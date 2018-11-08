KKday用「主題式」的商業模式，領軍臺灣群聚業者搶食新南向旅遊市場！

Photo Credit: 商研院 以KKday為核心整合我國休閒旅遊行程於彩繪車宣傳。

經濟部中小企業處推動「107年度中小企業拓展新南市場計畫」，以結合臺灣國內中小企業、創新科技應用，以及新南向主題產業三大重點為主，透過商研院的輔導，讓臺灣業者能夠用「主題式」的想法，代替「一家」企業單打獨鬥的概念，前進南向國家市場。

瞄準馬來西亞市場，來臺觀光比例為東南亞最高！

而跨境主題休閒產業的主戰場在馬來西亞，馬來西亞近年經濟成長快速，2017年GDP成長率達5.8%；除此之外，以華人為第二大種族的文化特性，使得馬來西亞人對於臺灣文化的連結更加深刻，來臺觀光比例名列東南亞最高。

在消費習慣上，隨著手機使用率以及網際網路滲透率的大幅提升，網路購物、資訊搜尋、社群網絡應用已成為當地消費者購物趨勢。

Photo Credit: 商研院 商研院團隊帶領業者與MaGIC馬來西亞創新及創意中心洽談合作。

結合總總因素，馬來西亞為跨境休閒群聚最具發展潛力市場。在這樣的市場條件下，臺灣旅遊產業只要能做到在平台上可以提供食、衣、住、行等國外觀光客赴臺旅遊的所有資源服務，就有機會吸引觀光客來臺灣旅遊，在這個發展過程中，KKday就扮演了非常重要的角色。

整合所有旅遊資源到同一平台，同時解決觀光客與業者需求

台大國企系連勇智教授指出，過去臺灣旅遊相關企業各自經營，若有合作也僅限於機票加住宿的自助旅行輸出模式，合作較少，也很難滿足消費者需求。

然而KKday從消費者角度出發，再導入科技行銷手法創新營運模式，讓所有旅遊資源都集中在同一平台上，陳列所有商品，且價格公開、透明，降低國外觀光客來台旅遊，可能會遇到的語言或是尋找景點的障礙。

Photo Credit : 商研院 KKday此次以我國休閒旅遊行程於彩繪車於馬來西亞街頭展示，並導入科技行銷手法，整合旅遊資源都集中在同一平台。

另一方面，面對國內的旅遊業者，一樣解決了語言門檻及行銷管道不足的問題，同時運用群聚領頭業者國際行銷經驗，可節省各企業開發國際通路的成本，由原本封閉型的國內銷售，提升至拓銷至海外市場，用「整案輸出」的模式，將臺灣旅遊相關企業行銷至國外，建構國際合作機會。

企業間合作僅限於輔導透過將臺灣旅行相關企業進行串接，導入以整案輸出形式進軍馬來西亞市場，為群聚廠商帶動產品銷量，產生最迅速、直接的訂單效益。另一方面，也迎合現階段群聚廠商需求，提供更多元化的國際銷售通路，為臺灣的國際行銷能量打下基礎，帶領臺灣企業前進國際。