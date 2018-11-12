《幼醫與幼蒙》：傳統中國家庭如何處理兒童健康問題？

文：熊秉真

一般家庭處理兒童健康問題的方式

一、自療

傳統社會中一般家庭的兒童若發生健康上的問題，並不一定會立即尋醫求治，而常設法自己照顧求癒。這是因為一則當時醫生的分布並不普遍，許多鄉村及山間，「山僻乏醫」。附近並沒有醫生或醫療設備方便民眾求診。另一方面，當時一般人並沒有病即求醫的習慣，遇到兒童罹病，常就家中已知療養方式，或求教附近鄉人朋友之建議與調養。因而過去傳記中描述兒童如何度過疾病難關，常歸於家人辛勤調養之功。孫星衍九歲出痘，據載即賴其祖母及母親「抱持不眠者兩旬始愈」。吳榮光少時「得熱疾幾殆」，亦因其母「日夕調護得瘥」。李根源少年時，「嘗患腹瀉，精神萎頓」，得其「三母劉太夫人調護數月始痊」。

因為一般家庭求醫不易，遇疾常以自療，兒童有病，常就家中長者之醫療常識應付之。黎培敬幼時體弱多病，三歲左右時仍常反胃吐乳，祖父甚為之憂，家人亦如其指示，「用藥嘗加厚樸少許」。王闓運（1832-1916）六歲時，患病危篤，及愈，體羸弱，足不能過門限，「其曾祖母乃保抱扶持，日以白朮餌之，病始有瘳。」 家中老人所累積的經驗和常識，常成為兒童保健之藥方或指導原則。

這種自療的情況，不獨對兒童為然，實為當時民眾對照料自己健康的一種相當普遍的態度。陳寅恪曾記他十歲居南昌時所識一陳姓傭婦，說她「終日不飲茶水，若有疾，則飲茶，一甌而愈」。

既賴自療，當時若逢友朋來訪，或旁人建議，常亦欣然接受。章乃器（1897-1977）自幼體弱常病，十四歲時，一次在餐桌上暈過去，適有「葉叔珪老伯在座，診脈，說是虛證」。伍受真（1901-1987）少年時曾得「腦漏症」，或謂「以木筆花代茶可愈，服半月許果瘳」。在此習俗之下，民間流傳的各種偏方和流走江湖的「鈴醫」，均可援以應付日常健康問題，雖士大夫家庭亦然。楊步偉述及自己六歲那年，五六月裡，「左眼中間長了一塊白東西，越長越大，不久右眼也有，不到三個月，全不能看見，只周圍看見點亮光」。有人傳來一個方子，囑「用象牙磨點蜜點眼睛，又吃一種叫珍珠草白燉豬肝，還得躲在門後吃」。其間親友對此疾之來由紛云不一，又有一天，看門的老蔡告訴她的母親說，「大行官地方有一個山東人擺攤子的，標明專治眼睛和賣膏藥」，家人也就依言將步偉帶去，叫那個山東人看，「他就給太陽穴內打兩針，出了兩小酒杯血」，再給了一包草藥沖水吃，據言半個月後居然就漸漸好了。這種就便求治買藥的情況，顯然並非偶見。陳寅恪說他曾祖母一日與他閒話舊事時告訴他，過去曾患咳嗽，「適門外有以人參求售者，購服之，即愈。」雖然他祖父後來說所購得的可能是薺苨而非人參，然則其所反映的民間對疾病自行處理的態度則十分清楚。

因為慣於自療，所以地方上常流傳著一些應付兒童健康問題的方法，不求背後醫理，只要能夠靈驗。劉健群（1902-1972）即謂在產鴉片的貴州地區，一般家庭均知，「瀘煙上的草紙，倒是有一最大的用途。即無管是幼童和嬰兒，凡是肚痛下痢，只要將瀘煙紙包在肚上，不到一時三刻，立刻痊愈，其效如神。」有此類經驗為據，當時人家遇事不請醫生，一概自理。

蔣君章記其祖母吸煙，逢父親幼時啼哭，「噴以煙霧則止」。但是如此自己隨意處理，當然也容易發生意外。李季自言「六、七歲時，一日肚痛大作」，父親即將他所吃的鴉片煙泡一小個給他吞服，以為可以止痛。「不意煙泡分量過重，煙性太烈」，竟使他昏迷不省人事，至一日一夜之久。

二、求醫

傳統中國社會民眾求醫行為並不普遍，有時要視當時家中景況及機緣而定。駱秉章（1793-1867）六歲那年「三月，出天花，幾至不測」，原先家長似無求醫之行動，「後得鄭端州姻伯到省，請曾華麟先生用補藥，始得保全。」是因適逢有親戚有事要到省城，乃央請他代替病兒向人間接求醫，當時他們求助的人，不一定是專業醫生，或許只是地方上較懂醫藥的讀書人。

這種求醫型態，原因很多，與當時醫療人員分布之不普遍，一般民眾對疾病及求醫的觀念，都有關係。還有一層原因，是當時所謂醫者，其專業知識及技術程度，有的與一般流傳民間的偏方或民俗信仰療法，似無二致。張崟三歲時，地方上「痘疫大行，街號巷哭者相繼。」崟亦患之，「顆粒曾累，體無完膚」，待家中請來醫者，「醫師謂是痘將內陷，恐不可治，姑臥之地，藉土氣以禦燥火可耳。」家人遂依言將奄奄一息的幼兒臥置地面七天七夜，並哺以米汁藥液，後乃漸有生意。病兒雖愈，而醫者所建議的臥高燒發痘之幼兒於地，可能確有藉地面降低其體溫之作用，而於病情有助。然其醫療行為表面看來，少有專業化色彩，或者亦降低了民眾心目中求醫與依傳言偏方自療的差別。齊璜（1863-1957）出生後，「身體很弱，時常鬧病，鄉間的大夫說是不能動葷腥油膩，這樣不能吃，那樣不能吃，能吃的東西就很少了。」 醫者對病兒的建議，亦僅止於忌口，與一般常識無二，這類狀況，或者減少了民眾求醫的動機。

因而家人逢兒童罹病，即使向外求援，其求助的對象，僧卜丐巫，各種民俗療者皆有。這些人兼行若干治病療傷的活動，並非現代所謂的專業醫療人員，而在傳統社會的醫療活動中扮演著不可忽視之角色。陳璧（1852- 1928）五歲時，「受火燙傷，病幾殆」，是靠「有丐者示以方藥，匝月而愈」。李宗侗記幼時「叔陶弟忽患抽瘋，眼睛已經翻上去」，急得他在旁邊床上大哭，家人亦不知所措。適「有人介紹薛小刀的靈藥。他的舖子在北京楊梅竹斜街，正名雅觀齋，祖傳秘方，買來一試，果然有效，不久遂愈。」

舊時中國民眾求醫型態的另一特色，是醫卜並用，即使對醫者，亦眾醫雜取，雜方皆用，只要有效，兼容並蓄，毫無從一而終的觀念。此多元醫療文化的特色，逮清季西醫進入中國沿海市鎮後，尤為明顯。孔祥熙（1880-1967）十歲那年秋天，患痄腮，先是「請了幾位中醫吃藥敷治，一概無效，隨即成瘡潰爛，繼續蔓延」。其父焦急獨子生命攸關，乃決定送他到基督教開設的仁術醫院，接受治療，祥熙及家人先雖心存疑懼，最後仍同意住院醫治，一星期後乃完全平復。郭沫若十六歲時，據言中秋後得了腸傷寒，頭痛、下痢、咳嗽，且時時流鼻血，疲倦而無食慾。第二天在家裡先吃了「儒醫朱相臣先生的一服大熱藥」，病情反而變重。第四天乃致請「太平市的趙醫生診治，服了他的涼藥，病情轉輕，逐漸好轉」。

尤其值得注意的是，即使是同一個家庭，其求醫行為亦無定軌，在不同的孩童遭遇不同的健康問題時，尋求各種各類的解決辦法。楊步偉自述幼時種痘，依母親主張是用傳統吹鼻苗的辦法插苗的。六歲時得眼疾，先後用旁人傳來的偏方和門房介紹的擺攤藥販對付。待後來家中別的孩子得了疑似腥紅熱的傳染病，又決定送西式貴格醫院求診。

三、祝禱與醫禱並行

在一個多元的醫療文化下，近世中國民眾罹病不以求醫為唯一的解決途徑，加上當時人對疾病本身發生的原因，有其特殊的認定，所以在所見的有關兒童健康的資料中，常見家人以祝禱的方式，祈求解除兒童的病痛。沈兆霖六歲時患有痰疾，常因發厥而踣跌倒地，其母「黃太夫人百計祈禱，心力交瘁」。家中長輩如此做，是因為他們視幼兒之疾苦，一如人生中之死生、災阨、禍福，認為與天意之違逆有關。所以文祥生時，「舌黑、火盛」，其祖母為之憂，乃將之「寄名於瀋陽小西關外關帝廟」，意在祈其福祐。平日有病痛，固亦延醫服藥，但終不忘以祝禱為事。文祥三歲時出天花，表面上一切順利，據謂乃背後祖母為之「焚香拜佛，額幾腫」的結果。此類禱天拜佛的活動，尤以家中孩童罹重病險疾時為最。李根源一歲時，「十二月，中驚風，舌捲牙閉，不乳，四日無啼聲，僅一息存，戚里咸謂無生理」，其祖母乃「日夜虔誦觀世音經」，據謂「第五日忽兩目轉動，微汗，啼聲大作，未服藥愈」。十一歲時，繼諸妹之後出痘，「上漿時忽漿收色黑，昏沈不醒，狀至險惡，群醫束手」，其祖母亦「虔誦觀世音經。愈三日漿忽突起，色轉紅得以治愈」。這種「死生在天」的觀念，顯然深植民間，連青少年亦以之為念。金忠潔（1610-1644）十九歲那年冬天十二月，四弟鋐有遽疾，忠潔甚為之憂，一夕乃謂其弟鑨曰：「四弟危矣，為我裁黃箋來，吾為請命於天。」遂挑燈草表，再拜焚之。據言「翼日弟鋐漸有起色，不數日愈焉」。

民眾祝禱求助的對象範圍很廣，從禱天拜佛，誦觀音，到祭拜各種地方神祗，乃至神仙道士，先世列祖，都在求援之列。這是因為他們相信許多超自然的力量都可涉手人間禍福，導致兒童的疾苦與痊癒。李根源十九歲時，偕堂弟祭祖母墓，途中為豹所襲，返家後因受驚過度，而大病，一度昏死過去。據謂昏死後見其高祖對他說：「余為汝高祖，汝不應死。」並「導之復甦」。因視此死後復甦的經驗為「祖宗德蔭」所致。

一般民眾不但相信上天神祗與疾病健康有關，而且在疾苦遇難時，常援引夢徵為據，以夢中所見之事為疾苦得治的緣由或指引。完顏崇實三歲出痘，據言事後「餘毒發於喉間，左右各一，急甚」。其乳母照顧，晝夜懷抱，至廢眠食，迷惘間，見一老人撫視所患，因求救治。老人曰：「此非我不能，然汝毋恐。隨於鶴氅中掣寶劍出，左右割之。」其時父母驚覺，而見崇實之兩頤同時膿潰，哭始有聲。援夢治病，主要在民眾心中之信仰。

李殿圖三歲時「得熱疾，幾殆」。其母抱持兼旬，「夜夢老人，衣冠古樸，攜白物，置几上，似粳米糕」，對母揖曰：「兒服此則瘳矣。」遂去。次日清晨，家中老奴李陞捧刀圭入，傳醫者言曰：「大相公服此則瘥。且時以西瓜湯飲之可也。」其母因刀圭與她所夢顏色分寸相符，乃述老人狀，詢其奴僕，老奴告以所夢正是過去名醫劉河間祠中之塑像也，並謂其每昭靈感云。陳澧（1810-1883）十歲那年五月，患「暑病，幾死」。一方面服醫師所予大承補氣湯而愈，一方面又云「病時夢大火，中有五色輪搜身其中。」以為代表陽氣太盛，方為真正病因。

因為一般民眾常以疾病與超自然的力量有關，故家人延治時所請教的人士，常兼有醫卜雙方的色彩。陸寶忠六歲時「遘瘧疾甚劇」，夏日八月稍愈，乃隨母返鄉。其時外祖母正擬赴外祖父任所，乃將遠行及外孫健康等事，一併叩問宿楞伽山岩下之一異僧，此僧據言「能知未來事」。叩之時對遠出安否之事默然不答，唯對外孫「體弱多病，能長成否」，答曰：「伊自有福」，並出一膏藥，謂貼之可愈。二十日後，外祖母果因小病離世，而寶忠之瘧疾，雖拖為久瘧（稱為「病痁」），卻「以僧所畀藥貼之，漸瘳，腹中結痞亦消」。

因為有這種種與疾病健康相關的民間信仰，所以在家中兒童遭遇疾病或健康攸關的時節，連家中也隨之立下一些禁忌，家人並從事各種具特殊意義的活動，均以意在避疾祈福。連19世紀末楊步偉種人痘後，因併發嚴重後果，「發熱非常利害，天花又非常重」。所以除了一邊派八個人日夜看守外，「全家斷葷十四天」，為之祈福。

在多半家庭的觀念中，這種種祝禱求神的活動，與求醫服藥絲毫不相違悖。所以遇兒童得病，藥禱並行的例子經常可見。吳榮光六歲出痘後，遺毒聚腿腐骨，一方面用針灸法治之，一方面，其母梁太夫人「多方籲禱」達半年之久。病兒得愈，家人均歸功於藥禱共同的效力。齊璜三、四歲時多病，祖母和母親一方面「滿處去請大夫」，到藥舖子裡抓藥來吃，一方面兩人三天兩朝到附近各處神廟燒香磕頭，「常把頭磕得鼕鼕地響，額角紅腫突起，像個大柿子似的，回到家來。」有時還請鄉中巫師到家裡來，胡言亂語，或變把戲治病。後來齊璜病漸漸好了，母親還為之忌食葷腥油膩。黃季陸（1899-1985）也說自己小時身體不好，幼年曾患便血症，家人求助醫藥之外，生命危在旦夕時，平時虔奉觀世音菩薩的祖母，更勤於早晚燒香頂禮和默祝，成為日課。這些例子，說明了類似祝禱的活動，常伴隨出現在近世中國家庭為孩童治病的過程之中。

相關書摘 ▶《幼醫與幼蒙》：中國清代的蒙養文化與幼教論述——以父師善誘為例

書籍介紹

本文摘錄自《幼醫與幼蒙：近世中國社會的緜延之道》，聯經出版

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作者：熊秉真

國內外第一本探討中國育嬰史的專著

作者熊秉真在《幼醫與幼蒙：近世中國社會的緜延之道》一書裡首度運用大量傳統幼科典籍，輔以傳記材料揭開中國育嬰扶幼文化之秘。對中國扶幼專業之源起，其區域特質，一一剖析。且詳細呈現過去千年來，中國家庭在新生兒之照顧，乳哺嬰兒，嬰幼兒生理，其成長與發育現象等各方面的關注、進展、變化。本書內容新穎動人，過程曲折驚奇。勢必為刷新學界及世人對中國近世社會生活之認識，亦足為今日為人父母者之賞讀。

幼醫與幼蒙，鮮活而深入地指出了近世中國家族的緜延之道。全書除序言結語外共十一章，從世界史之角度，重新檢視歷來人群生命之絕續，以再省近世中國家庭經營之策略，無略其幼科技術面之扶持，或者幼蒙教養之努力，如今從二十一世紀全球生態與多文化開放寬容的新視野，當作如何之理解、反思。

圖版與視覺材料，黑白或彩色，中國兼西方，古今共四十五幅，非僅為插圖示意之用，實在欲誘讀者，覽之反覆，試以之增補，對質文獻書寫之偏執、缺失。用視覺及其中所見之器物、屋宇、山川景致，延展辯駁文字世界一向之錯落。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航

