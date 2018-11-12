《向下扎根！德國教育的公民思辨課5》：如何促使經濟成長？凱因斯不總是對的

文：文安德．馮．彼特爾斯多夫（Winand von Petersdorff）

如何促使經濟成長？

經濟學裡有一個頗為重要的名詞，叫做國內生產毛額（gross domestic product，簡稱GDP），是指國家在一年內所有貨物生產或服務提供之市場價格的總額。國內生產毛額是以金額計算，例如，在德國生產並賣出兩張100歐元的桌子，在國內生產毛額的計算中，就不是兩張桌子，而是200歐元。當國內生產毛額增加時，人民過好日子的機會就會跟著增加。而從國內生產毛額的成長曲線來看，便可以知道社會變得更為富裕或是更為貧窮。

造成國內生產毛額變化最主要的因素，是社會經濟的總合需求（aggregate demand，簡稱AD）。而總合需求的數量，取決於總體經濟中4個主要參與者的購買力：首先是個人，可進行例如購買冰箱等消費行為；其次是企業，可出資增蓋新廠，或是購入機械裝置；第三是國家，可撥出預算修築馬路，或是設立新學校；最後則是其他國家，無論是他國政府或外商企業，皆可能向國內企業採購機械或汽車等商品。上述所有消費行為皆會產生收據或帳單，將這些收據及帳單中的金額相加，便是所謂的總合需求。

至於經濟成長的定義，其實很簡單。舉例來說，上述經濟活動的4個參與者，其中至少有一個今年比去年在德國花費或投資了更多的金錢，就可以說，德國經濟成長了。

首先，以個人消費而言，如果一個家庭不只是買冰箱，而是將廚房大翻修，國內生產毛額便會增加。而要一個家庭拿出比過去更多的金錢來消費，可能的原因有許多，有時人們甚至只因看到鄰居有了新廚房，便覺得自己也一定要擁有。不過，稍具理性的人則會先考慮自己是否能夠負擔，也就是經濟學家所說的「可支配收入」（disposable income，簡稱DI）是否足夠。這點則和薪資及稅率高低有關，也和個人能從政府那裡拿到多少社會救助及育兒津貼有關。另外，也有不少人還有房租收入，或是股票投資獲利收入等，這些都會影響購買欲望。

還有，大幅度加薪後，人們可能也會開始計算自己是否能夠負擔新廚房；或者，政府調降稅率後，人們口袋多了一筆錢，也會刺激購買欲望。

這也是政府試圖提高經濟成長時，訂定經濟政策的首要考慮方向。政府可以利用調降稅率等方法，增加個人的可支配收入，以此刺激購買欲望。一旦人民消費大於過去，國內生產毛額便會增加。

不僅如此，降稅也可造福企業，使他們可以保留的營收增多。這些營收，可以用來整修辦公大樓、安裝新電梯，或是購置輸送帶、聯合收穫機等大型機械設備，也可以用來增聘員工，或者加薪。無論如何運用，都能直接或間接地增加消費。降低稅率是經濟政策中，一個增加國內生產毛額及促進經濟成長的有效方法，不過，這種方法，僅適用於經濟市場機制無法正常運作，且國家希望提高總合需求時。

除了降低稅率外，政府也可以增加支出，例如，提高給人民的補貼金額，像是育兒津貼等；或多向企業採買招標，例如修築馬路等。政府繳付企業所開出來的帳單，也同樣會增加國內生產毛額。對於政府在景氣蕭條時增加支出以促進經濟成長，最大力支持的學者，便是20世紀初的英國經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）。

就定義來看，如果國內生產毛額增加，便代表經濟活動的參與者中，或多或少皆比從前富有，這些參與者可能因此提高消費，進而使其他人跟著受惠。凱因斯及其理論支持者，將此種現象稱為「乘數效果」（multiplier effect），並認為政府增加支出，就是造成經濟成長的關鍵推手。

但是，事實果真是如此嗎？以下將細究這種觀點，並顯示這種做法引來反效果，進而出現抑制成長的現象。從這個例子，你也將不難理解，經濟政策在實行層面上的種種複雜性。

目前政府已是負債累累，且每年仍舊入不敷出。若依照凱因斯理論所言，繼續增加支出，政府只能採用兩種方式達到目的：增加貸款，或是提高稅率。

1. 政府若是採取提高稅率的方式，人民的可支配收入就會減少，企業營收也會減少。如此一來，不僅很快就會抵銷國家增加支出所產生的正面影響，而且，也會使人們減少支出，企業降低生產。

2. 如果政府不打算縮衣節食，反而決定大舉國債，同樣會造成影響。政府想借錢，就必須向各家金融機構貸款。但是，金融機構不只提供貸款給政府，也同時提供貸款給個人及企業，以滿足購屋或購置機械裝置等投資願望。如果政府、企業及個人同時一起要求貸款，便會迫使銀行提高利息，最終導致貸款變貴的結果。一旦利息提高了，企業便會停止購買大型機械裝置及增蓋廠房的計畫，個人也會暫緩購屋計畫，進而造成經濟萎縮。不過，如果社會原本就處在經濟蕭條時期，這種影響就不會成為任何問題。

3. 另一個問題是，如果政府降低稅率，使人民的可支配收入變高，雖然造成消費增加，但卻不在國內消費，而是國外，例如出國旅遊或購買舶來品及進口車等，同樣於事無補。

上述例證說明，干預經濟所造成的影響難以預估，因為參與者眾，變數也多。因此，政府制定經濟政策並非一件容易的事，況且，人民的消費行為也不是這麼容易操控。例如，德國人民便相當了解，今日政府增加育兒津貼是做為明日提高稅率的墊腳石。一旦政府缺錢，之前發放給人民的好處馬上就會從其他地方回收。當人民意識到這點後，自然會謹慎小心，不可能在獲得一點經濟上的好處時便爽快地花光。

不過，這也不表示政府對經濟問題束手無策，毫無施力之處。如果國家不受債務控制，經濟政策上便能有更多的選擇，並且也能在不提高稅率、不舉債的狀況下，增加政府支出。由此看來，目前所實行的撙節支出以降低國債，是個可行的政策。

至於國家面臨的另一大難題，也就是失業問題，政府可以採取降低工作職位成本的方式，也就是說，降低國家從薪資中所扣除的各項費用，以增加工作機會，減少失業人口。除此之外，德國失業者多半教育程度偏低，這也代表德國有不少人尚未接受良好教育。若從此觀點著手，便意謂著各級學校必須加強輔導，使學生能正常學習，並減少輟學發生。就算在經濟蕭條時期，教育程度較高者也仍然擁有較好的發展機會。此外，遭解僱而失業的人，如果能擁有足夠的補助，也不至於馬上淪落。失業者的三大補給資源便是知識、技能，以及態度，其中的「知識」這一項，便屬於國家必須負責的範疇。

相關書摘 ►《向下扎根！德國教育的公民思辨課5》：歐元是好主意嗎？淺談歐債危機

書籍介紹

本文摘錄自《向下扎根！德國教育的公民思辨課5－「是誰決定我們的薪水？為什麼不可能人人均富？」：生活就是一門經濟學》，麥田出版

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作者：文安德．馮．彼特爾斯多夫（Winand von Petersdorff）

譯者：劉于怡

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德國權威媒體《法蘭克福週日報》經濟版專欄主編彼特爾斯多夫

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錄取率

企業考慮招聘員工時，除了薪資高低外，另一個影響因素就是「邊際報酬遞減法則」。簡單來說，就是每個新雇員所帶來的利益會隨著人數增加而遞減。例如，某個炸薯條攤位總是大排長龍時，老闆就可以多僱用一名員工，如此一來，銷售量或可增加為雙倍。但是，如果再多請一位，銷售量不見得會變成三倍。因為攤位就那麼大，三人擠在攤位中相互掣肘，反而浪費時間。因此，在老闆的算盤裡，第二名雇員對生意的貢獻，將遠低於他自己和第一名雇員，更別提第三名雇員。如此計算下來，第二名雇員僅可能在薪水遠低於第一位的狀況下，才有機會獲得工作。基本上，提高薪資並不會直接導致失業率升高。員工薪資多寡受其生產力影響，也就是他在工作時數內所創造出來的貨品價值。

稀少性

某人每星期要上一次鋼琴課、三次籃球集訓，同時他還是個學生，課餘時間除去寫功課，有時還得幫忙做家事；此外，他也需要時間發懶、跟朋友閒扯八卦、逛街買東西、找朋友出去玩……還有，每天都想睡到飽。要達成上述所有願望，除了要有雙倍時間之外，還要有更多的錢。人的願望常常大於能力所及，也常常大於財力所允許，這種情形，經濟學稱為「稀少性」。

通貨膨脹

很久以前，在一個名為荒鄉謬土的小國，突然出現一架直升機，從空中撒下一百億基爾德鈔票，使得境內鈔票數突然變成雙倍。境內突然多出大量的鈔票，人民手上握有的鈔票增多，農夫、工廠主人及商人便開始提高商品售價，甚至是提高至原來的雙倍。

機會成本

某個學生因為準備隔天的數學考試，必須犧牲掉睡眠時間，還得取消跟女友的約會。在這個例子裡，睡眠時間和約會，就是準備數學考試的「機會成本」。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰