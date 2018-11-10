想看日本金閣寺「寶形造」不用出國，到花蓮慶修院就能欣賞

文：江明麗

慶修院，訴說花蓮移民村歷史點滴

日本明治時期神道教大為盛行，神社遍及全國，連殖民地台灣也不例外。 慶修院作為台灣東岸佛寺的代表意義不容忽視，相對於佛寺院建築的稀少，更顯珍貴。 這處宗教據點建於大正六年（1917），前身為真言宗吉野布教所，是當時吉野移民村的信仰中心，供奉不動明王，格局包括正殿、手水舍、庭院與八十八尊石佛，是瞭解日本佛寺院歷史的經典場所。

Photo Credit：山岳文化

花蓮在日治時期規劃三大移民村，吉野村，也就是現今的吉安鄉是其中之一。

那時的移民人口多來自日本四國島吉野川附近的住民，這也是移民村命名的由來。

村里聚落組織完善，包含移民指導所、區役場（鄉公所）、高等尋常小學校（今吉安國小）、神社、郵便局等。「真言宗布教所」因源自四國地區之故，也在日人川端滿二的發起下興建，直到光復後改為「慶修院」至今。

正殿為日本傳統寶形造建築

慶修院已列入國定古蹟，文化部在2002年修復之後委外經營，歷經多個管理單位，目前則由花蓮縣文化局管理營運。整個園區最具參觀價值的當屬正殿建築，這處布教空間包括有拜堂與布教壇，格局屬於正面三開間，側面四開間的規模，設有凹型迴廊走道，與拜堂之間隔著活動式門片，門片木板腰高約有90公分，其上鑲製玻璃格窗，可引進大量光線，讓堂內明亮開闊。

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屋頂式樣設計為台灣少見的寶形造建築，等同於中國的攢尖式屋頂，特色是沒有正脊，僅中間一處寶頂；舉凡日本金閣寺、銀閣寺與法隆寺的伽藍寶塔，均屬此種式樣。

正殿主要建材均為木造，比較特別的是，屋瓦並非台灣常見的日本瓦被覆，連同正面延伸出來的向拝（寺院、神社正殿門口垂懸部分），都使用銅片打造，這樣的建材也可在台灣其他神社建築看到。正殿目前供奉不動明王、毘沙門天王，拜堂可脫鞋入內參觀，惟奉立神像處的教壇禁止進入。

八十八尊石佛的旅行

環視正殿之外的庭院景色，慶修院仿如一座日本庭園，四周的廊道為後來增建，供奉的數十尊石佛也是珍貴的文物，此為真言宗重要的八十八尊石佛。在日本四國有八十八處靈場（寺院）與弘法大師有關，虔誠的信眾會跟隨大師的足跡參拜這八十八座寺院。當年移民來台的日本人無法回鄉祈願，川端滿二便逐一從家鄉請來八十八尊石佛安置在布教所內，讓信徒們能就近參拜。

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迴廊之內的石像莊嚴肅穆，新舊交陳，當年的八十八尊石佛因為年代久遠，保留至今僅存十七尊是原始佛像，其他皆為重新打造，遊客可依石像上字刻的清晰度來分辨。

慶修院四周環境清幽，靜謐宜人，是日本觀光客極愛造訪的佛門勝地。石像前的燭台與鮮花是他們留下的祈願；裊裊煙塵串連著古往今來的故事，繼續等待其他旅人的足跡。

達摩不倒翁與繪馬

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繪馬是日本神社或寺院祈願的一種奉納物品，以各種形狀呈現，最常見的是五角形木牌，信徒在木牌上寫下願望，於年終集中火化。達摩不倒翁也有類似的功能，這項祈願物品源自於群馬縣，民眾許下願望後會塗黑一眼，如果願望實現，再補上另一眼，也是年終進行火化，讓依附其中的神使者能上天庭覆命。

高床

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架高地基是日本傳統建築的基本工法，稱為「高床」，是為了因應木造建材不受地面濕氣影響而提升高度的方式，有通風、防潮與防蟲蟻蛇鼠的目的。一般標準高度有1尺5吋，大約45公分；慶修院地基較高，約1.2公尺。

弘法大師雕像

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弘法大師是真言宗的創立者，出家名號為空海和尚，四國讚岐（香川）人士，曾是遣唐使的一員。這尊雕像立於正殿布教壇中央，據說是最原始的塑像，但也有一說為新品。

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書籍介紹

《和風老屋旅行散策：尋訪日式建築，走入老台灣的時代記憶、懷舊聚落、生活情境》，山岳文化出版

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作者：江明麗

攝影：何忠誠

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航