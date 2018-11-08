創造一個適合步行的城市：交通建設如何改變城市居民的日常生活？

自2017年起，政府公布了「前瞻基礎建設計畫」，行政院將推動8年期 （2017-2024年）的軌道建設，預計投入4,241.33億元的特別預算，改善城鄉差距，整體計畫包含「綠數水道鄉」五大建設計畫：綠能建設、數位建設、水環境建設、軌道建設以及城鄉建設，規劃以8年時間投入總經費約新臺幣8824億9000萬元的特別預算。

當各地都把交通建設、鋪蓋軌道當政見時，我們更該理解交通對居民的生活究竟造成了什麼影響。它不僅僅是從一地到另一地的過程，更是城市發展依循的根本脈絡。

以人口密集度高、就業青年主要聚集的新北市為例，民眾最切身的交通問題，莫過於每日上下班的通勤，根據交通部統計處105年的旅次主運具調查報告指出，有46.9%的民眾，外出會使用公共運具。（包括：捷運、公車、客運、計程車、台鐵、高鐵等），此外，有40.5%的新北市就業人口，住家與工作地點位於不同縣市；大眾運輸交通工具對於新北市居民的重要性，可見一斑。

大眾運輸交通：捷運、輕軌、公車…，解決了什麼問題？

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若要說交通便利對人民帶來的影響，最顯而易見地當然就是「節省了時間」、「縮短了距離」，原本騎機車需要20分鐘才能抵達的距離，若改搭乘捷運，不但紓困了地面交通壅塞的問題，同時也能減少碳排放量與空污排放，邁向低碳交通，也能對改善空污盡一份心力。

台灣的城市正面臨迫切都市更新，因應的不只是更多的人口與經濟發展，更需要面對嚴重的氣候變化與防災需求，「防災都更」是現階段台灣發展的必然，而在防災之外，配合捷運與交通沿線都更也效益更高，只是在都更換房子的心態之外，別忘了不是單單把房子蓋好蓋滿就是好都更，而是要適地適所，結合當地文化以及特色社區，就算是集合住宅、公共住宅，也一樣能美得讓大家趨之若騖。

另一層面來講，靑年在台灣缺房子，過往有土斯有財的文化，配合經濟成長帶來的房地產增值，有個房子能長久地棲身，仍是台灣的主流生活價值。要房子、要軌道、要都更，難道是越多越好嗎？事實上，一個適合居住的城市，並不是什麼都越多越好，反而更需要重要的是要有完整的文化生活與社區規劃。

大眾運輸導向發展（TOD）計畫：從交通建設著手，塑造城市新風貌

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以亞洲國家為例，日本東京、南韓首爾以及香港，其實都有同一套城市發展脈絡可循：「大眾運輸為導向的都市發展」(Transit-Oriented Development, TOD)。

備受國內外學者推崇的TOD，其實就是從永續都市發展理念出發，可以分為3個方向：商業密集（Density）、混合住商（Diversity）、都市設計（Deisgn）；以大眾運輸車站為節點（Node），結合車站周邊的新建設或再開發計畫，創造出良好的步行空間，並且允許車站周邊的土地更為彈性及混合使用，提升車站周邊的環境品質及車站本身的可及性，工作、居住及娛樂空間的距離也更鄰近，讓城市居民從倚賴汽車及花費大量時間的通勤生活，轉變成為利用步行、自行車及大眾運輸的生活方式，讓居民能在距離交通節點 10 分鐘的路程內，觸及文化、教育的設施，創造高品質之都市環境，達到永續發展的目的。

侯友宜：三環三線變三環六線，新北市TOD計畫再升級

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而回歸台灣，以新北市為例，地理位置在北北基桃的正中央，如同大台北地區的「核心肌群」部位，「三環三線」共174站、長度209公里的軌道建設，打造一小時大台北生活圈，提升整體生活便利性。

新北市市長候選人侯友宜提出的「都更三箭」政策中，就是運用TOD的理論概念加以延伸，以機場捷運為例，其主要路段處於新北的新莊、五股、泰山等區域，機捷通車等於骨幹開通，貫穿桃園、新北到台北，就像是一隻魚的魚頭在台北車站，魚尾在桃園，最有肉的魚身就是新北市，而第一箭：「捷運到哪裡、都更就要到哪裡」，便利用捷運沿線鋪設，導入城市開發計畫。

目前三環三線完成度已近57%，侯友宜也進一步提出要將「三環三線」加入五股泰山輕軌、深坑輕軌、淡海輕軌延伸八里，升級為「三環六線」，仿效國外大型都會的成功經驗，用捷運帶動城市發展（TOD）。

他進一步補充表示，捷運不該只是通勤、通學才使用到的工具，更是帶動城市商業機能發展的重要節點，例如捷運場站範圍內步行5到10分鐘內就是大幅度都更的主要地區，如此一來，才能進一步拓展公益回饋空間，不管是托老、托育、運動中心、社會住宅或是青年創業工作坊，都可以更加有效利用、回饋給城市居民。

當捷運沿線開始進行商圈設置規劃，下一階段便是如何在各個捷運站點之間，塑造出不同以往的區域特色，台北市是經濟產業科技重鎮，新北板橋、雙和地區則較像大台北居民的主要生活空間；延伸到五股、泰山、新莊等近郊，則適合發展文創產業，當TOD成為大台北地區城市發展的主要方針時，如何在硬體以外更適切的並行文化產業，也是新北市未來努力的目標。