《主宰中國的太子黨》：習近平為什麼能上位？

文：杜明（Jean-Luc Domenach）

要清楚說明習近平如何取得大位不是那麼容易。更仔細些來講，要了解他登上權力頂峰的原因，就是要了解一個從憑藉資本世界挹注而財富流溢的權貴集團中脫穎而出的太子黨家族，如何攀升到擁有強大權勢的共產主義政黨的權力頂峰，進而承繼一個世代共知的專制政權，以及一個再怎麼也要維持所有表象，或至少要維持住政治活力的政黨……。

習近平為什麼能上位？

有些人會對這個問題抱持懷疑態度，畢竟眾所周知共產政權的一個特性就是他們能在決策、群眾期待和本身所持的原則中間，維持一定的空間。就算他們提出的說法不太有說服力，這個政權也仍然在習近平最初掌權時，就認真的對2012年舉行第十七次全國代表大會的安排做出解釋，讓大多數媒體都傾向接受這種說法：選擇習近平作為接班人，並且讓他在常委會中擁有多數的支持力量，是在江澤民和曾慶紅支持下，對薄熙來事件及他和汪洋的爭議作為製造的危機，所做的積極安排。

江澤民和江系人馬之所以做出如此決定的原因，才是我們應該要問的問題。這裡面可能有一些「地方」因素的影響。第一個是江澤民和他的主要黨羽都是上海無條件的支持者，他在1989年夏赴北京就任前，一直都是上海市的負責人，而江系人馬中的主要成員也都曾在上海起家致富，在那裡還維持著相當龐大的利益關係。習近平也曾在周邊省份經歷許多職務後，於2007年到上海工作，稍早於他進入中央高層被指定為接班人之前。我們不能隨意猜測江澤民是否還滿意習近平在上海的施政，還是他們二人達成了某種協議，而在協議中，習近平答應了一些事情，以及讓上海市擔任某些角色。以上海市為優先當然不會是李克強的想法，也不會是多數共青團團派成員的想法，因為李克強畢竟大部分的時間都在內陸省份發展，而這些省份數年來只能眼巴巴看著沿海省份占盡便宜而怨懟不已。

第二個原因我們可以稱之為中國式的數人頭政治影響。中國領導人的政治生涯以70歲為分界，升遷通常十分緩慢，這讓六十多歲這個年齡層的領導幹部之間有著十分激烈的競爭。2000年代較重要的中央委員，都是江澤民和曾慶紅在1990年代提拔起來的。但在2000年代被提名準備要接班的這批年輕菁英，大多是共青團出身的團派。胡錦濤儼然是團派幹部的共主，在擔任兩任最高領導人後，中共的政治、經濟或是財政的操控權力，顯然都偏向共青團勢力，而中國領導人也像其他國家領導人一樣，總會想要在各派系間維持最起碼的輪換流動，讓每個派系在政治權力上都有利益分享的機會。在實施兩黨制的體系中，隨時都要準備接掌權力⋯⋯而習近平和從共青團最優異分子中脫穎而出的胡春華，兩人獲得提名和選舉的過程，也有著類似的意義，他們都設法表達出對未來的目標和看法。

還有另一個可能的因素，則是李克強的健康狀況不好，家庭背景又不像習近平那般顯赫。再加上習近平身材高大（180公分），有領袖的架式，妻子又是著名、受歡迎的歌手，有著高階軍職，自然平息了一些質疑者的聲音。最後，也許是參加代表大會的代表們也都認為，是時候讓有能力和經驗的太子黨在經濟事務上能有表現的機會，也可以藉此機會讓他們不要再批評現行的做法。二十多年來，眾人都同意——尤其是中央委員會的所有成員，大家要思考的共同重大議題是：將中國的強大和世界連結起來的紐帶，就在推動具有成效的經濟政策當中。

就在2012年，當各派系彼此傾軋時，一個最「重要」的籌碼於政治舞台上現身。1979年起，有件事（但在當年起頭時卻是萬般艱難）最見成效：經濟的快速發展；有鑑於中國的龐大，使得這種經濟表現在國際間動見觀瞻。當各方都肯定中共各級領導人在經濟上表現出的經營長才時，許多高幹陸續逃往國外的案件，卻又使領導幹部對黨和國家的忠誠度飽受質疑。更何況，外逃情形還有擴大的趨勢，許多大企業的領導幹部甚至都已經申請好他國的長期居留許可，為潛往國外偷偷作準備。因此，對經濟領域內各相關負責人的任命，除了要求要具備能力和能綜觀全局外，對體制的忠誠成為必要考量，太子黨成員於是成為最好的人選。

另外，隨著經濟的快速發展，各種社會問題也跟著浮上檯面：罷工、示威、各式各樣的陳情要求、反對破壞生態的抗議行動⋯⋯等等，在謹慎評估各種方案後，他們以迅速解決問題、減低政治效應成為主要訴求。胡錦濤在這方面事情的處理上表現一直相當好，但當經濟成長所需的代價愈來愈高而導致成長趨緩時，情況變得複雜。現在要面對的問題是，一方面要維持足夠的經濟成長，一方面又要降低因為經濟成長帶來的種種問題。

新任領導人必須思考各種政治、經濟、社會面，以及今後面對中國和世界的影響而從中做出抉擇。在這種情況下，比起共青團培育出的省級專職幹部，太子黨同樣較受青睞。即便如此，李克強在提名上的出線仍然勢不可當，除了他省級職務上的歷練外，對經濟趨勢分析的專長，也讓他在考量經濟事務管理時無人能出其右。

當團派人馬受提名，支持太子黨的音量也相應提高。這些支持的論點主要集中在太子黨們能適應當前世界，又能保持對黨和國家的忠誠。這些太子黨能接觸國際社會是因為當中國開始對外稍稍開放時，他們就迫不及待的衝出國門，這也是因為他們擁有特權，方便取得多次國外居留身分。他們經手過各種金融操作、熟悉各國貨幣，更因為出身和經歷，使人們完全合理相信他們對黨和國家的忠誠。

傳奇家庭

總歸來看，最高領導權還是得落在其中一位太子黨成員的身上，因為只有他們才有輝煌的背景和有力的家族支撐。

從這點來看，習近平的雀屏中選，並非因他是候選人當中最優秀的。他獲勝的原因，首先是因為得以揀選能夠參與的競爭者的範圍不大。由於毛澤東時代的領導人名聲都各有瑕疵，帶有這些領導人色彩的候選人很難被接受，而參與1949年建政和1979年改革體制建立的領導人，大部分也備受質疑。想到毛澤東，就想到大躍進的災難和文革的狂熱；想到劉少奇，就想到他在意識形態上不敢明確區分毛澤東和莫斯科的不同，更遑論他在反對毛澤東意見上的懦弱；鄧小平（所犯錯誤當然最少），1989年的屠殺和他家人沾染金錢遊戲的影響也留下陰影。

曾任國家領導人之列的人物中，要找到歷史背景「乾淨」的，還真不太多。陳雲在合法反抗毛澤東前後，為了生存也做了一些取巧的動作，而且人緣不太好；朱德當然算是一個背景堪稱乾淨的人，但他的形象只限於是一個傳奇性的軍事指揮官；周恩來沒能留下任何子嗣⋯⋯剩下的只有曾留下一些功績，但都不是第一線的主要領導人。至於彭德懷則無後，李先念早就遠離了政治。

英雄留名

事實上，除了最早被整肅的彭德懷之外，沒有一個同僚能或是敢於指正毛澤東造成的錯案，這種做法讓他們免於被套上反黨反毛主席的口實。對習近平的父親習仲勛而言，後來往回看，會發現他也許是幸運的。習仲勛在歷史上雖然不是主要領導人，但也有著重要的地位。他曾經在荒涼的西北地區紅色根據地工作，這個地方在1930年代沒有江西根據地影響力那麼大，但卻同樣獨立而重要。當時習仲勛的兩個上司（劉志丹和高崗）較早離世，他的生涯發展約和毛澤東同時並進，卻沒有依恃對方。

他在1929年開始投入陜甘寧邊區的游擊作戰，在1948年主導的一項農村土改工作中，習仲勛的效率和相對溫和的作風經常透露出是一個傾向實用主義的領導者。1949年，他成為彭德懷在西北地區的副手，在建政後的前幾年，他盡可能以最少的軍事手段實施接管和鎮反工作，讓帝制時期曾作為首都的西安城免於炮火劫難。一言以蔽之，在以殘暴屠殺為手段換取勝利的當時，習仲勛是一個注重效率而不那麼殘酷的領導人。

由於賞識習仲勛是作風實際的幹部，又有參與游擊作戰的經驗，周恩來於是將他調到北京，先是任國務院秘書長，後來在1959年擔任國務院副總理，成為政府部門第二號人物。但是，他在立場上相對溫和及對周恩來所表現出的唯命是從，造成了他的失勢：當主席以鄧小平為首的支持者再次按捺質疑大躍進引發的災難時，習仲勛卻掀開各地慘況，並在其他人同意下進行糧食調運。再加上他在彭德懷被批鬥一事上還力圖緩頰，此後，習仲勛的命運便大致底定。

在卑劣小人康生的操控下，他成為毛澤東肆行報復的第一批受害者之一：1962年，在刻意淘挖歷史事件作為政治入罪的坑害下，習仲勛遭解除職務並下放。由於周恩來和許多同僚的私下保護，他在文化大革命發展最惡劣的時候得以倖存，更在1978年春天時結束下放生活回到北京。由於他回來的時間較晚，且並非靠新強人鄧小平的幫助，因此對初掌權的鄧小平仍持續不假辭色的加以批評。當習仲勛很快的被任命為廣東省省委書記時，他馬上明白自己要扮演的戰略性角色，這個職位讓他能夠為對外開放試水溫，也讓他完成了一項歷史性的成就。在鄧小平和陳雲將他排除於權力核心之前，他始終致力於推動經濟甚至政治上合理的改革工作。

這段符合毛主義式的生平介紹，也適合被塑造成傳奇性的描述，但卻省略了一些事實。實際上，習仲勛出身的紅色根據地和毛澤東不同，他的經歷中既沒有參與任何屠殺，也沒有投機吹噓。他長期在毛澤東手下工作，在他犯錯時沒有為虎作倀，之後很快的投入改革開放工作，卻沒有大肆宣揚。在所有人之中，還有誰比習仲勛更適合作為土改工作中最好一面的代表、革命陣營中堅毅和品德的模範，以及在文化大革命之後靈活開放改革主張的象徵？

模範家庭

有關習家的過往，由於其中揉雜了許多不論是在傳統或是現代都能引發人們共鳴的想像畫面，因此儘管大家不太熟悉，也還是成為競相傳說的故事題材。在這些流傳的內容中，大家知道的習仲勛是一個小地主家庭出身，娶了一位來自思想先進菁英家庭的女子，這位他所娶的女子後來成為婦女聯合會幹部，兩人生了4個孩子；據正式說法，其中一個女兒在出生後由習仲勛照顧頗多。隨後大家所知，他個性溫和的妻子似乎投入總是非常忙錄的工作（這在當時較為特殊）。不同根據的說法都指出，她將一週五天照顧孩子的責任交由習仲勛負責（這也是個特殊的例子），只在週末時才能回家，週日晚上要離開時，經常都會惹得孩子們大哭不已。在文化大革命前，他們的四個孩子都在很好的小學和中學讀書，文革時則和大家一樣，到農村接受教育。然而由於習仲勛受到以往的長官周恩來的照顧，他的4個孩子得以在1972年時，得到獲准探問他們媽媽的機會，並安排團聚。

1978年習仲勛回到北京後，全家終於可以在他身邊重聚。官方的資料顯示，習仲勛的女兒齊橋橋為人聰慧熱情，在1978年時已然65歲的父親身邊，角色吃重。她陪著父親到廣東工作，在他被剝奪權力時支持他，持守著當時的傳統和要求，也為此放棄了自己原本不錯的工作安排；直到2002年父親過世後，她才到清華大學就讀工商管理碩士學位。也由於擁有相當不錯的人脈關係，這對夫妻能涉足不同領域（房地產、稀土金屬、高科技）大作生意：他們的家庭財產總值在2012年時已達到3億9300萬美金。

總之，身為大家長的習仲勛，是一個對他二任妻子所生的孩子們都很好的父親，其中兩個孩子後來還擔任省級重要幹部。這個家裡的氣氛並非一直很和諧，第一任和第二任妻子所出的孩子們也會彼此嫉妒，但整體而言，習家的成功範例和表現出來的凝聚力，對當時的中國來說，來得正是時候。

而今，習近平感覺上維持了來自家庭的人脈關係，這些關係也會直接對他的作為指手畫腳。他的大姊和母親會出面協助處理這方面的事情；其母齊心在習近平尚未登上權力大位前幾年，曾召集她的孩子，要求他們在各自的事業經營上要謹慎注意，但不確定的是，她其中一個女婿是不是真的就不再投資在維京群島設立的離岸公司。符合世人看待高幹家庭的一般印象，習家在2013年為習仲勛辦了一場百歲冥誕，而且由於齊心對傳統價值的尊重，她對習仲勛的朋友們也始終不離不棄。1989年失勢的中共總書記趙紫陽逝世時，她就送上了一個相當顯眼的悼念花圈，且眾所周知，她也曾在家裡接待過幾位在毛澤東時期或後來遭到整肅幹部的遺孀。在一個充滿凝聚力、受人矚目的家庭中，有著一位剛毅且忠實的母親：這才是這個傳奇性故事應有的描述，或許某些程度上也較貼近真實。

勤懇、耐心且幸運的接班人

如果是在歐洲國家，習仲勛的長女齊橋橋應該會從政，因為她極為聰明，對人情世故的掌握又有天分。但在中國，這個念頭連想都不用想，尤其是大家對「江青」的例子還記憶猶新。這對夫妻兩個男孩中較長的近平（指「北京出生」的孩子。習近平出生於1953年，當年他父親剛調入北京），因此承擔了代表家庭逐鹿權力的責任。

習近平身形高大健壯，外在親切和藹，但過於克制壓抑，甚至給人一種距離感：他有胡耀邦的熱情、江澤民的體形，卻又有李先念的冷漠。有別於胡錦濤那種政治高官的形象，他更像是一個現代世界的國家領袖，熟稔且能掌握政治語言的運用。他能在同僚間堅定支持自己的想法，在大會時從容應對，但也能不留情面地責備合作對象。曾有一則知名的小傳聞，表示曾慶紅在2007年時將自己的一個助理施芝鴻引介給習近平，但卻因為在為習近平想法辯護上不夠主動，一段時間之後就被撤換，並由另一位完全服從習近平的人取代。

無論如何，在屬於習近平的時代，他的成長過程中似乎沒有太大的困難險阻。從小，即便母親不常在家，他仍然是個受寵的孩子，畢竟太子黨的童年享有許多特殊的待遇。他的青少年時期有些磨難，在1969年被下放到陝西省；早年他父親曾經在當地執行過戰鬥任務，但習近平卻不太受歡迎。地方幹部認為他只是跑來分窮人口糧的富家子弟，有些人還用他父親身上的政治錯誤責難他。他也曾經逃回北京，被抓到後以「黑幫子弟」罪名被關押6個月。再回到下放的農村後，習近平改變了：他明白，在中國，只有取悅有權者才能擺脫困境。他積極配合、參與，並貢獻他的知識，利用調停村子中各宗族紛爭的機會，成為地方領導眼中的積極分子，而那也成為他最初的政治經驗。

習近平先入黨成為黨員，隨後成為支部書記，還曾經擔任過「赤腳醫生」（未受正規醫療訓練的醫療人員）；擔任這工作的，通常是村子裡知識程度較好的人。最後，在傳奇故事中描述的是，習近平利用一些農藝手段，改善他所工作農村的收入。雖然和村子裡的同僚共處，他仍然有著自己的目標：回到北京，想辦法接受高等教育。他成功的以「工農兵學員」的身分進入清華大學就讀，也就是說在村委會的支持下，他得以取得這樣的資格，並在1975年4月畢業，被分配到政府單位工作。他從困境中脫身並學到了不少經驗，現在，他已經準備好要發展自己的未來事業了。

習近平隨後可能也配合參與了家中設法讓其父於1978年恢復工作的運作。無論如何，在父親的建議和幫助下，習近平得以成為曾參與推翻四人幫的要角，耿的秘書。當時耿位居國防部長及中共中央軍委秘書長，位高權重。就這樣，習近平漸熟悉權力的運作，也了解到，在中國，沒有軍方的支持配合，重要的事是一件也辦不成。

特別是在參考父親的意見後，他做了一個決定，而這決定與兩方面有關。一是當許多同志都傾向出國留學時，他放棄前往英國讀書的機會；另一方面是，和那些希望留在中央任職或是繼續在大學完成深造教育（直到2002年，習近平才拿到博士學位，但一般人都不太清楚他怎麼辦到的）的人不同，他決定和劉源及其他一些人一樣，從基層做起，他在基層的工作表現曾讓中共中央組織部將他評為「重點培養年輕優秀幹部」。

但這是否就意味著習近平的前途就此一如旭日東升？並不盡然，他始終受制於刻意培養安排及反對刻意培養安排兩方力量的拉扯、牽制，必須以耐性、勤奮、謹言慎行守時待機。

他第一個不好的經驗，發生在剛開始被分配到河北省工作時。當時的河北省負責人是位對太子黨不太友善的老資格幹部，習近平一到任，他就接到習仲勛的電話，並對此很不高興。事後習近平觀察發現，無論如何努力在建設發展上獲得好評，在省委上司的刻意對待下，他仍然被卡在縣委書記職位上無法升遷。

幸運的是，在他父親的聯繫下（很可能也獲得胡耀邦和喬石的首肯），中組部負責人將他調到廈門市政府。在這裡，習近平得以有機會明辨開放帶來的機遇和威脅。但他再一次受到蔑視，因為他的前任是某一高層領導人的女兒，在任內任意揮霍公款，造成大家對太子黨出身者留下不良印象，這使得接任的習近平難以獲得眾人信服。

他在幾次的政治整肅中都巧妙的避開了麻煩。先是改革派的福建省委書記項南落馬，接著是胡耀邦在政治上的失勢。不過即便避開麻煩，他也不免受到影響，在1988年被調到福建省偏遠的寧德地區擔任地委書記。在那裡，他展開懲治腐敗的工作。反腐雖然是個很敏感的工作，但習近平仍能全身而退，而他的工作績效在1989年春天的政治大地震後才被人看到：他被任命為福州市市委書記（福州就是克勞戴爾Paul Claudel曾描寫過的那個有名城市），並接著升任福建省省委副記、省長，於2002年調離福建。此外，他還被選入了中央委員會。

這段時間的發展較少人提及，但卻是習近平經歷中的重要階段。他必須擋住反腐工作引發的反彈聲浪，以及在過程中被設下的種種圈套。另外，由於其父所倚仗的胡耀邦失勢，以至於1988至1989年他不再能受到從父親那邊提供的助力，也遭鄧小平疏遠。從那時起，他所能依恃的，就只剩他大姊的支持和自己的力量。

似乎因為他的行為無可厚非，以及1996年得到當時福建省省委書記賈慶林的青睞，還有一群通過他能獲得政治利益的人在他的升遷過程中提供幫助；像是在上海，他就得到江派的助力，因為江澤民當時在太子黨中還沒有支持者——種種條件讓習近平面對挑戰的表現受人注目。換句話說，習近平一直都被看成改革派，在沒有正式脫離那個標籤的情況下，靠向江澤民陣營這個動作，讓他最後終於勝出。

習近平的第二任妻子很可能也助了他一臂之力。他在1987年再婚，對象也是位高幹的女兒，本身在軍中任職，是位有少將軍階的歌唱家，出色的表現，讓江澤民這位向來欣賞具天分又知名的女性的人，也相當賞識她。習近平和第二任妻子彭麗媛兩人育有一女，她非常低調地在哈佛大學就讀。

幾年後，到了江澤民任內最後一年，2002年，習近平事業發展迎來轉捩點：他被任命為最具影響力、於政治上極具重要性的省份之一的浙江省省長，還有省委書記。更別提，浙江省的地理位置又在上海的「後院」。他同時被選為中央委員，在新舊力量的支持下，突然獲得了能進入政治局的候任資格。在這段期間，他開始和一些中國非常活躍的企業家聯繫，像是阿里巴巴的創辦人馬雲，以及以帶有山寨他人產品爭議的娃哈哈集團創辦人宗慶後。

他同時也開始進行不那麼直接的打擊腐敗工作。然而還是刻意的維持著所有的關係網絡。當然，他父親舊日的同志，像宋平和喬石等人都已離退，而以往配合他工作的支持者和他母親的朋友，例如胡耀邦的妻子，也幾乎都已不在位上。他也和胡錦濤身邊的人保持著一定的關係，再怎麼說，胡錦濤也是胡耀邦昔日的門生。他仍然和江澤民及江派人馬緊密互動，因為他知道，接下來他們也將要尋求新的領袖。他成功和各方政治派系維持良好關係，並可以向以後取得具有決定性影響的那一方靠攏。

2007到2010年間，當他權力一旦穩固，就開始向3個層面實行自己的策畫，其中最首要的是軍事。他多次向軍隊講話，並常常到部隊和官兵一起用餐，更依恃著一些在軍中占有重要職位的太子黨成員；昔日的同志劉源當然是首要人選，他常發表一些出人意表的議論，有時不會那麼刻板；另一位是劉亞洲，他是曾寫過一些戰爭故事的軍方將領；還有劉曉江，海軍政治委員，也是胡耀邦的女婿。

此外，他還結合了利益相關者和親朋好友，在周遭打造出眾星拱月的態勢。他以提供職位和噓寒問暖的手段換取他人的輸誠，例如他就常殷殷問候曾慶紅的母親。習近平的弟弟習遠平幫忙負責和葉劍英家族的聯繫事宜，大姊在北京坐鎮折衝，他自己則親自照應舊有的關係，並聯手4位在2012年代表大會中新任的政治局常委，在常委會中形成壓倒性的多數力量。這4人分別為：在太子黨中為人熟知、具有相當能力，同時也是習近平舊識的俞正聲和王岐山，以及最典型，省級負責人出身的張德江和張高麗。

相關書摘 ►《主宰中國的太子黨》：既得利益的愛國者，還是無祖國的金融家？

書籍介紹

本文摘錄自《主宰中國的太子黨》，聯經出版

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作者：杜明（Jean-Luc Domenach）

譯者：何啟仁

官僚特權一直是中國的基本問題

普通人各有各的平凡，而天下的特權階層都是相似的：靠爸靠母、靠出身。

你以為這些三天兩頭撞爛超跑的王子、公主只是天生命好，

殊不知他們是承繼先人權力的特權血脈。

1912年末代皇帝溥儀宣布退位後，中國不再有皇帝，然而卻有另一個新興貴族階層依附著中國共產黨壯大起來，直至今日仍居要位。

要了解這個權貴階層是怎麼形成的？為什麼到了今天還盤據在中國經濟、政治的山巔？我們要回頭看看國共內戰時期。肅清共產黨的措施和戰時的紛亂，讓許多共產黨員為保護子女安危，將他們送至蘇聯或託付給親戚、朋友。

這批離開父母、受盡磨難的孩子們，便是赤色王朝的第一代接班人。他們是延續權力的血脈，也是未來太子黨的雛形。後來，黨日趨重視這些革命要員與先烈的後人，這些紅二代、三代享有教育、事業上的優勢，如此一來當他們的父母凋萎，其手握的要權便有了移轉的對象。

這些承繼前代權勢的太子黨成員，挾優於一般老百姓的教育環境、經濟條件、政治威權，逐漸發展成新中國的新貴族階層。他們擔任各機關要員、血脈遍布政商界，是煽動文化大革命的重要推力，也是長期殘酷政爭角鬥場上的熟面孔，發展至今，甚至出現了一批習慣坐擁財富的人，以炫富的形象為世人周知。

在傳統帝制終結的現在，中國儼然有另一套父母之業子女承的世襲系統，有另一種以黨為中心的「帝制」在延續著掌權家族的命脈。無論是太子黨、官二代、富二代，甚至是皇二代，他們的高低優劣皆需看出身、看政治血統、看前一代人掌握了多少權力，而正是這些赤色王朝成員，統馭現今的中國。

Photo Credit:聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰