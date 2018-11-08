【2018金馬入圍】專訪《小美》導演黃榮昇：他者眼光中的存在

青春期的我們總痛恨自己的殘缺，以致於著急尋覓歸屬感。歸屬感像是一道虛幻的強風，好像我們只要捉住那道風，便能乘風飛翔。殘酷的是，並不是所有人都能夠飛翔。那些飛不起來的人，像是賭徒，朝著危險痛苦行走，藉由掌握危險痛苦，證明自己卑微脆弱的存在。

Photo Credit：香港商甲上娛樂 企圖證明己身存在的「小美」

電影導演的前進歷程

《小美》起念於生活瞬間。導演黃榮昇表示：「我在生活周遭新聞，都有看到發生這樣事情的少女。」他希望電影能在社會上傳遞一種正面訊息。逐漸地，小美在導演腦海成形。

別於故事發想，長片拍攝欲望則是漫長歲月的積累。打從20歲擔任吳念真導演助理時，黃榮昇便將劇本寫作交給吳念真審閱。他始終希望說一段完整故事，不要像廣告簡短精要。他說道：「從事影像的工作者，總是希望拍出一部戲劇作品。」直至2015年，他發現是時候跳脫廣告影像，動身拍攝劇情長片。

Photo Credit：香港商甲上娛樂 柯淑勤飾演「小美」的母親

不若其他長片由製作公司扶植，黃榮昇用自己的廣告公司「人浪漫」進行電影拍攝。他形容自己「失心瘋」一頭栽進去拍片。這個時期電影名為《心稀微》，全段聚焦在「小美」的邊緣人生。他撰寫長達3小時劇本，主角饒星星共歷經60多天的演出時程。

即便廣告技術累積20年，文學性創作意志難以銜接現實，黃榮昇無奈遭遇挫敗。他在剪輯素材時，發現自己在拍攝「長的廣告」而非電影，將太過將刺激性情節塞入單一段落。這與起初發想的「生活感」背道而馳。陷入泥沼的他亟欲一名說真話的長輩指點迷津，於是他求助廣告時期的師父——鍾孟宏。

黃榮昇開懷坦言：「新導演需要監製。鍾導有某種魅力，他能夠站出來號召演員加入」於是，他與鍾導組成新團隊討論現況修正軌徑，決定以小美身邊人物重新塑造主角。《心稀微》就此轉變成現在的《小美》。

Photo Credit：香港商甲上娛樂 繼《大佛普拉斯》， 鍾孟宏再掌鏡拍攝《小美》

他者眼光中的存在構築

《小美》的敘事方式在臺灣電影文類別樹一格。它將主角小美架空，透過9位人物的偽紀錄片訪談，串連觀眾的想像。這段訪談更不是塑造記者角色進行採訪，這名畫面外的發問者正是銀幕前的觀眾。

黃榮昇解釋：「當觀眾不知道發生什麼事情，就會提問『這是怎樣？』」於是他創造出一名「俏皮」的發問者：近乎全知的上帝視角，針對每名角色提問挖掘出小美的生命經驗。俏皮的是，這名角色非人並「不存在」。

電影透過全景鏡頭，顯現出角色對著空氣漫談。最印象深刻的一場戲莫過於，劉冠廷在旅館按摩浴缸邊做愛邊對銀幕回答。這不單單只是「訪談」，貼近於「再現」。某些時刻，失蹤的小美會現身參與角色對話，建構成似演非演、似真非真的奇特景象。

導演形容這幅景象「非真實，讓過去跑到現在，讓現在真實又跑進來」。他打破時空軸線，揮別電影既定敘事，打造出全新觀影體驗。對此迥異創新的設計，導演俏皮且「佛系」地回答：「其實也沒有特別設計，就討論出來了。」他與監製鍾孟宏討論這種主觀對談源自於生活，就像有人馬路上使用免持聽筒，旁人看似自言自語。

Photo Credit：香港商甲上娛樂

電影中9名角色由小美生活拓展。故事起始於每天生活接觸房東，終於陌生路過的婚紗攝影師。不過，導演思考終究必須有人說出小美的內心世界，於是他安排一名「靈媒」。藉此招魂顯靈探究小美未曾吐露的精神領域，並於銀幕再現出角色的迷惘與譫妄。

言語之外，鏡頭亦渲染情緒。針對訪問者情緒過程高漲，銀幕長鏡頭會隨之推進特寫，這象徵觀眾的好奇心，同時賦予觀眾凝視以外的機動性。這段距離確保了電影不流於煽情。黃榮導演形容這是「中島長雄流」，乍看之下故意，卻又隱匿某種無意識在其中。

風格延伸至場景挑選。感於經費有限，無論是下雨或是颱風天，劇組團隊都堅持依照計畫拍攝。這打造出貼近真實的生活感，體現出導演欲傳達的「自然而然，依照那個環境是什麼樣特色」。舉例來說，張少懷飾演的靈媒因儀式點燃火炬。

由於是颱風天，火焰隨風舞動，角色神情凝重恐慌。果真在映後QA張少懷自暴：「我很怕那個火會燒到我，所以那時候一直是處於一個很緊張、害怕的狀態。」這印證了團隊所欲傳遞的真實。黃榮昇在情緒、美學、內容與形式的拿捏平衡，在傳統劇情電影上或許並不討巧，但他卻揮灑出臺灣影壇難得一見的社會關懷筆觸。

Photo Credit：香港商甲上娛樂 故事中，小美虛實交錯現身訪談

電影角色的社會連結

表面上《小美》聚焦在社會邊緣人物，但黃榮昇強調：「這種角色像是從小到大身邊的人們，有人長得帥，但有人很邊緣。在人生裡面她不會是主角，總是唯唯諾諾，人家說走跟著走。」與其塑造絢麗奪目的亮眼角色，他認為將邊緣人物設定為主角是很有趣的事情。

仔細去剖析角色性格，孤獨普同性呼之欲出。小美經歷年幼喪父，始終期盼生活支柱引領往後人生。她尋愛、享受歡愉、努力工作，企圖得到容身之處。只不過，她永遠填補不了缺失。這與生活中渾渾噩噩的我們，是否也有些雷同呢？片中角色堆疊悠悠道出創作者的社會期許。

電影鏡頭冷冽注視著，9名角色都曾機會拯救小美。只不過，他們同時可能是個幫手也可能是個幫兇，假如多做一點，小美也許可以過得更好。倘若活著是為了與世界取得關聯。那麼，我們也許該環顧四周。是否也有一個「小美」，等待我們伸出援手呢？

名稱：2018金馬影展

時間：2018/11/08－11/25

放映地點：

• in89豪華數位影城

• 台北新光影城

• 台北日新威秀影城

• 西本願寺廣場樹心會館

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航