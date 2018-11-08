【2018金馬入圍】《暴雪將至》：我的夢已經醒了，可你還在作夢

文：葉冠吟

觀賞這部電影的契機，是今年6月的兩岸電影展，恰巧遇上中國導演董越和男主角段奕宏的訪台映後座談。在此之間，對於段奕宏這個名字完全陌生，但看完《暴雪將至》、見到真人後，或許該把這個人放在心上了。一個實力派的中國大叔，才會讓臉上留下歲月的痕跡，講話語調迷人的不得了。

但剛看完《暴雪將至》時，我的心情就像老警探對老餘詢問的一句話：「你究竟是為了什麼？」我也好想搖一搖飾演老餘的段奕宏，大聲的問他，為什麼為什麼？心裡就像電影結尾中，那場莫名下起的大雪，鬱悶無語。

《暴雪將至》是導演董越的第一部作品。故事背景發生在中國1992年代，一座總是陰雨綿綿的小城裡，天氣預報一場百年不遇的暴雪即將來臨，人心惶惶之際發生了一起連續殺人案。段奕宏飾演的國營老工廠保衛科幹事老餘，多次破獲工廠裡的竊盜案，被人們稱為「餘神探」。老餘渴望藉此機會展現破案能耐，破例進入體制成為真正的員警。但這份破案的慾望，卻讓老餘越陷越深，付出慘痛的代價。

雖然電影名稱叫做《暴雪將至》，事實上，全片僅下過兩場雪。第一次，是老餘在眾人面前接受勞動模範表彰時，機器老化，破絮像雪花一樣從天飄散，籠罩在舞台上；第二次則是10多年後，老餘再度返鄉時，搭上了一輛長途公車，司機突然發不動車時，天空飄下了一場雪。但片頭說的那場百年不遇的暴雪，卻從來沒出現過。

Photo Credit：世紀百年影業（天津）

導演董越表示，「雪」代表突如其來的變化，像大社會改變的風潮，似真似幻，總在荒誕、無法預測的情況下降臨。而中國的1990年，就是經歷著巨大社會轉型期，所有人的生活就像走到一個拐角。

大量的國營企業倒閉，工人們被迫離開工作了一輩子的工廠，所有人陷入一種對於未來的迷茫和恐懼。而這群被留在逐漸衰老小城裡的人們，就這樣慢慢被高速發展的社會淘汰、遺忘。

而曾歷經輝煌年代，在眾人面前接受勞工模範表揚，大聲說出：「我餘國偉，一定活出自己的精彩。」的這個男人，或許就是不願被這場社會變遷的暴雪掩沒，努力掙扎著。懷著自己的英雄主義，追求著榮譽，追求著標準，但當一切走到極致，就會走火入魔。

Photo Credit：世紀百年影業（天津）

「我的夢已經醒了，可你還在作夢」，老餘的愛人這麼對他說。為了抓到連續殺人案的兇手，老餘搭上了自己徒弟的性命，利用了自己的愛人，最後賠上了自己的自由，吃上了牢獄之罪。10年後出獄，一切物是人非，老工廠變成房地產規劃地，在眼前生生地被炸毀。而到頭來，兇手到底是誰，就像被時光的洪流凝結成的大雪掩蓋，永遠看不清，最清晰的，就是老餘那頭黑髮已被歲月催成白髮。

關於老餘內心從赤誠熱情轉變成滄桑陰鬱，甚至做出的所有舉動，其實在初次觀看，沒有任何預先準備、背景查詢時，我是無法理解的⋯⋯

而這份疑問，不只是我，幾乎大部分的人都帶著疑惑。因此映後提問時，許多觀眾就像偵探般，直直追問著導演董越和段奕宏，太想為電影所有情節找到合理化的依據，彷彿有了能為自己解讀的脈絡，才能接受。其中觀眾與董越、段奕宏的一段對話，讓我印象特別深刻。

Photo Credit：世紀百年影業（天津）

一位觀眾詢問導演董越是如何塑造角色的合理性，面對這個問題，董越直率的回覆：「我完全不知道怎麼回答。」

導演再補充，每個人事物的眼光不一樣，他不知道大眾在想什麼，不知道什麼是眾所週知的合理性，因此希望受眾用他們自己的眼光來判斷、自己解讀。段奕宏甚至可愛的直接反問觀眾，「你有什麼不滿足呢？」他說我們太願意去死死的找到行動的依據，找到因果，但人的內心，是我們無力追查的。

在這段QA的過程中，讓我特別感受到——我們太習慣找到一個依據，某種程度，我們也像老餘，想要找出那個標準，想要有份解答。儘管我們還沒極端到走火入魔。但生命中，或許有時候就是沒有解答的吧。

名稱：2018金馬影展

時間：2018/11/08－11/25

放映地點：

• in89豪華數位影城

• 台北新光影城

• 台北日新威秀影城

• 西本願寺廣場樹心會館

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航