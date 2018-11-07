讓69名斯里蘭卡學生淪為台灣「黑工」 康寧大學：學校也是受害者

私校康寧大學昨（6）日被媒體報導，人力仲介招收該校斯里蘭卡籍學生，並安排至家禽處理場非法工作，在惡劣環境下殺雞，學生對被壓榨感到失望，表示「不會再推薦任何一名斯里蘭卡學生來台灣讀書」，引發外界喧嘩。為此康寧大學表示，校外工作是學生和仲介衍生的問題，校方並不知情，但坦承確實有行政疏失，教育部則指出，康寧大學犯下嚴重疏失，除了祭出嚴處，也將該校列入專案輔導學校。

《聯合報》報導，1名斯里蘭卡籍學生出面指控，去（2017）年底康寧大學高層來斯里蘭卡高中辦理說明會，表示「只要付機票，到台灣免費讀大學，又可打工賺錢」，吸引69名斯里蘭卡籍年輕人來台讀書。

沒想到來台後，這些外籍學生沒去上學、而是到食品工廠工作，1個月工作20多天。工作1個月後被抓到非法打工，校方於是在去年12月把他們遷到台南校區，分散各系，跟台生一起上課。後又由1名里長幫忙介紹工作，包括屠宰場、食品工廠等，半年來換了4份工作。

該生表示，原本說好每個月薪水新台幣2萬2000元，結果只領到6000至8000元，原以為剩下的錢是給學校作為學費，結果學校卻說沒收到，他們還欠學校兩學期4萬元的學費，「這筆錢相當於我父親4個月的薪水。」而康寧目前準備關閉台南校區，不僅學校接洽的老師離職、當初引進他們的仲介也不見了，這群外籍學生孤立無援，該生表示，對台灣很失望，他「不會再推薦任何一名斯里蘭卡學生來台灣讀書」。

《蘋果日報》報導，桃園市政府勞動局表示，經調查發現有69名斯里蘭卡學生，經康寧大學與「桃園市雙軌教育發展協會」媒合來台讀書，部分學生抵台後直接被安排到桃園食品工廠的宿舍，其中49名學生在去年11月取得工作許可證前，即開始在工廠工作，違反了《就業服務法》中聘僱未經許可之外國人。勞動局表示，也將移請桃園地檢署偵辦，康寧大學及「桃園市雙軌教育發展協會」是否涉嫌營利媒介外國人非法工作。

招生不佳卻引來「黑工」，康寧：學校也是受害者

受少子化衝擊，康寧大學台南校區招生未達預期，該校10月主動對外宣布，將停止台南校區與大學部經營，最快11月底、12月初向教育部申請改制回專科學校，沒想到在這時爆出境外生非法打工的醜聞。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝昨日出面表示，台灣仲介業者搭南向政策順風車，赴斯里蘭卡喊出「免費就學，打工賺錢」，每個來台學生都繳出1000美金（約台幣3萬元）的手續費，康寧再派人至新加坡協助辦理簽證，帶學生返台就學。

不過，康寧大學主任秘書閻亢宗接受《中央社》採訪時表示，當初是1名朱姓仲介業者主動找上康寧台南校區，表示有斯里蘭卡學生想來台灣唸書，希望學校接納，由於台南校區招生不佳，負責招生業務的人員就答應接受，後來有部分學生回國寫信向教育部陳情，教育部要求學校調查才發現，朱姓男子用的是假名，疑似是仲介詐騙，「學校也是受害者」。但未查證就接受這些學生，閻亢宗坦言，確實是學校的疏失。

閻亢宗指出，學校把斯里蘭卡學生當成一般外籍學生，他們在校內唸書的狀況都沒問題，至於在校外工作的情形，學校視作一般大學生打工，不會特別過問和干預，因此經由媒體報導才知道學生被帶去屠宰場工作。

閻亢宗表示，部分斯里蘭卡學生已經升大二，但還積欠大一的學雜費，但學校知道學生也是受害者，因此決定大一學雜費一筆勾銷，如學生選擇繼續留在康寧唸書，只要從大二開始繳交學雜費即可，至於校外工作屬於學生和仲介間衍生的問題，校方將委託律師透過司法途徑來協助。

教育部技職司長楊玉惠表示，教育部禁止大專透過「仲介」海外招生，但一些東南亞國家學生來台，透過「代辦」協助簽證、購買機票、健康檢查等事宜，則是在允許範圍。不過，教育部要求台灣大專必須到當地國面談學生，並瞭解代辦公司跟學生收的費用是否合理，是否有欺騙的行為等。

學校花錢請仲介代為招生，卻淪為「代找移工」

教育部高教司長朱俊彰昨日接受媒體採訪，被問及康寧大學爭議，再三強調是「個案」，康寧是用一般國際招生的管道，而非外傳的「新南向產學合作專班」，希望外界不要因此質疑其他學校推動專班的努力。「新南向產學合作專班」是教育部為鼓勵科大與職校招收東南亞學生來台攻讀學位，邀請企業合作，在課內派學生前往合作企業實習。

朱俊彰表示，康寧大學犯下嚴重疏失，教育部去年11月接獲斯里蘭卡學生陳情後，要求校方安排學生回校正常上課，並斷絕學生與仲介的接觸，另外也祭出嚴處，禁止康寧大學招收外籍學生，並扣減108學年度的招生名額和私校獎補助款，列入專案輔導學校。

不過國民黨立委柯志恩今日指出，康寧大學並非「個案」，就她掌握至少就有5所北部、中部技專也有類似問題，產學專班的學生每週打工超過法定的20小時，且工作環境不佳，引發學生反彈、具名檢舉，表示教育部應該秉持專業監督的角色，避免國際產學專班「名實不符」。

而不只是大學有「假留學、真打工」案例，《聯合報》9月報導指出，少子化也威脅到私立高中職招生，為了增加生源，僑委會近年來擴辦「高職僑生建教專班」（3個月在校讀書，3個月在廠實習，還有機會直升科大），但因競爭激烈，傳出有高職付錢透過海外仲介招生，但安排僑生到建教廠商實習，和所學無關；更有的學校放任僑生晚上打工到深夜，白天沒精神上課，質疑「是在招學生、還是招移工？」憂心僑教變質。不過，僑委會表示尚未查到任何具體事證，強調跟各校三申五令，一旦有仲介業者介入，該校將被取消招收僑生的資格。

而這次捲入康寧大學非法打工的聯華食品表示，長期以來與多所大專院校皆有產學合作計畫，去年9月是康寧大學主動聯繫，希望讓一群斯里蘭卡學生有實習機會，公司也有意培育未來南向發展的種子部隊，10月雙方簽訂為期四年的實習合作意向書，10月底至11月初學生分梯抵台，由康寧大學處長、老師接機到公司。沒想到才一個月的時間，12月底某日，康寧大學校長及處長突緊急來電通知，翌日早上派車將所有學生帶離公司至台南，公司也很錯愕，將評估是否進行行政上訴。

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核稿編輯：楊士範