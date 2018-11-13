《努力，不如用對力》：不要想著一天有8小時，以只有6小時來安排工作

文：松本利明

爭取工作時，請強調「過去、現在、未來」

各位知道交辦工作時，交辦者是從哪些點思考工作要給誰做嗎？

答案是過往的成績。站在委託工作的立場來看，絕對是希望能找該領域的第一把交椅來做。但不只是看成績，還需要把未知的期待性列入考量，比方說「交給他，他一定會好好把事情完成」或「他應該會做出不錯的成果」。即使過去成績再好，大家也不會想把重要工作交給一個心態愛做不做的人。

「工作熱忱」與「安心感」是很大的重點。總是抱著「我還可以做更多工作」「請把重要工作交給我」的態度，渾身散發出正向熱忱與積極態度的人，就是會讓人想把工作交給他的安心對象。

然而，光是嘴巴上說「請交給我來做」，也不會得到他人信賴。因為無法讓人有安心感。想要讓對方放心地託付給你是有方法的，那就是強調「過去、現在、未來」。

過去：曾經負責的工作，做出哪些成績？ （工作成效、擅長領域）

（工作成效、擅長領域） 現在：目前在從事的工作 （當下的工作與時間空檔）

（當下的工作與時間空檔） 未來：根據過去、現在的情況，往後想做的事（意願、熱忱）

舉例如下：

過去 ：曾在廣告代理商的A公司和B公司，分別做過業務和市場行銷。培養出的強項是，女性用商品的調查與宣傳。

：曾在廣告代理商的A公司和B公司，分別做過業務和市場行銷。培養出的強項是，女性用商品的調查與宣傳。 現在 ：正在化妝品的宣傳專案團隊擔任小主管，該化妝品以30歲世代女性為主要客群。

：正在化妝品的宣傳專案團隊擔任小主管，該化妝品以30歲世代女性為主要客群。 未來：瑜伽和健康飲食是自己多年來的興趣，因此希望發揮這方面的所長，為30歲世代的女性提出讓身心靈每天都閃閃發光的提案。

以我個人為例：

過去 ：曾在美世、埃森哲等公司，幫助超過六百家公司進行人事改革，淘汰不適任的5萬名員工，拔擢超過6000名領導者。

：曾在美世、埃森哲等公司，幫助超過六百家公司進行人事改革，淘汰不適任的5萬名員工，拔擢超過6000名領導者。 現在 ：以管理顧問的身分獨立創業，擔任許多中大型企業的人事及經營策略顧問、培訓講師，並從事商業書籍的著述工作。

：以管理顧問的身分獨立創業，擔任許多中大型企業的人事及經營策略顧問、培訓講師，並從事商業書籍的著述工作。 未來：希望能幫助年輕人進入AI時代時，也能找到順應本性的職業與工作方式。

重要的是，平時就得將這些訊息傳達給周遭的人。若是身邊的同事、主管都不知道你的想法的話，就沒有意義了。

除此之外，記得要採用「過去→現在→未來」三件成套的說法。猛提過去的英雄事，只會給人自吹自擂的感覺。只說現在正在做的事，他人只能確認你「能夠接下什麼樣的工作」。而不斷地強調未來，聽起來不過是在許願、畫大餅。

但三件成套的說法，就會出現「一貫性」。這種一貫性就是你的「個人品牌」。能讓人產生安心感，進而做出「可以交給這個人來做」的判斷。

平時與人交談時就多儘量以「過去、現在、未來」為主題，讓更多人知道「你是這樣的人」，如此一來就能讓更多機會來到你身邊。

留意「別人眼中的你」

「一貫性」的前提是言行要一致。光說不練是沒有用的，你必須讓周圍人眼中的你，就跟你自己說的或做的一樣。想想過往在學校競選幹部時，除了本人的熱忱與意願外，周圍的風評也會是參考條件之一。

就算你確實表現得傑出亮眼，但若你的態度是驕矜自滿、目中無人的話，周圍的人就不會對你有好印象，反而有可能因遭人嫉妒，而被扯後腿。「那人能力是不錯，但做人實在不怎麼樣。還會搶別人的功勞，而且最近眼睛都長到頭頂了。」萬一別人這樣說你，不就沒戲唱了。

風評是取決於周遭對你的認知，別人眼中的你更是關鍵所在。

提高風評的捷徑，就是時時刻刻懂得感謝。你手上的工作絕非靠自己一個人就能完成，一定要透過分工合作。「這次能成功，都是因為有你的幫忙，真是謝謝」，請把感謝的心情說出口吧。不過，只說「謝謝」兩個字等於什麼都沒說。向人道謝時，一定要明確說出「哪件事、哪個部分、如何幫上了忙」，否則無法打動人心。

一個人若是言行一致，又能顧慮周遭感受的話，絕對能得到好風評。

POINT：多聊聊自己的過去、現在、未來，言行要一致。

不要想著一天有8小時，以只有6小時來思考

沒人希望自己的時間都掌控在別人手裡，偏偏很多時候我們無法完整地控制自己的行程。你的工作是否也會因對方的情況（為了配合）而被迫調整？若是這樣的話，你就成了「無用的上班族」嘍。

無論再怎麼加快自己的工作速度，只要你的時間得依別人的方便與否而調整、安排，工作效率就會一落千丈。工作行程的安排正是「施力點」與「減力點」的所在之處。

絕對不要用「請問大家什麼時候方便？」這種問法，這麼問，時間的掌控性就會落在職務較高的人身上。

安排時間時，不用管對方是誰，請先按照自己的方便性詢問大家：「下次的會議定在○月△日下午1點，可以嗎？」明確地提出時間，可以讓大家的想法從「什麼時候比較好」直接轉換成思考「這個時間可以嗎？」我所選出的超過6000名領導者中，愈是優秀的人，愈懂得在會議一開始就先確定下次會議的時間。

若是要以電子郵件統計與會者的時間，請提出幾個時間當作備案，看起來是方便與會者做選擇，但其實是以自己為優先。而排定時間的訣竅有以下4點：

① 同性質的工作就集中處理

會議或外出都是有個對象（開會的人或拜訪對象），若已有某天需要開會或外出，就將其他的相同行程也集中在那天。尤其外出開會還需要交通往來時間，建議把同區域的其他行程一起安排才是上策。

「剛好那天我會到這附近，會議可否在這個時間進行？」只要這樣說，若對方沒有什麼重要行程的話，通常都會為你調整時間。將工作時間安排成「今天要處理例行行政」、「今天要開會」、「今天整天外出」，就不必為了事前準備、攜帶物品或服裝而煩惱。集中做一件事，較能有效運用時間。

② 視一週的疲勞程度，調整工作內容

年輕時體力好，通常比較不會在意「累」這件事，但隨著年齡增長，會發現身體愈來愈容易累積疲勞。我曾在三十出頭時，參與公司組織轉型的計畫。當時我一天的睡眠只要兩小時就好。因為年輕力壯，所以工作都很順手，但是一整個星期的工作速度和品質確實會一天一天地下滑。即使體力上沒問題，疲勞也會逐漸增加。最好將思考性的工作放在上午，週五下午則是安排做些最簡單、不燒腦的事務性工作，分配好一週的工作節奏。

③ 預測當日「心情」，配合心情調整行程

一般而言，和不熟的對象開會或參加有壓力的會議，心情都會十分沉重。這種行程就不要集中在同一天，不妨以「有興趣／沒興趣」的切入點，安排可以轉換心情的工作。建議在週三或週五，排些令自己期待的行程，例如「吃頓好一點的午餐」「自己有興趣的事」「結束後就能直接回家的外勤」等等。這麼一來，就能讓自己為了享受期待的時間，而想盡快把該做的事做完，不僅能提升專注力，還能提高生產率、工作動力。

④ 以6小時來一天行程規劃

雖然上班族一天有8小時的工時，但請當成6小時來規劃。

「以分鐘為單位」將行程排得滴水不漏，這種做法看似有效率，但一旦有狀況發生時，就會讓當天的行程大亂。而且這種以分為單位的工作，也會產生壓迫感，造成可怕的心理壓力。當自己真正想做的工作出現在眼前時，也吃不下來。

在人事管理的世界裡，有個放諸四海皆準的說法——「每個人對自己的評估都會比實際高兩成」。將一天設定為6小時的話，就能把午餐的休息時間和2成的過度自信算進去，剛好是8小時。即使依照計畫設定，只用掉6小時，也能將剩下的2小時當成緩衝。

只要以一天6小時來安排工作，萬一有突發狀況，或意外的機會降臨時，你也能遊刃有餘地自告奮勇處理。

各位聽過「截止日期效果」（Deadline effect）嗎？這是指為了趕上截止期限，每個人都會下意識地提高工作表現的現象。善用「截止日期效果」，用六小時來規劃一天的行程，還能提升工作速度。

如果真的因此而多出2小時時間的話，不妨將這些時間用在如96頁所示的「不能做出成果但適合你的工作」上。

POINT：將一天設為6小時，工作就能迅速完成又愉快。

書籍介紹

本文摘錄自《努力，不如用對力：認真≠績效，精準做重點才是贏家！》，三采出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：松本利明

譯者：李璦祺

埋頭苦幹沒有用，「抓到重點」最重要！

「努力工作」是最該被丟棄的職場圭臬

面試萬人鷹眼HR告訴你，為何那些人會被老闆看中、被刷下的人又做了什麼？

是拔擢晉升，或是剔除淘汰，取決於你的工作方式！

松本利明是日本知名人事策略顧問

從事人才開發24年，輔導超過600家企業，看過近6萬份的求職履歷，

其中他淘汰了5萬人，精挑出6000人成為優秀領袖幹部。

現在，更將多年心得整理成厲害菁英都在用的「精簡・快速」工作術

真正能在職場上有傑出表現的菁英，不是緊皺眉頭、埋頭苦幹的人。

停止無效努力，快速完成工作、精準達成任務，才是真正贏家。

翻轉「無效努力」5重點！

努力賣命做，卻不停被要求重來→一次「到位」 凡事全力以赴，把自己搞得精疲力盡→「明快」做決定 過度有責任感，接下一堆工作→「不」過於執著 花費太多精力事前討論，還沒開始就累了→善用「組織」的優點 按照上司的指示做事，卻得不到成效→提升自己的「能力」

告別「老是做白工」！

捨棄該捨棄的，努力該努力的。

只要早一秒完成，就能比別人突出！

人事專家重點彙整，顛覆36,000位日本上班族固有想法！

與其細思慢想，不如逐字逐句確認

與其以一百分為目標，不如先給「六十分成品」讓對方挑錯

比起「緊急度」，要先做「有成果」的工作

放棄「想做的工作」，專注在「有成果的工作」上

不要想著一天有八小時，以只有六小時來思考

接到不喜歡的工作，也要先說「我明白了」

「尋找共同敵人」比「製造參與感」更利工作進行

拜託關鍵人，不如尊重執行者

在累積出實際成果前，不妨「狐假虎威」

計畫不能太詳細，簡單易執行最重要

適用範圍：簡報、溝通、傳達、理解、工作處理、時間規劃、資料整理、會議方式

適用對象：中階主管、基層員工、業務執行者、專案窗口

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰