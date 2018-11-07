當過酒保、媽媽是清潔人員，歐加修－寇蒂茲成為美國最年輕女議員

（中央社）

美國今天（當地時間6日）舉行期中選舉，29歲的民主黨籍候選人歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）擊敗共和黨籍對手，當選紐約州第14選區聯邦眾議員，成為史上最年輕的美國女性國會議員當選人。

《今日美國報》網站報導，84%計票結果，歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）得票率79%，大勝共和黨對手巴帕斯（Anthony Pappas）13%。新聞網站Politico等多家美國媒體也報導歐加修－寇蒂茲勝出。

由於拉美裔的歐加修－寇蒂茲選區是擁多元族群的皇后區（Queens）和布朗克斯區（Bronx），民主黨聯邦眾議員的席位很穩，使得她在選前幾乎確定會輕鬆擊敗共和黨的巴帕斯。

歐加修－寇蒂茲曾強力宣傳她的勞工階層和波多黎各裔出身。她的母親是清潔婦，父親40多歲時過世。她是新一代政治人物的化身。她還拒絕企業獻金。

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歐加修－寇蒂茲曾在一支競選影片中說：「像我這樣的女性不被認為應該參選。」 這支影片幫助她6月在政治生涯首場選戰中，擊敗當過10屆紐約州聯邦眾議員的民主黨重量級對手克勞利（Joe Crowley），贏得黨內初選。

她在波士頓大學（Boston University）讀經濟學和國際關係學時，曾替已故聯邦參議員愛德華．甘迺迪（Edward Moore "Ted" Kennedy）工作。她還曾和非洲的女性創業家一同工作，並有教育方面的工作經驗。

歐加修－寇蒂茲打敗克勞利時，身分是兼差酒保。美國脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）以扣人心弦語氣介紹她時說：「這真的是我聽過最了不起的故事之一。」

當過服務生的她， 理解 「 在美國一個真正的勞工 」 是什麼樣子

確定當選之後，歐加修－寇蒂茲也公開發表演說，表示「如果我們一直認為，自己住在一個受威脅、資源缺乏、自我限制的國家，我們將成為那樣的國家。但是現在，作為歷史上最富有的國家之一，我們最大的缺乏不是資源。」「我們能做得更好，我們能成為更好的國家，因為這是可能的。」

《赫芬頓郵報》6月報導，這位從來沒有擔任過公職的28歲女性（註：歐加修－寇蒂茲已在10月滿29歲），在黨內初選時，挑戰的對象卻是眾議院民主黨的核心人物克勞利，他已在國會待了將近20年，被稱為「 眾議院最有權勢」的民主黨人之一。《CNBC》報導， 克勞利已連續10屆任職 布朗克斯區和皇后區議員， 歐加修－寇蒂茲 在6月黨內選舉擊敗 克勞利，被認為是非常不尋常的事。

歐加修－寇蒂茲出生於美國紐約市布朗克斯（The Bronx）區，有個 波多黎各的媽媽和一個紐約父親。她與 喬治亞州的非裔參選人艾布蘭（Stacey Abrams）、德州的女同志參選人瓦德茲（Lupe Valdez）同為 美國總統川普上任後出現的女性參選熱潮。

「我們的選區多數的人是有色人種，是勞動階級，是移民，但我們還沒有一個能代表我們的人。」歐加修－寇蒂茲表示，而她的對手，56歲的克勞利是來自中產愛爾蘭家庭的一名白人男性。

「我不是從左邊跑；我從底部跑」， 歐加修－寇蒂茲 告訴 《赫芬頓郵報》 。「我為紐約的勞動階層的人發聲 。」

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歐加修－寇蒂茲出生在 布朗克斯區，但她的父母為了讓她受比較好的教育，在她小時候搬到比較富裕的 約克城高地（Yorktown Heights）。但她父親的小生意，還有多數的家人仍然留在 布朗克斯區， 歐加修－寇蒂茲形容，自己好像在「兩個世界之間長大」。

歐加修－寇蒂茲的父親在2008年金融危機中過世，她的母親靠著打掃房子、開公車養家，歐加修－寇蒂茲則當女服務生貼補家用。歐加修－寇蒂茲的網站指出，親身體驗過財務和醫療上的困境後，她才了解，政府最高層的決策，會對手頭拮据的家庭產生多麼大的影響。

「 我是勞動階層的美國人，我的媽媽打掃房子，開校車，以確保我們能夠維持生計。我在金融危機期間當過服務生，我理解在美國一個真正的勞工是什麼樣子。在我們的領導層中，擁有這種觀點是非常重要的。」她告訴《NBC News》。

2011年大學畢業後，歐加修－寇蒂茲搬回 布朗克斯， 擔任國家西班牙裔研究所的教育總監，協助培養高中生的社群領導及社會企業技能， 後來在已故的參議員 愛德華．甘迺迪 的移民辦公室實習和工作。在那裡，她是少數的拉丁裔和西班牙語使用者，對於沒有身分的移民問題相當熟悉，這也促使她提出「 廢除ICE（Immigration and Customs Enforcemen，美國移民及海關執法局）運動」，提議將該機構劃分成不同的獨立單位，去執行各自的工作。

歐加修－寇蒂茲也提出許多大膽的政策，包括全民健保、終止民營監獄、廢除移民局、 聯邦工作就業保障等。 《天下雜誌》報導，她也支持聯邦最低時薪15美元（約新台幣450元），以及給薪育兒假及病假。她認為居住是人權，並在競選網站上表示，支持擴充低收入家庭住房稅收優惠，為開發商提供更多建造可負擔住宅的誘因。

堅持不拿政治獻金，歐加修－寇蒂茲：「你不能同時服事兩個主」

歐加修－寇蒂茲去年表態參選，她的團隊明確表示不會拿政治獻金，「假裝我們的資金來源不影響政策，是不誠實的」她說「你不能同時服事兩個主」（出自《聖經》中，一個人不能服事兩個主人，不能既服事神，又服事財富）。她說，「我看到人們以為，像我這樣的人們不能從政，但現在他們會說，等等，我不需要拿企業的錢從政。」

《天下雜誌》報導，歐加修－寇蒂茲將自己定位為平民的代言人，非營利組織「opensecrets.org」的資料顯示，她的競選經費大多來自每筆200美元（約新台幣6000元）以下的小額捐款。

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核稿編輯：楊士範