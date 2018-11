《向50位頂尖管理大師學領導》：企業每天都在越界，該信奉市場還是服侍股東？

文:50大商業思想家(Thinkers50)

信奉市場,還是服侍股東?

尼拉吉.達瓦爾(Niraj Dawar),加拿大西安大略大學(Western University)毅偉商學院(Ivey Business School)教授,著有《傾斜:把你的策略由產品移往顧客》(暫譯)(Tilt:Shifting your Strategy from Products to Customers ),2015年入圍Thinkers50策略獎。

親愛的執行長:

在宣稱信奉資本主義自由市場和著手破壞自由市場之間,有一條微妙的界線;企業每天都在越界。

界線的一邊是理想中的自由市場,意味著公開競爭、市場資訊自由流通、沒有任何參與者的力量強大到足以影響整體供需,而且任何一家企業的優勢,遲早會被競爭對手複製。另一邊則是現實中的不完全市場,企業在其中積極破壞競爭態勢。

我們樂於信奉自由市場的理念,因為競爭有益於經濟的觀念已根植人心。競爭迫使賣方把買方的利益放在心上;競爭將沒有效率的業者邊緣化並淘汰;而且,爭奪顧客與資源能刺激創新,迫使企業尋找更好、更有效的營運模式。簡單地說,這樣的理想市場照理能促進經濟資源的有效分配,讓每個人都能擁有更美好的長遠未來。

如果有一個信條是企業領袖宣稱他們深信不疑的,那就是相信自由市場的效率,以及它與生俱來的優點。

然而實際上,企業的經營秉持著另一個同樣清楚的信條,也就是相信企業的目標在於為股東創造最大價值。根據這個信條,企業的存在是為了替股東提供最高的長期投資報酬。

這是一個值得追求的目標、一個珍貴的信條,因為當它與自由市場結合,便帶來足夠誘因,確保資源獲得有效分配。企圖在競爭市場為股東提供最大價值的企業,將設法有效地運用經濟資源。

在現實的經濟環境中——並非教科書上勾勒的那個完美市場——要為股東創造最大價值,最好的辦法就是善加利用市場的缺陷。市場缺陷是市場上的皺褶,能為企業帶來超越競爭對手的優勢。善加利用皺褶也是一件好事:許多企業善加利用中國低廉的製造成本,提升了中國及其貿易夥伴的生活水準,並且提高了股東價值。然而皺褶用久了會變得平整,企業就得另外尋找新的皺褶。

不過,當企業汲汲營營創造並維繫法規上的皺褶,供他們持續利用,我們就遇到了麻煩。某些企業努力遊說政府以貿易壁壘、較長專利期、更大範圍的全球專利等形式進行保護,意圖將競爭者阻擋在外。這一類爭取保護與有利法規的遊說,破壞了許多國家、許多產業的市場,包括電信、銀行、航空、能源、基礎建設、製藥等等產業。有時候,這種做法甚至造成可笑的矛盾:製藥公司一邊爭取降低外國市場的進口限制,一邊要求提高專利保護。

結果出現了寡占局面——少數幾家公司發現在價格或其他任何層面積極競爭,並不符合他們的利益。

換句話說,我們一邊宣稱崇敬自由市場,一邊想辦法破壞自由市場。在加強電信競爭與保護寡頭企業之間、在縮短藥品專利期與實行全球專利權之間,我們經常站在壟斷事業這一邊。與其鼓吹有創意的破壞,我們反而催生出有創意的干預方法。

結果就是喪失了自由市場應有的好處。賣方毫無理由把買方的利益放在心上——他們太忙著保護自己的優勢來源(想想電信公司);低效率的業者沒有被邊緣化或淘汰(想想通用汽車);創新也未受到鼓勵(什麼時候看過航空業者做出刪減成本之外的創新行為?)。

恢復社會對資本主義逐漸喪失的信心,並非一蹴可幾的事;打消社會大眾對企業的疑心,或許需要更長的時間。但企業不妨開始自我反省,想想他們究竟效忠於哪一邊:是能造福社會的效率市場,還是建立並提倡有利於寡頭企業的無效率市場?

創造獎勵合作和連結智慧的文化

艾麗卡.德旺(Erica Dhawan;網站:ericadhawan.com)是Cotential顧問公司執行長;該公司的宗旨是協助組織強化跨團隊、部門及顧客之間的合作。她也是暢銷書《做大事:連結智慧的力量》(暫譯)(Get Big Things Done: The Power of Connectional Intelligence )的作者之一,於2016年進入Thinkers50雷達名單。

親愛的執行長:

我們有麻煩了;舊世界的商業模式即將埋沒新世界的潛力。人們持續在自己的部門裡各自為政,而企業持續支持以如此過時典範為依歸的職場文化。全新的連結模式已然出現,企業卻還沒有完全敞開心胸,接納這個超連接時代帶來的潛力。

想想看:在你閱讀這篇文字的1分鐘內,推特用戶發了將近35萬條推文,Instagram用戶按了173萬個讚,臉書用戶則貼了325萬條訊息。在上述每一起數位事件背後,都是單一的個人、企業或組織以史無前例的、直接而親密的方式在接觸觀眾。那就是所謂的「超連接」(hyperconnectivity)。我要談的是如何將同樣潛力投注於日常的職場連結。你的行銷部門有20名人員嗎?藉由賦予他們工具與策略去跟原有界線外的人合作,你將大幅提高注入任何一項解決方案的知識與技能。藉由對新的人、觀念與資源開放,你允許他們扭轉任何方案的可能性——不需要多花人力成本。這是可以辦到的,而且能帶來巨大好處。

然而若不改變,這一切就不可能發生。若不改變,企業將停滯不前。你需要做的,就是創造獎勵合作的文化,幫助員工跨出孤島、接觸新的概念與知識,並且建立幫助他們更容易合作且透過合作得到更高成效的流程。

這就是凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)目前一項雄偉計畫背後的思維;他們正在克里夫蘭醫學中心校區興建一座相當於8.5個足球場大的設施。當這座設施於2019年啟用,將容納凱斯西儲的醫學、護理與牙醫等學院。

將這3群人放在同一個(非常大的)屋頂下接受教育的目的,就是要提高合作技能。凱斯西儲明白團隊合作是21世紀醫療事業的基礎,該校原本已定期舉辦腦力激盪研習會,來自各科系的學生針對虛擬病患的診斷與治療計畫進行辯論:「許多醫療疏失的根源,都跟我們這一行在治療病患時並未有效合作的事實有關。」凱斯西儲的副教務長派翠西亞.湯瑪斯博士說。你如何創造連結智慧(connectional intelligence)文化?我在此提出一個三步驟方案:

當面臨問題,想想有沒有其他人在乎。將目光超出平常的圈子之外。凱斯西儲發現,每一個醫療專業都非常關注病患的健康——但他們的專業知識需要整合。「醫療事業不再是一種單打獨鬥的運動,單靠一名醫生來對抗疾病——你知道的,一對一單挑。」克里夫蘭醫學中心勒納醫學院(Lerner College of Medicine)院長、心臟內科醫生詹姆士.楊博士告訴公共廣播電台。

鼓勵同儕互相幫助。想想如何設計方法來激勵這群人。就像學生針對病患的醫療方案進行辯論,將不同組別卻具有相同目標的人聚在一起,可以幫助每一個人建立合作的習慣,並且讓他們看看自己可以從其他人的知識得到多大的啟發。

設計方法來維繫這個共同體;凱斯西儲的方法就是一座造價高達5億美金的設施。你通常在自己公司的範疇內就辦得到。

面對政府失能,企業領袖如何衝破險阻

馬克.艾斯波西多(Mark Esposito)任教於哈佛教育推廣學院(Harvard Extension School),並且是格勒諾布爾商學研究所(Grenoble Graduate School of Business)的終身教授,以及劍橋大學永續領導力學院(Cambridge Institute in Sustainability Leadership)資深教授,同時在西班牙企業學院擔任客座教授。艾斯波西多共有九本著作,包括《從傲慢到恥辱》(暫譯)(From Hubris to Disgrace ),以及《了解未來如何開展》(暫譯)(Understanding How the Future Unfolds )。他在2016年被Thinkers50雷達評選為最有前途的思想家新秀之一。

親愛的執行長:

在我看來,當今最迫切的議題就是許多國家的民主政治失靈,無法將經濟成長推向一個包容、寬和與繁榮的整合模式。在此同時,持續低迷的經濟成長迫使企業進一步朝波動性的副作用發展,而陰晴不定的市場似乎毫無頭緒,不知如何重新啟動經濟引擎,興建我們所需的經濟基礎建設,好讓我們在這一世紀的新信條中安全航行。

市場的持續波動與新興經濟體不可輕忽的加速成長,正在向社會發送求救信號。然而我們的社會陷入政治僵局,政府毫無作為,企業領袖的角色因而更形艱鉅。在此同時,我們的分析工具越來越複雜,但是我們預測時所做的假設基礎,不見得有別於從前的產業模式。由於全球社會經濟情況日益複雜,線性現實與遞增價值的交會讓企業更難制定決策,而原本的規則系統變得昂貴而無效。

我們目前評估風險的方法,不見得跟過去有什麼不同。我們持續仰賴大體在宏觀層面上取得的數據,而這些數據已無法模擬現實的經驗。在蒐集數據的方法以及數據對現實情況的扭曲之間,我們感到了不足。

我們的變數控制模式(例如消費者、市場、價格等變數)持續將商業視為可理性分析的產物,以各式各樣的架構、協定與流程去除了商業的人性成分。

然而,當今的社會已不再遵照過去的發展曲線。

每一個組織、客戶或新創企業,都以獨特而新奇的商業主張與模式形塑我們的社會經濟面貌,產生了歷史上最富於機會與構想的時代。大型宏觀趨勢正在為社會塑造新的藍圖,毫不留情地改造社會;而企業的新競爭分析,將取決於摸索並善用趨勢的能力。這有賴緊急行動,因為我們的社會經濟結構(經濟地理、人口演變、資源稀缺和越來越大的財富差距)正在發生重大的化學變化,而我們目前的行動方針仍然建立在不合時宜的世界觀之上。

當你思索這個世界,以及公司和你個人生活的發展方向時,我請你反省的關鍵問題是,我們如何整合既定思維中的不對稱、無秩序且日益加深的複雜度,接納社會過去30年來的重大變革,制定出策略與情境。你如何融入「感知能力」(sense-ability)這個新理論基礎,讓企業變得更人性化、更貼近社會脈動,並且成為正向改變的催化劑?你如何在知識不再是區分因子、資本不再是成功必要條件的世界裡茁壯成長?你如何對全球社會不同層級提供創新與解決方案,藉此達到低成本的創新、改善世界現狀?你如何匯集、統一、媒合、凝聚、整合與接納多元化,視之為無形資產的一部分,以此作為發展的基礎?

上述問題或許望之儼然、令人難以負荷,但它們只是切入點,為組織釋放更大潛力,成為未來的推進器。所以秉持著合作精神,我邀請你完成下列任務:

在你的價值鏈上建立循環經濟,讓成長跟資源脫鉤。這會讓你成為公平的競爭者,並且幫助你節省成本。

將你的存在目的建立在人的身上,永遠把他們放在你的人生選擇的中心。別試著將現實客觀化;根本沒有這種事情!

將你的資本與金融頭腦投資於有潛力創造新工作、改造世界的方案或計畫。

別光以財務數字衡量生意。找到互補的方法,將非財務因素融入你的關鍵決策中。

運用人工智慧與自動化來改善人們的生活,而不是取代他們的工作,或純粹用來提高財務表現。

假如你覺得過去決策的陰影束縛著你今日的決策,請試著挑戰組織的現況。

保持謙卑,世界將為你敞開。為人群服務,世界則將為你服務。對有需要的人雪中送炭,他們就會成為你最忠實的盟友。別害怕未來,勇於成為未來。

最後,祝福你衝破前方的艱難險阻,成為塑造社會與企業的創造者。身為人子、人夫與人父,我需要你幫忙賦予我們的下一代接觸並打破新的重要疆界的機會。

謝謝你。

書籍介紹

本文摘錄自《向50位頂尖管理大師學領導:淬鍊商業思想的50封信,人生與職涯一定要懂的管理智慧》,聯經出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:50大商業思想家(Thinkers50)

譯者:黃佳瑜

做最好的,那是唯一不擁擠的市場!!

如果領導者只讀一本書,請看這本吧!讀1本完勝50本,最適合忙碌的你

提升效率+翻轉業績+組織成長,是成功領導者的50堂必修課,現代CEO必備的思想糧食與心靈雞湯

知名「50大商業思想家(Thinkers50),嚴選全球50多位重要商業思想家,一人一信提升你的領導力

「商業思想界的奧斯卡」——「50大商業思想家」(Thinkers50),力邀全球50位重要領導力思想家、成功企業家和商學院學者,就今日企業面臨的經營與管理挑戰,向全球的管理者提出簡潔、精確的觀點和解決方法

這本特邀的書信集,針對當代領導力思想的各個層面提供了清晰、冷靜而簡潔的建言。五十封信集結全球各地備受推崇的商業思想家,就當前商業世界以及每一位高層主管面臨的特殊挑戰,提出他們的指導、智慧與個人見解。

寫信人當中不乏聲譽卓著的知名人士,例如強調企業人才重要性的湯姆・彼得斯(Tom Peters);在信中向CEO直陳職場性別平等議題的莉茲・梅隆(Liz Mellon);說明心態改變如何為組織創造指數成長的克里斯・祖克(Chris Zook);以及探討如何管理全球化菁英和現代工作團隊的琳達・布林姆(Linda Brimm)。並請到全球大型家電第一品牌、中國最具價值品牌海爾集團董事長兼CEO張瑞敏為本書撰寫序文。

其他著有暢銷商業書的重要寫信人,包括:唐・泰普史考特(Don Tapscott;《區塊鏈革命:比特幣技術如何影響貨幣、商業和世界運作》作者,被譽為「數位經濟之父」)、馬歇・葛史密斯(Marshall Goldsmith;《UP學:所有經理人相見恨晚的一本書》作者,獲英國《泰晤士報》與《富比士》雜誌選為全球15位最具影響力商業思想家之一)、亨利・切斯柏(Henry Chesbrough;《開放式經營:創新獲利新典範》作者)、桑吉特・保羅・喬德利(Sangeet Paul Choudary;《平台經濟模式:從啟動、獲利到成長的全方位攻略》作者)、瑪格麗特・赫弗南(Margaret Heffernan;《TED競爭心理學》作者)、艾琳・梅爾(Erin Meyer;《文化地圖:掌握「文化量表」讓自己成為國際化人才》作者)等。

《向50位頂尖管理大師學領導》一書集結全球50位重要領導思想家的智慧和經驗,為讀者及當今管理者提供最佳的領導風範與管理學,是一本受用無窮的商業筆記。

本書特色

作者群由Thinkers50嚴選,均為全球首屈一指的重量級商業思想家

內容集結全球50多位商業菁英的思想精華

以書信體呈現,內容精簡扼要,不談長篇大論,直接切入重點

主題豐富多元,實務操作面及心靈成長面兼顧,滿足不同需求

觀點深具遠見,幫助領導者掌握時勢脈動及未來趨勢,取得先機

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航