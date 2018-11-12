《沙皇時代》下：亞歷山大三世喜歡到丹麥度假，還被迷路的遊客問路

文：賽門・蒙提費歐里（Simon Sebag Montefiore）

出場人物

亞歷山大三世，皇帝（1881-1894），亞歷山大二世與瑪利亞的兒子，綽號「薩沙」、「巨人」。

瑪利亞・費奧多羅芙娜，原名丹麥公主達瑪爾，皇后，綽號「明妮」。

尼古拉二世，皇帝（1894-1917），亞歷山大三世與明妮的兒子，綽號「尼基」。

亞歷山德拉・費奧多羅芙娜，原名黑森的亞歷山德拉公爵小姐，尼基的未婚妻，綽號「阿麗克絲」、「陽光」。

格奧爾基，亞歷山大三世與明妮的次子。

謝妮婭，亞歷山大三世與明妮的長女，嫁給亞歷山大・米哈伊洛維奇大公，綽號「桑德羅」。

米哈伊爾，亞歷山大三世與明妮的第三子，綽號「米沙」。

奧爾加，亞歷山大三世與明妮的幼女。

亞歷山大三世皇帝的兄弟姊妹

弗拉基米爾，近衛軍指揮官，妻子為瑪利亞・帕夫洛芙娜，原名梅克倫堡—什未林的瑪利亞大公小姐，綽號「米欣」。

阿列克謝，海軍上將，綽號「美男子」。

謝爾蓋，莫斯科總督，妻子為艾拉（原名黑森的伊莉莎白大公小姐），綽號「蓋加」。

保羅，妻子為希臘公主亞歷山德拉，綽號「皮茨」。

瑪利亞，嫁給愛丁堡公爵即後來的薩克森—科堡—哥達公爵阿爾弗雷德。

瑪利亞，愛丁堡公爵夫婦的女兒，後成為羅馬尼亞王后，綽號「米茜」。

廷臣：各部大臣等

彼得・切列文將軍，侍從長和保安主管。

亞歷山大三世時年三十六歲，身高六英尺三英寸，仍然身強力壯。他在聚會上喜歡玩的把戲是徒手掰彎鐵製撥火棒，或者把好幾副牌同時撕碎。他綽號「巨人」，做為沙皇始終清楚自己的身分，也清楚自己想要什麼。對領袖來說，這是相當重要的人格特質。

巨人隱居到龐大、兵營一般的加特契納宮，並不為此感到遺憾，因為他是個非常害羞的人，厭惡社交界的浮華和宮廷舞會。他強壯魁梧如熊，粗壯結實，用一位大臣的話說，他看上去「是絕對的蠢人，就像個俄國大塊頭農民。」他喜愛狩獵、惡作劇、打打鬧鬧和飲酒。他把自己的粗俗奉為一種民族美德，對自己粗魯生硬而樸素的俄國特質感到自豪，穿著長靴和俄式襯衣，蓄著大鬍子。他是自阿列克謝以來第一位蓄大鬍子的沙皇。

皇后明妮與他截然相反。她「喜愛主持肅穆的儀式」，「對所有人笑容可掬」；她酷愛衣服、鑽石（註1）和舞會。他們參加他弟弟阿列克謝的舞會時，「皇帝總是一露臉就藏起來」，海軍將領舍斯塔科夫（Shestakov）注意到，而「皇后總是不知疲倦地跳舞。」

如果她不在身邊，他會非常想念她：「我甜蜜的、親愛的明妮，我們在五年裡從來沒有分開過。沒有妳，加特契納空蕩蕩的，非常悲傷。」她回信道：「看到你這麼想我，我很高興。我原以為你不關心我，根本不會注意到我走了……我非常想你。想到你孤零零一個人在加特契納非常悲哀，我就心碎！」薩沙不是風流浪子，但有一次，會見奧地利皇帝和德國皇帝時，他被奧地利女演員卡塔琳娜・施拉特（Katharina Schratt，她很快成為弗朗茨・約瑟夫的情婦）迷得神魂顛倒，去追求她並給她送花，這讓大家都很尷尬。

明妮和至少一名廷臣打情罵俏，此人在自己短信的落款是：「我親吻妳精緻的貝齒。」但亞歷山大三世和明妮的婚姻非常罕見，是段幸福而忠貞的帝王婚姻。皇帝最願意做的事情是和三個兒子與兩個女兒一起嬉戲胡鬧。他最小的女兒奧爾加在他登基不久之後出生。薩沙自己伐木，烤蘋果，在湖上划船，與孩子們用麵包捏成團來互相投擲。他對讀書不感興趣。但「他希望我們去讀大自然這本書，像他一樣讀得輕鬆」，奧爾加回憶道。

沙皇工作的時候，允許奧爾加坐在他的辦公桌腳下。「爸爸打開了噴水管，然後我們從噴射的水珠當中跑過，全都成了落湯雞。」十六歲的尼基在一八八四年六月七日記載道。「當然了，孩子們是我們極大的慰藉，」沙皇告訴明妮，「只有和他們在一起的時候，我的頭腦才能放鬆，才能享受天倫之樂，欣喜地看著他們。」但巨人占據主宰地位，他的兒子們受到了很大壓迫。次子格奧爾基是「最聰明的一個」，並且據切列文將軍說，「是父母最寵愛的孩子。」但年紀最小的米哈伊爾（「米沙」）享有特殊的權利：只有米沙敢於報復沙皇用水管噴他，把一桶水倒在了沙皇頭上。

夏季，全家住在彼得宮城的小屋，也常去哥本哈根與明妮的家人一起度夏。按照沙皇的說法，去了丹麥，他就「脫離了囚籠」，可以減少保安措施，比較輕鬆地生活。明妮喜歡和她姊姊威爾斯王妃待在一起。亞歷山大三世在哥本哈根買了一棟房子，在那裡可以「像個小孩子一樣」，用水管噴溼丹麥國王克里斯蒂安九世或瑞典國王奧斯卡二世。這是他最喜歡的社交表達方式。

根據愛丁堡公爵菲利普親王講的一個家族故事，亞歷山大三世喜歡在園林裡和內兄威爾斯親王及其他親戚一起散步，有一次在那裡遇見一個迷路的遊客；遊客不知道這些人是誰，問他們如何去市中心，然後問他們的名字，以便感謝他們。他們答道：「我們是俄國皇帝、丹麥國王、希臘國王和威爾斯親王。」遊客回嘴說：「那我就是示巴（註2）女王。」（註3）

明妮沒有什麼政治影響力，她試圖除掉皇帝粗暴的侍從長切列文，但徒勞無功。切列文是「原始野人、無知的皇帝勤務兵和溫文儒雅的廷臣」的混合體，他「膜拜亞歷山大三世」，並解釋說，「他（切列文）把世界分成兩半」：頂端是亞歷山大三世，他切列文守衛皇帝；然後底下是一大群如同鬧哄哄暴民般的大臣和羅曼諾夫家族的其他成員。「除了沙皇的意志，什麼都不重要，」他向一位朋友解釋道，「我不是惡人，我也喜歡你，但如果皇帝下令『絞死他』，我不會質疑他的命令！」切列文是「皇宮的恐怖陰影」，坐在沙皇書房外的辦公桌前，不准任何人，尤其是胡搞瞎搞的羅曼諾夫家族成員，去打擾沙皇。「你怎麼敢打攪我。我正在保護君主，也就是在為國效力。」他醉醺醺地喊道。切列文喜歡侮辱沙皇的傲慢弟弟弗拉基米爾，後者抱怨切列文粗魯無禮。「如果你生氣，」亞歷山大三世答道，「你就找他決鬥。」

沙皇和切列文都很貪杯，「但皇帝只在正確的時間喝酒，」將軍回憶道，「上午和下午不喝，以便保持頭腦清醒。星期三的晚間招待會上也不喝，直到只剩他的好夥計留下。然後他就開始狂歡戲耍」，喝得爛醉如泥，以致於沙皇「躺著，四處揮舞四肢，像個孩子，努力站起來，但還是躺下，抓著所有經過的人的腿。」

「一八八○年代末，醫生們禁止他喝酒，於是憂心忡忡的皇后開始跟蹤我們，檢查招待會上有沒有酒。但晚會結束的時候，皇帝陛下還是躺著亂蹬腿，皇后不明白是為什麼！」他們這樣挑戰明妮的禁酒令：「皇帝和我想辦法喝酒！我們訂購了特殊的長筒靴，裡面有夾層，可以藏一個足以容納一瓶科尼亞克白蘭地酒的瓶子。皇后走到我們身旁時，我們就像乖孩子一樣玩耍，但她離開後，我們就對視一下。然後，一、二、三！我們取出酒瓶，痛飲一大口，然後藏起來，就像什麼事情都沒有發生一樣。」沙皇「對這種娛樂非常滿意。我們稱之為『需要是發明之母。』」

「一、二、三，需要，切列文？」沙皇問道。

「發明，陛下。」切列文答道。

「一、二、三，然後我們猛灌一口！」

亞歷山大三世覺得他那些自我放縱、驕奢淫逸並且數量太多的親人很煩人。（註4）親戚們不知天高地厚的時候，皇帝就訓斥他們。「你不要再扮演沙皇了。」他有一次發電報給排行倒數第二的弟弟謝爾蓋。（註5）他強調「大公不可以擔任各部大臣……」，但「突然間心血來潮」，他又把海軍託付給自己的弟弟，曾獵殺野牛的航海家阿列克謝。他曾在海上度過一千七百二十二天，現在則沉溺於享樂。

「我們的美男子布魯梅爾（註6）」，這是桑德羅給阿列克謝取的綽號，「是家裡相貌最帥的一個。」阿列克謝的外甥女米茜（阿列克謝的妹妹愛丁堡公爵夫人的女兒）（註7）覺得他是「維京人，是扮演羅恩格林（註8）的絕佳人選……金鬍鬚，藍眼睛，極其雄壯，非常了不起的漢子」，「做為水手，他喜愛一切好東西，尤其是美女。」他去新奧爾良旅行過之後，就喜歡上佐特套服（註9）。「他的英武身材搭配上他挑選和發明的一件奇怪衣服，讓他看上去像個真正的表演藝術家。」他的姪子基里爾回憶道。阿列克謝最喜愛的衣服是「一件紅色條紋的法蘭絨西服，活像梅菲斯特（註10）。在地球上的所有男人當中，只有他一個人擁有這種衣服，並且為之驕傲。他會說：『我穿得比你們都好。』」他也極其善良和快活。

至於無畏艦軍備競賽時代的海軍的嚴肅問題，「我的大公似乎不僅對海軍，對一切事情都無動於衷」，海軍將領舍斯塔科夫在日記中寫道，「他的懶惰和冷淡讓我發瘋。」阿列克謝的姪子桑德羅寫道，阿列克謝活著是為了「做愛、享受美食和喝酒」，「放蕩的女人和緩慢的船。」

阿列克謝和他的兄弟如今在巴黎待很長時間，他們經常去的地方被稱為「大公的圈子」，他們的時尚被稱為「大公風」。阿列克謝曾經在宴會上讓人用小車推進來一個銀餐盤，上面躺著一位裸體的法國女演員，身上只蓋著玫瑰花瓣。這名浪子在國務會議上做白日夢，「只想著如何逃避政事、到琪娜的床上去。」國務祕書亞歷山大・波洛夫佐夫觀察道。琪娜是斯科別列夫將軍的妹妹、阿列克謝的表兄洛伊希滕貝格公爵歐仁的妻子，使用了一個趾高氣揚的拿破崙—羅曼諾夫頭銜：博阿爾內公爵夫人。「我說琪娜很『美麗』，」桑德羅解釋道，「我在自己所有的旅行中從沒見過她這樣的女人。這對我來說很幸運，因為她那種令人發瘋的異教魅力真的不應當用來四處勾人。」米茜回憶道，琪娜「淘氣」，「在電影上扮演浪蕩妖女一定可以名聲大噪。」

洛伊希滕貝格公爵發現自己的臥室門鎖著，還聽見了琪娜性高潮的喊叫，於是猛敲門。阿列克謝把他扔下了樓梯。洛伊希滕貝格公爵向亞歷山大三世求助。沙皇答道，如果洛伊希滕貝格公爵連自己的生活都管不好，別人如何能幫他？不過，任命「美男子布魯梅爾」為海軍司令，是亞歷山大三世最糟糕的決策。

註釋

註1：沙皇為已經擁有一切的妻子找到了理想的禮物。一八八五年，他聘請彼得・卡爾・法貝熱（Peter-CarlFabergé），一位居住在聖彼得堡的波羅的海日爾曼首飾匠，製作母雞彩蛋。這是一顆鑲嵌珠寶的蛋，可以打開，露出蛋黃，再打開之後會露出一隻母雞，再打開之後會出現一些鑽石。在亞歷山大三世和他的兒子尼古拉二世統治期間，羅曼諾夫家族一共命人製作了五十個法貝熱蛋，通常只有一個規矩，就是蛋裡必須有驚喜。

註2：示巴（Sheba）是舊約聖經和古蘭經中提到的一個南方王國，具體位置可能在現今的厄立特里亞沿岸或葉門南部，也可能是一個跨亞非大陸的王國。示巴在古代亞述人、希臘人及羅馬人的作品中都有提及，約在西元前一二○○年立國，於西元三世紀因氣候變化和內戰等因素而滅亡。在舊約聖經中，示巴女王訪問了以色列國王所羅門。

註3：在家庭的親切友好背後，拘謹守舊的薩沙對他的英國內兄威爾斯親王的生活腐化感到震驚。伯蒂捲入了一場不名譽的賭博醜聞，沙皇表示厭惡：「傻瓜伯蒂捲入了這樣的醜事！可憐的阿麗克絲（威爾斯王妃亞歷山德拉）和孩子們看到父親攪和進這樣醜惡的事情，多麼駭人！感謝上帝，只有在英國，王儲才會有這樣的醜聞！可憐的阿麗克絲，丈夫這樣窩囊廢、這樣墮落，她要經歷些什麼！」

註4：羅曼諾夫家族的基本法則在這樣龐大的家庭裡變得無以為繼。維持家庭的代價也太昂貴：每位大公的歲入是二十五萬盧布，每位女大公的嫁妝是一百萬盧布。薩沙修改了規矩，把「大公殿下」的頭銜僅限於皇帝的兒女和孫輩；其他宗室成員則是「殿下」，可以在獲得許可的情況下與平民結婚。但他也禁止貴賤通婚和與非東正教徒結婚。

註5：一八八一年六月，亞歷山大三世將范妮・李爾的情夫尼古拉大公永久放逐到塔什干。尼古拉在那裡自得其樂，他建造了一座阿拉伯風格的宮殿，存放他收藏的藝術品（包括真人尺寸的范妮裸體雕塑）；發表科學著作，灌溉沙漠，建造了六十英里運河、給工人居住的城鎮、棉花廠、麵包房和一家動物園。他甚至給塔什干修了馬路。皇帝對家族的其他成員同樣嚴酷。米哈伊爾叔叔的長子尼古拉，綽號「賓波」，敞開大衣、嘴裡叼著雪茄在聖彼得堡浪蕩，沙皇下令將他逮捕。賓波的弟弟米哈伊爾（綽號「米希—米希」）娶了一個平民女子索菲・馮・梅倫貝格（普希金的外孫女），亞歷山大三世將他放逐到倫敦，他就在那裡度過餘生。透過他的孩子們的婚姻，阿福康（Abercorn）公爵夫人和威斯敏斯特（Westminster）公爵夫人同時擁有尼古拉一世和普希金的血統。

註6：美男子布魯梅爾（Beau Brummell），即喬治・布萊恩・布魯梅爾（George Bryan Brummell, 1780-1840），英國攝政時期（1795-1837）標誌性的時髦人物、紈褲子弟、男人時尚潮流的引領者、攝政王（未來的英王喬治四世）的好友。

註7：米茜（Missy）就是羅馬尼亞末代國王斐迪南一世的妻子瑪利亞。米茜的母親瑪利亞是亞歷山大二世的女兒。米茜的父親是薩克森—科堡—哥達公爵阿爾弗雷德（維多利亞女王的次子，在英國享有愛丁堡公爵頭銜）。

註8：羅恩格林（Lohengrin）是日耳曼的亞瑟王傳說中的騎士，乘坐天鵝拉的小船去拯救落難的少女。

註9：佐特套服（zoot suits）是一種褲子高腰、闊腿、褲口窄，上衣寬而長的男子服裝，一九四○年代在非洲裔美國人、義大利裔美國人等族群中很流行。

註10：梅菲斯特（Mephistopheles）是歐洲傳說中的惡魔，歌德的長詩︽浮士德︾中，梅菲斯特和上帝打賭，與主人公浮士德博士訂立出賣靈魂的契約。

相關書摘 ▶《沙皇時代》下：尼古拉二世的悲劇，讓「現代沙皇」普亭夜不能寐

書籍介紹

本文摘錄自《沙皇時代：羅曼諾夫王朝三百年史（下）》，馬可孛羅出版

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作者：賽門・蒙提費歐里（Simon Sebag Montefiore）

譯者：陸大鵬

羅曼諾夫王朝是近代最偉大的王朝，曾統治地球表面達六分之一，幅員從歐洲一路延展到亞洲。羅曼諾夫一族也是近代最戲劇性的家族，他們曾重建遭戰火蹂躪的莫斯科公國，使其搖身一變成為歐陸強權，但又帶領帝國逐漸走向衰敗，最後落得沙皇一家遭滅門的命運。這一切故事都要從兩位小男孩說起，他們名叫米哈伊爾與阿列克謝。

本書是20位沙皇和女皇的故事，其中有不世出的天才，如彼得大帝、葉卡捷琳娜大帝，有的是瘋子，更有能力不足以承擔帝國的平庸之人，如末代皇帝尼古拉二世。但無論如何，這些沙皇都受到神聖獨裁統治和帝國野心的激勵，展現他們的無止盡權力跟無情的統治。

統治俄國既是沙皇的神聖使命，他們自認為是人民的「父親」與「牧者」，但同時沙皇寶座也是一杯毒酒。在羅曼諾夫王朝三百年歷史中，共有六位沙皇遭到謀殺，對沙皇來說，掌握權力、制衡派系是門藝術，更是保命的關鍵。因為失去權力的下場可能是遭到廢黜，而廢黜則意味著死亡。

在本書中，我們會瞻仰彼得大帝的明君形象，如何推行西化，將俄國發展成歐陸強國，但也會目睹彼得大帝如何殘忍地將兒子折磨至死。我們會讚嘆葉卡捷琳娜大帝光輝燦爛的統治生涯，也會耳聞她諱莫如深的宮廷醜聞。就如作者所言，這不是一本俄國全史、政治史、經濟史或軍事史的專書，它記述的是羅曼諾夫王朝的家族史，它描寫的是人性的光明與陰暗、高潔與低劣，這是一部關於父母與兒女、天才與庸才、聖人與怪物的王朝編年史。

Photo Credit:馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航