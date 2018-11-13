夫妻失和，小孩先搶先贏？小心構成「刑事略誘罪責」

當夫妻的感情出現裂痕，未成年子女的親權往往成為夫妻爭取的重點之一。若是為了在之後的訴訟過程中順利取得孩子親權，而在雙方還沒有離婚前，就貿然將孩子帶走，拒絕對方和孩子接觸，倒底是增加訴訟上的勝算，還是讓自己陷入法律上的風險呢？

例如這則新聞：張女和老公結婚9年，卻常為瑣事吵架，而張女老公在2016年9月趁張女不在家，帶著兒子離家，且不讓兒子和張女見面，張女因此提出略誘罪告訴。

但張夫則指控，當初離家是因為妻子曾在兒子面前說「我要跟兒子做愛」，甚至還進到兒子房間，脫掉褲子在兒子面前自慰，嚇得兒子一直哭鬧，他才因此向法院聲請暫時保護令獲准，並帶小孩離開，目的是為了保護兒子。

檢察官調查後以法院確實曾核發暫時保護令給張夫，且當時張夫有提供蒐證影片，因此採信張夫所言，以不起訴處分終結案件。

還沒離婚前，夫妻雙方都有親權

夫妻在婚姻關係存續期間，除了法律另有規定的情形以外，雙方都有權利可以行使對於子女的親權（民法第1089條）。換句話說，只要夫妻還沒有離婚，關於孩子的事項，例如就學、戶籍遷徙及金融機構開戶等，都需要雙方共同決定。

而父母在法律上均各享有親權的權利，不得由任何一方單方、片面的做出決定，而導致他方的意思決定受到侵害（最高法院107年度台上字第728號刑事判決意旨參照）。

舉例來說，如果未經他方同意，而擅自將孩子帶離雙方共同居住處所，導致他方無法看到或照顧孩子等行為，就屬於侵害他方親權行使的範疇。

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關於「略誘」⋯⋯

而所謂的略誘，指的是：

違反被誘人意思（例如施用強暴脅迫手段或以詐欺方法，像是假藉要介紹工作等）。 將被誘人置於自己實力支配下。

要提醒大家的是，如果被誘人未滿16歲，因為法律直接認定未滿16歲人思慮較不周全，即便是其同意，也算是略誘。在這則新聞案例中，張夫確實將兒子帶離雙方共同居所，且不讓張女與兒子見面，而有「將被誘人置於自己實力支配之下」的情形。

再者，依新聞所述，兒子目前應未滿16歲（報導中提及雙方結婚9年，若沒有先上車很後面才補票的情形，合理推斷兒子應不超過9歲），故張夫所為應符合略誘罪之要件。但法院因張女曾對兒子出現不當言行，而核發保護令，張夫才進而將兒子帶離雙方共同居所，因此，檢察官認定張夫攜子離開之行為有正當理由，最終做出不起訴處分。

腦筋快的讀者或許會想，若是讓他方知道子女現況，是否可以脫免罪責呢？關於此點，最高法院也明白表示，即使是父或母一方將子女帶走後，已為妥善照顧，並撥打電話及傳送子女照片、影片給他方，仍然不會影響法院對於他方實際上已無法行使親權之判斷，還是會構成刑事略誘罪責。

從孩子的角度出發作為考量

在夫妻雙方還沒有確定結束法律上身分關係前，若是針對子女親權行使方式存有爭議，可以透過向法院聲請暫時處分，決定訴訟期間的子女照顧應如何進行。千萬不要再存著先搶先贏的念頭，不經對方同意就將孩子帶走。

因為這樣的舉動，往往會讓雙方在後續家事案件調解過程中，更加無法信任彼此，造成一對無法合作的不友善父母。畢竟，離了婚，結束的只是法律上的夫妻關係。但不會變更依舊是孩子父母的事實。少了父母一方的關愛，受傷的終究是自己的心肝寶貝。

本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航