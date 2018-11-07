自曝「學生時代都沒戴套」，「前」同志郭大衛為何反對「同志教育」？

中選會今（7）日辦理公投第15案「支持國中小實施同志教育」意見發表會，由新北市鷺江國小老師翁麗淑（同時也是新北三重蘆洲區市議員參選人）擔任正方，而反對方代表則由「前」同志郭大衛上場。

正方代表翁麗淑表示，自己本身是鷺江國小的老師，在國小教書21年，是性平會理事，也是3個小孩的媽媽。翁麗淑說，為什麼要提公投、將原本就在《性別平等教育法》施行細則的條文（也就是明定在國民教育各階段實施涵蓋情感教育、性教育、同志教育）提升到法律的位階？就是因為教育現場對於這個細則的實施，長久以來「過於便宜行事」，內容只停留在性騷擾防治和去除刻板印象，她批評，缺乏情感教育、性教育、同志教育的「性平教育」只是做半套，對孩子無益。

同志教育是什麼？翁麗淑說，同志教育是非常靠近每個孩子的教育，除了認識自我、了解社會有多元的真實樣貌，同時也了解性傾向、性別認同與性別特質，並在這個過程中建立起一個寬容友善的社會環境。翁麗淑指出，同志族群長期被歧視，不敢表現自我，從以往的經驗裡，都能看到非常多的悲劇。

翁麗淑舉1994年，北一女中學生自殺事件為例，兩位女學生寫下「社會的本質並不適合我／我們的生命是如此微不足道」，翁麗淑說，1994年是看不見同志的年代，但2011年，鷺江國中又有一個孩子從頂樓自殺，二邊的遺書，死亡相隔了17年，遺書都寫著自己微不足道，她說，我們應該要反省這事，若校園裡還有人覺得自己消失沒有什麼，那我們還要承受多少悲劇？

Photo credit: 中選會網站影片截圖

反同代表：同志教育淡化同性性交帶來的危害

而反對代表郭大衛，則是分享自己同志身份轉變、進入幸福兩性婚姻的經驗，更語出驚人的表示，自己從前的同性性行為從來沒有戴過套，就是因為太熟悉同性戀、覺得這沒什麼的心態，呼籲把同性戀視為理所當然的同志教育，排除在校園外。

「我是反對公投第15案，要在國中、國小強迫學生接受同志教育公投的反對意見代表郭大衛。」郭大衛說，他曾經有10年的同性戀生活，但在4年前他結婚了，現在和太太有2個小孩，今天用自己的故事，來說為何反對同志教育。

「以前我一直認為，同志戀都是天生的，連我媽媽發現我是同性戀的時候，我理直氣壯地跟他說，我天生就是這樣。」郭大衛說，但他的家人都很愛他，阿嬤一生的期望就是看到他結婚有孩子。郭大衛說，這些親情，都是讓他從同性戀生活走出來的動力，後來太太走進他的生命中，婚後他們也有正常的性生活。

郭大衛拿出熱線年度的成果報告，指出同志團體每年接觸3萬多名學生，而同志教育實施了13年，透過同志教育接觸數十萬的學生，會到班上講他們的故事，在黑板上留下他們的方式，他反問家長，國中國小的學生有問題，找同性戀團體，大家覺得好嗎？

郭大衛也拿出數據，指出自從民國94年實施同志教育以來，HIV的感染者人數便開始上升，根據衛福部今年11月的統計月報，累積到2017年，已有3163位學生感染愛滋。而其中感染愛滋病的原因，有8至9成都是因為同性性行為。郭大衛質疑，這些3000多位的學生及家長的權益，誰來捍衛？

郭大衛說，自己婚前很怕驗出愛滋，因為自己在學生時代就和陌生的成年男子發生性關係，他以為自己對於同性之間的性行為習以為常。他說，人對不熟悉的東西會害怕而躲避，反問同志教育會不會讓學生對同性戀更熟悉，覺得同性性行為沒什麼？質疑同志教育淡化同性性交帶來的危害。

每一次性行為，都沒有戴套

而在第二次發言，郭大衛更進一步的解釋，表示自己國小3年級的時候在一個國中的哥哥家有過性探索，發生了第一次性關係，自此打開了他對同性的性渴望，後來國中、高中都是男校，到大學都持續跟男生發生性關係，認定自己是同性戀。

郭大衛說，自己對男生的情欲從國小3年級就一直發展，是習慣了男生的情慾，但這根本不代表，他不能改變。他說同性戀需要的，不是不斷確認自己的同性戀身分，而是長大後再確定，自己要不要繼續過這樣的生活？他也提到，要是那時沒被國中哥哥找去做性探索，那高中時想交女朋友時，就不會因為已經習慣和男生有過性關係，覺得和女生相愛很奇怪。

郭大衛也說，他高中大學發生多次性行為，自己學生時代，「每一次跟陌生的成年人發生性行為，都是沒有戴套的，每一次喔。不是因為學校沒有教，而是衣服脫了，年紀小、不懂事又沒經驗，當然是弱勢，害羞期待都來不及了，怎麼還會要求對方戴保險套呢？」

郭大衛說，如果只教戴保險套是有效的教育，為何年年愛滋病得病上升呢？他說，人的肛門只有一層皮膚，有700多種細菌，肛門是很不適合拿來摩擦的，而陰道有40層幾乎無菌。他說，衛福部記載這些感染愛滋的學生，他們都有爸爸媽媽，其中有196位已經過世了，其他的必須要終生服藥，反問需要在這些孩子還沒發展完全，就要實施同志教育嗎？

再提「陰道無菌說」，醫界糾錯「人體全身都有菌」

郭大衛「陰道無菌」的說法，其實早在5日的公投說明會上，反同代表政大財法系助理教授許牧彥也提過。許牧彥當時呼籲，因為陰道由40層皮膚組成，接近無菌，但肛門直腸「只有一層皮膚」，還有700種細菌，「為了你好，請不要去口交和肛交」。

不過，這樣的說法立即遭到醫界糾正。

由醫師團體共組的專欄「MedPartner美的好朋友」指出，陰道「是有菌的」，而且不只一種，最常見的是乳酸桿菌、消化鏈球菌，和類桿菌屬。在生育年齡陰道內的細菌，大約每毫升有１億隻，數量會隨生理週期波動，只是在人體沒有疾病或不適的狀況下，這些共生菌的組成跟比例的變化，都是正常的。

MedPartner美的好朋友指出，不只是陰道，在人體的上呼吸道、胃、小腸、大腸、肛門、皮膚、陰莖，都可以找到各種共生菌。專欄指出，但一個地方髒不髒，重點不是看細菌有多少種、也不一定是看細菌有多少量，而是要導致感染，必須要有病原菌、足夠的病原菌量、不完整的屏障、不夠強大的免疫系統、以及容易染病的宿主（個體）等等。

正方代表：只教守貞不教安全性行為，才會導致憾事發生

而針對郭大衛提出國中生染愛滋，正方代表翁麗淑強調，該問題屬於性教育範疇，如果教育只教守貞、不教安全性行為，就會發生這樣的憾事。很多家長認為只要不談、學生就不會嘗試，事實上是談得越多學生越了解、心胸就會越開放。當前社會狀況中，異性戀篩檢愛滋的比率甚低，在於同志承擔了絕大多數的愛滋污名，很多異性戀反而不知道自己其實也是高危險群。

翁麗淑說，愛滋不可怕，可怕的是歧視與污名，不敢求助才會有更嚴重的後果，科技發達病毒可以到零，就不應該感到恐懼。

《關鍵評論網》2016年轉載的文章指出，有許多人引用衛福部的統計數據，說明「男男性行為」是國內愛滋病患的主要原因，以及「男同志」是愛滋病的高危險族群，進而利用這樣的立論，去反對同性戀及同婚法案，但這樣的論述，是很有問題的。

該文章指出，醫學研究的確證實「肛交（接受方）較陰道交容易感染HIV」，而男男之間的性行為無法以陰道交進行，因此整體看來感染率當然較高，但值得注意的是，肛交並非同性戀者特有的行為，如果異性戀進行肛交，感染HIV的危險性與同志是相同的。

文章指出，男同志的身份是不能改變的，應該做的是思考，「如何從較危險的感染途徑減少感染率」？因此，推廣安全性行為、用保險套預防感染、用篩檢提早發現和治療，相當重要。

核稿編輯：楊士範