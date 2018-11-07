這個世界沒有「神聖無菌」的陰道或陰莖

昨天看到反同的政大助理教授提出了「陰道無菌論」，當下團隊的醫療人員們都崩潰到不知道如何是好，但隨即又感到深深的悲哀。這不就是失敗的性教育、還有失敗的健康教育，才會讓一個在大學任教的成年人講出這種話嗎？

今天的文章我們希望不只是打臉，也趁這個機會介紹一下人體各處的共生菌，以及這些細菌到底會不會致病的知識。

這個世界沒有神聖無菌的陰道，也沒有神聖無菌的陰莖，更沒有什麼神聖標準的性交方式。

任何人要因為任何理由反同，都是可以辯論的。但真心希望在全國性的辯論前，所有辯論人都可以花一點時間思考，就可以不用在電視機前面反智，浪費全國人民時間，還要讓其他專家出來努力澄清了。

陰道裡到底有多少細菌？

首先這位先生提出了陰道無菌，或者是僅有乳酸桿菌的說法，這真的是嚴重錯誤的。陰道是有菌的，而且不只一種。在生育年齡，陰道內的細菌，大約每毫升有１億隻，數量會隨生理週期波動，大概是每毫升10萬到10億的差距。其中有各種嗜氧菌、微嗜氧菌和厭氧菌。最常見的幾種是乳酸桿菌（Lactobacillus）、消化鏈球菌（Peptostreptococcus），和類桿菌屬（Bacteroides）。其中可能成為致病菌的Bacteroides fragilis也有，但數量不多，大概佔2－10％左右。甚至隨著各種狀況，例如月經來潮、停經、使用抗生素、懷孕......都會讓陰道共生菌的組成種類與比例產生變化。

在人體沒有疾病或不適的狀況下，這些共生菌的組成跟比例的變化，都是正常的。

共生菌在正常狀況下是人體無害的朋友

每個人身上都有正常菌叢（Normal Flora），平常你覺得不在意，但是卻有許多功能。例如皮膚表面的共生菌叢，就是表皮弱酸性皮脂膜要維持穩定不可或缺的一部分。

正常人身上攜帶的細菌種類，能被培養鑑別出來的，共超過500種，但科學家認為實際數量一定更多，因為不是每種細菌都能被成功採集並培養。而身上帶著這些細菌並不代表感染疾病。

不只是陰道，在人體的上呼吸道、胃、小腸、大腸、肛門、皮膚，都可以找到各種共生菌。而一個地方髒不髒，重點不是看細菌有多少種、也不一定是看細菌有多少量。

舉個例子，嘴巴細菌這麼多、量這麼大，這位政大的老師怎麼不想要每天消毒後再進食呢？照你的邏輯，吃進去一大堆細菌這樣可以嗎？事實上，在消化系統中，其實某些細菌還在消化扮演了重要角色呢！例如乳糖不耐症的朋友，如果吃下了乳糖，有很大一部分就是靠著大腸內的細菌在幫忙消化的喔。

要導致真正的感染，必須要有病原菌、足夠的病原菌量、不完整的屏障、不夠強大的免疫系統、以及容易染病的宿主（個體），而不是整天想著要「無菌」。如果該有菌的地方變成無菌了，對人體絕對是一場災難。

不要用錯誤的觀念捍衛陰道性交

性傳染病的發生，表示有致病的病原體，突破人體的層層防禦關卡，造成感染，這件事不分同性戀與異性戀都是一樣的。

其實這位政大助理教授表現出來的，背後可能是基於某種教派的價值觀，要求夫妻一定要是一男一女、性交一定要是一男一女，甚至是性交一定要用特定的方式，才能達到他所信仰的教派期待。但這種特定的教派價值，他又想要用科學來包裝，才會變得左支右絀。

就算人的陰道真的被弄到無菌了，正常的陰莖也是有菌的，如果要達到無菌的神聖性交，你可能必須在性交前先拿優碘跟生理食鹽水先消毒三輪。

再舉個例子，如果你的擔心真的是「得病」，那手淫可以嗎？手的角質層超厚喔！比起陰道黏膜還更不容易受損不是嗎？

這辯論突顯出我們需要的是正確的性知識：如安全性行為、定期篩檢和早期治療等。但絕對不是用錯誤的觀念捍衛陰道性交。

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世行