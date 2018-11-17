造訪一生難忘的約旦佩特拉古城，但不要對「佩特拉之夜」抱太大期待

造訪壯麗的約旦佩特拉古城（Petra）是許多人一生的夢想，這座超過兩千多年的古城，被視為是當年納巴特王朝的首都，不過關於佩特拉古城豐富的歷史，今天就不多作解說，畢竟網路上或是各種旅遊手冊一定會介紹的比我好，要為大家介紹的是那些旅遊書上不會寫出來的！那就是到佩特拉旅遊時，那些絕對不要做，不然會讓你遺憾終生的事。

好，大家可能會以為我要提供一些旅遊禁忌，不過其實不然。

絕對不要錯過當地貝都因人泡的茶

在這裡你可以看到許多貝都因人，他們住在這邊並經營一些小生意，在佩特拉路邊販賣一些手飾或熱茶，我可以說，我此生喝過最完美的茶，就是在佩特拉古城喝到貝都因茶！

約旦有一個非常有名的茶葉品牌叫做「雙羚羊」，在一般的超市都買得到，而且價錢不貴。不過不知為何，這種茶在外面的餐廳喝都非常好喝，但一但買回家自己泡就會非常難喝，覺得少了某種精華，而這種我們一般人泡不出來的精華，我稱之為貝都因精華。

貝都因人泡茶的方式乍看跟我們一般人沒什麼兩樣，不過根據我多個月敏銳觀察，我發現所謂的貝都因精華就在於他們可以非常精準的加入適當的糖量。大家都知道在中東喝茶，絕對不要想像可以喝什麼日系無糖綠茶，每一杯茶一定都比五十嵐全糖珍奶甜一萬倍，所以一開始通常會不太習慣。

神奇的是，貝都因人雖然也會在茶裡加入大量的糖，但喝來卻不令人噁心，不但不是那種無聊的死甜，那種甜味反而為廉價的雙羚羊茶葉帶來新生命力。

除了完美的甜度外，另一個讓貝都因茶永生難忘的，就是他們會在茶中加入一種叫做mirmyya（مريمية）的香草，也就是中文稱的鼠尾草，這種鼠尾草在市區的香料店就可以買到，一大包才100塊台幣左右。

這種鼠尾草與雙羚羊茶兩者是絕配，淡淡的香草味讓甜度超高的茶變得不那麼膩口，原本平淡無期的茶味，在與鼠尾草一起沖泡後顯得格外清爽，再加上貝都因人神奇的妙手下，原本還帶點廉價感的雙羚羊茶，瞬間升級成一杯可以賣180台幣的頂級茶。

講了那麼多，重點就是，到了佩特拉，請不要只專注於趕路，別忘了偶爾也停下來，喝一杯超完美貝都因茶，一定會讓你永生難忘！

佩特拉之夜現場｜Photo Credit: Susanahajer @Wiki CC BY SA 3.0

絕對不要對佩特拉之夜抱有太大期待

其實意思就是本人非常不推佩特拉之夜。佩特拉之夜是佩特拉在每個禮拜一、三、四舉辦的夜間活動，在很多旅遊書或網站都有相關推薦，多半都說在最著名的卡茲尼神殿會有「精彩絕倫」的燈光秀，以及充滿知性的佩特拉文化介紹，將會讓你「永生難忘」。

OK，so～我就聽信了旅遊網站的推薦，和我朋友決定報名令人期待到整夜輾轉難眠的佩特拉之夜。我們早上走完佩特拉後，在回程的時候在售票處買了佩特拉之夜的門票，價值17塊約幣，也就是782台幣。

佩特拉之夜晚上8：30開始，所以你大概可以先吃個晚餐，然後約7：45開始入場，走到卡茲尼神殿大概半小時，正好趕上活動開始。

晚上的佩特拉的確別有一番風情，佩特拉工作人員會沿路點滿蠟燭，一路延伸到卡茲尼神殿，然後在神殿前面也是點滿了蠟燭，熏黃的光線為神殿蒙上一層迷人的面紗，大家則隨地坐在地上鋪好的地毯，等待活動開始，我看到這般熱鬧的場景，不禁開始期待等一會兒精彩絕倫的表演和燈光秀。

在活動開始前，每個人會得到一杯免費的貝都因茶，嗯……略遜我在警衛室喝到的貝都因茶，不過整體而言還是不錯，這杯茶應該是我整個活動最滿意的部分。

活動開始，首先，會有一個穿著傳統服飾的男子，開始在前面為大家解說佩特拉的歷史，不過因為他的口音好重，所以當時的我整個霧煞煞，不過因爲還搭配了一些烏德琴的演奏，所以還OK，因為我真正期待的是待會的燈光秀。

歷史導覽大概進行了一個小時，大概就是可以更清楚了解佩特拉在過去的風光，以及知道一些當地傳說。歷史導覽結束後，接下來就是燈光秀，突然前方傳來一些聽來壯闊的音樂，美麗的卡茲尼神殿突然變成紫色…..粉紅色…..橘色……綠色……黃色……紫色……橘色……。

好，如此氣勢磅礴的音樂，應該待會會伴隨著一連串了雷射燈光秀和影像投影吧！？並沒有！！！卡茲尼神殿就一直冷靜的一下變成紫色、紅色、橘色、綠色，然後……然後就……沒了？？？！！！

對，然後這時候工作人員開始發第二杯貝都因茶，我氣到不行，竟然想靠貝都因茶收買我，但這彌補不了我看完燈光秀的空虛！過了半小時之後，人潮開始鳥獸散，我和朋友則面面相覷……心中升起一股抵擋不住的空虛感……以及那逝去的17元約幣。

所以結論，要參加佩特拉之夜可以，但不要有過高的期待，以免心痛。

絕對不要貪圖一時輕鬆騎驢子上山

佩特拉其實非常大，如果你想要走深度文化歷史之旅，並且造訪每一個洞穴和大小神廟，你可能至少要花個兩、三天，不過通常我們這種肉腳觀光型旅客，就是走一個當天來回的基本款行程。

如果你的目標只是要看到最著名的卡茲尼神殿，其實入場後半小時左右你就可以一睹它的風采，拍照打卡後就折返回家，不過這實在是太浪費佩特拉昂貴的門票（50約幣約是2300元台幣）。

事實上，除了卡茲尼神殿，在佩特拉的山頂上，還有另一個修道院，與卡茲尼一樣是直接雕刻在岩石中，雖然整體的裝飾不像卡茲尼一樣華麗細緻，不過仍然是佩特拉必訪景點，再加上位在山頂，所以景色十分開闊。不過，所有的美景都是必須付出代價的，在抵達修道院以前，你必須翻山越嶺，歷經一段滿是險峻階梯的路程。

在歷經佩特拉前半段的路程，多數肉腳旅客已經非常疲倦，如果這時看到前方險峻的階梯，許多人會心生放棄，或者被旁邊的驢子商人的話術給吸引。沒錯，商人的腦筋是動得很快的，他們清楚了解旅人的心，因此你可以選擇輕鬆的騎驢子上山，讓驢子為你完成這段最後的旅程。

不過！沒有親自走完這對最後的階梯，就無法體會當修道院壯闊的身影終於出現在你面前時，那種感動到想哭的心情。如果你因為一時的懶散，選擇輕鬆的坐驢子上山，沿途不斷超越每一個踏著堅定步伐的旅人，你最後看到修道院時，一定不會有那種苦盡甘來的感覺！那就真的會非常可惜。

雖然我當初在爬那段階梯時，我也一度很想放棄，不過抵達修道院那一刻，我真的有種這一切都值得的感覺，從前在歷史課本才看得到的場景，我真的憑一己之力抵達了！因此，在身體許可下，即使疲憊萬分，最後一個小時一定要撐著，憑意志力一路爬到山上，千萬不要被驢子商人給誘惑了。

本文經學阿語授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航