《百年降生》：1976年，關公大戰外星人

文：顏訥

1976 關公大戰外星人

1976年，臺灣島正式被外星人殖民。

70年代是國際板塊劇烈運動的10年，地動山搖，小島認同陷落，從裂隙中造山。

6月，美國決定終止經濟援助。

7月，舉辦在加拿大蒙特婁的夏季奧運會，中華民國國旗與國號在賽前臨時被擋在北國國境之外，更名「臺灣」反而成為在國際賽事露臉的唯一入場券。最後協商無效，報紙上，是代表團決議退出時頹坐在機場沒有表情的臉。

可在這些板塊劇烈擠兌島嶼立足位置的危機之後，真正的死滅是突然出現在西門町上空的飛碟，咻咻地捲動了臺灣人對世界末日將至的巨大恐慌。比起三隻外星人齊臨，大刀闊斧的踩踏臺北城，這一年發生的諸多困頓好像瞬間渺小了許多。

「關老爺，救救我們苦難的老百姓！」人民在困頓中的呼喊終於得到回應，被雕刻家趙老伯傾盡性命與信仰雕成的關公神像聽見了，武聖顯靈，解救島民於水深火熱之中。

只可惜，以上，純屬虛構。

關於關老爺化解外星人入侵的危機，是1976年夏天，號稱中國影史第一部耗資千萬的特技神怪災難電影：《戰神》的劇情。如果虛構敘事因為被多數人共享了記憶而能成為一種歷史真實，那麼，那一年暑假，全臺灣人的確親身經歷了一場中國神靈力退外來怪物的勵志旅程。

事實上，70年代的電影與歌曲都被剪裁的很勵志。

1971臺灣退出聯合國，1972年上海公報簽訂，中、日斷交，外交重挫後，大家都回到電影裡奮勇殺敵。柯俊雄扮中國抗日名將張自忠，在《英烈千秋》裡力戰日本軍後英勇自殺；林青霞飾演的女童軍，在夾縫中挺進四行倉庫送藥送糧，《八百壯士》於是成為用生命堅守國家底線的壯美象徵。戰爭彷彿都停在二戰時遙遠的，如今已經由共產黨統治的土地上。奮戰，死守，為民族為國家，從戰火榮光煉出的關鍵字，擦亮莊敬自強的金招牌，對開始掙扎著思考臺灣從哪裡出發，要往哪裡去，什麼是鄉土又是誰的鄉土的人們，似乎逐漸成為比外星人佔領臺北還虛擬的夢。

以上，仍舊是虛構。

老實說，外星人根本沒來，最後戰役的地點在香港，關公顯靈守護的土地並非西門町。

原來，劇組按照劇本設定，耗資七、八十萬造好了西門町屋舍的模型，預備用特效讓外星人盡情摧毀。在日本製作一系列特攝電影稱霸亞洲的時刻，在香港邵氏1975年跟上特攝風潮推出的《中國超人》使盡閃電拳與追魂腿力抗冰河魔王的時刻，臺灣製造的《戰神》夾帶著更豐厚資金，熱熱鬧鬧把宇宙級魔王迎來小島，多振奮，另類的抗戰殺敵。一送新聞局劇情審查，不對啊，外星人侵略地球的場景怎麼可以是總統府旁的西門町呢？主管機關火火地下了禁令，結果，來不及被外星人踩踏的西門町，倒是先被新聞局摧毀。飛碟只得轉往香港，康樂大廈、半島酒店、海底隧道、皇后廣場輪番變成廢墟，屬於臺灣的大災難一下子成了香港的，《戰神》於是又名《香港大災難》。

1976年被火火地禁掉了的還不只電影《戰神》裡的西門町。這一年一月，廣播電視法上路，自1946年以後，國民黨政府「去日本化，再中國化」而在臺灣推行的「國語運動」，朝無線電收音機、文學、歌曲、教會、教育機構細細密密延伸出的觸手，朗朗的開始對廣電媒體清潔掃蕩：

第十七條，大眾娛樂節目，應以發揚中華文化，闡揚倫理、民主、科學及富有教育意義之內容為準。 第二十條，電臺對國內廣播播音語言應以國語為主，方言應逐年減少，其所應佔比率，由新聞局視實際需要定之。

1970年，飛碟還未從母星出發，關公尚未以一擋百成為民族英雄，電視臺屬教育部管理，便已規定臺語節目每臺每天不得播出超過一小時。可提起民族救星與世界偉人，孩子們仍能快速答出蔣總統的時代，意外捲動全臺灣人心的忠孝義勇偶像是雲洲大儒俠史豔文。那一年3月，黃海岱在日治時期改編禁書《野叟曝言》成的布袋戲《忠孝義勇傳》，被次子黃俊雄以《雲州大儒俠》重新搬上了臺視。於是，全臺灣人的午休時間，都在期待史豔文操著／抄著地道的臺語與龍泉寶劍在金光閃閃中降臨，啊啊，民族的救星，世界的偉人，刀光劍影中孩子們齊聲叫喊。

97%黃金收視率，電視史上的奇蹟。

特務機關盯上了史豔文。

製作單位被約談了好幾次。戲中甘草人物「怪老子」，說臺語時故意混入北京腔，聲稱自己只能活到64歲，被檢查機關認為影射健康急速下墜的蔣總統，最後被製作單位處死了。大魔王「藏鏡人」則疑似諷刺蔣經國，只好讓他速速改邪歸正。可最好的方法，還是創造全新的英雄角色。往後，史豔文落難時，蒙面俠「中國強」將身騎駿馬在「處變不驚，莊敬自強，伸張正義，敵禦暗樑」鏗鏘有力的愛國歌曲中英勇入場，藍袍，紅披風，黨的顏色在風中張揚。

1974年，史豔文落入了中國強也拯救不了的危難裡。首先，黃俊雄送出的臺語布袋戲劇本屢屢被檢查機關打回票，爾後，新聞局正式以「妨害農工正常作息」停播《雲州大儒俠》。

史豔文還在掙扎，在臺視試著說了幾天國語。可是，失去臺語的韻味與俚俗語的草根性，沒幾天，勤學國語的史豔文，就徹底被觀眾遺忘了。

1976年，史豔文注定無法回魂。外星人從西門町飛離，武聖關公顯靈香港。方言節目與歌曲逐漸從螢光幕消失。和「國語」纏鬥，失語一代的吳濁流，在這一年10月過世。

1979年，中美斷交。「中國強，中國強，中國一定強」，拯救民族於水深火熱的救世主在歌聲裡步履蹣跚。

以上，如果只是虛構。

相關書摘 ►《百年降生》：1998年，湯英伸與超級公民

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書籍介紹

本文摘錄自《百年降生：1900-2000臺灣文學故事》，聯經出版

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作者：李時雍、何敬堯、林妏霜、馬翊航、陳允元、盛浩偉、楊傑銘、詹閔旭、鄭芳婷、蔡林縉、蕭鈞毅、顏訥

100年，101個故事。這是我的世紀！

李時雍、何敬堯、林妏霜、馬翊航、陳允元、盛浩偉、楊傑銘、詹閔旭、鄭芳婷、蔡林縉、蕭鈞毅、顏訥，他們寫下101篇「故事」，回顧百年臺灣文學！

12位「80世代」，透過故事的形式，獻給所有在長夜寫作的人們、給底層的心靈、給無名者。

這是上一個文學百年的備忘錄，屬於「福爾摩沙」的百年風華，給下一代的島嶼紀事

從臺灣文學萌芽到正式誕生、爍爍火花迅速綻放，直至晝夜間動亂的希望明滅，《百年降生：1900-2000臺灣文學故事》以歷史為本，全新創作，在拼湊建構中，再現另一種更貼近常民生活的可能面貌，有別史料專著之龐雜細目，以時代思潮為段，從1900到2000年，一年一篇，是為上一個文學百年備忘，更期許島嶼後浪之不息；屬於「福爾摩沙」的百年風華。

20世紀的臺灣文學，是一場漫長的降生，徘徊著文學者們思考與困惑的身影。這些文字紀錄照亮了歷史的空缺，留了微光。因此你將看見一個人，默默結束了他的時代，看見被遺忘的故事，看見終戰之時，鏡頭的焦點，留在南洋的密林、留在忘了將死亡帶回來的那人；風車接收到光年外的電波，現代主義成為年代的底色，《劇場》反藝術的藝術家卻來到了臺前。故事的擇取，除反映寫作者敏銳的目光，確實也呈現了千禧後的20年間，愈成熟、更新的臺灣文學研究成果。

12位「80世代」的心靈史

李時雍：故事的形式，照亮了歷史的空缺，留了微光，給所有在長夜寫作的人們、給底層的心靈、給無名者。

何敬堯：讓歷史能重生，幻化為照亮未來的光亮，無比祈願臺灣文學能在這座島嶼綻放出七彩斑斕的花園。

林妏霜：這些在時間裡慢慢成形的故事，也是為了記住因故被遺忘而從未過去的過去事。每一份詮釋不是為了確立任何邊界，可能更是試圖回應自己「從何說起」的諸多惑問與時差。

馬翊航：走入故事後，就得到了許多旅伴──一起寫下整個世代致島嶼的明信片吧。

陳允元：臺灣在世界之中！

盛浩偉：在我們的所知以外，臺灣文學史還藏著許多未知的故事，等待被發掘被記憶。

楊傑銘：臺灣的文學故事，作家的華麗時代。

詹閔旭：這本書是文學的故事，台灣的故事，每一位寫作者用一生換來的故事。

鄭芳婷：一百零一封情書，串起這座海島充滿皺摺與墨痕的百年記憶。

蔡林縉：於世界的光譜聆聽島嶼，百年絮語彼此牽繫而不孤寂。故事終將於未來彼端，為了存在和自由不斷前行。

蕭鈞毅：猶未知是文學的深夜或黎明的前夕，前輩們的生命，已在深林中留下了前行的足印。

顏訥：在國王嚴峻的面容前 少女用故事換取時間，驚險活過一千零一夜。 《百年降生》裡紀錄的不是天方夜譚，可每一個天色漸光的清晨，都能照出一張臉，恐懼又堅定，繼續把故事說下去 終於，百年過去，他們用故事換取的，會是什麼呢？

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰