《垃圾與它們的產地》：H&M、亞馬遜和沃爾瑪是如何配送商品的？

文：安妮．雷納德（Annie Leonard）

卡車、貨櫃船和飛機，我的天啊！

我們需要船、卡車、馬路、飛機和火車，才能把東西送進全球供應鏈中。這種運輸建設會消耗大量的化石燃料，排放廢棄物，但這些都是外部成本中最不為人知的部分，大多數人完全不會意識到。就算有些購物者會留意產品的原料來源，會問鑽石有沒有激起非洲暴力衝突、或者土耳其的棉花田有沒有噴灑農藥，但很少人懂得去問，商品究竟是怎麼運來的。

首先，大部分從亞洲進口的東西都裝在貨櫃裡，搭乘巨型平底船遠渡重洋而來。美國99％的海外貿易（以重量計）都靠水路發展。2004年的水運載重大約是15億噸，價值將近1兆美元，預期接下來的20年間，貨櫃交通會成長3倍，大部分都是從中國、印度和亞洲其他國家來的。每年，全球船運業會消耗超過1億4000萬噸的燃料，在2005年，全球已開發國家焚燒化石燃料所排放的二氧化碳中，船運業占了30％。（占全球排放量的23％，包含開發中國家在內。）

「據發現，船隻的硫排放強烈衝擊全球海洋，造成海岸汙染：柴油引擎驅動的貨船，是全世界最高的燃料焚燒汙染源（以每噸燃料來說）……」海洋船艦的汙染和心臟、肺部疾病有關：每年，海運造成全球大約六萬名心肺或肺癌患者提早死亡……」「全球商業船隻排放的空氣微粒汙染物總量，幾乎是全球車輛排放總量的一半……」「大型貨運船排放的煤灰是先前預估的兩倍……」這些只是少數幾則頭條，還有更多的研究，都是由卡內基美隆大學和其他機構的科學家進行的，主要探討貨運船隻造成的相關損害。

當年我替綠色和平組織工作，追蹤危害廢棄物貨船，那時我就曾經在紐約和馬尼拉登上這些船好幾次。「船」這個字，壓根都不足以揭露這些龐大怪物的真面目。想像一棟龐大的公寓座落在它旁邊，就是這個大小。我還記得第一次登上這種船的情景。我們小組頭戴一頂硬帽，穿著一件官模官樣的黑色夾克，上面寫著「毒物貿易巡邏隊」，腰上掛著一副左搖右晃的手銬，以備不時之需，要是這艘船想載運有毒貨物出航，我們就把自己銬在錨鏈上，讓船走不成。當時我們堅持這艘巨無霸船艦上藏了有毒廢料，船員就帶我們去找船長。我們還得搭電梯到14樓去見他。

當時的船隻就很巨大了，現在更是愈變愈大。為了裝下堆積如山、不斷增加的東西，再運送到海的另一端，人類發明了一種嶄新等級的貨櫃船：特大號船艦。這種船艦很多都比3個足球場還大，大到裝得下好幾千個貨櫃，每個貨櫃裡可以放滿一棟屋子（3房）的所有內容物。只是有個小障礙，全世界大部分的港口都容納不下這種超級船艦，必須疏浚、擴建才行。大家已通過決議要擴建巴拿馬運河，讓這種巨無霸船隻順利通行。

不只是西半球的人在擴建配送東西的基礎建設。2005～2010年間，中國每年花上700億美元來蓋馬路、造橋和挖隧道；花掉180億美元來建鐵路；還有64億美元來建港口。全世界4座吞吐量最大的貨櫃港中，中國就占了3座；上海更是名列前茅，光是2007年往來的貨櫃量就高達3億5000萬噸。2001～2005年間，中國蓋了43座新港口，其中23座位在中國西部的重工業區。這些新基礎建設的主要目標，是為了讓當地的東西能更順利地配送到國際市場上。

東西到達美國後，往往都被卡車載著走。2005年，美國境內總貨運重量，有77％都是用卡車運輸的，總里程超過1600億英里，這個數字（至少在經濟危機前）預計會在下個30年內成長一倍。尤其在高速公路交流道、擁塞路段，還有排隊進出港口時，卡車常困在車陣裡枯等，引擎一直空轉，連續好幾個小時。事實上，一份最近的研究報告說，美國貨運卡車每年都要花上2億4300萬個小時來塞車。每延誤一小時，業主就得多付25～200美元。但是，空氣品質和氣候的帳要誰來買單？更別提氣喘率和癌症這種公共衛生的衝擊，誰又能負責？加州空氣資源局預估，每年貨運卡車對公共健康（治療氣喘和肺病）帶來的損害成本，高達200億美元；紐澤西的環保團體說，每年的損害成本是50億美元。老舊的煞車、輪胎，加上常常超重，都增加這些車輛的車禍發生率，提高了高速公路巡邏、緊急事故服務和塞車等等的成本。

最後要說到空運：這對消費性商品來說，簡直是皇家待遇，專門保留給高價和／或有時效性的貨物，像是設計師服裝和電子產品。根據國際航空運輸協會執行長畢西納尼（Giovanni Bisignani）說，雖然這些東西沒有多大重量，卻占國際貿易商品總價值的35％。空運中，不成比例的還不只這一項。歐洲一份研究顯示，飛機只載運歐洲總貨物重量的3％，但二氧化碳排放卻占了總貨運量的80％，異常地高。

隨著近期油價劇烈上漲，二氧化碳的排放規定和／或課稅也迫在眉睫，有些企業和政府已經開始提出能源使用和貨運製造的溫室氣體問題。美國環保署執行了一個「智慧運輸」計畫，和業主通力合作，共同減少排放。好比說，結合更多的永續鐵路運輸，配合卡車運輸；確保每輛卡車都載滿貨物，不浪費任何一個空間；改善卡車的空氣動力效能，確保防水布在行駛過程中不會胡亂拍擊，而且貨物都要裝載得低一點，盡量放得愈流線型愈好；監測、維持卡車的輪胎氣壓，用更寬大的輪胎來替換；訓練駕駛一些技能，像是盡可能運用滑行的技術，或者限制引擎空轉；指示駕駛們降低行駛速度。

有些貨運專門公司已經採取一些步驟，讓公司變得更環保。優比速（UPS）已經在卡車上裝置了液壓混合動力技術，應該可以「在城市行駛時，提高60～70％的燃料效能，降低40％溫室氣體排放，和UPS常見的柴油快遞卡車比起來，效能提高不少。」不讓UPS專美於前，聯邦快遞（FedEx）也把車隊全換成油電混合車，大量降低了96％的微粒排放，比起一般的FedEx卡車，新型車每一加侖燃料可以多走57％的路程，減少了超過三分之一的燃料費。洋基通運（DHL）也發起了自家公司的碳補償計畫，顧客只要多付3％費用，DHL就承諾把這些經費拿去投資「綠色計畫，像是車輛技術、太陽能板和造林運動。」

這些改革聽起來似乎不賴，但卻沾不到問題的核心，也就是這一整套大規模的全球供應鏈（據某些專家說，供應鏈長達一萬英里）；消費者想要更多「便宜貨」，想要運送得更快；還有支配這一整場秀的經濟規則，而這個規則使得在地球另一邊製造東西，比在自家附近製造更有賺頭。

牢記上面的觀點後，讓我們把炮口轉回上一章提到的3種物品，看看它們的零售分配情形。等一下提到的零售商，雖然不是我真正購買那3樣東西的人，但是為了討論，我們將就一下，假設白T恤是瑞典低價時尚龍頭H&M賣出的、書本是在亞馬遜網路商店（Amazon.com）買的、電腦是在沃爾瑪買的（但我不是在沃爾瑪買的，我發誓）。研究這3間量販店，可以讓我們瞭解零售商在全球銷售配送上的角色。

H&M

除了白色綿T恤外，每年，瑞典服裝龍頭H&M還賣超過5億件商品，1700多家店面遍布全球。H&M是世界第三大服裝零售商，排名在美國的Gap和西班牙的Inditex集團之後，就算在經濟蕭條的2008年，還是淨賺4億4千萬美元。H&M最有名的是速度和反應時間——也就是「快速時尚」。他們的衣服從設計、製造到銷售配送（從製圖到掛上衣架），只要20天。衣服耐不耐穿根本不是重點。講求時髦，加上價格低得太誇張，才是H&M成功的祕訣。

精實製造就這樣上演：和其他知名品牌零售商一樣，H&M和最便宜的供應商簽約，大部分在亞洲和東歐，H&M利用自己的規模，把工資壓到最低、交貨期限縮到最短。H&M同時用很多家供應商來降低風險，一旦其中一家進度落後，就能輕而易舉和對方切割，轉向其他廠商，完全不影響製造流程。他們不斷搜尋削價競爭的工廠，隨時準備跟原本的合作關係道別，毫無忠誠感。貿易保護法、關稅和額度，也都會影響H&M選擇的供應商和製造地點。同時，H&M的速度和流行感，都和銷售配送機制有關。大部分的服飾零售商（和愈來愈多的電子產品、玩具和其他商品）會進口所謂的「原色布品」（greige goods）來減少供應鏈中耗費的時間。它們算是半成品，在海外最低薪資的工廠製造（想像一下原色布料按照袖子和軀體的規格裁剪，但沒有縫製在一起）。這些原色布品會送到零售店附近的工廠來加工完成，可能是加上領口、袖長、或特定的顏色，符合消費者那一週會瘋狂搶購的樣式。

在美國，原色布品通常會先從亞洲坐船過來，到港口後，再用卡車運送到組裝及配送中心，然後送到商店裡。為了讓整個供應鏈流暢運作，會有一個龐大的資訊科技中樞系統，專門追蹤各家供應商、庫存、訂單、運輸方法與路線、天氣、交通、運輸處理貨物的可用人力等等。這種資訊科技系統日新月異，雖然耗資不菲，但每天的銷售配送愈來愈流暢，也算是有代價了。回頭看上一章，光是製造我那一臺筆記型電腦就會造成不小的環境衝擊，那這種大規模的資訊科技系統，你就大概知道真正的成本要多高。

當消費者對某種流行色調或剪裁大感興趣時，H&M會嗅到商機，立刻反應，讓流行商品大批湧進店裡，滿足消費者需求（這就是精實零售的例子）。歐路克對這方面有很密切的追蹤，還自稱為「供應鏈怪咖」。他告訴我，以前流行服飾店曾經有5個不同的流行季：四季（春、冬、夏、秋），加上假日。現在呢，很多零售商竟然喊出高達26個不同的流行「季」，這代表每「季」其實都只有短短兩個禮拜而已。

每家H&M都會每天進貨，大間一點的每天進貨量會有3大卡車這麼多。衣服匆忙從後門送進去，民眾不斷爭相搶購，瘋狂橫掃，每筆銷售資料會自動傳回工廠，統計哪一樣是最熱門商品。光是看他們做生意的速度我就覺得焦慮，感覺好像零售商全都發瘋了。我的意思是，說真的啦，這樣一窩蜂買東西到底為了什麼？靜下心來讀一本好書，或者找三五老友享用一頓飯，不是更快樂嗎？為什麼要花錢買本週最熱門的衣服？穿上個月和（倒抽一口氣）去年的T恤真的有差這麼多嗎？顯然，H&M和很多消費者都這麼想。

H&M是一個極端的例子，可以看出今天的銷售配送系統有多麼快速化。快速時尚消費者沉迷在多樣化的商品中，電視、電影、商店櫥窗、廣告大力放送的同時，H&M愉快地坐享其成，繼續供應東西。在其他商品和零售商中，我們也會看到很多相同的經濟驅動模式。

亞馬遜網路商店

網路購物剛出現的時候，很多人覺得這種發展對環境好，讓獨立的小型企業前途一片光明。畢竟在一夕之間，你就能自己創業，不需要實體店面——甚至連庫存都不用，只要等顧客傳來一封電子郵件後才開始製作，在合理的時間內完成訂單就行。當然，這一切都沒錯。但是到頭來，線上零售還是一樣淪陷，逃不過現實世界中那些龐大冷血的大公司魔掌，變成他們的天下。儘管網路購物替小型公司開發新潛力，能直接達到預期消費人數，但是2003年美國人花在網購的700億美元中（到2006年已經創下1,000億美元的新高），大約有三分之一的錢都進了前二十大網路零售商口袋中，其中有12間都還是主要實體連鎖店。

毫無疑問，Amazon.com是這個領域的霸主，最引以為傲的是提供全世界最多樣化的商品選擇，價位低，或至少和別家不分軒輊。為了進一步擴充庫存，亞馬遜和其他商家合夥（甚至像大間零售商Target），提供他們倉庫和銷售配送管道。科技是亞馬遜最強的王牌，也是他們不惜大手筆投資的部分（相比之下，H&M的物流系統遜色太多了）。不只是為了使用者介面——為個人量身打造全新購物體驗，同時向顧客推薦商品（就像創辦人兼執行長貝佐斯〔Jeff Bezos〕說的，商品多到眼花撩亂，他們得發明出一些方法，不只「讓顧客找到產品，也得讓產品自動找上顧客」）——也是為了讓物流管理「達成任務」，或者是說處理訂單，然後交到顧客手中。想像一下，要追蹤的訂單是好幾百萬筆不同的產品，不光是幾千筆而已。亞馬遜必須發明一套自己的「庫存最佳化」軟體，貝佐斯拿這套軟體和航空公司的航線比較，經過複雜的演算後，創造了最理想的「取貨路線」，讓機器能在上百萬平方公尺大的倉庫裡順利找到訂單上的特定商品。因為選擇琳瑯滿目，個人化體驗的背後又有強大出色的科學支撐，這就是亞馬遜品牌的傲人之處。

對大多數人來說，得先有鋼鐵般的意志，才能抵抗得了亞馬遜的魅力，轉而選擇一間當地的書店，不只價格按照封面上的定價，還可能因為庫存有限，你要的書必須特別預訂才有。想當然，後果就是當地的獨立書店隊伍全數被殲滅，損失非常慘重。

儘管如此，環境學家還是一直爭論不休，究竟線上購物留下的足跡比傳統零售業輕微，還是更嚴重？零售商店會消耗大樓裡的資源，像燈光、冷氣、暖氣等，消費者往往也得鑽進車子裡才能到達商店。然而，電子商務（E-commerce）要用掉更多包裝，產品運輸也至少有一部分要靠空運。有份書籍銷售的深度研究，比較了這兩種不同的銷售配送方法。傳統模式中，卡車會把書本從印刷廠送到全國性的倉庫，接著送到地區倉庫，再一一分送到零售商店；顧客必須前往書店，把書買回家。線上模式中，卡車會把書本從印刷廠載到中央倉庫，等顧客預定完，會開始包裝，然後空運到地區發送中心，再用卡車送到顧客家門口。

這份研究提出一個有趣的問題，那些沒賣出的書（平均25至55％的印刷書，看類型來決定），要嘛就被當成垃圾回收，不然就是賣給折扣書店——這些都是額外的浪費，也至少都需要額外的運輸。在線上模式中，中央倉庫是唯一的庫存點，所以未賣出的書比較少，代表浪費的紙張比較少，額外運輸也少。最後，研究發現線上購物的效能比較高、較能永續發展，在能源使用、空氣汙染物、廢棄物、溫室氣體排放上，都勝過傳統零售業，飛機、卡車、汽車的燃料消耗率一般；一般尺寸的書，包裝用量也一般；書本的未售出率也是一般。隨著隨選印刷的技術愈來愈普及，效能甚至還會更高——讀者群比較小的書籍，可能就不會印刷成書，等到有讀者預訂後，再從離讀者最近的印刷廠印刷。有些產業觀察家預估，到2010年，賣到全世界的書籍中，有半數以上都會在賣場或附近直接隨選印刷。

然而，環保雜誌《擁抱樹木》（TreeHugger）指出，要評估現在的網路和實體購物，細節是很重要的。要是你搭大眾運輸、騎腳踏車、或走路到當地的書店，當然比網路買書好。他們建議，要網購的話，除非「你家住在郊區，或者四周圍統統都是大型量販店，一趟得開個6到8英里才能購物，然後你這個人線上購物的時候會認真湊齊很多東西，而且你會選擇陸運，不選隔夜空運。」

接下來還有書本數位化以及亞馬遜Kindle這類電子書設備的議題。毫無疑問，無紙書會減慢森林破壞的速度，但這項科技發展卻代表市場上又出現了電子新玩意。看過市面上的電子產品就知道——不管是手機、電腦、相機，任何你手邊有的——每過幾年就會有新型號上市，伴隨著採礦、毒進毒出的生產製造過程、和一山高過一山的電子廢棄物。

我自己嘛，愛好以下的模式：我可以走路或騎腳踏車到當地書店，櫃檯後方會有一張友善的臉孔，向我推薦他的私人書單。看完以後，要是我推薦這本書，我會把它借給周遭的親朋好友；不然呢，我會讓書「自由循環」（Freecycle，這是一個700萬人的線上網絡，大家會免費張貼「東西」——換到「東西」——來減少浪費），好讓書本在別人手中延續第二生命。我十歲的女兒看書速度超快，所以我們不時會邀請她的朋友到家裡，來一場「好書交換早午餐」，清理清理我們家爆滿的書櫃，還能免費換到新書，不斷建立社群。早午餐有剩下的（是書喔，不是鬆餅）會捐給當地的學校。然後還有圖書館——我住過的每個地方，圖書館都是我的最愛，我喜歡去找書，認識鄰居，參加公共講座，參與社區議題，有時甚至還能聽聽現場演奏。亞馬遜可能很方便、速度快、規模又讓人嘆為觀止，但它就是不能帶給我們生活品質上的額外服務。

沃爾瑪

在美國，幾乎20％的消費性電子商品是沃爾瑪賣掉的，所以我們大可以想像，上一章提到的筆記型電腦，就是從這個零售巨獸手中銷售配送出來的。

如果說H&M的特異功能是高速和時髦（除了超低價格外），亞馬遜是琳瑯滿目、無限的選擇（而且比定價還低），沃爾瑪就是伸手可及、包羅萬象和低價位的綜合體。沃爾瑪真的很龐大——比起來，差不多全世界其他所有的零售商都變小蝦米。事實上，你可以把Gap、Target、席爾斯、好市多、JCPenny、Best Buy、Staples、玩具反斗城、諾斯壯、百事達、邦諾書店（Barnes & Noble）全部併在一起，營收統統加起來，還是沒有沃爾瑪大。沃爾瑪在2008年的總收入一共4,010億美元，是全世界最頂尖的經濟體之一，比奧地利、智利和以色列的GDP還高，而且是中國前十大貿易夥伴，超越了英國和德國。

全世界有超過8000家沃爾瑪，在美國就有4000多家，平均每一家幾乎有3個足球場那麼大。《大賣場騙局》（Big-Box Swindle）的作者米契兒（Stacy Mitchell）評論：「占地6億平方公尺，沃爾瑪可以把整個美國的男人、女人和小孩全都裝進它的店裡。」沃爾瑪無所不在，差不多每隔60英里就有一家，而且連鎖店還一直在擴張，每年大約增加5000萬平方公尺。

至於包羅萬象的程度嘛，在沃爾瑪，你還有什麼買不到的？現在沃爾瑪是全美國排名第一的銷售商，無論是日常用品、衣服、家具、玩具和音樂，應有盡有。美國人會來這裡買很多DVD、相機、家電、和一般家庭日用品，像牙膏、洗髮精，還有嬰兒尿布。店裡不只賣瓦斯，甚至還開起診所。一直以來，他們都想推翻政府法令，在店裡提供銀行服務。還記得電影《瓦力》裡面的企業嗎？基本上整個地球都掌握在他們手中，不只提供地球上所有的商品和服務，甚至還管轄到外太空去了。這其實真的沒那麼遙不可及；沃爾瑪似乎就朝著那個目標前進。

然而，和亞馬遜相反，沃爾瑪供應的每個產品，頂多只有幾種不同選擇而已。賣出的產品中，大概40％是他們的自有品牌，也就是說，這些產品是專門只替沃爾瑪生產的。但就算品牌沒有亞馬遜那麼多樣，只要一喊出「始終低價，全年無休」這句口號，就足夠讓民眾一再回鍋，流連忘返於這家一次購足的大型購物天堂了。

可笑的是，那些所謂的「始終低價」，其實不是常態。山姆．沃頓（Sam Walton）這一整套把戲，是從1962年阿肯色州的第一家店開始，他把洗髮精和牙膏之類的熱銷產品堆在店門口，掛上低到誇張的標價。這就是眾所皆知的「虧本打頭陣」：先用這招把顧客從競爭對手的店裡拉出來，全部引誘到自己家。踏進店裡後，民眾通常還會買額外的東西，那些東西的定價就大有利潤了。2005年，一份消費者報告分析就顯示，像沃爾瑪這種大型零售商就是靠這種狡猾的標價結構，讓顧客以為他們賣得更便宜，但這可不一定。沃爾瑪在新市場上開新的連鎖店，也常常用跳樓大降價來幹掉競爭對手，等其他店一家家關門，民眾沒得選了，再把價錢提高。這種行為招來大量的批評，全國各地的倡議人士都把矛頭指向沃爾瑪，指責這個零售巨頭削弱了在地經濟和社區的多元性。

不管標價寫多少，沃爾瑪每一個產品的真正成本其實都高太多了。就從原料開始算起吧，沃爾瑪往往先從貧窮國家掠奪原料，或者由政府補助他們原料，然後在當地留下一連串悲慘的後果，要地球的水、動物、空氣、森林和人民來收拾爛攤子。成本繼續算下去，在亞洲那些悶熱且通風不良的工廠裡，上千個工人賣命工作，每天也才賺不到5美元，還暴露在有毒化學品中，沒有適當的安全防護或醫療健保，被迫超時工作也沒有加班費，想逃離這種淒涼的生活根本是希望渺茫。接著，成本的最高峰要算在零售店頭上，很多員工的薪水實在低過頭，甚至變成聯邦政府的低收入戶。「搖醒沃爾瑪」網站（WakeUpWalmart.com）是美國推行的運動，致力讓這家大型零售百貨改善運作，據這個網站所說，2008年一名全職夥伴（這是沃爾瑪員工的稱呼）的平均時薪是10.84美元，年薪是一萬9,165美元（每週工作34小時），比美國聯邦政府訂定的低所得還少2,000美元。天差地遠的是，2007年沃爾瑪執行長史考特（Lee Scott）年薪高達2,970萬美元，或者說，是沃爾瑪正職人員薪水的1550倍。

監督團體報告說，賣場裡經常人手不足，好讓企業節省荷包，而且有人撞見經理偷偷從工時卡上刪減工時，尤其是加班超過的時數。員工薪水低到連公司的健保費都付不起，弄到後來，沃爾瑪140萬個美國員工裡，大約有半數都沒保健保。沃爾瑪管理者往往直接鼓勵員工尋求聯邦協助，像醫療補助計畫（Medicaid）、糧食券和房屋補助。其實，華盛頓特區的「好工作優先」（Good Jobs First）組織說，他們調查沃爾瑪在有資料可查的23州裡的情形，其中21州的資料顯示，沃爾瑪強迫員工使用納稅人支付的健保，人數超過了其他任何雇主。

所以呢，沃爾瑪沒幫員工付健保費，反而是美國納稅人在付。但付的錢還沒完喔。我們這些被蒙在鼓裡的納稅人，原來是沃爾瑪賺大錢背後的冤大頭。好工作優先組織持續進行一項稱為「監督沃爾瑪資助金」（Walmart Subsidy Watch）的計畫，追蹤並揭露納稅人的錢是怎麼流進沃爾瑪的營運中，例如「全國各州和當地政府燒掉12億美元，幫沃爾瑪減稅、給他們免費土地、協助基礎建設、低成本融資，以及公開補助」。

讓我們試著用美元價值來衡量社區的社會結構，也就是沃爾瑪不斷在摧毀的東西。像適合步行的鎮中心和街坊，布滿了各式各樣當地人開的零售複合商店，熙來攘往，喧囂熱鬧，店員都知道我們的名字，每次總會從櫃檯內傾過身來，問我們家小朋友今天在學校上課好不好玩啊，要是皮包不小心放在家裡忘了帶，也可以明天再付錢。這些事物的價值有多少？無價。

更別提濕地、農地和森林，為了找一塊12英畝的地來容納大型零售百貨和必備的停車場，這些天然資源通常都被剷除得一乾二淨。沃爾瑪在美國也有100多個配送中心，巨型倉庫不眠不休地將貨物兜進兜出，每個倉庫都有五英里長的輸送帶，用幫浦把9000多條不同軌道的東西輸送到等候的拖車上。這些配送中心每個都占地40到100萬平方公尺。具體來說呢，100萬平方公尺大約就是20個足球場那麼大。全國上下，沃爾瑪已經移除掉成千上萬個無價的小鎮和自然風景；那些損失也是「全年低價」的真正成本之一。

成本到這裡還沒完呢。原料、工廠、配送中心和商店間，是怎麼往來的呢？就是靠我之前提到的卡車、平底船和飛機。說來一點都不稀奇，沒有一家公司像沃爾瑪一樣，有這麼多卡車駛在美國的馬路上，司機超過8000人，每年加總起來是8億5000萬英里。沃爾瑪和大部分的主要零售商一樣，常常和卡車貨運商打交道，這些都是獨立承包商，專賣貨運服務。也就是說，沃爾瑪不用買卡車、保養卡車、付燃料費，或者關照承包司機的各項福利——不用健保、失業保險、勞工賠償、社會安全、退休金計畫、假期，或病假。這也代表他們不用確保司機會不會遵守聯邦職業安全衛生署（Occupational Safety and Health Administration, OSHA）的規定。紐澤西的研究發現，75％的卡車司機（不只沃爾瑪家的）都是獨立承包商，每年平均只小賺2萬8000美元，完全沒有僱主提供的福利。他們和沃爾瑪商店員工同病相憐，得投靠政府的健保計畫，所以，納稅人基本上也砸錢贊助沃爾瑪和其他零售商的運輸系統。

基於以上種種原因，我們實在很難認真看待沃爾瑪的承諾，說什麼要永續發展，聽聽就好。是啊，沃爾瑪已經就營運上做了一些對環境確實有益的改善，一些比我更深入該公司的消息來源說，沃爾瑪的領導階層有許多人已經認真意識到環境的問題。沃爾瑪已經把公司車隊替換成油電混合車，包裝也盡量換成可生物分解和可回收的，在某些店家安裝太陽能板、甚至保證淘汰掉PVC浴簾以及含有毒性化合物鄰苯二甲酸酯的兒童玩具。但問題是，長遠來看，這些行動到底有沒有差。沃爾瑪還是有個大問題：規模太大了。他們製造太多壽命短、毒性強的東西，運輸得又快又遠，就算全世界的混合動力車和太陽能板加起來，還是抵銷不了他們無遠弗屆的足跡。

我是說真的啦，想想沃爾瑪吹的牛皮吧，他們說：「把一組陽臺家具的包裝減量，就能少用400個貨櫃來運送。」光是加強包裝就要多用上400個貨櫃，那把一整組陽臺家具運到世界各地，到底需要多少個貨櫃啊？這樣的配送系統已經出問題了，一直把各種東西，從T恤到陽臺家具都運送到半個地球外的地方。在這個資源愈來愈稀少，氣候變遷的年代，用這種配送模式實在沒道理。

相關書摘 ▶《垃圾與它們的產地》：美國都市固體廢棄物，四分之三重量來自於「產品」

書籍介紹

本文摘錄自《垃圾與它們的產地：為什麼99%的東西半年後都被丟棄？》，時報出版

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作者：安妮．雷納德（Annie Leonard）

譯者：吳恬綾、黃亭睿

本書影片《東西的故事》在YouTube上超過500萬人次點閱！6000名網友熱烈回應！

環保暢銷書《東西的故事》在台破萬經典改版，

再一次感受消費與環境間密不可分的關係！

以前手機能用10年，但現在手機平均使用1年後就GG？！

家電和電子產品的維修費過高，直接買新的還比較便宜？！

流行時尚每季主題大不相同，沒穿當季款就遜掉了？！

我們生產東西、汰換物品，看起來是再平常也不過的事，但為何現在的產品壽命越來越短？我們也越買越多？不知不覺間還造成環境汙染？！

本書作者安妮．雷納德在親眼目睹垃圾掩埋場的驚人景象之後，便開始追蹤垃圾的身世來歷，描繪出東西變成垃圾的完整過程。她發現商人刻意製造壽命短、易毀損的商品，甚至還製造過時就不適用或落伍的印象，大力鼓吹我們花錢購買不需要的垃圾，以提高企業獲利。但同時，地球環境卻因此每下愈況。即便我們努力做好環保，若不能減低購買物品和製造垃圾的頻率，地球的資源與生態仍會持續耗竭。

安妮並不是鼓勵大家不要購物，而是不喜歡現今「肥了大企業，卻沒有讓消費者跟地球更好」的模式。與其讓錢流入財團手中，不如聰明消費，讓地球跟自己都過得更快樂。

透過本書，安妮除了跟我們討論「東西的故事」以外，也提供了四個愛護地球的消費提案。如何邊滿足自己的購物欲同時邊做環保？就從安妮的方法開始實驗吧！

安妮的4個消費提案：

購買在地生產製造或農會的商品。

選擇對環境友善、符合公平交易認證的商品。

購物前先到二手市集或網拍上找找有無類似的東西。

調整自己的花錢模式，不拿購物來滿足社交、情感需求，或定義自己身分地位。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航