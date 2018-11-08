美國期中選舉完不到一天，川普再用「推特」開除了司法部長

美國期中選舉落幕，總統川普7日矢言倘若選後民主黨過半的聯邦眾議院對政府展開調查，他將不惜拚搏。同時，川普也開除了司法部長塞申斯，他因迴避讓白宮烏雲罩頂的「通俄門」調查，一年多來飽受川普刻薄批評，如今他下台，特別檢察官穆勒能否順利結案引發關切。

（中央社）川普在選後首場記者會，對於內閣人事調整及司法部長塞申斯（Jeff Sessions）是否去職問題，未置可否。但約90分鐘的記者會結束後，他隨即透過推特宣布塞申斯下台。

川普透過推特宣布炒人，不是第一次，塞申斯在給川普的公開信中，第一句話就說是「應你（川普）要求，我提出辭呈」，毫不掩飾自己下台的緣由。

回顧兩人相處，川普在共和黨總統初選初期，黨內傳統建制派不看好的情況下，國會中第一個跳出來支持川普的，就是時任聯邦參議員的塞申斯。如今，兩人以此方式分道揚鑣，關鍵在於川普對塞申斯自請迴避處理「通俄門」調查，大為不滿。

宣布這項消息時，川普推文感謝塞申斯（Jeff Sessions）的服務，並旋即指派塞申斯的幕僚長惠塔克（Matthew Whitaker）為代理司法部長。

為備戰2020年連任之路，川普執政團隊可能進行改組，塞申斯是期中選舉後最早發生的高階人事異動。川普已任命塞申斯的幕僚長惠塔克（Matthew Whitaker）為代理司法部長，並表示將會很快提出繼任人選。

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018

這立即敲響警鐘，因為惠塔克曾公然批評穆勒（Robert Mueller）團隊所獲授權已超過2016年川普團隊疑與俄羅斯勾結的調查範圍，而是深入川普本人、川普家族及幕僚與俄國的其他連結。種種調查已讓川普怒稱為「獵巫」。

惠塔克去年8月投書媒體，公開敦促負責監督通俄門調查的副司法部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）「將調查侷限在他（穆勒）獲派特別檢察官的規定範圍內」。

如今身為代理司法部長，惠塔克有權從羅森斯坦手中奪回監督權，改由他自己負責。

不過通俄門調查顯然已經來到最後關頭。穆勒至今在直接及衍生案件中起訴34人和3間企業，並取得8項認罪和1項陪審團審判定罪。

最受矚目的是多位川普高層幕僚已同意配合穆勒，包括白宮前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）、川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）、前副總幹事蓋茨（Richard Gates）以及素有川普私人「收尾人」之稱的前私人律師柯恩（Michael Cohen）。

穆勒預料會在接下來幾個星期內起訴更多人，包括川普2016年競選團隊顧問史東（Roger Stone）和川普長子小唐納（Donald Jr）。

除此之外，穆勒團隊和白宮過去幾個月來持續為川普本人是否出面回答問題僵持不下。穆勒已知正在調查川普開除前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）等行為上，是否屬於干預司法。

還有，白宮也十分關切穆勒在川普集團（Trump Organization）財務是否與俄羅斯掛鉤的調查。

這方面來說，獲任代理司法部長的惠塔克就能發揮功用、顧及川普利益。他去年投書媒體時特別點出，川普家族財務狀況「完全不在他2016年選戰範疇，（也）不在特別檢察官調查職權之內」。

美期中選後特檢調查逼近，川普「先發制人」

美國總統川普今天又抨擊「通俄門」調查，稱這是「噁心的獵巫」。調查行動因期中選舉暫停兩個月後，特檢穆勒將恢復調查，據信準備繼續提出起訴，並施壓川普親自回答問題。

司法部調查靜止期即將結束，料為川普的勁敵開啟恢復提告和發出傳票的大門，外界普遍認為川普可能因涉嫌妨礙司法而受到調查。這恐怕會演變成對於總統職權的憲法對決，甚或在聯邦眾議院掀起彈劾戰，尤其期中選舉後，民主黨奪下眾議院掌控權。

不過川普也可能會藉由司法部最高層大改組設法扼殺或壓制調查，並強調他的觀點，宣稱特別檢察官穆勒（Robert Mueller）率領的調查團隊都是經非法授權的民主黨人馬。

川普引述選舉出口民調指出，選民不贊同穆勒調查的比例比贊同多。他今天在推特上寫說：「你們意思是他們終於開始了解到噁心的獵巫行動，由17名憤怒的民主黨人領軍，究竟是何模樣！」

According to NBC News, Voters Nationwide Disapprove of the so-called Mueller Investigation (46%) more than they Approve (41%). You mean they are finally beginning to understand what a disgusting Witch Hunt, led by 17 Angry Democrats, is all about! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018

川普稍早在跟記者纏鬥的記者會中，吹噓自己對共和黨期中選舉斬獲所做貢獻，並警告若民主黨對他進行調查，將會擺出「戰鬥姿勢」。民主黨將主導眾院各委員會，可就川普報稅、可能的商業利益衝突、2016年大選與俄羅斯的關連等議題進行調查。

外界預估，民主黨明年開始掌控眾議院，對「通俄門」一案將動用國會傳喚權、調查權、甚至提出彈劾。

川普不改好戰本色，警告民主黨如果想要這麼做，他也會調查民主黨人洩漏機密檔案以為反制。川普還說，民主黨想彈劾他的人都「有病」，因為他們想要彈劾史上「拚經濟最成功的美國總統」，更稱民主黨人只想著要彈劾他以及他的團隊，應受約束。

川普的好戰，同樣展現在面對有線電視新聞網（CNN）白宮特派員阿科斯達（Jim Acosta）關於妖魔化移民的尖銳提問。川普對阿科斯達強硬表示，「你這個人粗魯無禮、壞透了」，「你們報導假新聞，散布仇恨，就是人民公敵。」

川普也再度重申，他從來沒用過帶有種族主義的字眼，他只是愛國，想讓美國變得更好，是記者的提問才充滿種族主義色彩，而且蠻橫無禮。

川普堅稱，自己輔選成績很好，更標榜共和黨在參議院掌控多數，可謂一大成功。

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核稿編輯：楊之瑜