《向50位頂尖管理大師學領導》：企業每天都在越界，該信奉市場還是服侍股東？

文：50大商業思想家（Thinkers50）

信奉市場，還是服侍股東？

尼拉吉．達瓦爾（Niraj Dawar），加拿大西安大略大學（Western University）毅偉商學院（Ivey Business School）教授，著有《傾斜：把你的策略由產品移往顧客》（暫譯）（Tilt:Shifting your Strategy from Products to Customers ），2015年入圍Thinkers50策略獎。

親愛的執行長：

在宣稱信奉資本主義自由市場和著手破壞自由市場之間，有一條微妙的界線；企業每天都在越界。

界線的一邊是理想中的自由市場，意味著公開競爭、市場資訊自由流通、沒有任何參與者的力量強大到足以影響整體供需，而且任何一家企業的優勢，遲早會被競爭對手複製。另一邊則是現實中的不完全市場，企業在其中積極破壞競爭態勢。

我們樂於信奉自由市場的理念，因為競爭有益於經濟的觀念已根植人心。競爭迫使賣方把買方的利益放在心上；競爭將沒有效率的業者邊緣化並淘汰；而且，爭奪顧客與資源能刺激創新，迫使企業尋找更好、更有效的營運模式。簡單地說，這樣的理想市場照理能促進經濟資源的有效分配，讓每個人都能擁有更美好的長遠未來。

如果有一個信條是企業領袖宣稱他們深信不疑的，那就是相信自由市場的效率，以及它與生俱來的優點。

然而實際上，企業的經營秉持著另一個同樣清楚的信條，也就是相信企業的目標在於為股東創造最大價值。根據這個信條，企業的存在是為了替股東提供最高的長期投資報酬。

這是一個值得追求的目標、一個珍貴的信條，因為當它與自由市場結合，便帶來足夠誘因，確保資源獲得有效分配。企圖在競爭市場為股東提供最大價值的企業，將設法有效地運用經濟資源。

在現實的經濟環境中——並非教科書上勾勒的那個完美市場——要為股東創造最大價值，最好的辦法就是善加利用市場的缺陷。市場缺陷是市場上的皺褶，能為企業帶來超越競爭對手的優勢。善加利用皺褶也是一件好事：許多企業善加利用中國低廉的製造成本，提升了中國及其貿易夥伴的生活水準，並且提高了股東價值。然而皺褶用久了會變得平整，企業就得另外尋找新的皺褶。

不過，當企業汲汲營營創造並維繫法規上的皺褶，供他們持續利用，我們就遇到了麻煩。某些企業努力遊說政府以貿易壁壘、較長專利期、更大範圍的全球專利等形式進行保護，意圖將競爭者阻擋在外。這一類爭取保護與有利法規的遊說，破壞了許多國家、許多產業的市場，包括電信、銀行、航空、能源、基礎建設、製藥等等產業。有時候，這種做法甚至造成可笑的矛盾：製藥公司一邊爭取降低外國市場的進口限制，一邊要求提高專利保護。

結果出現了寡占局面——少數幾家公司發現在價格或其他任何層面積極競爭，並不符合他們的利益。

換句話說，我們一邊宣稱崇敬自由市場，一邊想辦法破壞自由市場。在加強電信競爭與保護寡頭企業之間、在縮短藥品專利期與實行全球專利權之間，我們經常站在壟斷事業這一邊。與其鼓吹有創意的破壞，我們反而催生出有創意的干預方法。

結果就是喪失了自由市場應有的好處。賣方毫無理由把買方的利益放在心上——他們太忙著保護自己的優勢來源（想想電信公司）；低效率的業者沒有被邊緣化或淘汰（想想通用汽車）；創新也未受到鼓勵（什麼時候看過航空業者做出刪減成本之外的創新行為？）。

恢復社會對資本主義逐漸喪失的信心，並非一蹴可幾的事；打消社會大眾對企業的疑心，或許需要更長的時間。但企業不妨開始自我反省，想想他們究竟效忠於哪一邊：是能造福社會的效率市場，還是建立並提倡有利於寡頭企業的無效率市場？

創造獎勵合作和連結智慧的文化

艾麗卡．德旺（Erica Dhawan；網站：ericadhawan.com）是Cotential顧問公司執行長；該公司的宗旨是協助組織強化跨團隊、部門及顧客之間的合作。她也是暢銷書《做大事：連結智慧的力量》（暫譯）（Get Big Things Done: The Power of Connectional Intelligence ）的作者之一，於2016年進入Thinkers50雷達名單。

親愛的執行長：

我們有麻煩了；舊世界的商業模式即將埋沒新世界的潛力。人們持續在自己的部門裡各自為政，而企業持續支持以如此過時典範為依歸的職場文化。全新的連結模式已然出現，企業卻還沒有完全敞開心胸，接納這個超連接時代帶來的潛力。

想想看：在你閱讀這篇文字的1分鐘內，推特用戶發了將近35萬條推文，Instagram用戶按了173萬個讚，臉書用戶則貼了325萬條訊息。在上述每一起數位事件背後，都是單一的個人、企業或組織以史無前例的、直接而親密的方式在接觸觀眾。那就是所謂的「超連接」（hyperconnectivity）。我要談的是如何將同樣潛力投注於日常的職場連結。你的行銷部門有20名人員嗎？藉由賦予他們工具與策略去跟原有界線外的人合作，你將大幅提高注入任何一項解決方案的知識與技能。藉由對新的人、觀念與資源開放，你允許他們扭轉任何方案的可能性——不需要多花人力成本。這是可以辦到的，而且能帶來巨大好處。

然而若不改變，這一切就不可能發生。若不改變，企業將停滯不前。你需要做的，就是創造獎勵合作的文化，幫助員工跨出孤島、接觸新的概念與知識，並且建立幫助他們更容易合作且透過合作得到更高成效的流程。

這就是凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）目前一項雄偉計畫背後的思維；他們正在克里夫蘭醫學中心校區興建一座相當於8.5個足球場大的設施。當這座設施於2019年啟用，將容納凱斯西儲的醫學、護理與牙醫等學院。

將這3群人放在同一個（非常大的）屋頂下接受教育的目的，就是要提高合作技能。凱斯西儲明白團隊合作是21世紀醫療事業的基礎，該校原本已定期舉辦腦力激盪研習會，來自各科系的學生針對虛擬病患的診斷與治療計畫進行辯論：「許多醫療疏失的根源，都跟我們這一行在治療病患時並未有效合作的事實有關。」凱斯西儲的副教務長派翠西亞．湯瑪斯博士說。你如何創造連結智慧（connectional intelligence）文化？我在此提出一個三步驟方案：

當面臨問題，想想有沒有其他人在乎。將目光超出平常的圈子之外。凱斯西儲發現，每一個醫療專業都非常關注病患的健康——但他們的專業知識需要整合。「醫療事業不再是一種單打獨鬥的運動，單靠一名醫生來對抗疾病——你知道的，一對一單挑。」克里夫蘭醫學中心勒納醫學院（Lerner College of Medicine）院長、心臟內科醫生詹姆士．楊博士告訴公共廣播電台。

鼓勵同儕互相幫助。想想如何設計方法來激勵這群人。就像學生針對病患的醫療方案進行辯論，將不同組別卻具有相同目標的人聚在一起，可以幫助每一個人建立合作的習慣，並且讓他們看看自己可以從其他人的知識得到多大的啟發。

設計方法來維繫這個共同體；凱斯西儲的方法就是一座造價高達5億美金的設施。你通常在自己公司的範疇內就辦得到。

面對政府失能，企業領袖如何衝破險阻

馬克．艾斯波西多（Mark Esposito）任教於哈佛教育推廣學院（Harvard Extension School），並且是格勒諾布爾商學研究所（Grenoble Graduate School of Business）的終身教授，以及劍橋大學永續領導力學院（Cambridge Institute in Sustainability Leadership）資深教授，同時在西班牙企業學院擔任客座教授。艾斯波西多共有九本著作，包括《從傲慢到恥辱》（暫譯）（From Hubris to Disgrace ），以及《了解未來如何開展》（暫譯）（Understanding How the Future Unfolds ）。他在2016年被Thinkers50雷達評選為最有前途的思想家新秀之一。

親愛的執行長：

在我看來，當今最迫切的議題就是許多國家的民主政治失靈，無法將經濟成長推向一個包容、寬和與繁榮的整合模式。在此同時，持續低迷的經濟成長迫使企業進一步朝波動性的副作用發展，而陰晴不定的市場似乎毫無頭緒，不知如何重新啟動經濟引擎，興建我們所需的經濟基礎建設，好讓我們在這一世紀的新信條中安全航行。

市場的持續波動與新興經濟體不可輕忽的加速成長，正在向社會發送求救信號。然而我們的社會陷入政治僵局，政府毫無作為，企業領袖的角色因而更形艱鉅。在此同時，我們的分析工具越來越複雜，但是我們預測時所做的假設基礎，不見得有別於從前的產業模式。由於全球社會經濟情況日益複雜，線性現實與遞增價值的交會讓企業更難制定決策，而原本的規則系統變得昂貴而無效。

我們目前評估風險的方法，不見得跟過去有什麼不同。我們持續仰賴大體在宏觀層面上取得的數據，而這些數據已無法模擬現實的經驗。在蒐集數據的方法以及數據對現實情況的扭曲之間，我們感到了不足。

我們的變數控制模式（例如消費者、市場、價格等變數）持續將商業視為可理性分析的產物，以各式各樣的架構、協定與流程去除了商業的人性成分。

然而，當今的社會已不再遵照過去的發展曲線。

每一個組織、客戶或新創企業，都以獨特而新奇的商業主張與模式形塑我們的社會經濟面貌，產生了歷史上最富於機會與構想的時代。大型宏觀趨勢正在為社會塑造新的藍圖，毫不留情地改造社會；而企業的新競爭分析，將取決於摸索並善用趨勢的能力。這有賴緊急行動，因為我們的社會經濟結構（經濟地理、人口演變、資源稀缺和越來越大的財富差距）正在發生重大的化學變化，而我們目前的行動方針仍然建立在不合時宜的世界觀之上。

當你思索這個世界，以及公司和你個人生活的發展方向時，我請你反省的關鍵問題是，我們如何整合既定思維中的不對稱、無秩序且日益加深的複雜度，接納社會過去30年來的重大變革，制定出策略與情境。你如何融入「感知能力」（sense-ability）這個新理論基礎，讓企業變得更人性化、更貼近社會脈動，並且成為正向改變的催化劑？你如何在知識不再是區分因子、資本不再是成功必要條件的世界裡茁壯成長？你如何對全球社會不同層級提供創新與解決方案，藉此達到低成本的創新、改善世界現狀？你如何匯集、統一、媒合、凝聚、整合與接納多元化，視之為無形資產的一部分，以此作為發展的基礎？

上述問題或許望之儼然、令人難以負荷，但它們只是切入點，為組織釋放更大潛力，成為未來的推進器。所以秉持著合作精神，我邀請你完成下列任務：

在你的價值鏈上建立循環經濟，讓成長跟資源脫鉤。這會讓你成為公平的競爭者，並且幫助你節省成本。

將你的存在目的建立在人的身上，永遠把他們放在你的人生選擇的中心。別試著將現實客觀化；根本沒有這種事情！

將你的資本與金融頭腦投資於有潛力創造新工作、改造世界的方案或計畫。

別光以財務數字衡量生意。找到互補的方法，將非財務因素融入你的關鍵決策中。

運用人工智慧與自動化來改善人們的生活，而不是取代他們的工作，或純粹用來提高財務表現。

假如你覺得過去決策的陰影束縛著你今日的決策，請試著挑戰組織的現況。

保持謙卑，世界將為你敞開。為人群服務，世界則將為你服務。對有需要的人雪中送炭，他們就會成為你最忠實的盟友。別害怕未來，勇於成為未來。

最後，祝福你衝破前方的艱難險阻，成為塑造社會與企業的創造者。身為人子、人夫與人父，我需要你幫忙賦予我們的下一代接觸並打破新的重要疆界的機會。

謝謝你。

書籍介紹

本文摘錄自《向50位頂尖管理大師學領導：淬鍊商業思想的50封信，人生與職涯一定要懂的管理智慧》，聯經出版

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作者：50大商業思想家（Thinkers50）

譯者：黃佳瑜

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「商業思想界的奧斯卡」——「50大商業思想家」（Thinkers50），力邀全球50位重要領導力思想家、成功企業家和商學院學者，就今日企業面臨的經營與管理挑戰，向全球的管理者提出簡潔、精確的觀點和解決方法

這本特邀的書信集，針對當代領導力思想的各個層面提供了清晰、冷靜而簡潔的建言。五十封信集結全球各地備受推崇的商業思想家，就當前商業世界以及每一位高層主管面臨的特殊挑戰，提出他們的指導、智慧與個人見解。

寫信人當中不乏聲譽卓著的知名人士，例如強調企業人才重要性的湯姆・彼得斯（Tom Peters）；在信中向CEO直陳職場性別平等議題的莉茲・梅隆（Liz Mellon）；說明心態改變如何為組織創造指數成長的克里斯・祖克（Chris Zook）；以及探討如何管理全球化菁英和現代工作團隊的琳達・布林姆（Linda Brimm）。並請到全球大型家電第一品牌、中國最具價值品牌海爾集團董事長兼CEO張瑞敏為本書撰寫序文。

其他著有暢銷商業書的重要寫信人，包括：唐・泰普史考特（Don Tapscott；《區塊鏈革命：比特幣技術如何影響貨幣、商業和世界運作》作者，被譽為「數位經濟之父」）、馬歇・葛史密斯（Marshall Goldsmith；《UP學：所有經理人相見恨晚的一本書》作者，獲英國《泰晤士報》與《富比士》雜誌選為全球15位最具影響力商業思想家之一）、亨利・切斯柏（Henry Chesbrough；《開放式經營：創新獲利新典範》作者）、桑吉特・保羅・喬德利（Sangeet Paul Choudary；《平台經濟模式：從啟動、獲利到成長的全方位攻略》作者）、瑪格麗特・赫弗南（Margaret Heffernan；《TED競爭心理學》作者）、艾琳・梅爾（Erin Meyer；《文化地圖：掌握「文化量表」讓自己成為國際化人才》作者）等。

《向50位頂尖管理大師學領導》一書集結全球50位重要領導思想家的智慧和經驗，為讀者及當今管理者提供最佳的領導風範與管理學，是一本受用無窮的商業筆記。

本書特色

作者群由Thinkers50嚴選，均為全球首屈一指的重量級商業思想家

內容集結全球50多位商業菁英的思想精華

以書信體呈現，內容精簡扼要，不談長篇大論，直接切入重點

主題豐富多元，實務操作面及心靈成長面兼顧，滿足不同需求

觀點深具遠見，幫助領導者掌握時勢脈動及未來趨勢，取得先機

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航