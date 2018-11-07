美國期中選舉：民主黨睽違8年再奪眾議院，川普難逃「期中魔咒」

共和黨國會跛腳，川普「完全執政」夢碎

美國期中選舉最新開票結果，台北時間15:55數據顯示，民主黨自2010年期中選舉後，睽違8年再度重掌聯邦眾議院多數，正式讓川普（Donald Trump）「完全執政」的美夢破碎。

眾議院掌握徵稅和撥款權力，去（2017）年底川普推動的大規模減稅法案，就是從眾議院發起，代表民主黨未來對川普的施政有更大話語權。包括廢除歐巴馬健保、嚴格限制移民等爭論許久的政策，川普在未來2年也會面對眾議院的牽制，難以順利推行。

共和黨在參議院力保多數，在選前搖擺的北達科他、印第安納與密蘇里表現不俗，至少川普在大法官、國務卿等須經參議院同意的人事任命上，仍佔有優勢。

以往執政黨在期中選舉都選得不盡理想，例如前總統歐巴馬（Barack Obama）第一任的2010年期中選舉，民主黨丟掉眾議院多數；第二任期的2014年期中選舉，更是一口氣在參議院丟掉9席，讓民主黨失去掌握長達10年的參議院。所以就結果來說，川普還是步上歐巴馬的後塵，未能逃過「期中魔咒」。

地方選舉是2020前哨戰，川普將調整中美貿易戰？

地方上，36州的州長選舉民主黨有所斬獲，贏得緬因、密西根、伊利諾、新墨西哥、威斯康辛與堪薩斯，過去被視為深紅州的農業州堪薩斯，民主黨以近5％的差距當選。

另一個在這次選舉被高度討論的愛荷華，中國官媒在選前於當地《得梅因紀事報》刊登四大頁全版廣告，痛罵川普打貿易戰「很愚蠢」。由於愛荷華是農業重鎮，該州大豆出口深受其害，中國直搗川普票倉的目的，無非是希望能撼動選情。根據開票資料，共和黨愛荷華州長得票約為50％，明顯比上屆59％還低，加上同屬農業州的堪薩斯也敗選，代表中美貿易戰對共和黨選民還是造成傷害。

民主黨這次勝出的州，對比2016大選結果，川普等於失去密西根、堪薩斯、威斯康辛與賓州的52張選舉人票。雖然州長與候選人個人特質關聯性較大，但若川普2020年想連任，這無疑是一個警訊。

另一方面，本屆州長掌握了聯邦眾議院10年一度的選區重劃權，這對民主黨是一大利多，因為民主黨從2010年以來，連續四屆國會選舉在眾議院失利，就是輸在選區劃分不公的「傑利蠑螈」（Gerrymander，又譯「竭力滿得」）。

舉例而言，2012年眾議院選舉出現一項十分罕見的結果，民主黨在全國總得票數高於共和黨近142萬票，卻仍然由共和黨取得過半席次，這與選區重劃有絕對關係。民主黨此次能在全美各地充斥著無數傑利蠑螈的狀況下贏得眾院多數，確實相當不容易，配合此次新贏得的州長，未來民主黨有機會改變傑利蠑螈的不利局面。

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核稿編輯：楊士範