

02──床之間（凹間）

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傳統和室裡一處內凹的空間，通常設於座敷內，組成要件包括床之柱、床板、床框、床脇、天袋、地袋，以及付書院。床之柱代表房屋的格局，官階身分越高，床柱使用的木頭就越珍貴；床脇位在床之柱左右一側，被稱為「違棚」，有兩段式的棚架，通常用來放置書籍、茶具和藝術品；天袋、地袋意指上下儲藏格；付書院為床之柱左側外凸的窗台空間，整個形式稱為「書院造」，是武士時期流行的設計風格。

03──欄間

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指介於和室屋內天花板與拉門之間的通風、透氣、採光隔屏，通常以鏤空雕刻或竹枝木枝交錯榫接的手法裝飾，簡單或華麗的式樣皆有；台灣多為梳子狀或格狀形式，鏤刻則有自然山水景色的圖案。

04──幛子、襖

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為房屋隔間用的拉門，幛子為透光性質，襖為不透光的隔屏，後者多使用布質或多層和紙糊製。幛子門的造型多變，比較常見的有腰付（下開口）、水腰（平均的格狀）、額入（中段開口）與貓間（中段開口附左右開合隔屏）幛子等；而適合賞雪與觀月的，另有雪見幛子與月見幛子。前者是上段隔窗、下段玻璃的作法，跽坐（跪而聳身挺腰坐）時，能直接欣賞窗外的雪景。

05──天井（天花板）

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日式建築為了遮住屋頂橫梁的設計，常見的型態有竿緣天井、平格天井、折上格天井等。竿緣天井是台灣日式房屋常見的作法，採用細長木頭，以等比例規格交錯穿插，形成相當規矩的矩形式樣，重點在於須與床之間方向平行。

06──鬼瓦

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日本屋脊上的裝飾瓦，多見於屋脊四面尾端與主脊左右兩側。鬼瓦樣式琳瑯滿目，因有闢邪之用，多以兇惡的鬼面或獸面製造，普通民居鬼瓦為雲朵圖案，也有佛寺以經書捲冊的造型製作。

07──屋架

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台灣常見的日式老屋建築採用日式屋架（和小屋組）與西式屋架（洋小屋組）兩種作法。和小屋組採用直、橫木頭榫接交錯支撐，剖面看來類似大小不一的雙十格局；洋小屋組則使用了四十五度角斜撐的原理，看起來像英文字倒K的模樣。

08──虹梁

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屋架上的水平構件，可支撐約束木柱之間的力量，工匠多會在木頭上雕刻裝飾。日本老屋中最常見的就屬海老虹梁；海老即蝦子，來自於蝦子彎曲身形之意。

09── 蟇股

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蟇（音同麻）股，為上下橫梁之間的托物，可分散重量，達到建築的穩固。蟇股也譯為蛙股，形狀有如青蛙蹲踞的姿態而得名。如同懸魚、鬼瓦一般，蟇股也發展成許多漂亮紋路，除了花卉、雲朵形狀外，也出現獸樣與禽鳥的造型，樣式千變萬化。

10──下見板（雨淋板）

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傳統木造房屋的外牆，主要用於防止雨水滲入屋內，分別有英式與德式兩種工法。英式採用一片疊一片的作法，再以長木條壓緊，讓雨水順波而下；德式作法則採用卡榫的木片，一片卡一片咬緊空隙，不讓水氣進入。

11──懸魚

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設於日本山牆或破風板下的一種裝飾物品，帶有防止火災的寓意。日本懸魚花樣繁複，台灣常見的圖案包括豬目、三花、梅缽、兔毛通與蕪懸魚。

12──破風板

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傳統日本建築手法，多出現在切妻屋造或入母屋造兩側的山牆處，除作為裝飾，也具有防止雨水侵蝕屋梁的作用。破風設計常見於寺院、神社或天守閣，可概略分為千鳥破風與唐破風。千鳥破風唯一三角形開口，與入母屋破風類似，不同之處在於，千鳥破風是獨立於屋頂的設置；唐破風類似中國唐代捲棚，屋簷呈現圓弧形樣式。

13──疊蓆（榻榻米）

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用稻草製作的坐席，早期多鋪設在座敷空間，初期只能貴族使用，後來普及到民間，凡和室屋居室場所都有鋪設。疊蓆的尺寸大小按照各地造屋空間而有所不同，關東一疊為1757X 879公釐；關西一疊為1909X 954公釐；目前則多使用（1700 X 850公釐）的尺寸，一疊等於1.62平方公尺。疊蓆拼排有些忌諱，譬如邊線不能直對床之間與出入口，也不能有四角相對的排列方式。

14──小舞壁

Photo Credit：山岳文化

日治時期前期施做傳統房屋牆體的工法，隸屬於真壁造作法，常用於民宅及神社的外牆或隔間牆，也稱為編竹夾泥牆，材料包括有長條貫木、竹片、竹網、黏土漿與灰泥。

15──鳥居

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日本神社的建築要件，意寓為人類世界與神明世界的通道結界，設於參道沿途，依照參道的距離可設置多座鳥居。基本結構包括2根支柱與2根橫梁，舉凡神明鳥居、八幡鳥居與春日鳥居等，另外也有3柱鳥居與兩部鳥居（例如廣島縣的嚴島神社鳥居）；各個部位稱謂有笠木、島木（上橫梁）、貫木（下橫梁）、額束（中間牌匾）、立柱及台石等。

16──屋頂（屋根）

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日式屋頂林林總總大約有十來項，在台灣常見的大概有4種，包括切妻屋根、寄棟屋根、入母屋根及方形屋根（或稱寶形造），這幾種形式多來自中國，也各有不同名稱。切妻屋根為懸山頂，屬雙坡式屋頂，長方形空間，常見於神社；寄棟屋根為廡殿式樣，為五脊四坡式，屋頂有四面斜坡，在各式屋頂中等級最高；入母屋根及方形屋根，則為歇山頂與四柱攢尖，常見於佛寺及武德殿。

相關書摘 ►想看日本金閣寺「寶形造」不用出國，到花蓮慶修院就能欣賞

書籍介紹

《和風老屋旅行散策：尋訪日式建築，走入老台灣的時代記憶、懷舊聚落、生活情境》，山岳文化出版

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作者：江明麗

攝影：何忠誠

保有日治時期蓬勃商業街廓風貌的迪化街────早年台北城繁華的縮影，從南北貨、中藥材鋪，乃至轉型經營的藝文空間或餐館，融合新舊建築之美。

有背山環水地理優勢的大溪────日治時期陸續興建公會堂、武德殿與四連棟警察宿舍，百年來，老屋老樹相依相襯，保有濃厚的舊城風光。

自成一股文風的雲林斗六、虎尾街市────早年因虎尾糖廠設立，帶動運輸鐵道興建，讓雙城同時沾光，留下官邸、郡役所及日式宿舍群遺蹟，如今文創小店進駐，翻轉新意，飄揚著書香與咖啡香。

水陸運輸發達的哈瑪星────日治時期高雄港邊通往魚市場的一條鐵道，早年企業會社與行政機構紛紛進駐，日式傳統屋宇、和洋折衷樓房、老車站、日式茶亭與文史工作站，都是古蹟散步的亮點。

喜歡老舊事物的你，跟著這本書在島嶼上遊逛，悠閒尋訪日式老屋串起的街巷風情與人文故事。這些舊時代建築歷經整修或重建，改以咖啡館、民宿、食堂、書店、茶樓、文創空間面貌展現，洋溢嶄新的東洋風情，持續在島嶼上熠熠發光閃亮。

Photo Credit：山岳文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航