為了召喚「北漂青年」回鄉：韓國瑜和陳其邁的高雄政見比一比

日前國民黨高雄市長參選人韓國瑜使用中國流行語「北漂」來形容高雄因為缺乏就業機會，使得大量高雄年輕人必須自高雄市北上到北方縣市找工作的現象，經媒體報導後引發廣泛討論。而民進黨高雄市長參選人陳其邁今（6）日也為了召喚北漂青年返鄉提出5方案。

在韓國瑜的政策白皮書中指出，「青壯人口外移、人口結構老化是高雄現今所面對到的最殘酷現實之一。高雄人口年齡中位數從2010年的38歲增加至2016年的41.2歲。再以年齡群組來看，6年之間高雄25～34歲的年輕族群人數減少8萬2000多人，而60～69歲族群卻增加了超過11萬5000人。青年，是一個經濟社會的生力軍、更是城市發展的中堅份子，但就一份高雄市政府研考會的調查，僅有6成大專畢業生想要在高雄工作，有72.6%的受訪者薪資不到3萬元。」

而民進黨高雄市長候選人陳其邁則認為，北漂問題一直都存在，從四、五十年前就開始了。他說：「南漂也有35萬啊！這幾年也有近一百萬人離開台北，這是台灣人口移動的問題。」

我們進一步比較韓國瑜的「青年城市」政策和陳其邁的「青年創業」政策如下，各項政見內容按照姓氏筆畫多寡排序。

關於青年創業的資金問題：

催生100億「青年創業基金」，由高雄市政府與企業共同募集，並由市政府投資輔導，鼓勵40歲以下青年創業，推動高雄市成為台灣青年創業總基地。（韓國瑜）

高雄市政府定期與大型媒體合作，初期由市長本人擔綱主持「高雄未來首富」實境真人選秀節目，從中評選出具有一定實力的投資對象進行投資，而節目的廣告收益全部挹注創業基金，並同時行銷高雄在地的人文風光。（韓國瑜）

20個新創中心：年輕人創業圓夢最需要的是資源協助，會從空間、技術、資金三方面著手，未來市府將盤點閒置公有地，規劃20個新創基地，提供租金減免，來做為青年創業的空間。（陳其邁）

以Co-working（共享工作）、incubators（孵化器）、accelerator（加速器）提供各種資源上的協助，協助企業育成。盤點閒置空間作為共享工作場域，藉由公部門的資源進行整合，與大學院校結合，開放設備供民眾、微型企業租用。（陳其邁）

青年微型創業貸款：將高雄銀行應轉型成新創銀行，提高青年創業貸款額度、降低貸款利率。（陳其邁）

關於成立單一窗口：

成立「青年局」，專責整合中央與地方、以及產官學與民間資源，協助青年規劃就學、就業、創業、留農和住房等相關問題。由「青年局」主動與高雄地區的高中職、大專院校建立平台，定期密切跟進校園現況，拉近學生與就業環境的距離，解決眾多學子畢業即失業的困境。（韓國瑜）

一個服務窗口，也成立單一窗口、台商回流、吸引外資：市府將整合各部門，成立單一窗口服務產業，以最高效率解決產業五缺問題，並加速仁武產業園區等基礎建設，在這波中美貿易戰中，吸引台商回流。（陳其邁）

關於產業發展：

高雄軟體園區升級，重點發展：生物醫療，結合高雄在地的醫學中心和醫學院，打造生物科技產業聚落，爭取成為區域內生技產業重鎮；遊戲電競，掌握趨勢並研析相關法規，大力扶植並開放國內外電競遊戲開發公司進駐；深入調查研究具有發展潛力和未來性的技術或產業，由育成中心從旁輔導，例如：農業大數據、種子基因培育、金融科技等。（韓國瑜）

爭取成立「自由經貿園區」，實現空港合一，將海關設於園區內，保稅倉庫讓企業零庫存、能夠迅速交貨。掌握美中貿易戰後台商鮭魚希冀返鄉的潮流，協助台商回流；同時，日商也可能撤出中國，亦藉此機會招攬有競爭力的產業入駐，就能創造就業機會，帶動薪資提高，提供高雄強大的經濟動能。（韓國瑜）

召集成立「招商引資小組」，由市長親自領軍擔任組長，邀集產業界卓有所成的專業人士協助引介評估投資案；市長會親自面對投資方，並實際投入審理、批核以及監督等相關工作。（韓國瑜）

亞洲新灣區：將延續陳菊施政，規劃推動數位內容、郵輪觀光、藝文新經濟、會展、流行文化等五大產業，打造成南台灣創新產業的示範基地。（陳其邁）

橋頭科學園區：將全力投入招商，吸引最熱門的物聯網、人工智慧產業，未來理化、工程或資訊科技專業的年輕人，都能在園區找到舞台，「預期將替高雄帶來6000億元經濟產值及3萬個以上的優質工作機會。」（陳其邁）

南部的科技走廊：透過與台南科技園區、路竹科學園區、楠梓加工區、岡山本洲產業園區、永安工業區等產業聚落打造南部科技走廊，吸引北部科學園區的員工能移居在高雄，讓子弟回鄉工作，擁有台北、新竹的薪水跟工作機會。（陳其邁）

以上資料來源：韓國瑜的14項政策白皮書、陳其邁的政策白皮書。

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核稿編輯：楊之瑜