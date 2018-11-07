第一位台灣出生的美國參議員誕生！劉醇逸：我以身為台灣子弟為榮

美國期中選舉今天（當地時間6日）落幕，前紐約市主計長劉醇逸（John Liu）當選第11選區參議員，成為紐約州首位亞裔參議員，不僅締造亞裔參政歷史，也成為第一位在台灣出生的美國州參議員。

51歲的劉醇逸出生在台灣，5歲時和父母移居美國，為紀念美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy），他的父親為他起名約翰（John）。劉醇逸在紐約州皇后區長大，從政之前，他任職於會計師事務所。

劉醇逸在2002年至2009年擔任紐約市議員，2010年被選為紐約市審計長，也是紐約第一位亞裔審計長。2013年後他宣布競選市長，但在民主黨的黨內初選敗北，隔年他再度挑戰參選參議員，可惜在民主黨內初選時敗給艾維樂（Tony Avella）。

《世界日報》報導，今年7月13日，劉醇逸再度宣布競選，9月13日黨內初選，以52.7%對47.1%擊敗連任多年的艾維樂，贏得初選。劉醇逸表示，團隊僅有2個月時間準備，但這次選舉吸取過往失敗的經驗，競選團隊快速蒐集連署，進行籌款。

劉醇逸這次參選時曾因過去支持取消特殊高中入學考試、增加財產稅以及大麻娛樂合法化等政策，讓部分華裔在內的亞裔民眾不滿。但本次選舉中，他改口反對取消特殊高中考試（SHSAT），並表示市府需要聆聽華裔在內各族裔民眾的聲音。

紐約市長白思豪以多元化和公平性為由主張取消特殊高中考試制度，受惠於這一考試制度的亞裔社區則堅決反對。這個議題也在亞裔社群延燒，不少選民認為，政府提議的多項政策不利華裔移民，在取消特殊高中入學考試課題上引起的反彈最為強烈，是促使他們投票的重要原因。

《The Independent》報導，2000年至2015年期間，美國的亞裔美國人口增長了72％，從1100萬人增加到2000萬人。2018年，他們在選民中佔大約4％，競選捐款上的人口又更多了。

《新唐人》報導，劉醇逸提倡的政見包括娛樂大麻合法化、不逮捕公開吸食大麻者、支持徵收地稅不設上限、支持紐約州墮胎合法化，至於特殊高中考試制度（SHSAT），劉醇逸表面支持，卻不認為考試是唯一的錄取標準。

《中央社》報導，劉醇逸堅定反對總統川普的移民政策，他表示，過去2年美國走錯方向，紐約州參議會這席回到「真正的民主黨人」手中後，他將確保相關政策、立法和各種計畫「都能照顧到白宮主人每天不斷攻擊的群體」，讓移民有尊嚴。他表示，未來進入紐約州參議會後，將確保在州政府沒有充分代表的族群都能發聲，並支持紐約州墮胎合法化的「生育健康法案」（Reproductive Health Act）通過，確保女性有生育自主權。

確定勝出後，劉醇逸表示：「我以身為台灣子弟為榮，也很高興成為州參議員。」

We did it! Proud to be the Senator Elect in New York's 11th District.



Photo credit: Maria Muzalevskaya pic.twitter.com/KjF75zidlM — John C. Liu (@LiuNewYork) 2018年11月7日

雖然選前劉醇逸選情撲朔迷離，備受台裔社群關注，但最後劉醇逸最後以54%得票率勝選，領先共和黨的帕拉迪諾（Vickie Paladino）30個百分點，而劉醇逸9月在民主黨初選扳倒連任多年的艾維樂（Tony Avella），後來轉而代表獨立黨和女性平等黨參選，但得票率不到20%。

而確定勝出後，劉醇逸也表示：「我以身為台灣子弟為榮，也很高興成為州參議員。」

2018年美國期中選舉 – 女性、穆斯林、原住民第一次前進國會

《美國公共電視台》分析，這次期中選舉出現了一波由女性、少數民族、首選族的風潮，有260名女性參選、195名有色人種參選，許多都是民主黨人。而他們有一個共同點，就是反川普。

在本次選舉中，女性參選人數創下史上新高，也讓2018年被視為「女性之年」。隨著各州開票結果陸續出爐，截至美東時間8:00，共有117名女性挺進國會，包括了95名眾議員、22名參議員，除此之外還有9位女性州長。

而除了女性，也有許多少數族裔候選人，克服種族、性別、年齡的多重阻礙，成功入主聯邦眾議院，寫下「史上第一」的歷史新頁，而他們的勝選不但讓國會的組成更加多元，更宣示政壇不只是「老白男」的天下。

歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）：最年輕國會女議員

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當過酒保、媽媽是清潔人員，歐加修－寇蒂茲成為美國最年輕女議員

艾安娜．普雷斯利（Ayanna Pressley）：麻薩諸塞州第一位黑人女議員

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明尼蘇達州民主黨眾議員奧馬爾（Ilhan Omar，上圖）、密西根州民主黨眾議員提拉伊布（Rashida Tlaib，下圖）：同為美國首批穆斯林女性國會議員

36歲的奧馬爾在索馬利亞出生，由於遭逢內戰，全家逃到肯亞難民營，之後再以難民身份移民美國，受此經歷影響，奧馬爾主打移民友善政策、也推動保證進入公立學校及居住正義等社福議題。除了成為有史以來首位索馬利亞裔眾議員，奧馬爾也將會是史上首位佩戴「希賈布」（Hijab）頭巾進入聯邦眾議院問政的議員。

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德布．哈蘭德（Deb Haaland，上圖）、沙里斯．戴維茲（Sharice Davids，下圖）：同為美國首批女性原住民眾議員

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哈蘭德是新墨西哥州（New Mexico）民主黨人，也是拉古納普韋布洛族（Laguna Pueblo）的成員。而另一名民主黨籍眾議員候選人，是堪薩斯州（ Kansas）的戴維茲（Sharice Davids），她不但具有美國原住民族「聖語族」（Ho-Chunk Nation）血統，更是名公開出櫃的女同志， 將成為堪薩斯州第一位LGBTQ國會議員。

ICYMI: I am proud to be endorsed by @KCStar.#KC03 pic.twitter.com/6XbBwa517d — Sharice Davids (@sharicedavids) 2018年11月5日

波利斯（Jared Polis）：全美首位男同志州長

2008年成為第一個公開同性戀身分的眾議員波利斯（Jared Polis），這次出征參選科羅拉多州長，他主張推動科羅拉多成為百分之百再生能源州、設立免費早期兒童教育及全民健保的， 順利打敗共和黨的沃克（Walker Stapleton）成為全美首位男同志州長。

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核稿編輯：楊士範